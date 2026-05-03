В первом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли «Вегас» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 5 мая. Начало встречи — в 04:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Вегас — Анахайм с коэффициентом для ставки за 1.97.

«Вегас»

Путь к плей-офф: В 82 регулярных матчах «Вегас» набрал 95 очков, с которыми припарковался на 4-й строчке в Западной конференции, на 2 турнирных пункта обойдя 5-й «Эдмонтон».

Последние матчи: В первом раунде «Вегасу» противостояла «Юта», которой опытная команда с Невады проиграла в двух встречах из трех на старте (4:2, 2:3, 2:4).

Переломными стали две победы «Голден Найтс» в овертаймах четвертого и пятого матчей (5:4, от, 5:4, от). В шестой встрече команда Джона Тортореллы переехала соперников вчистую (5:1).

Не сыграют: Уильям Карлссон, Алекс Пьетранжело.

Состояние команды: «Вегас» нельзя назвать убедительным по раунду 1/8. Команда жестко закусались с «Ютой», которой в моменте уступала и у которой дважды вырвала победу в овертайме.

Так, на дебютанта плей-офф «Голден Найтс» потратили колоссальные усилия. Четырежды в шести матчах команда Джона Тортореллы пропускала 3 гола или более, тогда как сама забивала 4+ шайбы в стольких же встречах.

«Анахайм»

Путь к плей-офф: Главный турнир «Анахайм» закончил на 7-й строчке в Западной конференции — с 92 очками в наличии, калифорнийцы по дополнительным показателям пропустили вперед «Юту».

Последние матчи: Предыдущую кубковую стадию «Анахайм» начал с поражения от «Эдмонтона» (3:4), за которым последовали три эффектные победы кряду (6:4, 7:4, 4:3, от).

Определить исход серии в пятой игре «Дакс» не сумели — в Канаде калифорнийцы сгорели 1:4. Вернувшись на домашний лед, команда Джоэля Кенневилля влегкую расправилась с «Ойлерз» (5:2).

Не сыграют: Радко Гудас, Янсен Харкинс, Росс Джонстон, Петр Мразек.

Состояние команды: «Анахайм» пробился в кубковый раунд впервые с 2018 года и сходу подарил главную сенсацию 1/8 финала, сняв с дистанции «Эдмонтон», который ассоциируется с борьбой за трофей.

Серия против «Ойлерз» прошла при хорошей результативности, позволившей приуменьшить проблемы в обороне. В трех матчах из шести «Дакс» забрасывали 5 шайб или более, а в пяти случаях неизменно выходили на показатель в 3+ гола.

Статистика для ставок

«Вегас» добился 6 побед в 7 последних домашних матчах

«Вегас» забивал 4 шайбы или более в 7 домашних матчах из 8 последних

В 4 личных встречах на льду «Вегаса» из 5 предыдущих было забито 5 или менее голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вегаса» оценивается букмекерами в 2.02, ничья — в 4.36, победа «Анахайма» — в 3.27.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.73, на тотал меньше 5.5 — за 2.22.

Прогноз: «Вегас» и «Анахайм», как правило, рассматривают активный атакующий темп как основу игровой модели. Команды находятся в хорошей форме с точки зрения продуктивности впереди и выдадут матч, в котором будет установлен «верх».

Прогноз: В смысле тактики и игровой гибкости «Анахайм», возможно, и уступает «Вегасу», но по характеру или самоотдаче выглядит не хуже. На этом фоне «Дакс» могут замахнуться на победный результат — даже если условия борьбы являются труднейшими.

