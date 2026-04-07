GOAL представляет Луиса Суареса — форварда, который доказал, что «Спортинг» способен побеждать и без Виктора Дьёкереша.

Когда «Спортинг» подписал Виктора Дьёкереша, клуб пошел на серьезный риск, сделав ставку на нападающего, который стабильно забивал лишь за пределами топ-дивизиона.

Не сумев закрепиться в «Брайтоне», швед успел превратиться в настоящую грозу для оборон команд Чемпионшипа, наколотив 43 мяча за «Ковентри» за два с половиной сезона в составе «небесно-голубых». Эти цифры убедили «Спортинг» заплатить летом 2023 года €24 млн (£20 млн / $27,5 млн) — сумму, которая впоследствии оказалась настоящей находкой.

В Лиссабоне Дьёкереш вышел на новый уровень: 97 голов в 102 матчах, два подряд чемпионских титула, а также победа в Кубке Португалии в 2025 году. Как отметил главный тренер «Спортинга» Руй Боржеш, Дьёкереш «определил целую эпоху» в истории клуба.

Его уход прошлым летом был лишь вопросом времени, и решающий шаг сделал «Арсенал», оформив трансфер 27-летнего форварда за £64 млн ($86 млн). После не самого яркого старта Дьёкереш, похоже, освоился в северном Лондоне и подходит к матчу с бывшей командой в четвертьфинале Лиги чемпионов с 17 голами во всех турнирах.

Но хотя основное внимание на стадионе «Жозе Алваладе», скорее всего, будет приковано к Дьёкерешу, «Спортинг» уже успешно перевернул страницу.

Луис Суарес (нет, не тот самый!) после перехода в Лиссабон демонстрирует показатели, сопоставимые с цифрами шведа, и именно он может стать ключевой фигурой в попытке команды Боржеша создать проблемы «канонирам» — тем более что, как и его предшественник, он был найден во втором дивизионе.

Первые шаги в Европе

Луис Суарес родился в Санта-Марте, Колумбия. В 2016 году он перебрался в Европу, когда «Гранада» выкупила его у родного клуба «Леонес» и отправила тогда еще юного нападающего в резервную команду.

Владельцы испанского клуба, семья Поццо, спустя полтора года перевели Суареса в один из своих других проектов, «Уотфорд», однако за первую команду «шершней» он так и не сыграл.

Вместо этого Суарес следующие три сезона провел в арендах в Испании: сначала в «Вальядолиде Б», а затем в клубе Сегунды «Химнастик». По-настоящему заявить о себе ему удалось лишь в сезоне 2019/20, когда Суарес наколотил 19 мячей за «Сарагосу» во втором дивизионе.

Эти выступления убедили Поццо вернуть Суареса в «Гранаду», которая готовилась к своему первому в истории еврокубковому сезону после седьмого места в Ла Лиге и выхода в Лигу Европы.

В дебютном сезоне в Примере нападающий забил семь мячей, а в следующем добавил еще восемь, однако этого оказалось недостаточно, чтобы спасти «Гранаду» от вылета.

Физическое и психологическое испытание

Суарес не стал опускаться в Сегунду вместе с «Гранадой» — летом 2022 года он сменил Испанию на Францию, перейдя в «Марсель» за €10 млн (£8,5 млн / $11,5 млн). Старт в Лиге 1 получился сказочным: дубль в дебютном матче против «Реймса» помог его новой команде одержать уверенную победу со счетом 4:1.

Однако, как оказалось, это был пик его карьеры на «Велодроме». В дальнейшем Суарес провел всего 10 матчей (лишь три из них — в стартовом составе) и забил еще один гол, после чего уже через полгода после подписания пятилетнего контракта оказался вне планов клуба.

В январе 2023 года он вернулся в Испанию, присоединившись на правах аренды к «Альмерии», отчаянно боровшейся за выживание.

Стороны договорились: если Суарес поможет сохранить прописку в Примере, «Альмерия» выкупит его контракт. И хотя его результативность нельзя было назвать выдающейся, четыре гола и пять результативных передач колумбийца сыграли важную роль — «Альмерия» финишировала всего на одну позицию и одно очко выше зоны вылета.

Но передышка оказалась недолгой. В сезоне-2023/24 «Альмерия» не выиграла ни одного из первых 28 матчей Ла Лиги и в итоге вылетела, набрав только 21 очко.

Сам Суарес большую часть кампании провел вне игры: в конце октября, в драматичной ничьей 3:3 с его бывшей «Гранадой», он сломал ногу. По жестокой иронии судьбы именно в том матче он оформил хет-трик, но покидал поле на носилках со слезами на глазах.

Эта травма стала для Суареса тяжелым ударом, и в последующие месяцы он столкнулся с серьезными психологическими трудностями.

Я пережил депрессию, из которой постепенно выбрался благодаря работе над собой и помощи психологов. Я даже не мог встать с кровати. У меня была травма… Без нее я бы не оказался на самом дне. Это помогло мне укрепить психологическую устойчивость. Когда я был травмирован, мне казалось, что я могу потерять все, но если бы не эти тяжелые моменты, я бы не стал тем игроком, которым являюсь сегодня. Я хотел изменить все. Немного отрастил волосы, поменял имя на футболке [начал использовать имя своего отца — Луис Хавьер Суарес]. Это этапы, которые ты закрываешь, чтобы открыть новые. Луис Суарес нападающий «Альмерии» (2023-2025)

Возвращение на вершину

Так Суарес снова оказался в Сегунде — и начал сезон довольно скромно, забив всего два гола в первых семи матчах за «Альмерию». Однако после того, как прошел год с момента той страшной травмы, колумбиец буквально преобразился и стал почти неудержим для защитников.

Он завершил сезон лучшим бомбардиром второго дивизиона с 27 голами, добавив к ним восемь результативных передач, а также оформил хет-трик в матче Кубка Испании, выбив «Севилью».

Учитывая успешный опыт с Дьёкерешем, «Спортинг» был уверен, что Суарес способен перенести эту форму на уровень чемпионата Португалии, несмотря на то, что за время выступлений в Испании и Франции он забил лишь 26 голов в 107 матчах высших лиг.

Первый контакт с игроком был установлен еще в феврале 2025 года — в клубе заранее готовились к уходу Дьёкереша. И к моменту, когда трансфер в Лиссабон за €25 млн (£22 млн / $29 млн) был официально оформлен, люди, хорошо знакомые с ситуацией, уже прочили Суаресу большое будущее в «Спортинге».

С учетом его работоспособности, игровых качеств и статистики, он — наиболее близкий по профилю к Дьёкерешу нападающий, которого мог подписать «Спортинг». Понимаю, что это громкое сравнение, учитывая все, чего Дьёкереш добился за два года на «Жозе Алваладе», и, конечно, нужно посмотреть, как Суарес проявит себя на практике. Но это футболист, который много работает, регулярно забивает и обладает высоким уровнем мастерства. Мне кажется, это отличное приобретение и, повторю, максимально близкая замена Дьёкерешу из всех возможных вариантов. Тоньито бывший нападающий «Спортинга»

«У меня нет потолка»

С точки зрения результативности этот прогноз полностью оправдался. В текущем сезоне Суарес уже забил 33 мяча в 42 матчах, включая 24 гола в 25 играх чемпионата за действующего чемпиона Португалии. Для сравнения, Дьёкереш в своей первой кампании на «Жозе Алваладе» отметился 43 голами во всех турнирах.

Я работаю над собой каждый день и, конечно, хотел бы превзойти Виктора Дьёкереша, но это не то, из-за чего я не сплю по ночам. Это классический вопрос: сколько голов я хочу забить за сезон? Я всегда отвечаю, что у меня нет потолка. Я работаю так, чтобы каждый сезон и каждый момент становились шагом вперед. Луис Суарес нападающий «Спортинга»

При этом по типажу они с Дьёкерешем заметно различаются. Суарес куда мобильнее: 28‑летний форвард нередко начинал матчи слева, пользуясь своей маневренностью и умением работать с мячом. В отличие от него, Дьёкереш в свое время так и не смог закрепиться в «Брайтоне» во многом из-за того, что его пытались использовать на фланге, а не в центре нападения.

С Виктором нам потребовалось больше времени на адаптацию, потому что он не был игроком, который ищет короткие взаимодействия, игру в одно касание и стенки — он больше про глубину. Сначала мне было сложнее подстроиться под его стиль, но затем он, как мы знаем, вошел в историю клуба. Сейчас же играть с Луисом и Франсишку Тринканом оказалось гораздо проще с самого начала. Педру Гонсалвеш полузащитник «Спортинга»

«Лучший момент в моей карьере»

Луис Суарес стал откровением в чемпионате Португалии, и в Лиге чемпионов его влияние столь же заметно: «Спортинг» проводит лучший еврокубковый сезон с 1983 года.

В нынешнем розыгрыше турнира на его счету пять голов в 10 матчах, включая решающий дубль в ворота действующего чемпиона — «Пари Сен-Жермен». Именно эти мячи помогли команде Руя Боржеша финишировать седьмой на общем этапе и избежать стыковых матчей.

Я считаю, что сейчас переживаю лучший момент в своей карьере и жизни. Но впереди еще много всего, есть вещи, которые мне нужно улучшить… Тем не менее, это мой лучший этап. Я пришёл в «Спортинг», чтобы быть счастливым, и меня здесь прекрасно приняли, моя семья тоже в восторге. Если коротко, на личном уровне я на пике своего счастья. Луис Суарес нападающий «Спортинга»

Эта уверенность отразилась и на его выступлениях за сборную. Суарес закрепился в статусе основного нападающего сборной Колумбии накануне летнего чемпионата мира.

Продолжая традицию своих соотечественников — Радамеля Фалькао, Хамеса Родригеса и Луиса Диаса — которые блистали в португальском футболе, Суарес обошел в иерархии сборной таких конкурентов, как Джон Дуран, и считается главным кандидатом на место в старте в первом матче Колумбии против Узбекистана, который пройдет 17 июня в Мехико.

Пока же главным моментом его международной карьеры остается сентябрьский матч против Венесуэлы (6:3), в котором он оформил покер. Суарес стал первым футболистом, забившим четыре мяча в отборе КОНМЕБОЛ с 2011 года — тогда это удалось его тезке из сборной Уругвая.

«Мы никого не боимся»

Прежде чем внимание переключится на чемпионат мира, Суаресу предстоит решить клубные задачи. «Спортинг» сейчас отстает на пять очков от лидера Примейры «Порту», имея при этом матч в запасе, а также ведет 1:0 после первого полуфинального матча Кубка Португалии против того же соперника.

Однако самое серьезное испытание ожидает команду в ближайшие дни — «Спортинг» попытается стать первой командой, которая обыграет «Арсенал» в Европе в этом сезоне. И, несмотря на статус соперника, Суарес подходит к матчу с уверенным настроем.

Мы никого не боимся. Мы уважаем всех соперников, но не испытываем страха ни перед кем… Когда я только приехал в Европу, я не был психологически готов к таким вызовам. Сейчас на мне ответственность — показать, почему меня сюда пригласили. Это и есть моя главная мотивация, ведь я должен оправдать доверие клуба и болельщиков. Луис Суарес нападающий «Спортинга»

В Лондоне прекрасно понимают, что остановить Суареса будет непросто. В топ‑30 европейских лиг (по коэффициенту УЕФА) больше голов в чемпионате забил только Гарри Кейн. Не случайно Боржеш называет своего нападающего «зверем». И если «канониры» не покажут свой максимум, человек, призванный заменить их дорогостоящего форварда, вполне может стать для них серьезной проблемой.