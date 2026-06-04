Ответный стыковой поединок за право находиться в элитном российском дивизионе между «Акроном» и «Ротором» подарил противоречивые эмоции тольяттинцам — команда сохранила прописку в Премьер-лиге, однако лишилась одного из лидеров Артема Дзюбу. Многоопытный ветеран отечественного футбола стоит на перепутье во время образовавшейся паузы, выбирая наиболее оптимальный вариант продолжения карьеры.

«Родина»: путеводитель по РПЛ для очередного новобранца

Сказка московского клуба, у истоков которого стоит частный предприниматель Сергей Александрович Ломакин, закончилась хэппи-эндом в Первой лиге, где «бело-голубые», буквально, прошли на легком уровне весеннюю часть и набрали 32 балла из 39 возможных, оставив позади «Факел», «Урал» и «Ротор». Боссы «Родины» долго искали рецепт успеха, отправив на вольные хлеба в начале сезона сразу двух наставников — Зорана Зельковича и Барсега Киракосяна, и попали в яблочко только с назначением на тренерский мостик Хуана Диаса.

Испанский специалист определил вектор развития команды через молниеносные атаки с эффективным завершением (вторые по xG после «Урала» — 53.97 против 55.13), контроль мяча (средний процент владения 56%) и тотальный прессинг (лидеры по показателю PPDA 5.74). Хромала в структуре Диаса лишь оборонительная линия, в которой Илья Дятлов, Митя Крижан, Артем Мещанинов и Артем Сокол позволяли оппонентам слишком вольготно чувствовать себя около ворот Сергея Волкова — девятый критерий по надежности во втором эшелоне России (xGA 39.49).

Ориентиром для удержания амбициозного проекта на плаву в Премьер-лиге должна служить модель «Акрона», который сперва стал изюминкой розыгрыша чемпионата 2024/2025, прыгнув выше головы и финишировав девятым, но столкнулся с трудностями в минувшем сезоне, едва уйдя от вылета в противостоянии с «Ротором». Тольяттинцы, повысившись в классе, формировали костяк как за счет иностранных исполнителей, так и знающих внутреннюю кухню игроков, в частности подобрали в качестве свободного агента Артема Дзюбу.

Форвард спрятал в длинный ящик свои эгоцентричные черты характера и, наоборот, сплотил вокруг себя коллектив, преуспевая и в доведении комбинаций до логического финала (семнадцать голов в сорока восьми матчах РПЛ), и снабжая одноклубников результативными передачами (двенадцать ассистов). Экс-рулевой «Акрона» Заур Тедеев отмечал, что Дзюба усилил дружину не только на газоне, но и ментально в раздевалке, мотивируя личным примером партнеров, — прилетел с незалеченной травмой из Москвы, чтобы помочь тольяттинцам в поединке с «Крыльями Советов», однако тренерский штаб поберег его.

Артем Дзюба vk.com/fcakron

Вожак такого плана кровь из носу необходим «Родине», наверняка рассчитывающей привлечь несколько исполнителей с опытом выступлений в Премьер-лиге, чтобы не постичь судьбу «команды-лифта». К слову, лучший бомбардир в истории сборной России подходит под философию испанского менеджера «бело-голубых», который не стесняется моделировать переход вперед через длинные пасы (их доля в общем числе передач 7,67%). Правда в финальной трети поля Дзюбе грозит конкуренция со Златаном Ибрагимовичем местного разлива — гренадером Артемом Максименко, чьи антропометрические данные (рост 1,90 см) Хуан Диас использовал как дополнительную опцию, извлекая максимум выгоды (семнадцать забитых мячей в 34 встречах).

Сборная России: забыть старые обиды

Витиеватая история с натянутыми отношениями между Дзюбой и Карпиным берет отсчет с 2009, когда на фоне инцидента с кражей кошелька Владимира Быстрова нападающего сослали в аренду в «Томь». На тот момент Валерий Георгиевич совмещал деятельность в креслах генерального директора и главного наставника «красно-белых», отстранив подопечного из-за разгоревшегося конфликта внутри команды.

Отбыв наказание в Томске, Артем вернулся под крыло Карпина и, казалось, что топор войны зарыт, однако кошка пробежала вновь в 2013, — рулевой подыскал место россиянину в «Ростове», аргументировав тем, что он проиграл борьбу Юре Мовсисяну и Эммануэлю Эменике. Оставить в покое друг друга стороны не смогли даже спустя четыре года и, пересекшись в холле отеля «Ritz Carlton», едва не дошли до рукоприкладства: Дзюба грозился «поправить панамку» визави.

Сгладить углы Валерий Георгиевич, удостоившись должности коуча сборной России, пытался во время октябрьских сборов 2021, которые включали в себя матчи в отборе на ЧМ-2022 со Словакией и Словенией, тем не менее центрфорвард отклонил вызов, уповая на пребывание не в оптимальной форме. Долгие уговоры Артема не входили в планы Карпина, который закрыл для него дверь в лагерь национальной команды практически на четыре года.

Лед растаял лишь в марте 2025, причиной чему послужил маячащий на горизонте рекорд по голам за сборную России, длительный период принадлежавший Александру Кержакову с 30 автографами. Череда контрольных спаррингов с кукольными соперниками ранга Вьетнама, Брунея, Сирии и Гренады предоставила идеальный шанс Дзюбе для обновления достижения — против последних он использовал возможность, отличившись под занавес первого тайма.

Артем Дзюба rfs.ru

Возможно, не ужившись в системе переменных «игрок-тренер», Артему и Валерию Георгиевичу стоит попробовать начать все с чистого листа, как коллегам по цеху, и посотрудничать в стане сборной. Джонатан Альба разрывается между постами главного аналитика национальной команды и менеджера «Ростова», что, пожалуй, немногим мешает ему сфокусироваться на самостоятельной деятельности в рядах южан, поэтому испанец может передать эстафету Дзюбе для проб пера в свете длящегося отстранения России из международных турниров.

Студия «Матч ТВ» / «Оkkо»: проторенная коллегами дорожка

Повесив бутсы на гвоздь либо лишившись управленческой должности в клубе, российские футбольные деятели регулярно пополняют штат экспертов на телевидении, где их с распростертыми объятиями принимают редакторы «Матч ТВ» либо «Оkkо». Частыми гостями обеих проектов являются Андрей Аршавин, Александр Григорян, Игорь Шалимов, Владислав Радимов, Евгений Ловчев, Рашид Рахимов, Владимир Быстров, Андрей Тихонов и Сергей Игнашевич.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин еще в 2024 делал официальное предложение Дзюбе, приглашая испытать собственные силы в роли комментатора, но тогда подоспел вариант с «Акроном» и форвард остался по другую сторону баррикад. Учитывая эпатажную манеру поведения Артема, ему наверняка удастся навести шуму в отечественном медиапространстве, вступая в резкую полемику с другими экспертами.

К тому же, в одном из интервью он раскритиковал их уровень, приведя в пример эталонную работу Джейми Каррагера и Тьерри Анри на «Sky Sports», чьими репортажами страйкер заслушивается. Дзюба обесценил профессионализм российских спикеров, так что, если представится случай, спрос с него будет вдвойне.

«Ахмат»: по давней дружбе с Черчесовым

Полевой командир собрал в Грозном боеспособную обойму, чей единственный стимул наконец не сводился только к борьбе за выживание, и порой Станислав Саламович выставлял непреодолимый барьер перед более мастеровитыми коллективами: виктории над «Зенитом», московскими «Динамо» и ЦСКА, мировая ничья с «Локомотивом». Под руководством Черчесова в стане «Ахмата» расцвел даже Георгий Мелкадзе, который был близок к обновлению личного рекорда по голам в Премьер-лиге, но забуксовал на финише первенства и остановился на отметке в семь забитых мячей.

Ренессанс при Станиславе Саламовиче знаком и Дзюбе — вместе они творили историю на домашнем чемпионате мира 2018, где сборная России добралась до четвертьфинальной стадии. Хотя изначально молодой воспитанник академии «Спартака» не пользовался спросом у Черчесова в столичном клубе, который он возглавлял с 2007 по 2008, маринуя юного проспекта в резерве.

Станислав Черчесов vk.com/akhmatgrozny

Со временем 62-летний специалист кардинально изменил мнение о подопечном, выделяя его заслуги в сравнении с топ-форвардами современности: так при проведении блиц-опроса «игроки сборной России образца 2018 против финалистов ЛЧ 2026» Станислав Саламович отдал предпочтение не Виктору Дьёкерешу из «Арсенала», а Дзюбе, «на одной ноге» оказавшему помощь «Акрону» в сохранении прописки. Самоотверженные исполнители пригодятся Черчесову в «Ахмате» на следующую кампанию, особенно, зная отсутствие стабильности в перформансах Мелкадзе, который после относительно качественного сезона рискует уйти в тень на долгие годы.

«Арис»: на смену Кокорину

Греция и Кипр магнитят игроков и тренеров из пространства СНГ: трансферы Федора Чалова и Магомеда Оздоева в ПАОК, переход Александра Кокорина в «Арис», компанию которому в Лимасоле составляли белорусские наставники — Алексей Шпилевский и Артем Радьков. Прорывным для выпускника футбольных школ «Локомотива» и «Динамо» в составе «легкой бригады» выдался розыгрыш 2022/2023, когда в довесок к чемпионскому титулу он прихватил награду лучшего игрока.

Однако запал Кокорина в Кипре быстро угас, и почти всю прошлую кампанию нападающий восстанавливался от мышечной травмы, записав себе в актив единственный результативный удар в последнем туре против АЕКа из Ларнаки. Выгорев за рубежом, Александр бросил взгляд на родной чемпионат, где интерес к его персоне приписывают махачкалинскому «Динамо».

Уравновесить баланс «Ариса» по количеству представителей СНГ как во главе команды (Радьков возвращается на бровку с 1 июля), так и на поле способен приезд на райский полуостров Дзюбы, имеющего за плечами невзрачный отрезок в турецком «Адана Демирспор». Другой вопрос, хватит ли у коллектива из Лимасола денежных средств, ведь они всерьез рассматривают вариант с приглашением в центр атаки скитающегося по миру Стевана Йоветича.