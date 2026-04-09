Российский нападающий Александр Кокорин проводит в чемпионате Кипра четвертый сезон, который может стать последним. LiveSport.Ru рассказывает, куда 35-летний форвард может перебраться уже в ближайшее межсезонье.

«Арису» надо доказать свою значимость

В последние дни в российском инфополе снова всплыло имя Александра Кокорина. Новый всплеск интереса к этой фигуре связан с инсайдом телеграм-канала «Mash на спорте». Контракт российского нападающего, который в марте отметил 35-летие, с «Арисом» истекает в мае, и по информации журналистов, кипрский клуб не собирается его продлевать.

Ситуация подобным же образом складывалась и год назад, но тогда стороны всё-таки продолжили сотрудничество. В «Арисе» сменили вектор развития, сделав акцент на молодых игроках, а Кокорин в этом коллективе должен был взять на себя роль лидера-«дядьки».

Однако этот план в текущем сезоне не совсем сработал. В конце августа Александр получил травму колена, которая потребовала оперативного вмешательства. Восстановление заняло 4 месяца, и нападающий вернулся на поле только в начале января. При этом еще полтора месяца понадобилось на набор формы и возвращение в стартовый состав.

И ладно, если бы проблема заключалась только в длительном отсутствии — хуже всего для команды то, что Кокорин перестал забивать и отдавать. Последнее результативное действие он совершил почти год назад — 12 мая — забив гол в предпоследнем туре чемпионата Кипра. В текущем сезоне 6 матчей до травмы и 12 матчей после прошли для российского форварда впустую.

Так что желание клуба для расставания понятно. Тем более, сезон для «Ариса» складывается не очень. Команда за 8 туров до конца сезона занимает 6-е место, отставая от призовой тройки на 11 очков. Хотя за последние 4 сезона (после прихода белорусского инвестора Владимира Федорова) ниже итогового 4-го места она не опускалась.

В этих условиях расстаться с самым высокооплачиваемым игроком команды (по некоторым данным, Кокорин зарабатывает около 1 млн евро в год) и потратить освободившиеся деньги на приобретение более эффективных футболистов для руководителей клуба выглядит логичным решением.

Агент нападающего Тимофей Бердышев подтвердил наличие у Александра предложений от российских клубов, но в то же время отметил, что он хочет остаться в «Арисе» (хорошие отношения с владельцем играют не последнюю роль) и первостепенно будет общаться именно с ним. Киприоты, в свою очередь, мосты пока не сжигают.

У команды впереди еще 9 матчей, и у него, как и у других игроков команды, чьи соглашения истекают этим летом, есть возможность проявить себя и показать, что они нужны клубу. Решение по контракту Кокорина будет приниматься в конце сезона. На данный момент ничего не принято. Костас Пападопулос пресс-секретарь «Ариса»

Для того, чтобы проявить себя, Кокорину нужно сперва вернуться в стартовый состав — последние две игры тренерский штаб Лиасоса Луки оставлял его в запасе. А поскольку в Кипрской лиге стартовал чемпионский раунд, где играют 6 сильнейших команд чемпионата, шансов отличиться стало меньше. В любом случае все будет зависеть от нынешней формы, мотивации, а также финансовых запросов Александра. Если он согласится на уступки по зарплате, то в «Арисе» могут и оставить россиянина на еще один год.

И всё же Кокорину стоит заранее продумать варианты продолжения карьеры на случай неудачи на переговорах с кипрским клубом.

Теплый, но небезопасный Сочи

Первый клуб, который приходит на ум при мысли о возвращении Кокорина в РПЛ — это «Сочи». В июне 2025 г. телеграм-канал «Shot» утверждал, что нападающий рассматривает этот клуб в качестве одного из вариантов для продолжения своей футбольной карьеры. Он уже играл там полсезона в 2020 г., отыграл за южан 10 матчей и выбил на первый взгляд приличные 7+3. Правда, 3 забитых гола пришлись на легендарную встречу с юниорами из «Ростова». С того времени, наверное, футболист стал считать Сочи любимым городом.

Президент «Сочи» Борис Ротенберг называл Кокорина одним из самых талантливых футболистов в России, хотя, кажется, осадок после отказа форварда остаться в южном клубе у него остался — мол, Кокорин за деньгами пошёл. Так что за возвращение нападающего в состав «Сочи» его владелец, который и так сетует на довольно большой средний возраст команды, рьяно точно не выступает.

Впрочем, уже самого Александра отпугнуть от идеи переезда на черноморское побережье может целый ряд факторов:

во-первых, вылет «Сочи» в Первую лигу практически неминуем — команда за 7 туров до конца сезона на 11 очков отстает от зоны стыков;

во-вторых, непонятно, кто будет главным тренером (можно считать, что судьба Игоря Осинькина как наставника южан предрешена);

в-третьих, регион живет в условиях регулярного объявления режима беспилотной опасности.

В общем, не самая радужная перспектива ожидает Кокорина в Краснодарском крае.

Комфортный «Пари НН», но это не точно

В связи с этим более реалистичным вариантом для продолжения карьеры форварда в России кажется «Пари НН». Нижегородский клуб возглавляет Алексей Шпилевский, под руководством которого Кокорин отыграл три сезона в «Арисе». Белорусский специалист за время совместной работы сформировал положительное мнение о футболисте, считая его ментально сильным, адекватным и дружелюбным.

Возможно, Кокорин нашел в Шпилевском «своего тренера». Всё-таки Алексей Николаевич не просто не лишал нападающего права на импровизацию, но даже где-то подстраивал под него игру всей команды и в конечном итоге доверил капитанскую повязку. Александр ответил на это лучшим образом: за 92 матча под руководством белорусского тренера забил 33 гола и отдал 17 передач.

Для Шпилевского привозить в Нижний Новгород бывших подопечных из «Ариса» не в новинку: в этом сезоне на правах аренды за «Пари НН» выступает опорный полузащитник кипрского клуба Алекс Опоку Сарфо. Однако для приглашения новой порции «своих футболистов» (в т.ч. Кокорина) 38-летнему тренеру нужно оставить команду в РПЛ. Пока волжане — в зоне стыковых матчей, и вылет в Первую лигу с высокой вероятностью приведет к отставке, после чего Кокорина в «Пари НН» можно будет не ждать.

Казахстан с другими именитыми ветеранами

Не надо упускать из внимания публичные заявления Кокорина. Он неоднократно говорил, что планов по возвращению в Россию и завершению карьеры именно на родине у него нет. Поэтому удивляться тому, что нападающий может предпочесть Российской Премьер-Лиге иностранный чемпионат, не стоит.

В частности, в сентябре агент Кокорина утверждал, что они получали предложения из азиатских стран и из Азербайджана. Имея несколько лет назад более финансово выгодный вариант с эмиратским клубом, россиянин сделал выбор в пользу чемпионата Кипра. Так что, если будут альтернативы ОАЭ, Саудовской Аравии и Катару, нападающий может снова отказать командам из Ближнего Востока.

В данном случае наибольшие шансы на приглашение Кокорина имеет Казахстанская Премьер-лига. Она не раз становилась пристанищем для именитых российских футболистов на закате карьеры (Андрей Аршавин, Дмитрий Сычев, Андрей Тихонов, Егор Титов). А в последнее время в казахстанский футбол потекли большие деньги, которые позволили привезти Нани и Виктора Мозеса.

Так что в сегодняшней парадигме потенциальное подписание Кокорина клубом из Казахстана смотрится гармонично. Но главная проблема чемпионата Казахстана — почти все команды играют на искусственных полях. Из-за этого, в частности, год назад Дзюба отказался от предложения «Кайрата». Решится ли на такой переход 35-летний Кокорин, у которого были «кресты» и другие травмы — вопрос.

Медиалига как способ не завязывать с футболом

Если ближайшим летом так сложатся обстоятельства и Кокорин решит, что его профессиональной карьере пришел конец, то привлекательным выглядит переход в Медиалигу. Ранее нападающий отказывался от этой идеи, ссылаясь на действующий контракт. Но на футбольной пенсии этот вариант кажется не самым плохим, тем более сам Александр видел в данной разновидности футбола одни плюсы.

Продолжаешь играть в футбол, занимаешься физкультурой, получаешь за это какие-то деньги и в какой-то мере становишься узнаваемым. Александр Кокорин, нападающий ФК «Арис» (о медиафутболе)

Кокорин до сих пор остается одним из самых узнаваемых футболистов страны. Новости, связанные с ним, сразу выходит в топ по просмотрам. Участие в телевизионных программах в качестве эксперта ему, видимо, не по душе. А вот потенциал для выступления в Медиалиге — огромный.

Сам Александр создавать команду не хочет, но прийти в готовый проект (особенно, с большим бюджетом) и помочь он готов. Поэтому инвесторы в сфере спорта не должны упустить такой шанс заполучить ценный актив.