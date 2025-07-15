ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Ждем Куарежму в Екатеринбурге? Клубы Медиалиги снова пытаются подписать звёзд мирового футбола

    Прошлые попытки привезти известных иностранцев оказывались неудачными

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Медиалига Трансферы Футбол России Сборная Португалии Португалия Сборная Бразилии Лига чемпионов Барселона Реал Мадрид Манчестер Юнайтед
    Вся лентаСамое главное
    Флориан Вирц«Ливерпуль» стал еще лучше, а «МЮ» провалил перестройку. Анализ трансферной кампании «большой шестерки» АПЛ Рикарду КуарежмаЖдем Куарежму в Екатеринбурге? Клубы Медиалиги снова пытаются подписать звёзд мирового футбола Коул ПалмерСкромный супергерой. Коул Палмер — главная причина, почему «Челси» снова выигрывает
    Все новости спорта
    Рикарду Куарежма
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рикарду Куарежма
    Бывший игрок сборной Португалии Рикардо Куарежма может перейти в медиаклуб из Екатеринбурга «СиндЕкат». Рассказываем, что об этом известно и какие звезды мирового футбола могли появиться в Медиалиге.

    Победитель ЛЧ и чемпион Европы готов переехать на Урал

    Победитель Лиги чемпионов и чемпион Европы Рикарду Куарежма согласился выступить в Медиалиге. По крайней мере, так утверждает телеграм-канал «Mash на спорте».

    Сообщается, что заинтересованность в услугах бывшего игрока сборной Португалии проявил «СиндЕкат». Эта команда из Екатеринбурга, основанная в мае 2024 года владельцем крупной компании по строительству дорог и членом попечительского совета «Урала» Андреем Семёновым, позиционирует себя как главный медиафутбольный клуб Урала. В дебютном сезоне МФЛ «СиндЕкат» стал одним из главных открытий, заняв 4-е место из 20.

  • Со слов источников, с Куарежмой уже проведена неформальная часть переговоров. На встрече представители «СиндЕката» предложили ему выступать за них за внушительную сумму. Он дал предварительное согласие и попросил организовать переезд семьи.
  • телеграм-канал «Mash на спорте»

    • Рикарду Куарежма
    globallookpress.com

    Позднее капитан «СиндЕката» Вячеслав Подберезкин подтвердил опубликованную в СМИ информацию и раскрыл некоторые подробности потенциального перехода. Так, екатеринбуржцы хотели заявить Куарежму еще в конце мая. Но тогда препятствием для договоренностей стали высокие финансовые запросы (50 тысяч долларов за два дня).

    Однако у экс-игрока «Барселоны», «Интера» и «Челси», которому понравился формат МФЛ, осталось желание необычным образом продолжить свою футбольную жизнь. Причем если в «СиндЕкате» изначально думали привести португальца только на один матч плей-офф, то сейчас идут переговоры о полноценном выступлении за медиаклуб на весь период Кубка Лиги, запланированного на осень 2025 года.

  • Услышали и от него желание находиться, тренироваться с командой, жить в городе.
  • Вячеслав Подберезкин

    • Руководители «СиндЕката» рассматривают Куарежму, в первую очередь, как реальное усиление основы — им важно, чтобы команда выступала в основной сетке медиаклубов. Вскоре должна состояться еще одна встреча, на которой будут обсуждать конкретные условия сотрудничества — личный контракт, гостиница, перелеты, переводчик, питание. Причем обговариваемая сумма сейчас серьезно меньше первоначальных 50 тысяч.

    Футбол не отпускает Рикарду Куарежму

    Рикарду Куарежме в сентябре исполнится 42 года. Профессиональную карьеру португалец завершил на родине в 2022 году — после истечения контракта с «Виторией Гимарайнш», в составе которой провел два сезона. При этом объявления о завершении карьеры с его стороны так и не последовало. Более того, в конце 2022 года Куарежма сообщал о желании продолжить играть, но в официальных матчах он так и не появился.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Зато португальца можно было встретить в матчах легенд «Барселоны» и мадридского «Реала». За последний год экс-полузащитник сыграл за сине-гранатовых в трёх матчах, проведенных в разных частях света: в ноябре — в Катаре, а в апреле — в Индии и в Мексике.

    Куарежма знаком с медиафутболом по игре в других странах мира. Так, весной он засветился в Бразилии в национальной Showbol League — разновидности мини-футбола с ограждениями. В середине мая его пригасили в немецкую Icon League — турнир, организованный Тони Кроосом. Куарежма сыграл за B2B United — команду защитника «Лейпцига» и сборной Германии Беньямина Хенрикса.

    Рикарду Куарежма
    globallookpress.com

    Перед посещением Германии португалец был в Малайзии, где принял участие в товарищеском гала-матче за команду «Кедах», что было далеко неспорста. Ранее сообщалось, что футболист 2005 и 2006 годов в Португалии может стать то ли послом клуба из Алор-Сетара, то ли полноценным игроком команды. Генеральный директор «Кедаха» даже говорил, что сделка заключена на 95%.

    Но в итоге все упёрлось в финансы. Клуб хотел за счет подписания Куарежмы привлечь крупного спонсора. Но затея не вышла, спустя пару недель «Кедах» не получил лицензию для участия в следующем сезоне малайзийской Суперлиги и был понижен в классе. Теперь португалец ведет переговоры в России.

    Кого звали в Медиалигу раньше?

    Рикарду Куарежма — далеко не первая звезда мирового футбола прошлого, которого связывали с возможностью выступления в Медиалиге. В частности, в одной новости с экс-игроком «Барселоны» было указано имя легенды «Манчестер Юнайтед» Нани. Он, якобы, тоже заявил, что ему понравился формат медафутбола, и согласился на переезд в Россию.

  • Выстрел в ногу либо необходимость? В РПЛ планируют ужесточить лимит на легионеров
  • Министерство спорта намерено уменьшить количество иностранцев в клубах чемпионата России
  • 14/07/2025

    • О Медиалиге ему рассказали в мае во время участия в гала-матче в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА. 4-кратный чемпион Англии не против пожить в столице и сыграть в матчах подобного формата, но при одном условии — зарплата на уровне 15 тысяч долларов в месяц. Президент Медиалиги Николай Осипов подтвердил наличие контактов между агентами португальца и несколькими клубами, но без подробностей.

    Прошлые попытки привезти звезду в Медиалигу не увенчались успехом. В марте 2024 года после дисквалификации Поля Погба за допинг «БроукБойз» отправил французскому футболисту письмо с приглашением. Чемпиону мира было предложено отдельное проживание в Одинцово, зарплата в размере 1,5 тысяч долларов в месяц и доступ к современному медицинскому центру. Однако представители игрока «ответили вежливым отказом».

    В итоге Погба сократили дисквалификацию, и она подошла к концу в марте 2025 года. Сейчас 32-летний футболист готовится возобновить карьеру в «Монако», с которым в июне подписал на срок до лета 2027 г.

    Поль Погба
    globallookpress.com

    В декабре 2024 года «Титан» заинтересовался бывшим полузащитником сборной Англии Деле Алли и отправил запрос в его агентство. На тот момент 28-летний хавбек, который когда-то стоил 100 млн евро, полгода находился без команды и не играл с февраля 2023 года. Президент «Титана» Александр Зуев, будучи владельцем бетонных заводов, был готов сделать англичанина самым высокооплачиваемым игроком в истории Медиалиги.

  • Без разницы, Деле Алли или кто-либо еще. У меня есть цель привезти футболиста с мировым именем в Медиалигу и клуб «Титан». Алли — вариант на поверхности, человек долгое время вне футбола, с рядом проблем, и вполне вероятно, что ему захочется перезагрузиться.
  • Александр Зуев

    • Глава МФЛ сообщил, что сделанное предложение устроило агентов Алли, но надо договориться с самим игроком. Впоследствии представители футболиста исключили его трансфер. А в январе он подписал контракт на 1,5 года с «Комо» из итальянской Серии А.

  • Модрич едет в Италию: как Серия А стала раем для возрастных футболистов
  • Нет сомнений, что 40-летний Модрич идеально впишется в новый чемпионат
  • 14/07/2025

    • В мае стало известно, что один из клубов Медиалиги ведёт переговоры с легендой «Барселоны» Дани Алвесом. Напомним, за последние два года ему сильно подпортило репутацию расследование дела об изнасиловании. Хотя в конечном итоге суд оправдал экс-игрока сборной Бразилии.

  • Алвес хочет годовой контракт и определенную сумму по деньгам. Оба клуба лиги хотят подстраховать себя и договориться об обязательных полгода по контракту и плюс столько же автоматического продления, поскольку не знают, в какой форме он приедет.
  • Николай Осипов

    • Затем глава Медиалиги дополнил, что олимпийский чемпион желает получать 30 миллионов рублей, а клубы предлагают 20 миллионов. Поэтому между сторонами идёт торг.

    Все футбольные трансферы

    6 июня телеграм-канал «Mash на спорте» заявил, что Дани Алвес согласовал контракт с клубом МФЛ. Единственным вопросом, который остался для согласования — это формат оплаты: бразилец хотел бы получить всю сумму сразу, а клуб же — разбить её пополам. С тех пор новых сведений не появлялось.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.74
  • Экспресс дня 16 июля
  • Сегодня в 19:45
    •  3.35
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Лудогорец
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Линфилд — Шелбурн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.25
  • Прогноз на матч Норвегия (ж) — Италия (ж)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Рублев — Эрнандес
  • Теннис
  • Завтра в 05:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Хапоэль Беэр-Шева — Левски
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Партизани — Калью
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Целе — Сабах
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Неман — Урарту
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры