Ждем Куарежму в Екатеринбурге? Клубы Медиалиги снова пытаются подписать звёзд мирового футбола

Бывший игрок сборной Португалии Рикардо Куарежма может перейти в медиаклуб из Екатеринбурга «СиндЕкат». Рассказываем, что об этом известно и какие звезды мирового футбола могли появиться в Медиалиге.

Победитель ЛЧ и чемпион Европы готов переехать на Урал

Победитель Лиги чемпионов и чемпион Европы Рикарду Куарежма согласился выступить в Медиалиге. По крайней мере, так утверждает телеграм-канал «Mash на спорте».

Сообщается, что заинтересованность в услугах бывшего игрока сборной Португалии проявил «СиндЕкат». Эта команда из Екатеринбурга, основанная в мае 2024 года владельцем крупной компании по строительству дорог и членом попечительского совета «Урала» Андреем Семёновым, позиционирует себя как главный медиафутбольный клуб Урала. В дебютном сезоне МФЛ «СиндЕкат» стал одним из главных открытий, заняв 4-е место из 20.

Со слов источников, с Куарежмой уже проведена неформальная часть переговоров. На встрече представители «СиндЕката» предложили ему выступать за них за внушительную сумму. Он дал предварительное согласие и попросил организовать переезд семьи. телеграм-канал «Mash на спорте»

Рикарду Куарежма globallookpress.com

Позднее капитан «СиндЕката» Вячеслав Подберезкин подтвердил опубликованную в СМИ информацию и раскрыл некоторые подробности потенциального перехода. Так, екатеринбуржцы хотели заявить Куарежму еще в конце мая. Но тогда препятствием для договоренностей стали высокие финансовые запросы (50 тысяч долларов за два дня).

Однако у экс-игрока «Барселоны», «Интера» и «Челси», которому понравился формат МФЛ, осталось желание необычным образом продолжить свою футбольную жизнь. Причем если в «СиндЕкате» изначально думали привести португальца только на один матч плей-офф, то сейчас идут переговоры о полноценном выступлении за медиаклуб на весь период Кубка Лиги, запланированного на осень 2025 года.

Услышали и от него желание находиться, тренироваться с командой, жить в городе. Вячеслав Подберезкин

Руководители «СиндЕката» рассматривают Куарежму, в первую очередь, как реальное усиление основы — им важно, чтобы команда выступала в основной сетке медиаклубов. Вскоре должна состояться еще одна встреча, на которой будут обсуждать конкретные условия сотрудничества — личный контракт, гостиница, перелеты, переводчик, питание. Причем обговариваемая сумма сейчас серьезно меньше первоначальных 50 тысяч.

Футбол не отпускает Рикарду Куарежму

Рикарду Куарежме в сентябре исполнится 42 года. Профессиональную карьеру португалец завершил на родине в 2022 году — после истечения контракта с «Виторией Гимарайнш», в составе которой провел два сезона. При этом объявления о завершении карьеры с его стороны так и не последовало. Более того, в конце 2022 года Куарежма сообщал о желании продолжить играть, но в официальных матчах он так и не появился.

Зато португальца можно было встретить в матчах легенд «Барселоны» и мадридского «Реала». За последний год экс-полузащитник сыграл за сине-гранатовых в трёх матчах, проведенных в разных частях света: в ноябре — в Катаре, а в апреле — в Индии и в Мексике.

Куарежма знаком с медиафутболом по игре в других странах мира. Так, весной он засветился в Бразилии в национальной Showbol League — разновидности мини-футбола с ограждениями. В середине мая его пригасили в немецкую Icon League — турнир, организованный Тони Кроосом. Куарежма сыграл за B2B United — команду защитника «Лейпцига» и сборной Германии Беньямина Хенрикса.

Рикарду Куарежма globallookpress.com

Перед посещением Германии португалец был в Малайзии, где принял участие в товарищеском гала-матче за команду «Кедах», что было далеко неспорста. Ранее сообщалось, что футболист 2005 и 2006 годов в Португалии может стать то ли послом клуба из Алор-Сетара, то ли полноценным игроком команды. Генеральный директор «Кедаха» даже говорил, что сделка заключена на 95%.

Но в итоге все упёрлось в финансы. Клуб хотел за счет подписания Куарежмы привлечь крупного спонсора. Но затея не вышла, спустя пару недель «Кедах» не получил лицензию для участия в следующем сезоне малайзийской Суперлиги и был понижен в классе. Теперь португалец ведет переговоры в России.

Кого звали в Медиалигу раньше?

Рикарду Куарежма — далеко не первая звезда мирового футбола прошлого, которого связывали с возможностью выступления в Медиалиге. В частности, в одной новости с экс-игроком «Барселоны» было указано имя легенды «Манчестер Юнайтед» Нани. Он, якобы, тоже заявил, что ему понравился формат медафутбола, и согласился на переезд в Россию.

О Медиалиге ему рассказали в мае во время участия в гала-матче в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА. 4-кратный чемпион Англии не против пожить в столице и сыграть в матчах подобного формата, но при одном условии — зарплата на уровне 15 тысяч долларов в месяц. Президент Медиалиги Николай Осипов подтвердил наличие контактов между агентами португальца и несколькими клубами, но без подробностей.

Прошлые попытки привезти звезду в Медиалигу не увенчались успехом. В марте 2024 года после дисквалификации Поля Погба за допинг «БроукБойз» отправил французскому футболисту письмо с приглашением. Чемпиону мира было предложено отдельное проживание в Одинцово, зарплата в размере 1,5 тысяч долларов в месяц и доступ к современному медицинскому центру. Однако представители игрока «ответили вежливым отказом».

В итоге Погба сократили дисквалификацию, и она подошла к концу в марте 2025 года. Сейчас 32-летний футболист готовится возобновить карьеру в «Монако», с которым в июне подписал на срок до лета 2027 г.

Поль Погба globallookpress.com

В декабре 2024 года «Титан» заинтересовался бывшим полузащитником сборной Англии Деле Алли и отправил запрос в его агентство. На тот момент 28-летний хавбек, который когда-то стоил 100 млн евро, полгода находился без команды и не играл с февраля 2023 года. Президент «Титана» Александр Зуев, будучи владельцем бетонных заводов, был готов сделать англичанина самым высокооплачиваемым игроком в истории Медиалиги.

Без разницы, Деле Алли или кто-либо еще. У меня есть цель привезти футболиста с мировым именем в Медиалигу и клуб «Титан». Алли — вариант на поверхности, человек долгое время вне футбола, с рядом проблем, и вполне вероятно, что ему захочется перезагрузиться. Александр Зуев

Глава МФЛ сообщил, что сделанное предложение устроило агентов Алли, но надо договориться с самим игроком. Впоследствии представители футболиста исключили его трансфер. А в январе он подписал контракт на 1,5 года с «Комо» из итальянской Серии А.

В мае стало известно, что один из клубов Медиалиги ведёт переговоры с легендой «Барселоны» Дани Алвесом. Напомним, за последние два года ему сильно подпортило репутацию расследование дела об изнасиловании. Хотя в конечном итоге суд оправдал экс-игрока сборной Бразилии.

Алвес хочет годовой контракт и определенную сумму по деньгам. Оба клуба лиги хотят подстраховать себя и договориться об обязательных полгода по контракту и плюс столько же автоматического продления, поскольку не знают, в какой форме он приедет. Николай Осипов

Затем глава Медиалиги дополнил, что олимпийский чемпион желает получать 30 миллионов рублей, а клубы предлагают 20 миллионов. Поэтому между сторонами идёт торг.

Все футбольные трансферы

6 июня телеграм-канал «Mash на спорте» заявил, что Дани Алвес согласовал контракт с клубом МФЛ. Единственным вопросом, который остался для согласования — это формат оплаты: бразилец хотел бы получить всю сумму сразу, а клуб же — разбить её пополам. С тех пор новых сведений не появлялось.