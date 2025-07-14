Выстрел себе в ногу либо суровая необходимость? В РПЛ планируют ужесточить лимит на легионеров

В российском футболе намечается тенденция — каждые три года спортивные функционеры изобретают велосипед, внося коррективы в имеющийся лимит на легионеров в Премьер-лиге. Действительно ли именно эти изменения нужны чемпионату, который на данном этапе страдает от целого ряда других проблем?

Ждать ли перемен с сезона 2026/2027?

Как гром среди ясного неба, тему лимита на иностранных игроков в РПЛ вновь подняли в высших эшелонах спортивной власти России.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев в июне заявил, что поддерживает дискуссию о снижении количества легионеров в клубах, так как молодые игроки нуждаются в большем количестве игровой практики. При этом полный отказ от исполнителей из-за рубежа не рассматривается, ведь качественные иностранцы добавляют конкуренции и способствуют прогрессу отечественных игроков.

Речь, произнесенная Михаилом Владимировичем, послужила поводом для размышлений, когда и в каком виде возникнет новый лимит, и постепенно пазл начинает складываться — так, по данным инсайдера Ивана Карпова, Минспорта хочет, чтобы с розыгрыша 2026/2027 единовременно на поле находилось пять легионеров, а в заявке на игру их число ограничивалось десятью. Дегтярев уверен, что таким образом у российских клубов появится стимул вкладывать средства в развитие детско-юношеского футбола.

Михаил Дегтярев globallookpress.com

Ведомство Михаила Владимировича среди доводов приводит то, что в Россию сейчас едет не столь много звездных иностранцев, поэтому новые вводные не отобразятся на уровне чемпионата. Весьма спорный аргумент, ведь все-таки команды РПЛ продолжают приглашать игроков довольно высокого уровня из-за рубежа — к примеру, прошлой осенью ЦСКА подписал Миралема Пьянича, выступавшего за «Лион», «Рому», «Ювентус» и «Барселону», а «Зенит» в январе усилился Луисом Энрике, которого на родине наградили титулом «Короля Америки».

В нынешнее трансферное окно те же «сине-бело-голубые» уже провернули сделку по Жерсону из «Фламенго», выступавшего длительное время в топ-5 чемпионатах Европы, с другой стороны «Краснодар» облюбовал Лигу 1, заполучив Дугласа Аугусто из «Нанта», Жубала из «Осера» и работая над переходом одного из лучших ассистентов французского первенства Гаэтаном Перреном. Отсутствие вливаний подобного рода очень болезненно ударит по зрелищности Российской Премьер-лиги.

К тому же, существует еще одна обратная сторона медали, когда образуется круг так называемых «паспортистов», которые будут востребованы лишь по причине наличия гражданства, и, почувствовав свою важность для клуба, соответственно, начнут требовать контракты с солидными заработными платами. Либо команды задействуют другую лазейку и станут усиленно раздавать паспорта, увеличив поток натурализованных игроков.

Российский футбольный союз, в свою очередь, не видит необходимости в ужесточении имеющегося лимита и, если и прибегать к данной мере, то следует действовать поэтапно и растянуть пертурбации на три сезона: сперва перейти к схеме 10/7 в кампании 2026/2027, затем 10/6 в 2027/2028 и наконец 10/5 в 2028/2029. Президент РФС Александр Дюков отметил, что процент иностранцев в чемпионате России не так велик, поэтому никаких предпосылок к уменьшению их числа нет.

Я знаю позицию клубов, она понятна. Когда принималось решение по действующему лимиту, это было консолидированное решение клубов и РПЛ. Исходим из того, что, в целом, если взять количество футболистов-профессионалов, которые зарегистрированы и выступают в российских лигах, на легионеров приходится порядка 3-4 процентов. Александр Дюков

Аналогичной позиции придерживается экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, который считает, что изменение лимита на легионеров никак не влияет на прогресс отечественных футболистов. По его мнению, важным фундаментом в развитии российского футбола выступает работа тренеров в детско-юношеских школах и профессиональных командах.

Противоположный лагерь занимает Александр Григорян, возглавлявший в свое время «Химки», «Анжи», «Тамбов». Он не видит никаких препятствий, если на газоне будет появляться всего пять иностранных игроков.

Пять иностранцев — хорошая идея. А откуда у нас взялись Батраков и Кисляк? Если бы вообще не было лимита, мы бы играли в еврокубках, тратили сумасшедшие деньги на иностранцев. Александр Григорян

Дыма без огня не бывает, и как бы не надоела представителям клубов регулярная зона турбулентности с внедрением различных ограничений и непонятных критериев, но если в высоких кабинетах заговорили о внедрении лимита, то, скорее всего, стоит ждать его реализации на деле.

От строгости до лояльности

Провал сборной России на чемпионате мира 2002 послужил катализатором к введению лимита на легионеров. Впервые его опробовали в розыгрыше российского первенства 2005, установив квоту в пять зарубежных игроков на поле.

Вот только оставили оговорку, что футболист терял статус легионера, если имел в своем реноме десять матчей за свою сборную. Конечно, клубы пользовались этим и приобретали футбольных исполнителей с необходимым количеством встреч.

Обходной путь для них закрыли в 2006, установив, что на газоне могут находиться одновременно семь иностранцев, и убрав оговорку об играх за национальную команду. Победа «Зенита» в Кубке УЕФА 2008 убедила тогдашнего президента РФС Виталия Мутко, что он идет верным курсом, поэтому последовало следующее ограничение и чемпионат России 2009 стартовал с лимитом в шесть легионеров.

Кампания российского первенства 2012, помимо перехода на модель «осень-весна», запомнилась новым-старым лимитом, который уже действовал в 2006 — 7+4. Проект 2014 года, когда исполком РФС отошел от привязки к количеству зарубежных исполнителей на поле и проголосовал за схему 10 легионеров в заявке и 15 россиян, так и не был реализован. Всего за три дня до начала сезона решили, что оптимально придерживаться строгой системы 6+5.

Александр Дюков rfs.ru

Наконец отошли от числа иностранцев только на газоне после назначения на президентское кресло РФС Александра Дюкова. В 2019 лимит видоизменился до восьми легионеров и семнадцати игроков с российским паспортом в заявке команды.

Последние правки в него внесли в 2022, выработав наиболее демократичный вид — тринадцать футболистов из-за рубежа (с пометкой, что в одночасье на поле их может быть восемь) и двенадцать отечественных исполнителей. Большим плюсом для клубов послужило то, что игроки из государств-членов ЕАЭС (Беларусь, Армения, Кыргызстан и Казахстан) не относятся к рядам легионеров.

Среди пострадавших почти все представители топ-6

Потенциальное сокращение числа иностранцев в заявке с тринадцати до десяти превратится в настоящую головную боль для ведущих клубов Премьер-лиги. Еще больше по ним ударит, если в обновленной трактовке лимита футболистов из стран Евразийского экономического союза снова приравняют к легионерам.

По данным портала Тransfermarkt лидерами среди российских команд по находящимся зарубежным исполнителям в обойме являются «Краснодар» и «Зенит» — по 16 игроков. Более того, чемпион и вице-чемпион продолжают укреплять состав за счет легионеров в текущее трансферное окно.

Жерсон fc-zenit.ru

Если прошлым летом питерцы сделали акцент на российских игроках, подписав Евгения Латышонка, Юрия Горшкова, Сергея Волкова, Максима Глушенкова и Александра Соболева, то в этой кампании вернулись к излюбленной модели с пополнением латиноамериканской диаспоры. «Сине-бело-голубые» уже приобрели аргентинца Романа Вегу и бразильца Жерсона. В подвешенном состоянии остаются Роберт Ренан и Вендел, которых прочат «на выход» из Санкт-Петербурга.

«Краснодар» прервал трансферное молчание и уже подписал сразу трех бразильцев: защитника Жубала, центрального полузащитника Дугласа Аугусто и вингера Густаво Сантоса. На подходе, как указывали выше, переход француза Гаэтана Перрена, так что «быки» имеют все шансы опередить «Зенит» по количеству иностранцев.

Заявка ЦСКА после покупки бразильца Матеуса Алвеса насчитывает уже четырнадцать легионеров, правда, такие исполнители, как аргентинец Адольфо Гайч, алжирец Сид Ахмед Айссауи и иранец Амирхоссейн Риванди, с большой долей вероятности покинут расположение столичного клуба, оставив возможность для маневра.

Немногим меньше зарубежная обойма у «Динамо» — всего тринадцать игроков, и этим летом «бело-голубые» пока ее не увеличили, ограничившись трансферами Максима Осипенко и Ивана Сергеева. Не исключено, что наоборот москвичи сократят число иностранцев, распрощавшись с колумбийцем Хорхе Карраскалем.

Пиковой точки текущего лимита практически достиг «Спартак», у которого в составе сразу двенадцать легионеров. Генеральный директор «красно-белых» Олег Малышев вовсе не рад возможному ужесточению и выступает за полную его отмену.

Как вы знаете, время от времени тема ужесточения лимита на легионеров поднимается. Я скорее за стабильность в этом вопросе — чтобы не меняли лимит каждые два-три года. Во-первых, это дополнительные финансовые расходы для клуба. Во-вторых, на мой взгляд, это не решает проблему недостатка квалифицированных российских футболистов. На мой личный взгляд, отсутствие лимита — это идеальный вариант. Олег Малышев

Меньше всего переживаний испытывают в рядах «Локомотива», который выступает полным антиподом другим топ-клубам РПЛ. Руководство «железнодорожников» сделало ставку на воспитанников собственной академии и приглашении отечественных игроков, что на их взгляд, в долгосрочной перспективе должно принести результат.

Под руководством Михаила Галактионова выступают лишь три легионера: мексиканец Сесар Монтес, француз с камерунскими корнями Жерзино Ньямси и бразилец Лукас Фасон. Любопытно, что все трио — центрбеки.

По тонкому льду ходит «Ахмат», подписавший в текущее трансферное окно Мохамеда Конате из Буркина-Фасо, аргентинца Брайана Мансилью, ангольцев Мануэла Келиану и Эгаша Касинтуру. В стане грозненцев по сведениям Тransfermarkt сразу тринадцать футболистов из-за рубежа.