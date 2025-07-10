«Краснодар» решил обескровить «Осер». Вслед за Жубалом в РПЛ едет Перрен

Чемпионы России не планируют сбавлять обороты и намерены отстоять титул в сезоне 2025/2026, устроив масштабную закупку в текущее трансферное окно. Без лишней шумихи, в отличии от конкурентов по российскому первенству, «Краснодар» усиливается звездой минувшей кампании французской Лиги 1.

Одаренный «ткач»

Гаэтан Перрен появился на свет 7 июня 1996 года в Лионе, который является вторым по значимости городом Франции после столицы Парижа. Футбольную карьеру он начал на севере коммуны Изер в школе скромного клуба «Сен-Кантен-Фаллавье», перебравшись в возрасте восьми лет в академию куда более статусного «Лиона».

Максенс Флашез, тренировавший Перрена в молодежке и дубле «ткачей», не скупился на похвалы своему воспитаннику и выделял его как трудолюбивого человека, который никогда не сдается. Французский специалист, пребывавший в структуре «Лиона» с 2013 по 2017, отмечал, что хоть Гаэтан и не славился навыками бомбардира, но всегда мог повлиять на ход событий в матче, умел держать мяч, уверенно действовал под давлением оппонентом и шел в единоборства, как настоящий боец.

Ко второй команде «олимпийцев» Перрен присоединился в 2014, защищая ее цвета на просторах Насьональ 2 — четвертого по рангу дивизиона футбола Франции. В сезоне 2015/2016 он провел семнадцать поединков во французской низшей лиге, финишировав без результативных действий. Куда лучше его дела обстояли в Юношеской лиге УЕФА, в которой он параллельно выступал за команду U-19.

Наставник обоймы «Лиона» до 19 лет Жоэль Фреше использовал Гаэтана на острие атаки, что пришлось тому по душе. В роли центрфорварда на групповом этапе турнира Перрен оформил 2+2 во встрече с молодежкой питерского «Зенита» и выбил 2+1 против сверстников из «Гента». Правда на этом его снайперские достижения сошли на нет, и «ткачи» распрощались с Юношеской лигой в 1/8 финала, потерпев разгромное поражение от «Аякса» 0:3.

Только не участие в еврокубках с молодежкой стало главным событием кампании 2015/2016 для девятнадцатилетнего игрока — 21 января 2016 он подписал первый профессиональный контракт с «Лионом», и спустя некоторое время, 14 февраля, дебютировал за команду в Лиге 1, получив свои две минуты в матче 26-го тура с «Каном». Гаэтан стал пятисотым игроком в истории, появившимся на поле в официальном поединке за «олимпийцев».

Гаэтан Перрен (справа) globallookpress.com

Тогдашний главный тренер клуба Брюно Женезьо постепенно подпускал полузащитника ко взрослой команде, доверив ему уже девятнадцать минут в следующей игре чемпионата против «Лилля». Бенефис Перрена пришелся на встречу с «Нантом», когда он вновь вышел со скамейки запасных под занавес и спустя минуту первым же касанием отправил мяч головой в сетку ворот «канареек».

Удвоив счет в матче и установив окончательный счет 2:0 в пользу «ткачей», Гаэтан долгое время оставался на поле после финального свистка, испытывая настоящую эйфорию. Почетный президент «Лиона» Жан-Мишель Ола в шутливой форме прокомментировал первый гол воспитанника клуба.

Он ниже меня ростом (169 см. — прим. ред.) и забивает головой. В раздевалке другие игроки попросили его станцевать, чтобы отпраздновать его первый гол, и я могу вам сказать, что он так же хорош в танцах, как и в игре головой. Жан-Мишель Ола

Продолжить успешный старт в футболке «олимпийцев» Перрен не сумел, вернувшись в сезоне 2016/2017 в дубль и не дождавшись больше вызова от Женезьо. К сожалению, у него так и не получилось стать для родного клуба кем-то сродни Карима Бензема, Александра Ляказетта либо Флорана Малуда.

Тур по колыбели Франции

Летом 2017 «Лион» отправил Гаэтана в полугодичную аренду в никогда не хватавший звезд с неба «Орлеан», который едва сохранил прописку в Лиге 2 благодаря триумфу над «Парижем» в стыковых матчах. При этом клуб располагается в очень живописной долине Луары, известной своими виноградниками и носящей второе имя — сад Франции.

Перрен буквально выгрыз себе место в основе, барражируя между левой и правой бровкой в структуре команды. Первый гол за «желто-красных» он забил в ворота «Бреста», принеся минимальную гостевую викторию 1:0 и важные три балла в копилку клуба. В январе 2018 «Лион» окончательно отказался от услуг полузащитника, отпустив его в «Орлеан» на правах свободного агента.

Гаэтан Перрен globallookpress.com

К концу розыгрыша Лиги 2 2017/2018 на счету Гаэтана значились два результативных удара и один ассист — скромный вклад позволил команде оторваться от зоны вылета, закрепившись на двенадцатой строчке. Следующий сезон Перрен закончил с аналогичным показателем забитых мячей во втором французском дивизионе, при этом «Орлеан» взлетел на восьмую позицию и оказался не так далеко от зоны плей-офф за повышение в классе.

«Желто-красные» показали слалом в Кубке Франции, добравшись до четвертьфинала, где дальнейший путь им преградил «Ренн». Гаэтан записал себе в актив 4+1, выйдя на поле во всех встречах турнира.

За подъемом «Орлеана» быстро последовало крутое пике, когда команда упала на самое дно турнирной таблицы Лиги 2 2019/2020. Лишь девятнадцать набранных очков, показатель минус 22 по системе гол+пас и царящий хаос утянули Перрена и ко в трясину французского футбола — в дивизион Насьональ.

Оказавшись в третьей по силе лиге Франции, Гаэтан показал бойцовский характер, который упоминал его тренер в молодежке «Лиона», и продемонстрировал великолепный перформанс, доказав, что он лишний в полупрофессиональном чемпионате и заслуживает играть на более высоком уровне.

Тогдашний главный тренер «Орлеана» Клод Робин задействовал Перрена на левом фланге, наделив его ролью свободного художника. Через француза строились атаки команды, и он отвечал за как можно наиболее эффективную доставку мяча вперед и снабжение им нападающих.

Гаэтан Перрен globallookpress.com

Гаэтан в одном из интервью говорил, что забивать голы конечно приятно, но он также получает удовольствие, когда отдает результативный пас партнеру по «Орлеану». Среди игроков, которые его вдохновляют, Перрен на первое место поставил Эдена Азара, ориентируясь на его универсализм — как и бельгиец, воспитанник «Лиона» правша, но играет левой.

Ему нравилось выполнять функции распасовщика, и наконец он сумел проявить себя с лучшей стороны: за «Орлеан» в розыгрыше Насьональ 2020/2021 Гаэтан к тринадцати автографам в воротах оппонентов добавил девять голевых передач.

Сон наяву в «Осере»

К подъему на вершину Перрен приступил вместе с «Осером», пополнив ряды клуба в июле 2021. «Бургундцы» застряли в Лиге 2 и нуждались в свежем дыхании, которое получили с приобретением Гаэтана.

В схеме 4-1-4-1, используемой Жан-Марком Фурланом, он все чаще оказывался на позиции правого вингера, превратившись в опору атакующей силы команды. Перрен отметился пятью мячами и двумя голевыми пасами в регулярном розыгрыше второго дивизиона Франции, чем помог «Осеру» оказаться в тройке лидеров и попасть в зону плей-офф за выход в Лигу 1.

За билет в элиту «бургундцы» сперва сошлись с «Сошо», одолев их в серии пенальти, затем на их пути оказался «Сент-Этьен». В первом матче с «зелеными» только результативный удар Гаэтана на 86-й минуте спас ничью для «Осера» (1:1).

Ответный поединок проходил в логове «Сент-Этьена» — на стадионе «Жоффруа Гишар», и тут уже повели гости усилиями Хамза Сахи, на что хозяева ответили голом Махди Камара в последней пятнадцатиминутке основного времени. Дело, как и в поединке с «Сошо», дошло до одиннадцатиметровых, в которых удача улыбнулась «Осеру», к слову, Перрен уверенно реализовал свою попытку.

Гаэтан Перрен globallookpress.com

После долгого перерыва, Гаэтан и «бургундцы» в тандеме вернулись в Лигу 1, однако неожиданно полузащитник утратил место в старте у Фурлана, получая иногда вплоть до пяти минут игрового времени. Картина осталась прежней и с назначением в октябре 2022 на тренерский мостик «Осера» Кристофа Пелиссье. Из 37 матчей чемпионата Франции Перрен отыграл в основе лишь пятнадцать, оформив довольно неприглядные 3+1.

«Осер», закончивший розыгрыш на семнадцатом месте, в лучших традициях команды-лифта вновь оказался в Лиге 2. Там Гаэтан расправил крылья и восстановил реноме лидера «бургундцев», отвечая за продвижение мяча в последней трети поля. С десятью результативными передачами полузащитник занял вторую строчку в списке лучших ассистентов второго дивизиона Франции 2023/2024, в придачу к этому он забил семь голов, а «Осер» закрепился на вершине и заработал повышение в классе.

Гаэтан Перрен globallookpress.com

Вместе с убедительной игрой Перрена в Лиге 2 закрадывались сомнения — не исполнитель ли он для команды уровня второго эшелона, в котором у него все получалось, в отличие от случившегося провала в элите. Развеял весь скепсис Гаэтан в минувшей кампании французского первенства, нередко появляясь на первых полосах СМИ благодаря потрясающей форме.

Пелиссье отдал правый край атаки целиком в его распоряжение, где Перрен творил собственную магию, выкручивая позвонки противостоящим игрокам обороны. Согласно данным официального сайта Лиги 1 29-летний вингер имеет 10+10 по итогам сезона 2024/2025, разделив вторую строчку в списке лучших ассистентов вместе с Брэдли Баркола из «ПСЖ» и Мойзесом Симоном из, на тот момент, «Нанта». Впереди оказался Райан Шерки, раздавший в футболке «Лиона» одиннадцать голевых пасов.

Правый фланг «Краснодара» в надежных руках

Перрен в интервью французскому изданию Le Pays сказал, что это не мимолетный успех для него и он не планирует останавливаться. Теперь же, согласно последней информации СМИ, продолжать банкет ему предстоит в цветах «Краснодара».

Коронное «Here we go!» от известного инсайдера Фабрицио Романо уже прозвучало — по его сведениям, «быки» заплатят «Осеру» за Гаэтана всего 4,5 млн евро. Контракт с ним подпишут на три года, заработная плата составит порядка 1 млн евро в год, что в два раза превышает его оклад во Франции.

Даже на таких условиях сделка подтверждает крайне грамотные действия менеджмента «Краснодара», который, в отличии от конкурентов по РПЛ, не только умеет переводить суммы в 20-30 млн евро на счета клубов Латинской Америки. За относительно небольшие деньги «черно-зеленые» избавились от головной боли с нехваткой качественного и, главное, профильного вингера на правую бровку, выдернув состоявшегося игрока из французского первенства, доказавшего свою профпригодность на фоне более громких имен Лиги 1.

Жоау Батчи, закрывавший эту позицию в большинстве матчей прошлого сезона чемпионата России, видимо, наконец сможет осесть на привычном ему левом фланге, если конечно выиграет конкуренцию у Виктора Са.

По многим метрикам, в числе которых количество ударов, ключевых передач и пасов в последнюю треть поля, Перрен на голову выше имеющихся в распоряжении Мурада Мусаева крайних полузащитников. Француз весьма техничный игрок, умеющий создать момент практически из ничего как для себя, так и выдать конфетку для партнера по команде, которому останется лишь переправить мяч в сетку.

Гаэтан Перрен

Авансов ему добавляет универсализм — как указывали выше, даже будучи правшой, левая нога у него далеко не только для ходьбы. Гаэтан за свою карьеру поиграл везде в атаке и, даже находясь в оттяжке, нацелен на создание остроты.

В «Осере» Перрен носил статус штатного исполнителя стандартных положений, помимо ударов с одиннадцатиметровой отметки. Штрафные удары и угловые выступают грозным оружием в его арсенале, поэтому Эдуарду Сперцяну стоит немногим напрячься, ведь француз готов отобрать его хлеб, если конечно десятый номер «Краснодара» намерен продолжить выступления за родной клуб.