ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Трансферный дайджест. 1 — 7 июля

    «Зенит» ждет Малкома, Варди и Балотелли ищут новые клубы, о Дюмфрисе мечтает «Ман Сити»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Трансферы Серия A Футбол Италии Интер Ла Лига Футбол Испании Барселона АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити РПЛ Футбол России Зенит Спартак Саудовская Про-Лига Аль-Хиляль Латинская Америка Ливерпуль Бундеслига Футбол Германии Бавария Манчестер Юнайтед Ювентус Ноттингем Форест Лестер Сити Рейнджерс Дженоа MLS
    Вся лентаСамое главное
    Егор ТитовЕгор Титов: Надеюсь, что Заболотный поможет «Спартаку» побороться за чемпионство МалкомТрансферный дайджест. 1 — 7 июля Рашид РахимовЛето «Рубина»: сохранили Даку, но получит ли Рахимов новичков?
  • 21:18
    • Мирра Андреева обыграла Наварро и пробилась в 1/4 финала Умблдона-2025
    Все новости спорта
    Малком
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Малком
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Дензел Дюмфрис

    «Интер», защитник, 29 лет

    Концовка прошлого сезона получилась для голландского защитника Дензеля Дюмфриса просто феноменальной. Латераль был лидером нерадзурри и разрывал на своем свой правом фланге любого соперника.

    Летом миланский клуб вошел в стадию перестройки состава и Дюмфрис стал задумываться об уходе. Благо, претендентов на него хватает. По данным главного итальянского спортивного издания La Gazzetta dello Sport в контракте 29-летнего игрока есть пункт об отступных в размере 25 млн евро.

  • От финала ЛЧ до полного краха. Что случилось с «Интером»
  • Один из главных клубов Италии, похоже, ждет масштабная перезагрузка
  • 05/07/2025

    • Правда, он активен лишь до 15 июля 2025 года, но этой ситуацией намерены воспользоваться «Манчестер Сити» и «Барселона».

    Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола является давним поклонником таланта Дюмфриса и хочет укрепить им правый фланг, где у его команды есть очевидные проблемы. Похожая ситуация и в «Барселоне», там у Жюля Кунде фактически сейчас нет конкурентов.

    Дензел Дюмфрис
    globallookpress.com

    В минувшем сезоне Дюмфрис сыграл 29 матчей за «Интер» в Серии А и забил в них 7 мячей. На портале Transfermarkt игрок сейчас оценивается в 35 млн евро. За «Интер» он играет с 2021 года после перехода из ПСВ.

    Наш прогноз: Дюмфрис останется в «Интере» после разговора с руководством и Киву.

    Луис Диас

    «Ливерпуль», полузащитник, 28 лет

    Не секрет, что колумбийский полузащитник Луис Диас хочет играть более важную роль в «Ливерпуле» и быть одним из лидеров клуба, но сделать это, когда на схожей позиции играет Мохамед Салах, не представляется возможным.

    В течение прошлого сезона 28-летний колумбиец уже задумывался об уходе из клуба, но решил доиграть чемпионат до конца и только потом разбираться со своим будущем.

  • Душевный лидер. Почему Диогу Жота был больше, чем просто футболист
  • Это лето должно было стать лучшим в жизни 28-летнего португальца
  • 04/07/2025

    • Сейчас на Диаса всерьез претендует мюнхенская «Бавария», чей спортивный директор Макс Эберль сделал «Ливерпулю» официальное предложение, которое окружение вингера приняло всерьез и готова принять предложение, сообщает Bild.

    Ранее об интересе к Диасу заявляла «Барселона», но она оказалась не готова заплатить сразу 70 млн евро за полузащитника, а на другие условия мерсисайдцы оказались не согласны.

    «Бавария» же способна оплатить трансфер Диаса одним или двумя траншами в размере 70-80 млн евро, именно столько за него просит чемпион АПЛ.

    Луис Диас
    globallookpress.com

    За «Ливерпуль» 28-летний вингер выступает с января 2021 года после перехода из «Порту». В этом сезоне сыграл за команду в АПЛ 36 матчей, забил 13 мячей и сделал 7 ассистов.

    Наш прогноз: Луис Диас покинет «Ливерпуль» летом.

    Эсекьель Барко

    «Спартак» Москва, полузащитник, 26 лет

    Традиционная для многих южноамериканских легионеров, а особенно спартаковских, возникла ситуация с полузащитником Эсекьелем Барко. Первый сезон 26-летний хавбек блистал в составе красно-белых, а на второй год загрустил по родине и хочет уйти из клуба.

    Барко заявил руководству «Спартака» о своем желании вернуться в Южную Америку и тут же сразу начали суетиться его агенты, предлагающие аргентинца в различные клубы.

  • Лето «Спартака»: стремится к чемпионству и подписывает Заболотного
  • Все о подготовке к новому сезону московского «Спартака»
  • 03/07/2025

    • По данным «Чемпионата», наибольший интерес к Барко сейчас проявляет бразильский «Фламенго», готовый заплатить за него 14 млн евро. В нем «менгао» видят потенциальную замену, переходящему в «Зенит» Жерсону, хотя по манере игры они несколько отличаются.

    Аргентинские клубы точно не способны выложить за Барко такую сумму, а из бразильских грандов особой заинтересованности, кроме «Фла» в аргентинце никто не проявил.

    Эсекьель Барко
    globallookpress.com

    В прошлом первом сезоне для Барко он сыграл в РПЛ 27 матчей, забил 12 голов и сделал 7 ассистов, был явным лидером клуба и зачинателем большинства атак. Напомним, что его трансфер из «Ривер Плейт» обошелся красно-белым в 14 млн евро. Сейчас он на рынке оценивается примерно в такую же сумму.

    Наш прогноз: Барко побузит и до зимы точно доиграет в «Спартаке».

    Малком

    «Аль-Хилаль», полузащитник, 28 лет

    В 2023 году петербургский «Зенит» продал Малкома в саудовский «Аль-Хиляль» за рекордные для себя 60 млн евро. Спустя два года бразилец может последовать в обратном направлении.

    Все это время 28-летний вингер был ключевым игроком нового клуба, сыграв за него 98 матчей, забив 37 голов и сделав 31 ассист во всех турнирах, приведя в первый же сезон «Аль-Хиляль» к победе в саудовской Про-лиге.

  • Бразильцы продолжают сиять на КЧМ: «Флуминенсе» оставил «Аль-Хиляль» без полуфинала
  • Тиаго Силва — всё ещё гениальный лидер обороны
  • 05/07/2025

    • Но все коренным образом изменилось после назначения на пост главного тренера Симоне Индзаги. Итальянский специалист недоволен игрой Малкома на Клубном чемпионате мира и намерен от него избавиться наряду с Митровичем (лучшим бомбардиром), Ренаном Лоди и Кайо Сезаром, сообщает Aawsat.

    Подлил масло в огонь и сам бразилец, который стал конфликтовать с собственными болельщиками после вылета в четвертьфинале КЧМ-2025 от «Флуминенсе» (1:2).

    Малком
    globallookpress.com

    Ситуацией с Малкомом намерен воспользоваться «Зенит», имеющий виды на свою бывшую звезду. Питерцы ждут расторжения контракта бразильца с «Аль-Хилялем» или выплаты за него минимальной компенсации. Сейчас 28-летний вингер оценивается в 22 млн евро. В 2019-м его покупали из «Барселоны» за 41,5 млн.

    Наш прогноз: Малком покинет «Аль-Хиляль» и найдет себе новый клуб, возможно, им и станет «Зенит».

    Джейдон Санчо

    «Манчестер Юнайтед», полузащитник, 25 лет

    Последние годы Джейдон Санчо совсем не напоминает игрока, который блистал в дортмундской «Боруссии» и переходил в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году за 85 млн евро в статусе одного из лучших английских футболистов.

    В стане манкунианцев у него карьера откровенно не сложилась, и он пошел скитаться по арендам. Сначала было возвращение в «Боруссию» Д, а затем в «Челси». «Шмели» не потянули его трансфер, а в стане лондонцев он вспыхивал лишь эпизодически. В итоге руководство «синих» вполне резонно решили, что не стоит выкупать его трансфер даже за небольшие деньги.

  • Бесполезная глобализация: пора признать, КЧМ — это не начало новой эры в футболе
  • Президент ФИФА Джанни Инфантино пытается выдать желаемое за действительное
  • 04/07/2025

    • По данным авторитетного журналиста Николо Скиры, наибольший интерес к 25-летнему вингеру сейчас проявляет туринский «Ювентус», где в очередной раз происходит процесс обновления состава и новый главный тренер Игор Тудор.

    По данным источника, переговоры идут вполне успешно, а уже в ближайшие пару недель может быть официально объявлено о переходе Санчо. Сообщается, что «Ювентус» готов взять англичанина с правом обязательного выкупа.

    Джейдон Санчо
    globallookpress.com

    В минувшем сезоне за «Челси» Санчо сыграл во всех турнирах 42 матча, забил в них 5 мячей и сделал 10 голевых передач. Сейчас его портал Transfermarkt оценивает в 22 млн евро.

    Наш прогноз: Санчо переберется в «Ювентус», где попытается перезагрузить свою карьеру.

    Джейми Варди

    свободный агент, нападающий, 38 лет

    В свои 38 лет нападающий Джейми Варди все равно пользуется неплохим спросом на трансферном рынке и готов продлить свою карьеру еще на пару сезонов.

    По данным Daily Mail со ссылкой на La Repubblica, английский форвард был близок к заключению контракта с итальянским «Дженоа», но главный тренер Патрик Вийера наложил вето на его переход, сомневаясь в целесообразности его подписания из-за возраста. Хотя, возможно, алленаторе просто не запах энергетика в раздевалке.

  • Рынок «девяток»: лучшие варианты для топ-клубов
  • Выбор не так уж и велик
  • 03/07/2025

    • Теперь сообщается об интересе к Варди со стороны шотландского «Рейнджерс», «Комо» и «Ноттингем Форест». Но наиболее вероятен переход в клуб из Глазго, где ему готовы предложить роль лидера атак.

    Летом этого года Варди покинул «Лестер» в качестве свободного агента после 13 лет выступления в клубе. Долгие годы нападающий был главной звездой клуба и футболистом, к которому почти никогда не было претензий со стороны болельщиков.

    Джейми Варди
    globallookpress.com

    В минувшем сезоне Варди сыграл в АПЛ 35 матчей, забил в них 9 голов и отметился 4 результативными передачами. В составе сборной Англии он сыграл 26 матчей и забил в них 7 мячей.

    Наш прогноз: Варди отправится в «Рейнджерс».

    Марио Балотелли

    свободный агент, нападающий, 34 года

    Карьера нападающего Марио Балотелли давно катится под откос, но им все равно продолжают интересоваться многие клубы.

    В октябре 2024 года он подписал контракт с клубом Серии А «Дженоа». Инициатором его трансфера тогда выступил его бывший партнер по сборной Италии Альберто Джилардино, давший шанс одиозному форварду.

  • От Марадоны до Погба. 12 самых громких дисквалификаций за допинг
  • Украинский вингер Михаил Мудрик может оказаться в сомнительной компании
  • 20/06/2025

    • Но после его увольнения «грифонов» возглавил Патрик Вийера, который, в свою очередь, играл с Балотелли в «Ман Сити». Француз сразу сообщил, что не нуждается в его услугах и стал постоянно мариновать на скамейке запасных, дав задание наконец научиться правильно одевать манишку. В итоге на счету Балотелли в прошлом сезоне всего 6 сыгранных матчей и ни одного результативного действия за смешные 9 минут на футбольном поле.

    Как сообщает talkSPORT, сейчас активный интерес к 34-летнему футболисты проявляет ряд клубов МЛС, в частности «Лос-Анджелес», который недавно покинул другой ветеран Оливье Жиру.Также сообщается о желании заполучить Балотелли со стороны мексиканского «Крус Асуль», который интересовался им еще в декабре 2024 года, но не захотел тогда платить за трансфер.

    Марио Балотелли
    globallookpress.com

    Нападающий известен по выступлениям в составе «Интера», «Милана», «Манчестер Сити», «Марселя» и сборной Италии.

    Наш прогноз: Балотелли отправится покорять своим талантом и харизмой Северную Америку.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.15
  • Экспресс дня 8 июля
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Синнер — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 20:50
    •  3.15
  • Прогноз на матч Виртус — Зриньски
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Польша (ж) — Швеция (ж)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Эгнатия — Брейдаблик
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Викингур — Линкольн
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Дрита — Дифферданж
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч ТНС — Шкендия
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры