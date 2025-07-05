Бразильцы продолжают сиять на КЧМ: «Флуминенсе» оставил «Аль-Хиляль» без полуфинала

Это должен был быть вечер «Аль-Хиляля». Это должен был быть матч, в котором команда из Саудовской Аравии возьмёт новую для себя вершину. Но на деле сверкнули те, кого никто не называл фаворитами. «Флуминенсе» сделал невозможное — выстоял против энергетики команды, обыгравшей «Манчестер Сити», и, вопреки всему, пробился в полуфинал клубного чемпионата мира.

Футбол. Клубный ЧМ. 1/4 финала Флуминенсе — Аль-Хиляль 2:1 Голы: 1:0 Матеус Мартинелли (40'), 1:1 Маркос Леонардо (51'), 2:1 Эркулес (70') Флуминенсе: Фабио да Силва, Игнасио, Тьяго Силва, Хуан Фрейтес, Сэмуел Шавьер (Гуга Родригеш, 83'), Габриэль Фуэнтес, Матеус Мартинелли (Эркулес, 46'), Факундо Берналь (Тьяго Сантос, 88'), Нонато (Эвералдо Стум, 68'), Джон Арьяс, Херман Кано (Винисиус Лима, 68') Аль-Хиляль: Яссин Буну, Мотеб Аль-Харби (Али аль-Булаихи, 83'), Жоау Канселу (Хамад Аль-Ями, 90'), Ренан Лоди, Калиду Кулибали, Малком (Мусаб аль-Джувайр, 90'), Нассер аль-Давсари (Кайо, 83'), Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш, Маркос Леонардо, Мохаммед Канно (Абдерразак Хамдалла, 75') Предупреждения: Сергей Милинкович-Савич (11'), Ренан Лоди (22'), Хуан Фрейтес (36'), Матеус Мартинелли (44'), Тьяго Силва (66'), Simone Inzaghi (90'), Рубен Невеш (90'), Калиду Кулибали (90 + 7')

До старта игры Орландо замер. Перед матчем — минута молчания в память о Диогу Жоте и его брате. На скамейке «Аль-Хиляля» — слёзы Рубена Невеша и Жоау Канселу. Даже болельщики, приехавшие из Майами, замолкли. Это был матч, начавшийся с горькой тишины, весь футбольный мир разбит ужасной трагедией.

Минута молчания перед матчем gettyimages.com

И сама игра, словно подчиняясь атмосфере, выдалась вязкой и напряжённой. Почти полтайма — ни единого реального момента. Две команды не столько играли, сколько чувствовали. И от этого — сплошная осторожность.

Мартинелли разбудил встречу

Но всё изменилось на 40-й минуте, когда игроки морально готовились вернуться в раздевалки. Фуэнтес протолкнул мяч по флангу, защитник «Аль-Хиляля» замешкался, и Мартинелли одним касанием ушёл от опеки, а вторым — отправил мяч в сетку. Мощный удар, классная траектория, вратарь Буну даже не успел прыгнуть.

Матеус Мартинелли globallookpress.com

На трибунах — взрыв. Фанаты «Флуминенсе», приехавшие в США, выдохнули — наконец-то это была их команда, а не затерявшийся в ожидании аутсайдер.

«Аль-Хиляль» был не готов уходить в тень. Сначала — удар Кулибали после навеса Невеша. Мяч летел в самый угол, а 44-летний Фабио совершил почти невозможное, вытащив из самого угла.

А затем — ВАР. Маркос Леонардо упал в штрафной после борьбы с Ксавьером, судья тут же указал на точку, но после видеопросмотра отменил решение. Повтора хватило: контакта не было. Саудовцы взорвались — и ушли в раздевалку при счёте 0:1, но с огромной обидой из-за действий арбитра.

Надежда «Аль-Хиляля» и беспощадный Эркулес

На второй тайм команда Инзаги вышла с ясным планом: больше давления, больше угловых, больше агрессии. И это сработало. Уже на 51-й минуте — угловой, скидка Кулибали, и Маркос Леонардо с метра заталкивает мяч в ворота. Его четвёртый гол на турнире — и символ того, насколько хищным может быть нападающий, если дать ему сантиметр.

Маркос Леонардо globallookpress.com

Счёт 1:1. Казалось, сейчас «Флуминенсе» посыпется. Они не раз отдавали такие матчи — но только не в этот раз. В 1/8 финала Эркулес уже стал героем — своим голом на последних секундах. Теперь — снова скамейка, снова тайм на адаптацию и…

На 70-й минуте, когда игра вроде бы выровнялась, мяч отлетел к Эркулесу после навеса Ксавьера. Первую попытку заблокировали, но он пошёл дальше, выиграл подбор, первым касанием убрал под себя — и вторым пробил точно в угол. Точно и по делу. 2:1.

Эркулес globallookpress.com

Сказка, написанная потом и упрямством

У «Аль-Хиляля» были подходы, были стандарты, был эмоциональный всплеск. Но ничего по-настоящему голевого. В защите «Флуминенсе» блистал 40-летний Тиаго Силва: отбивался с разбитым носом, командовал всей обороной, затыкал дыры. Фабио (нельзя каждый раз не напоминать, что ему 44 года!) тащил и выбивал. Пауза за паузой, вброс за вбросом — но времени саудовцам не хватило.

Тиаго Силва globallookpress.com

«Флуминенсе» не был готов к этому турниру — в Бразилии они бьются в середине таблицы, балансируя между зоной вылета и плей-офф. Но в США они нашли себя. Ренато Гаушо после игры говорил не о тактике, а о гордости: «Пусть надевают наши футболки в торговом центре, на пляже, везде — пусть все знают: мы бьёмся и выигрываем».

В полуфинале — «Челси» либо «Палмейрас». И даже если всё закончится там — это уже больше, чем кто-либо мог ждать. Это — настоящая футбольная история. Без звёзд, но с огромным бразильским сердцем.