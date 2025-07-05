Бразильцы продолжают сиять на КЧМ: «Флуминенсе» оставил «Аль-Хиляль» без полуфинала

До старта игры Орландо замер. Перед матчем — минута молчания в память о Диогу Жоте и его брате. На скамейке «Аль-Хиляля» — слёзы Рубена Невеша и Жоау Канселу. Даже болельщики, приехавшие из Майами, замолкли. Это был матч, начавшийся с горькой тишины, весь футбольный мир разбит ужасной трагедией.
И сама игра, словно подчиняясь атмосфере, выдалась вязкой и напряжённой. Почти полтайма — ни единого реального момента. Две команды не столько играли, сколько чувствовали. И от этого — сплошная осторожность.
Мартинелли разбудил встречу
Но всё изменилось на 40-й минуте, когда игроки морально готовились вернуться в раздевалки. Фуэнтес протолкнул мяч по флангу, защитник «Аль-Хиляля» замешкался, и Мартинелли одним касанием ушёл от опеки, а вторым — отправил мяч в сетку. Мощный удар, классная траектория, вратарь Буну даже не успел прыгнуть.
На трибунах — взрыв. Фанаты «Флуминенсе», приехавшие в США, выдохнули — наконец-то это была их команда, а не затерявшийся в ожидании аутсайдер.
«Аль-Хиляль» был не готов уходить в тень. Сначала — удар Кулибали после навеса Невеша. Мяч летел в самый угол, а 44-летний Фабио совершил почти невозможное, вытащив из самого угла.
А затем — ВАР. Маркос Леонардо упал в штрафной после борьбы с Ксавьером, судья тут же указал на точку, но после видеопросмотра отменил решение. Повтора хватило: контакта не было. Саудовцы взорвались — и ушли в раздевалку при счёте 0:1, но с огромной обидой из-за действий арбитра.
Надежда «Аль-Хиляля» и беспощадный Эркулес
На второй тайм команда Инзаги вышла с ясным планом: больше давления, больше угловых, больше агрессии. И это сработало. Уже на 51-й минуте — угловой, скидка Кулибали, и Маркос Леонардо с метра заталкивает мяч в ворота. Его четвёртый гол на турнире — и символ того, насколько хищным может быть нападающий, если дать ему сантиметр.
Счёт 1:1. Казалось, сейчас «Флуминенсе» посыпется. Они не раз отдавали такие матчи — но только не в этот раз. В 1/8 финала Эркулес уже стал героем — своим голом на последних секундах. Теперь — снова скамейка, снова тайм на адаптацию и…
На 70-й минуте, когда игра вроде бы выровнялась, мяч отлетел к Эркулесу после навеса Ксавьера. Первую попытку заблокировали, но он пошёл дальше, выиграл подбор, первым касанием убрал под себя — и вторым пробил точно в угол. Точно и по делу. 2:1.
Сказка, написанная потом и упрямством
У «Аль-Хиляля» были подходы, были стандарты, был эмоциональный всплеск. Но ничего по-настоящему голевого. В защите «Флуминенсе» блистал 40-летний Тиаго Силва: отбивался с разбитым носом, командовал всей обороной, затыкал дыры. Фабио (нельзя каждый раз не напоминать, что ему 44 года!) тащил и выбивал. Пауза за паузой, вброс за вбросом — но времени саудовцам не хватило.
«Флуминенсе» не был готов к этому турниру — в Бразилии они бьются в середине таблицы, балансируя между зоной вылета и плей-офф. Но в США они нашли себя. Ренато Гаушо после игры говорил не о тактике, а о гордости: «Пусть надевают наши футболки в торговом центре, на пляже, везде — пусть все знают: мы бьёмся и выигрываем».
В полуфинале — «Челси» либо «Палмейрас». И даже если всё закончится там — это уже больше, чем кто-либо мог ждать. Это — настоящая футбольная история. Без звёзд, но с огромным бразильским сердцем.