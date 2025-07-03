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    Рынок «девяток»: лучшие варианты для топ-клубов

    Выбор не так уж и велик

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    Александер Исак
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    Александер Исак
    ESPN подобрал идеальных центральных нападающих для ведущих европейских клубов, которые продолжают искать игроков на эту позицию.

    «Арсенал»

    Беньямин Шешкко («Лейпциг», 22 года)

    Шешко кажется идеальным вариантом для «Арсенала». Клуб давно следит за 22-летним словенцем, однако затянувшиеся переговоры вызывают некоторые вопросы. Высокий (196 см), подвижный, устойчивый в борьбе и техничный — он умеет действовать как в подыгрыше, принимая мяч спиной к воротам, так и угрожать из глубины, за счет рывков за спины защитникам. Это делает его подходящим игроком для команды, контролирующей мяч, но нуждающейся в прямолинейности в атаке.

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    • Шешко выделяется среди нападающих до 23 лет своей мощной и точной ударной техникой (в среднем 3,09 удара за 90 минут в прошлом сезоне), при этом его взаимодействие с партнерами стало более изящным. Хотя он еще не до конца сформировавшийся игрок, сочетание физического присутствия и потенциала делает его очень ценным активом, которого так не хватает атаке «канониров».

    Беньямин Шешкко
    globallookpress.com

    Для клуба, который настолько осторожен в вопросах комплектования состава, Шешко — логичный и практически беспроигрышный вариант. Большинство скаутов считают его одним из самых перспективных молодых нападающих в современном футболе.

    Альтернатива: Ник Вольтемаде («Штутгарт», 23 года)

    В своем прорывном сезоне Вольтемаде забил 10 голов в Бундеслиге и затем ярко проявил себя на международной арене, став лучшим бомбардиром молодежного чемпионата Европы (6 мячей) в составе сборной Германии. Он также стал лидером турнира по ассистам (3) и ключевым передачам (3,0 за 90 минут).

    Ник Вольтемаде
    globallookpress.com

    Универсальные атакующие качества Вольтемаде впечатляют, но при росте 198 см он менее подвижен, чем Шешко, что снижает его эффективность в быстрых переходах из обороны в атаку. Также довольно необычно, что при таком росте он выиграл лишь 33% верховых единоборств в сезоне-2024/25 — это на 17% меньше, чем у Шешко (50%).

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    • Тем не менее, его результативность и феноменальная точность ударов (62% приходятся в створ) привлекли интерес со стороны нескольких топ-клубов, в том числе «Баварии», которая готова заплатить 60 миллионов евро.

    «Челси»

    Юго Экитике («Айнтрахт», 23 года)

    «Челси» уже подписал Лиама Делапа из «Ипсвича» за 30 миллионов фунтов и согласовал трансфер Жуана Педру из «Брайтона» за 60 миллионов. В команде также есть Николас Джексон, но стремление клуба усилить линию атаки молодыми нападающими, похоже, не имеет границ.

    Даже если речь об этой сделке пойдет в следующем году, когда снова закрутится трансферная карусель, Экитике уже зарекомендовал себя как один из самых интересных молодых центрфорвардов Европы.

    Юго Экитике
    globallookpress.com

    После достаточно незаметного ухода из «Пари Сен-Жермен» он перебрался в «Айнтрахт» и начал возвращать остроту, благодаря которой однажды стал настоящим открытием в составе «Реймса». В прошлом сезоне он забил 22 гола в 48 матчах.

    Высокий (190 см), быстрый и пластичный в движении, Экитике сочетает взрывное ускорение с умными рывками, особенно эффективно действуя против высоко расположенной и плохо организованной оборон. Вблизи штрафной он отлично выбирает позиции и инстинктивно находит свободное пространство. Также француз стал увереннее чувствовать себя в глубине, связывая линии атаки. Кроме того, заметно прогрессирует его техника в ограниченных зонах.

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    • Тем не менее, Экитике наиболее опасен, когда атакует лицом к воротам, продвигаясь в последнюю треть поля. В этих ситуациях его голевое чутье и стремление забить представляют серьезную угрозу. И «Айнтрахт» это понимает — клуб оценивает игрока в 80 миллионов фунтов.

    Альтернатива: Эмануэль Эмегха («Страсбург», 22 года)

    Поскольку «Страсбург» является клубом-партнером «Челси», этот вариант может стать логичным шагом, если другие цели окажутся недоступными.

    Эмегха, правоногий нападающий молодежной сборной Нидерландов, пока может быть немного «сыроват» для Премьер-лиги, но в прошедшем сезоне он провел выдающуюся кампанию в Лиге 1, забив 14 голов.

    Эмануэль Эмегха
    globallookpress.com

    При росте 196 см Эмегха сочетает внушительные габариты и достойную техническую базу с неожиданно высокой скоростью — в минувшем сезоне он разогнался до 36,5 км/ч. Он особенно хорош в матчах с быстрыми переходами, где использует широкий шаг, чтобы растягивать оборону соперника. Несмотря на то, что он все ещё работает над игрой спиной к воротам, Эмегха обладает отличным голевым чутьём: 54% его ударов приходятся в створ.

    «Ювентус»

    Виктор Осимхен («Наполи», 26 лет)

    Несмотря на конфликт с «Наполи» и последующую аренду в турецкий «Галатасарай», Осимхен остается одним из самых востребованных центрфорвардов Европы. Он сочетает в себе атлетизм, убийственную реализацию моментов (0,62 гола с игры за 90 минут в прошлом сезоне) и острую игру без мяча.

    Виктор Осимхен
    globallookpress.com

    Тактически нигериец одинаково хорош как в быстрых переходах, так и против глубоко обороняющихся соперников — он умеет вовремя открываться за спины защитников и обладает взрывной скоростью. При этом его футбольный интеллект помогает находить свободные зоны даже в переполненной штрафной. Он уверенно выигрывает верховые дуэли (3,2 успешных за 90 минут) и, при необходимости, умеет связывать игру между линиями.

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    • Сообщается, что за Осимхеном следят «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль», «Аль-Хиляль» и сам «Галатасарай», который хотел бы подписать с ним полноценный контракт.

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    Однако возвращение в Серию А может стать отличным тактическим решением. Осимхен по-прежнему чрезвычайно привлекателен для команд, которым нужен прямолинейный, мощный центрфорвард. «Ювентус» мог бы извлечь из этого выгоду.

    Альтернатива: Джонатан Дэвид («Лилль», 25 лет)

    По данным СМИ, Дэвид, отказавшийся продлевать контракт с «Лиллем», близок к переходу в «Ювентус». Канадец забил 87 голов в 174 матчах французской Лиги 1. Он один из тех, кто обладает способностью хладнокровно реализовывать моменты.

    Джонатан Дэвид
    globallookpress.com

    Однако остаются сомнения в его способности быть единственным центрфорвардом в схемах, где требуется умелая игра спиной к воротам. В случае с Осимхеном эти сомнения отсутствуют.

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    • Тем не менее, скорость Дэвида, умные открывания и голевое чутье в штрафной почти гарантируют двузначную цифру забитых мячей за сезон. Благодаря своей стабильности он остается одним из самых интересных свободных агентов на рынке. Для «Ювентуса» это почти беспроигрышный вариант.

    «Ливерпуль»

    Александер Исак («Ньюкасл», 25 лет)

    Подписание Исака, забившего в прошлом сезоне АПЛ 23 гола, может вывести атаку «Ливерпуля» на новый уровень.

    Александер Исак
    globallookpress.com

    По статистике прошлого сезона Исак входит в элиту практически по всем ключевым показателям, в том числе по количеству ударов в створ и результативным действиями в среднем за 90 минут.

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    • Кроме того, в «Ньюкасле» шведский форвард стал гораздо более универсальным, зрелым, техничным и тактически дисциплинированным игроков.

    Однако всё это стоит недешево: «Ньюкасл» требует за Исака около 150 миллионов фунтов.

    Альтернатива: Йонатан Буркардт («Майнц», 24 года)

    Буркардт — скорее классический голеадор, чем современная «девятка». После впечатляющего сезона в «Майнце» им заинтересовались топ-клубы Европы. 23-летний нападающий забил 18 голов, иногда выводил команду на поле с капитанской повязкой и сыграл ключевую роль в неожиданной квалификации клуба в Лигу конференций.

    Йонатан Буркардт
    globallookpress.com

    Он выделяется умным перемещением без мяча, отличной техникой удара с правой ноги, активным прессингом, острым позиционным чутьем и способностью оказаться в нужном месте в нужное время.

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    • Хотя его максимальная скорость (32,3 км/ч) не делает его особенно проникающим форвардом, он компенсирует это умной игрой на опережение и умелым использованием воздуха. Это типичный нападающий, который наказывает за любую дезорганизацию в обороне.

    «Манчестер Юнайтед»

    Виктор Дьекереш («Спортинг», 27 лет)

    Дьекереш забил 68 голов в 66 матчах чемпионата Португалии и стал одним из самых востребованных нападающих в Европе. Его уход из «Спортинга» этим летом кажется практически неизбежным.

    Виктор Дьекереш
    globallookpress.com

    Естественно, «Манчестер Юнайтед» фигурирует среди возможных претендентов — не в последнюю очередь из-за его отличных отношений с тренером Рубеном Аморимом, который и раскрыл бомбардирский потенциал шведа в Португалии. Хотя клуб также интересуется Брайаном Мбёмо из «Брентфорда» и уже подписал Матеуса Кунью.

    Но Дьекереш — это не просто бомбардир. В прошлом сезоне он возглавил чемпионат Португалии по количеству успешных обводок среди нападающих (3,36 за 90 минут), что подчеркивает его взрывную мощь в финальной трети. Он умно и гибко взаимодействует с партнерами, может опускаться в глубину, комбинировать в ограниченных зонах, а его подвижность и интенсивность на фоне габаритов (188 см) тоже впечатляют.

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    • Шведскому нападающему понадобилось несколько лет, чтобы по-настоящему раскрыться, но сейчас мало кто может сравниться с ним в плане эффективности, физики и техническому арсеналу. И самое главное — Аморим точно знает, как встроить его в свою схему 3-4-2-1.

    Альтернатива: Саму Агехова («Порту», 21 год)

    В 2023 году Саму подписал контракт с «Атлетико», перейдя из «Гранады», но так и не сыграл за основную команду мадридского клуба. Вместо этого он провел сезон в аренде в «Алавесе», после чего привлек внимание топ-клубов. В 2024 году он был в шаге от перехода в «Челси» за 40 миллионов евро, но сделка сорвалась в последний момент. В итоге он оказался в «Порту», где провел яркий дебютный сезон, забив в рамках чемпионата Португалии 19 мячей.

    Саму Агехова
    globallookpress.com

    21-летний Саму представляет собой классическую «девятку»: мощный, прямолинейный нападающий, который отлично играет в воздухе. Он выигрывает 45% верховых единоборств, а его прыжок, игра головой и тайминг делают его постоянной угрозой при подачах. Кроме того, он всё увереннее использует свое тело, чтобы удерживать мяч и оттеснять защитников.

    Все футбольные трансферы

    Хотя он не такой динамичный, как Дьекереш, Саму обладает достаточной подвижностью, а его взаимодействие с партнерами постепенно улучшается. Поскольку «Юнайтед» ищет физически мощного нападающего с ярко выраженным присутствием в штрафной, испанец предлагает интересную альтернативу, и к тому же он на пять лет моложе.

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