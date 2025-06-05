Такого вы еще не видели. «Штутгарт» случайно нашел двухметрового Месси

За прошедшие годы кого только не сравнивали с Лионелем Месси. Но до недавнего времени не было ни одного сравнения легендарного аргентинца с двухметровым нападающим. Первым в этой категории стал Нико Вольтемаде из «Штутгара».

Рост немецкого форварда составляет 198 сантиметров — и это действительно великан с шикарной техникой.

«У Вольтемаде техника как у Месси!», — сказал о своем одноклубнике капитан «Штутгарта» Атакан Каразор. Это лишь отчасти можно назвать шуткой.

Неудивительно, что Вольтемаде сейчас считается одним из самых востребованных игроков на трансферном рынке. Особенно после недавней победы «Штутгарта» в Кубке Германии. В это сложно поверить, но еще год назад он был свободным агентом.

Начало карьеры

Ник Вольтемаде родился в Бремене 14 февраля 2003 года — в День святого Валентина. Любовь к футболу он открыл для себя с самого детства. У него был настоящий талант, и уже в возрасте семи лет Ник перешел из любительского клуба «Вольтмерхаузен» в академию «Вердера».

Ник Вольтемаде globallookpress.com

Вольтемаде стремительно прогрессировал в молодежной системе родного клуба и впервые привлек внимание главного тренера первой команды Флориана Кофельдта в сезоне 2018/19, когда забил 18 мячей и отдал восемь результативных передач за команду U17.

На следующий год он продолжил блистать уже в составе команды U19, и 1 февраля 2020 года стал самым молодым дебютантом в истории «Вердера», выйдя на замену в матче Бундеслиги против «Аугсбурга» в возрасте 17 лет, 11 месяцев и 18 дней.

Тогда казалось, что Вольтемаде суждено стать звездой «Везерштадиона», но судьба распорядилась иначе.

Прорыв

В январе 2021 года Вольтемаде получил повреждение связок колена, а еще его мучила хроническая проблема со стопой. В итоге Ник так и не сумел закрепиться в основном составе «Вердера», что породило опасения: сможет ли он вообще раскрыть свой потенциал.

Ник Вольтемаде globallookpress.com

Эти опасения лишь усилились, когда летом 2022 года его отдали в аренду в клуб третьей лиги — «Эльферсберг». Однако именно этот переход стал поворотным моментом в его карьере.

Вольтемаде наконец-то набрал форму, восстановившись после двух неприятных травм. В составе «Эльферсберга» он отметился 19 результативными действиями (10 мячей и девять ассистов), а команда стала чемпионом и вышла во вторую Бундеслигу.

Вернувшись в Бремен, Вольтемаде не сумел продемонстрировать столь же яркую и результативную игру и в итоге покинул родной клуб по истечении контракта в конце сезона-2023/24.

Тем не менее, благодаря успешной аренде в «Эльферсберге» на него обратил внимание «Штутгарт», который, как позже стало ясно, нашел настоящий бриллиант.

Сезон-2024/25

Неудивительно, что Вольтемаде, которого «Штутгарт» не стал вносить в заявку для участия в Лиге чемпионов, начал сезон на скамейке запасных — именно там он провел все 90 минут в пяти из первых девяти матчей команды в Бундеслиге.

Ник Вольтемаде globallookpress.com

Однако параллельно Ник впечатлял своей игрой в Кубке Германии. В начале декабря он вышел на замену во втором тайме матча с «Унион Берлин» и оформил дубль, после чего начал регулярно попадать в стартовый состав.

В сезоне-2024/25 Вольтемаде забил 12 мячей в 28 матчах чемпионата Германии. Ему удалось отличиться в каждом из трех последних туров. Но что еще важнее: он стал лучшим бомбардиром Кубка Германии, забив пять мячей в пяти матчах. В финале турнира 23-летний форвард стал автором первого гола в ворота «Арминии» (4:2).

После столь яркого финиша Вольтемаде пригласили в сборную Германии на финальный этап Лиги наций. Кроме того, ожидается, что он будет одним из ключевых игроков в молодежной сборной Германии на предстоящем чемпионате Европы U21. В марте он оформил хет-трик в товарищеском матче против «молодежки» Испании (3:1).

Сильные стороны

Капитан «Штутгарта» Каразор сразу понял, что клуб нашел футбольный клад, при этом не заплатив за Вольтемада ни одного евро. С первых же тренировок стало ясно: его редкое сочетание роста и техники станет настоящим кошмаром для соперников.

Ник Вольтемаде globallookpress.com

«Я, кажется, быстро распознаю хороших футболистов, и Ник привлек мое внимание уже на первой неделе тренировок.

Самое главное для нас — вовлечь Вольтемаде в игру. Он может действовать и как оттянутый форвард между линиями, и как классическая девятка в штрафной соперника. Потому что Ник — это двухметровый Мусиала или Месси!», — сказал Каразор.

Помимо того, что он представляет собой серьезную угрозу в нападении и отлично помогает команде в позиционных атаках, Вольтемаде также отлично работает без мяча, постоянно участвуя в отборе.

Общепринятое мнение гласит, что ему стоит поработать над реализацией моментов для повышения результативности. Однако теперь, когда он полностью здоров и в отличной форме, ожидается, что его эффективность будет только расти, особенно если он перейдет в еще более сильную команду.

Для этого у Вольтемаде, без сомнения, есть все задатки, о чем свидетельствует его потрясающий гол в матче против молодежной сборной Испании: Ник технично перебросил мяч через вратаря после дерзкого прокидывания между ног ближайшему защитнику.

Что дальше?

Впечатляющий взлет Вольтемаде в немецком футболе закономерно привлек внимание «Баварии», которая активно ищет долгосрочную замену Гарри Кейну.

Ник Вольтемаде globallookpress.com

Однако, по данным СМИ, интерес также проявляют английские «Брайтон» и «Эвертон». А испанское издание Mundo Deportivo утверждает, что лидером в гонке за 23-летнего нападающего является мадридский «Атлетико».

В «Штутгарте», естественно, отчаянно хотят сохранить Вольтемаде хотя бы еще на один сезон.

«Ник — наш игрок, и он будет играть за нас в следующем сезоне. Он провел здесь всего один сезон, и я считаю, что ему стоит и дальше играть за нашу команду. Потому что здесь действительно комфортно», — заявил президент «Штутгарта» Александр Верле в конце мая.

Прогнозы и ставки на футбол

После непростого периода в Бремене Вольтемаде явно наслаждается временем в «Штутгарте». В контексте чемпионата мира, который пройдет в следующем году в США, Канаде и Мексике, возможно, разумнее всего остаться на месте.

Но предложения у него точно будут. В конце концов, кто бы не захотел иметь в составе двухметрового Месси?