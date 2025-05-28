Дэвид на распутье: где окажется один из главных свободных агентов этого лета

За классных нападающих всегда приходится платить большие деньги, поэтому, когда кто-то из них становится свободным агентом, тут же выстраивается очередь из желающих заполучить ценный актив.

Этим летом в списке свободных агентов окажется Джонатан Дэвид — на прошлой неделе он объявил, что не будет продлевать контракт с французским «Лиллем».

«Я хотел лично сказать вам, что после стольких лет в клубе пришло время попрощаться. Я провел здесь пять замечательных сезонов. Знаю, что не всегда всё было просто, но надеюсь, что своими голами я сумел принести вам радость — особенно победой в чемпионате Франции и Суперкубке», — сказал Дэвид, комментируя свое решение.

Канадец официально сможет подписать контракт с новым клубом только 1 июля — если, конечно, кто-то из участников предстоящего Клубного чемпионата мира не договорится с «Лиллем» о его досрочном переходе в начале июня. Но борьба за Дэвида началась уже давно.

На фоне дефицита доступных и по-настоящему элитных «девяток» неудивительно, что к Дэвиду с недавних пор приковано столько внимания.

В этом сезоне Дэвид провел за «Лилль» 49 матчей, 25 голов и отдал 12 результативных передач. Он третий год подряд завершил сезон с минимум 25 голами на клубном уровне.

Дэвид начал играть в футбол на любительском уровне в Канаде, куда его семья переехала из Гаити, когда он был ребенком. Позже он перебрался в Европу, присоединившись к бельгийскому «Генту», в составе которого дебютировал во взрослом футболе в августе 2018 года в возрасте 18 лет.

Спустя два сезона Джонатан перешел в «Лилль» за 30 миллионов евро и уже в первом сезоне помог команде выиграть чемпионат Франции. Теперь, после 109 голов в 232 матчах, он готов к новому вызову.

Джонатан Дэвид globallookpress.com

Главная сила Дэвида — стабильность в реализации моментов. С начала сезона-2022/23 большая часть его голов была забита из пределов и вблизи вратарской площади. Его высокий показатель ожидаемых голов (xG) на удар — 0,17 — при таком объеме данных говорит о том, что он постоянно оказывается в позициях, позволяющих создавать моменты высокого качества.

«Лилль» не готов ежегодно бросать вызов доминированию «Пари Сен-Жермен» в Лиге 1, но за время пребывания Дэвида в клубе команда в основном боролась за попадание в Лигу чемпионов. Сравнение показателя ожидаемых голов без учета пенальти с его реальной результативностью говорит о том, что количество создаваемых для него моментов может варьироваться.

В сезоне-2024/25 ему было трудно находить стабильные возможности для взятия ворот. Однако если взглянуть на несколько последних сезонов, становится ясно, что он стабильно завершал чемпионат с результатом выше ожидаемого и редко переживал затяжные безголевые отрезки.

Но Дэвид — это не только голы. Он эффективен и охотно идет в прессинг, особенно это проявилось в его первом сезоне во Франции, когда он составлял связку с опытным турецким нападающим Бураком Йылмазом в схеме 4-4-2 под руководством Кристофа Гальтье.

Когда летом 2022 года команду возглавил Паулу Фонсека, роль Дэвида изменилась — португалец сделал из него более активного нападающего, классическую «девятку», отвечающую за постоянное присутствие в штрафной.

Тем не менее, его умение опускаться глубже и взаимодействовать с полузащитниками, продвигая мяч вперед, никуда не делось. Это подтверждается, в частности, числом касаний до удара — в среднем 14,4, что значительно выше, чем у многих других форвардов.

Несмотря на то, что он вскоре получит статус свободного агента, это совсем не значит, что его переход обойдется дешево: подписной бонус и выплаты агентам в таких случаях, как правило, возрастают.

Именно потенциальная общая стоимость сделки считается главным сдерживающим фактором для некоторых клубов, которые в последние годы следили за этим талантливым нападающим.

«Зная Джонни, он точно захочет играть там, куда перейдет. Он захочет попасть в лучший возможный клуб. Но самое важное — будет плохо, если он перейдет куда-то и окажется на скамейке, не получая игрового времени. Ему нужно быть в тонусе, быть готовым, особенно с учетом того, что до чемпионата мира остался всего год», — сказал главный тренер сборной Канады Джесси Марш.

Так куда же может перейти Дэвид этим летом? Учитывая, что сам игрок никогда не скрывал своего желания однажды сыграть за «Барселону», логично начать с каталонского клуба. Роберт Левандовский по-прежнему остается стабильным источником голов, но уже в начале следующего сезона ему исполнится 37 лет, а Ферран Торрес, когда выходит на поле, предлагает соперникам совершенно иной тип угрозы.

Джонатан Дэвид globallookpress.com

«Барса» могла бы обеспечить довольно плавный переход, поскольку их стиль игры в целом схож с тем, как «Лилль» действовал в нынешнем сезоне. Любой нападающий, играющий рядом с Ламином Ямалем и Рафиньей, не должен испытывать недостатка в голевых моментах.

Однако «Барса» далеко не единственный европейский клуб, следивший за Дэвидом по мере приближения окончания его контракта во Франции. На континенте интерес к нему проявляют «Ювентус», «Интер», «Атлетико» и «Бавария», а в Англии его высоко оценивают «Ливерпуль» и «Астон Вилла».

Агентов Дэвида замечали в Италии, и среди клубов Серии А наибольший интерес проявляет чемпион этого сезона «Наполи», который якобы уже сделал игроку предложение. Команда готовится вернуться в еврокубки после перерыва, и дополнительная глубина в линии атаки ей точно не помешает. Если Антонио Конте останется главным тренером и продолжит использовать схему 3-5-2 (а он чередует ее с 4-3-3), то понадобится еще один игрок, способный подменить или поддержать Ромелу Лукаку и Джакомо Распадори. Такая роль может идеально подойти Дэвиду, особенно если он будет действовать в позиции свободного нападающего или второго форварда.

«Интер» в последние недели тоже часто вспоминали в контексте с возможным трансфером Дэвида. С Маркусом Тюрамом и Лаутаро Мартинесом в составе они также играют в два форварда, и Дэвид мог бы предложить качественную конкуренцию в схеме, соответствующей его игровым предпочтениям.

«Милан» уже давно связывают с Дэвидом — в первую очередь из-за прошлых сделок с «Лиллем», откуда пришли Майк Меньян и Рафаэл Леау. Прошлым летом клуб подписал нападающего Альваро Морату, но уже зимой отдал его в аренду. Сантъяго Хименес, прибывший в середине сезона, сейчас считается основным нападающим, а в резерве остаются Тэмми Абрахам и Лука Йович.

У «Ювентуса» нет опции выкупа арендованного в январе Рандаля Коло-Муани из «Пари Сен-Жермен», и хотя спортивный директор Криштиану Джунтоли хотел бы воссоединиться с Виктором Осимхеном, с которым он работал в «Наполи», сам Джунтоли публично заявил, что этого не произойдет.

«Тоттенхэм» прошлым летом серьезно вложился в Доминика Соланке, который стал самым дорогим трансфером в истории клуба. В дебютном сезоне он забил 15 голов в 43 матчах и играет ключевую роль в системе высокого прессинга Энджа Постекоглу.

Ришарлисон был основным сменщиком Соланке, но бразилец уже два сезона подряд страдает от травм, что ставит под вопрос его будущее в клубе. Интерес «шпор» к Дэвиду логичен, но чтобы стать основным нападающим, ему придется потеснить Соланке — независимо от того, останется ли Постекоглу у руля или его сменит кто-то другой. В Северном Лондоне хорошо известно, что «Арсенал» этим летом планирует подписать нападающего. Проблемы с реализацией моментов и травмы атакующих игроков заставили лондонский клуб задуматься о серьезном усилении. Микель Артета осведомлен о Дэвиде, но, по имеющейся информации, он не является приоритетной целью. Более вероятными кандидатами считаются Виктор Дьекереш из «Спортинга» и Беньямин Шешко из «Лейпцига».

Джонатан Дэвид globallookpress.com

«Челси» также следит за ситуацией и находится в поиске нападающего, который мог бы составить конкуренцию Николасу Джексону. Дэвид входит в список трансферных целей «синих», но не возглавляет его. Клуб рассматривает подписание нового «девятого номера» как приоритет и ищет форварда с навыками, схожими с Джексоном — умение играть в подыгрыше, цепляться за мяч и растягивать оборону соперника, но при этом желательно более результативного. Летом прошлого года представители «Челси» уже контактировали с окружением Дэвида.

Первое лето Грэма Поттера в статусе главного тренера «Вест Хэма» даст ему шанс привести состав, унаследованный в январе, в соответствие со своими представлениями. «Молотобойцам» тоже приписывают интерес к Дэвиду. Однако препятствием может стать желание канадца играть в Лиге чемпионов: в следующем сезоне «Вест Хэм» не примет участия в еврокубках.

Прогнозы и ставки на футбол

Тем не менее, представители Дэвида уже проводили переговоры с руководством «Вест Хэма» ранее в этом году, а интерес клуба к нападающему прослеживается еще с января 2021 года.

В ближайшие месяцы у Дэвида будет немало поводов для размышлений — сразу несколько клубов попытаются убедить его в том, что именно у них он сможет раскрыть свой потенциал.

Кто бы ни выиграл эту гонку и не удовлетворил финансовые запросы Дэвида, он получит не просто результативного форварда, но и игрока, способного на гораздо большее, чем просто забивать голы.