Добро пожаловать в «Марсель» Роберто Де Дзерби: новый стиль, шпионы и слухи о мятеже

В богатой и часто хаотичной истории «Марселя» трудно найти более яркую иллюстрацию врожденной склонности клуба к турбулентности, чем решение отправиться в Рим за покоем и тишиной в ту же неделю, когда скончался

Когда судьба путевки в Лигу чемпионов висела на волоске, главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби и руководство клуба приняли решение провести ритиро — итальянское слово, означающее «отступление» или «уединенные сборы» — чтобы сосредоточиться на подготовке к заключительным четырем матчам сезона в Лиге 1.

После неудачных попыток найти подходящие условия на юге Франции, началась подготовка к выезду 50 человек в тренировочный лагерь в столице Италии, как раз когда пришла новость о смерти Папы Франциска.

Если Де Дзерби и его команда все же собирались ехать в Рим, то вместе с ними туда отправлялись и мировые СМИ, а также сотни тысяч скорбящих католических паломников со всего мира. Как бы они ни старались убежать от шумихи, «Марсель» неизменно оказывается в ее эпицентре.

В этом сезоне Де Дзерби уже увозил команду с домашней базы на сборы, что-то похожее случалось в ноябре, но теперь ставки куда выше. «Марсель», занимающий второе место в Лиге 1 позади недосягаемого «Пари Сен-Жермен», опережает находящийся на седьмой позиции «Страсбург» всего на четыре очка. В условиях плотной борьбы за места в топ-4 и путевки в Лигу чемпионов их сезон постоянно балансирует на грани успеха и провала.

Роберто Де Дзерби с игроками «Марселя» globallookpress.com

За последний год «Марсель» серьезно вложился в новых игроков, и теперь, когда французский футбол снова погружается в финансовую неопределенность из-за продолжающегося кризиса с телеправами на матчи Лиги 1, команда Де Дзерби просто не имеет права остаться за бортом главного еврокубка. И в клубе это никто не отрицает.

«Если не будет Лиги чемпионов — это будет катастрофа», — заявил спортивный директор Мехди Бенатиа в интервью региональной газете La Provence на прошлой неделе.

Дополнительную серьезность моменту придает предстоящее гала-мероприятие в честь 125-летия клуба. Второго мая на «Велодроме» в матче легенд на поле вновь выйдут Жан-Пьер Папен, Базиль Боли, Дидье Дрогба, Самир Насри и Франк Рибери. На фоне этого события нынешнему составу «Марселя» предстоит доказать, что они достойны быть наследниками великой истории клуба.

Де Дзерби уже успел наложить свой отпечаток на игру команды, и его подопечные по-прежнему находятся на траектории, ведущей к Лиге чемпионов, однако следующие три недели станут решающими.

«Марсель» — это такой клуб, где даже в моменты спокойствия новый кризис никогда не за горами.

С начала сезона, когда они разгромили «Брест» со счетом 5:1, «Марсель» считался одним из фаворитов на попадание в ЛЧ. Но недавняя серия из четырех поражений в пяти матчах — кульминацией которой стало фиаско 1:3 от борющегося за выживание «Реймса» в конце марта — вновь запустила знакомую спираль кризиса.

«У меня такое чувство, что некоторые из этих парней вообще не хотят попасть в Лигу чемпионов», — сказал после того матча полузащитник Адриен Рабьо о своих партнерах по команде.

Де Дзерби выразил аналогичное разочарование: «Та ментальность, которую я сейчас вижу, — это не то, чего я хочу для своей команды. Мы утратили тот внутренний огонь, который должен вести нас к победам».

Адриен Рабьо globallookpress.com

В ответ на это Де Дзерби приказал игрокам остаться на базе клуба «Ла Командри», отменив запланированные два выходных. Вместо отдыха с семьями или коротких поездок за границу игроков ждали изнурительные тренировки и продолжительные сеансы видеопросмотров. Слово crise — «кризис» — начало звучать всё чаще и чаще.

Еще больше масла в огонь было подлито через шесть дней после матча с «Реймсом», когда L’Équipe опубликовала взрывной материал, утверждая, что в «Марселе» якобы начался «заговор против тренера» — между Де Дзерби и основным составом команды.

По информации издания, раздраженный отсутствием должной самоотдачи со стороны игроков, итальянец отказался проводить тренировку в понедельник после игры, а в ответ футболисты заявили, что в таком случае они тоже не будут тренироваться. Как сообщалось, только вмешательство спортивного директора Бенатиа помогло разрядить ситуацию.

На последующей пресс-конференции, посвященной домашнему матчу с «Тулузой», нападающий Нил Мопе отверг предположения о кратковременной забастовке игроков: «Вопроса о том, чтобы не тренироваться, никогда не стояло», — уверял Мопе. Сам Де Дзерби не стал извиняться: «Мне не за что извиняться».

Победа со счетом 3:2 над «Тулузой», добытая благодаря эффектным голам Мэйсона Гринвуда и Рабьо во втором тайме, позволила поставить точку в этой истории. Это был однозначный посыл от клуба: всё под контролем, жизнь продолжается.

«Эта история зашла слишком далеко. Мы просто были разочарованы тем, как команда сыграла против “Реймса”. Тренер прямо сказал об этом игрокам — и он был прав.

Он решил на пару дней отойти в сторону, наблюдать за тренировками со стороны и оценить поведение игроков — разумеется, с согласия президента клуба Пабло Лонгории и спортивного директора.

Сами футболисты говорили, что у них нет никаких проблем с тренером. Наоборот — вся команда за него. Это был большой шум из ничего», — сказал источник внутри клуба в интервью The Athletic на условиях анонимности.

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

Несмотря на то, что жесткий и вспыльчивый стиль руководства Де Дзерби уже не раз вызывал трения в этом сезоне, он по-прежнему пользуется полной поддержкой как Бенатиа, так и Лонгории.

И хотя в итальянских спортивных СМИ недавно появились слухи о возможном переходе Де Дзерби в «Милан», руководство «Марселя» уверено, что он останется на «Велодроме» даже в случае, если клуб не попадет в Лигу чемпионов.

Американский владелец «Марселя» Фрэнк МакКорт, который приобрел 95% акций клуба в 2016 году, изначально планировал присутствовать на домашнем матче с «Тулузой» и после игры зашел в раздевалку, чтобы поговорить с игроками.

МакКорта не беспокоят сообщения о напряжении между Де Дзерби и футболистами, он полностью доверяет способности Пабло Лонгории управлять клубом.

Само появление слухов о том, что игроки «Марселя» отказались тренироваться, неизбежно воскресило воспоминания о скандальной забастовке сборной Франции на тренировочной базе в южноафриканской Найсне во время ЧМ-2010 — эпизоде, ставшем символом краха той кампании.

Один из сотрудников тренировочной базы «Ла Командери» рассказал, что вся неделя прошла в атмосфере слухов и шепота среди персонала, а с учетом удручающей формы команды это создавало на базе буквально «электрическое напряжение».

Фрэнк МакКорт globallookpress.com

Другой источник, близкий к основной команде, дал более сдержанную и взвешенную оценку произошедшему между Де Дзерби и игроками. «Это был не “мятежный бунт”, как в Найсне. Всё было не настолько серьезно. Просто вспыхнула напряженность. "Кем он себя возомнил? Мы не будем тренироваться". Да, возможно, это продолжалось полчаса. Но такое случается в любой команде. Потом спустился Медхи (Бенатиа), поговорил с ними минут тридцать — и всё утряслось», — добавил источник.

Кризисы — не новость для «Марселя». Вот что произошло только за последние четыре года: нападение разгневанных ультрас на тренировочный центр, срыв двух матчей Лиги 1 из-за беспорядков на трибунах, 12-месячный трансферный бан от ФИФА (впоследствии отмененный Спортивным арбитражным судом), уход главного тренера Марселино, который заявил, что получил угрозы от болельщиков, нападение фанатов на автобус «Лиона», в результате чего главный тренер гостей Фабио Гроссо едва не лишился глаза, и множество других внутренних потрясений.

Как когда-то сказал бывший защитник клуба Марсель Десайи: «По интенсивности один год в этом клубе равен трем-четырем сезонам в любом другом».

После победы над «Тулузой» провансальцы проиграли «Монако» (0:3), который временно потеснил их со второго места, но затем команда Де Дзерби реабилитировалась, разгромив на прошлых выходных аутсайдера чемпионата «Монпелье» (5:1).

«Это были непростые недели для всех нас. Но мы держались вместе и будем держаться до конца сезона», — признался в интервью LFP Media английский вингер Джонатан Роу, автор эффектного гола пяткой в ворота «Монпелье».

Американские горки, на которых оказался «Марсель» в этом сезоне, ярко отражаются в статистике. Команда не забивала столько голов (62) после 30 туров в рамках высшего дивизиона с сезона 1989/90, но и не пропускала столько (42) на этом этапе чемпионата с кампании 1984/85. Да, скучать не приходится, но всё это оставило «Марселю» крайне мало права на ошибку в борьбе за прямую путевку в Лигу чемпионов.

«Велодром» globallookpress.com

«Для “Марселя” очень важно квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Будет ли Лига Европы достаточной, например, для Де Дзерби? А для игроков вроде Рабьо и Гринвуда, которые пришли сюда ради Лиги чемпионов? Без нее будет трудно продолжать функционировать как клуб европейского уровня», — говорит бывший полузащитник клуба Жан-Шарль Де Боно, ныне эксперт независимого медиа Football Club de Marseille.

Назначение Де Дзерби летом 2024 года вызвало удивление по всему футбольному миру.

Итальянец заслужил широкое признание за работу с «Сассуоло», донецким «Шахтером» и «Брайтоном», сумев придать всем трем командам яркий атакующий стиль, основанный на владении мячом. Его имя связывали с топ-клубами Европы. Летом 2023 года он вел переговоры с «Манчестер Юнайтед», прежде чем те решили сохранить Эрика тен Хага, а также, по слухам, рассматривался в качестве кандидата на замену Маурисио Почеттино в «Челси».

Так почему же он выбрал именно «Марсель» — клуб, известный своей нестабильностью, невероятно требовательными болельщиками, без чемпионского титула с 2010 года, занявший восьмое место в прошлом сезоне и не попавший даже в Лигу конференций? Для Де Дзерби всё было просто: он хотел новых ощущений.

«Тренировать “Марсель” — это нечто особенное. За тобой стоит целый народ… Я выбрал “Марсель”, потому что они напоминают мне ту страсть и давление, которые я испытывал во “Фодже” (где играл и тренировал). “Велодром” вмещает почти 70 000 человек, и (атмосфера) там просто огненная. Такие условия заставляют меня выкладываться по максимуму», — объяснял он итальянскому изданию Zeta.

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

Де Дзерби уже успел почувствовать жар стадиона «Велодром» на себе в прошлом сезоне, когда его «Брайтон» сыграл здесь вничью 2:2 с будущей командой перед 63 тысячами зрителей в рамках группового этапа Лиги Европы. 45-летний специалист не раз говорил о том, как ему важно ощущать «адреналин», ловить «мурашки по коже» и мечтать о том, чтобы «взорвать Велодром».

Это не первый раз, когда руководство «Марселя» пытается обуздать капризную энергию «Велодрома», назначая эмоционального и темпераментного тренера. До Де Дзерби тут работали такие личности, как Марсело Бьелса, Хорхе Сампаоли, Игор Тудор и Дженнаро Гаттузо. Ни один из них не продержался дольше 16 месяцев.

Тем более показательно, что Де Дзерби подписал контракт сразу на три года. Его назначение — вкупе с приходом Бенатиа годом ранее и амбициозной трансферной кампанией (Гринвуд, Рабьо, Пьер-Эмиль Хёйбьерг и уже покинувший клуб Элье Ваи) — стало попыткой начать новую эпоху стабильности в клубе, который давно стал символом ее полной противоположности.

Сотрудники базы «Ла Командери» быстро привыкли к звучащим по всей тренировочной площадке крикам Де Дзерби, отдающего указания игрокам на смеси итальянского и английского. Отсутствие участия в еврокубках дало ему возможность проводить долгие, насыщенные тактические занятия, и вскоре «Марсель» действительно стал напоминать команду Де Дзерби: с доминированием во владении мячом, сериями коротких передач и терпеливым построением атак из глубины.

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«Тренер дал нам очень многое. Он позволил мне по-другому взглянуть на футбол. Раньше я был просто защитником. Сейчас я полноценный игрок. Каждый в команде должен уметь обращаться с мячом, и он уделяет внимание каждой мелочи. Всё, что мы делаем на поле, имеет свою причину», — отметил капитан команды Леонардо Балерди в интервью The Athletic.

Леонардо Балерди globallookpress.com

В течение сезона проявились как взрывной, так и креативный характер Де Дзерби. После домашнего поражения 1:3 от «Осера» в начале ноября, случившегося вскоре после разгрома от «ПСЖ», он устроил впечатляющее выступление на пресс-конференции, где неожиданно пригрозил уйти из клуба. «Если проблема во мне — я уйду. Деньги меня не интересуют», — сказал итальянец.

Такие эмоциональные всплески случаются не впервые. Хотя прямолинейность и честность Де Дзерби хвалят и в клубе, и среди многих страстных болельщиков «Марселя», по словам одного источника, игроки иногда чувствуют себя так, будто ходят по минному полю. Тем не менее, на высших уровнях в клубе считают, что подобные резкие заявления тренера чаще вызывают у игроков положительную реакцию.

В следующем матче, уже после ноябрьской паузы, Де Дзерби неожиданно нашел новую игровую схему, которая изменила весь сезон: 3-4-3 с атакующими фланговыми защитниками, а Рабьо и Гринвуд поддерживали единственного нападающего. В первом матче после тактических изменений команда обыграла «Ланс» 3:1, и эта победа положила начало серии, которая сделала «Марсель» фаворитом в борьбе за место в Лиге чемпионов вслед за «ПСЖ».

После этого последовал нестандартный четырехдневный тренировочный сбор в городе Мальмор, примерно в часе езды к югу от Авиньона, где футболисты просыпались на рассвете для пробежек, много тренировались и питались три раза в день вместе.

«Этот сбор был нам необходим, потому что мы были новой командой. Мы много разговаривали на разные темы, узнали друг друга. Без этого сбора, не уверен, что мы были бы сегодня на втором месте», — признался Балерди.

Мэйсон Гриндвуд globallookpress.com

И всё это время Де Дзерби и его команда находились под давлением и в условиях нестабильности, которая давно стала визитной карточкой «Марселя». В конце февраля президент клуба Пабло Лонгория получил 15-матчевую дисквалификацию после того, как, реагируя на очередное поражение от «Осера», обвинил французских арбитров в «коррупции» и намекнул на существование масштабного заговора против клуба.

Спортивный советник Фабрицио Раванелли получил дисквалификацию на три матча за поведение после той же игры, а прямолинейный Бенатиа в настоящее время отбывает трехмесячную дисквалификацию за перепалку с четвертым арбитром после поражения от «Лилля» в Кубка Франции. В сочетании с бурной линией поведения Де Дзерби на бровке и его эмоциональными выступлениями на публике это создает опасно взрывоопасную смесь.

Де Дзерби принял жесткие решения, пытаясь остановить спад в игре «Марселя»: лучший бомбардир команды Гринвуд, в активе которого 20 мячей, и переведенный в латерали Луис Энрике были отправлены в запас на ключевые матчи. Итальянец сыграл ключевую роль в переходе Гринвуда в «Марсель», а также неуклюже пытался принизить значение серьезных обвинений, из-за которых нападающий покинул «Манчестер Юнайтед». Тем не менее, он выражал раздражение по поводу нестабильности Гринвуда и его нежелания участвовать в оборонительной работе.

Пабло Лонгория globallookpress.com

«Никто не ценит его выше, чем я. Но я жду от него большего, потому что того, что он сейчас показывает, недостаточно. Если он хочет сохранить амбиции стать чемпионом, ему нужно быть стабильнее, решительнее и жертвовать собой больше», — сказал Де Дзерби.

Несмотря на все громкие заголовки, журналист Де Боно убежден: Де Дзерби по-прежнему пользуется поддержкой непредсказуемой марсельской публики.

«Мне кажется, большинство фанатов стоят за Де Дзерби и хотят, чтобы он остался. У него трехлетний контракт, и я не думаю, что он приехал сюда, чтобы просто заработать.

Он хочет дарить людям радость. Хочет, чтобы они с удовольствием приходили на стадион. Именно этого он требует от игроков — чтобы те отдавали дань уважения фанатам, которые всегда с ними, играя в красивый футбол, побеждая и пробиваясь в Лигу чемпионов», — считает Де Боно.

Чем ближе к кульминации сезона, тем громче становится вокруг «Марселя». Лонгория даже выпустил патриотичный манифест на LinkedIn, призывая к единству перед недавней победой над «Монпелье». А интервью Бенатиа в La Provence, опубликованное утром в день матча, пошло еще дальше — он обвинил игроков в «ментальной слабости», осудил «крыс» в коллективе, сливавших информацию журналистам, и прямо заявил, что в клубе есть те, кто действует против его интересов.

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

«Я никогда не видел такой атмосферы, когда, как только дела на поле идут плохо, люди внутри клуба начинают раскачивать лодку», — заявил бывший защитник «Баварии» и «Ювентуса», прошедший молодежную систему «Марселя».

Ритиро — это не часть традиций французского футбола, но в Италии эта практика проверена временем: чтобы сплотить команду, ее на несколько дней изолируют от внешнего мира.

Игроки «Марселя» провели эту неделю в Риме, вдали от семей и друзей, разместившись в пятизвёздочном отеле на севере города и тренируясь на базе клуба «Рома Сити» из Серии D. Уже были наметки на повторную поездку в итальянскую столицу на следующей неделе, но окончательное решение отложили до матча против «Бреста», в котором команда выиграла со счетом 4:1.

«Это пошло нам на пользу. Мы работали, проводили разные активности, сходили поужинать в ресторан, устроили барбекю в отеле — всё это помогает сплотиться.

Тренер спросил наше мнение насчет сбора, и мы все были за. Мы понимали, что это нужно ради команды и ради клуба. Организовать было непросто — у нас же вся жизнь в Марселе, но последние недели сезона всегда тяжелые и физически, и морально. Так что это была великолепная идея.

Посыл тренера ясен: мы все хотим квалифицироваться в Лигу чемпионов. Это то, чего ждут от нас болельщики», — сказал Балерди перед возвращением команды в Марсель.

До конца сезона в Лиге 1 осталось три матча, и уровень напряжения в клубе вряд ли снизится. К счастью, у «Марселя» один из самых простых календарей среди претендентов на ЛЧ, хотя и предстоит поездка в гости к «Лиллю», который идет третьим.

Пока выход в Лигу чемпионов остается возможным, единство, к которому призывал Лонгория, кажется, всё еще сохраняется. А изнанка марсельской эмоциональности такова: когда у этого клуба есть повод для радости — это бывает по-настоящему громко.