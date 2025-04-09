Символ новой эры. Как Дезире Дуэ стал лицом проекта «Пари Сен-Жермен»

С самого начала было очевидно: Дезире Дуэ выиграет Лигу 1 в своем дебютном сезоне в «Пари Сен-Жермен». Французский футбол, конечно, славится своей способностью взращивать таланты — и воспитанник академии «Ренна» лишь подтверждает это — но судьба чемпионского титула в высшем дивизионе в последние годы почти всегда предрешена.

Финансовая поддержка со стороны Катара практически уничтожила конкуренцию в Лиге 1: за последние 13 сезонов «ПСЖ» выиграл чемпионат 11 раз, включая последние четыре. Тем не менее, если само чемпионство было до боли ожидаемо, то ключевая роль Дуэ в этом успехе — совсем нет.

Да, летом он пришел на «Парк де Пренс» с репутацией игрока с огромным потенциалом. Ожидалось, что ему потребуется время, чтобы адаптироваться, особенно учитывая острую конкуренцию в составе. Однако, когда в субботу звездной команде Луиса Энрике понадобился решающий гол в матче против «Анже», чтобы досрочно оформить чемпионство перед важнейшим четвертьфиналом Лиги чемпионов против «Астон Виллы», именно Дуэ вышел на первый план — и забил единственный, но чрезвычайно важный мяч.

Так кто же он — может, потенциальная суперзвезда «ПСЖ»? И сколько времени пройдет, прежде чем он начнет вытеснять более опытных коллег из стартового состава?

Как всё начиналось

Обычно «Ренн» не подписывает игроков младше девяти лет. Но для пятилетнего Дезире Дуэ сделали исключение. Его талант был настолько очевиден, что, уже оформив переход его старшего брата Гелы, клуб согласился на беспрецедентную сделку и с младшим.

Дезире Дуэ globallookpress.com

Совсем неудивительно, что юный вундеркинд стремительно прошел путь через академию «Ренна» и дебютировал в первой команде уже в 17 лет — это случилось 7 августа 2022 года.

А под конец того же месяца, в домашнем матче против «Бреста», он стал первым футболистом 2005 года рождения, забившим гол в одном из чемпионатов «Большой пятерки». Спустя чуть более пяти недель он вновь вошел в историю, став самым молодым автором гола от Франции в еврокубках.

«Он прекрасно читает игру. Технически он тоже очень силен: может играть и правой, и левой ногой — полностью сбалансирован, отлично контролирует мяч.

За пределами поля — просто мечта. Спокойный, уравновешенный, с задатками лидера, но при этом всегда открыт для советов. Он одновременно беззаботен и предельно сосредоточен на работе. Уже сейчас — профессионал в голове», — отмечал тогда бывший тренер «Ренна» Брюно Женезьо.

Большой прорыв

После серии рекордов «Ренн» оперативно предложил Дуэ новый контракт, а в 2023 году — еще одно продление на 12 месяцев, до лета 2026-го. Но все понимали: до конца этого соглашения он в Бретани не задержится.

Дезире Дуэ globallookpress.com

К завершению прошлого сезона клубы из европейской элиты уже выстраивались в очередь у ворот «Стад де ла Рут де Лорьян». Проведя 76 матчей за «Ренн» во всех турнирах, Дуэ привлек внимание ведущих скаутов своим фантастическим дриблингом.

Им интересовались «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Тоттенхэм», но они были не готовы платить заявленную сумму. «Барселона» же сосредоточилась на подписании героя Евро-2024 Нико Уильямса, отложив покупку еще не проверенного тинейджера.

Таким образом, за подпись Дуэ остались бороться «Бавария» и «ПСЖ». По данным множества источников, оба клуба сделали предложения в размере 50 миллионов евро. Для самого Дезире всё было предельно ясно: он считал переход в Париж «сбывшейся мечтой». Особенно потому, что в столице его ждал старый друг — Варрен Заир-Эмери, с которым они вместе выиграли чемпионат Европы 2022 года в составе юношеской сборной Франции (до 17 лет).

Текущая ситуация

У Луиса Энрике никогда не было сомнений в том, что Дезире быстро вольется в коллектив.

— Никакого языкового барьера, — говорил главный тренер «ПСЖ». — Он местный, знает культуру.

Тем не менее, тренер всё же испытывал определенную тревогу — правда, поначалу не высказывал ее публично. Он переживал по поводу того, как юный француз справится с повышенным вниманием, которое неизбежно идет в комплекте с игрой за парижский гранд.

Дезире Дуэ globallookpress.com

В результате Луис Энрике осторожно подбирал ему игровое время, стараясь как можно дольше ограждать от давления и критики, которая обрушилась на игрока в сложной первой половине сезона.

К тому моменту многие начали сомневаться: найдётся ли у Дуэ достаточно пространства для самовыражения на «Парк де Пренс» — особенно после зимнего трансфера Хвичи Кварацхелии из «Наполи». Фланги у «ПСЖ» и без того были укомплектованы, а появление грузинской звезды казалось очередным препятствием на его пути.

Однако всё изменилось, когда Дуэ забил свой первый гол за «ПСЖ» — аккурат под Рождество. С тех пор 19-летний вингер стал настоящим откровением. Тот, кто долго искал результативность в «Ренне», теперь ведет ПСЖ к финалу Кубка Франции, забивая в каждом из четырех последних раундов турнира. А в Лиге 1 у него — четыре мяча в пяти последних матчах.

Неудивительно, что Луис Энрике остается хладнокровным и в период восхищения прессой — так же, как он сохранял спокойствие во времена критики.

— Я помню, как вы его критиковали, — напомнил он журналистам накануне дебюта Дуэ за сборную Франции в прошлом месяце. — Сегодня — похвала, но однажды снова начнется критика, потому что на топ-уровне это нормально. Когда ты не в форме, это часть игры.

— Ему понадобились месяцы, чтобы адаптироваться. Стать успешным в ПСЖ, будучи французом, — особенно сложно. Но теперь он пожинает плоды своей работы. Ему еще многому предстоит научиться, но он в правильном клубе, в нужном месте и готов к матчам самого высокого уровня.

Сильные стороны

Хотя Дуэ по амплуа — вингер, он, как и многие атакующие игроки «ПСЖ», способен закрывать сразу несколько позиций в атаке. Именно это особенно привлекло Луиса Энрике, когда тот узнал о возможности подписать молодого француза.

— Дезире — универсальный футболист, — говорил испанец перед стартом сезона.

— Он может играть как в центре, так и на флангах, а при необходимости — даже глубже, в более оборонительной роли. Он очень разносторонний.

Дезире Дуэ и Брэдли Барколя globallookpress.com

Тем не менее, ключевая задача тренерского штаба — ставить Дуэ в такие условия, где он сможет использовать своё главное оружие: выдающийся дриблинг. Именно он впечатлили английскую публику во время его яркого выхода на замену в победном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» на «Энфилде» в прошлом месяце.

Несмотря на довольно внушительные габариты (180 см), Дуэ обладает отличным балансом, как у более миниатюрных игроков, а также быстрыми ногами, взрывной стартовой скоростью и целым арсеналом финтов и обманных движений.

Звучит невероятно, но именно он, возможно, является самым опасным атакующим игроком «ПСЖ» при игре один в один. Об этом свидетельствует и статистика: в этом сезоне он совершил больше успешных обводок (79), чем Усман Дембеле и Брэдли Барколя (по 68), а также Хвича Кварацхелия (всего 52 за «Наполи» и «ПСЖ») — и это при том, что Дуэ провёл заметно меньше матчей в старте.

Кое-что надо улучшить

До перехода в Париж — да и некоторое время после — единственным серьёзным вопросом в отношении Дуэ было: сможет ли он добавить голы к своей игре?

Теперь можно уверенно сказать, что он дал громкий и уверенный ответ — особенно после гола в матче с «Анже», который официально оформил чемпионство «ПСЖ» в минувшие выходные.

Дезире Дуэ globallookpress.com

Однако сам игрок прекрасно понимает: есть еще над чем работать. В первую очередь — над принятием решений. Особенно в ситуациях, когда нужно выбирать между индивидуальным обострением и более безопасной передачей.

— На поле есть разные зоны, — рассуждал он во вторник. — Где-то ты можешь выстраивать игру, где-то обязан быстро расставаться с мячом, а в других — имеешь больше свободы.

— Я стараюсь сохранять свою индивидуальность. Я ещё очень молодой и должен прибавлять во многих аспектах. Но тренер и штаб всегда подсказывают, как стать лучше.

— Так что я каждый день бросаю себе вызов — но при этом не теряю свою игру.

Что дальше?

Интригующе, но несмотря на то, что Дуэ перешел в «ПСЖ» всего прошлым летом за серьезную сумму, слухи о его возможном уходе уже начинают набирать обороты.

Сам игрок, впрочем, не собирается спешить — он только начал свой путь в Париже и, похоже, наслаждается работой с Луисом Энрике в команде, которая всё больше уходит от культа суперзвезд в сторону инвестиций в молодые таланты.

И всё же будет любопытно, насколько стойким окажется Дуэ, когда на горизонте маячат английские гранды, рассчитывающие воспользоваться тем, что он пока не стал железным игроком основы. Впрочем, сегодня он выглядит как один из символов новой эры на «Парк де Пренс».

Тем не менее, как справедливо подчеркивает Энрике, на данном этапе карьеры Дуэ должен сосредоточиться только на одном: доказывать, что он способен стабильно играть на топ-уровне.

— Работы ещё много, — говорил бывший тренер «Барселоны» журналистам. — Но он в правильной команде и в нужном месте, чтобы расти и играть в матчах с высокой ставкой. Уровень Лиги чемпионов — как я говорю своим игрокам — это как сборная: ты сталкиваешься с лучшими футболистами и тренерами в мире.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

И будь то со стартового свистка или в качестве джокера со скамейки — как на «Энфилде» несколько недель назад — у Дуэ снова будет шанс проявить себя уже в эту среду против «Астон Виллы». На самом деле, учитывая, что именно этот парень в прямом смысле принес «ПСЖ» чемпионство Франции, вряд ли кого-то удивит, если именно он станет ключевым героем и в борьбе за титул Лиги чемпионов.