Прощальная гастроль. Кевин Де Брёйне покидает «Манчестер Сити» в конце сезона

В пятницу, 4 апреля, прогремела важная новость из стана «Манчестер Сити». Кевин Де Брёйне покинет команду Пепа Гвардиолы предстоящим летом. Сразу же появились разговоры о будущем клубе бельгийца. Куда переберется Де Брёйне и чем он запомнился за десять лет в составе «Сити»?

Кевин Де Брёйне перебрался в голубую часть Манчестера в 2015 году. До этого бельгиец успешно выступал за «Вольфсбург» в течение полутора сезонов. В немецком клубе футболист оказался после того, как в него не поверил Жозе Моуринью в «Челси». Если первый сезон во втором для себя немецком клубе (до этого был «Вердер») у бельгийца ушёл на раскачку, то в следующем Кевин вошел в историю Бундеслиги. Он отметился десятью голами и девятнадцатью результативными передачами (рекорд на тот момент, который впоследствии побил Томас Мюллер), сыграв в каждой из 34 игр чемпионата. «Вольфсбург» провел сильный сезон и занял второе место, несмотря на трагическую гибель по ходу кампании молодого бельгийского полузащитника Жуниора Маланды.

В том же сезоне «волки» под руководством Дитера Хекинга выиграли Кубок Германии, обыграв в финале дортмундскую «Боруссию». Де Брёйне отмечался разнообразием пасов — это были как передачи в касание в контратаках, так и после открываний по центру в позиционных атаках. Много голевых передач, что нетипично для центрального атакующего полузащитника, Де Брёйне отдал, смещаясь на фланги и навешивая на Баса Доста. Также рослый голландец вместе с центральными защитниками был адресатом передач бельгийца со стандартов. В целом, Де Брёйне показал такой арсенал разнообразных атакующих действий, что переход в топ-клуб становился делом времени. В том сезоне Кевин был признан лучшим игроком Бундеслиги.

Кевин Де Брёйне в «Вольфсбурге» globallookpress.com

Де Брёйне успел начать новый сезон в составе «Вольфсбурга» и даже выиграть Суперкубок Германии у «Баварии», когда «Манчестер Сити» предложил за игрока 75 миллионов евро. На тот момент это был самый дорогой трансфер в истории «горожан» и вторая по дороговизне покупка в истории английского футбола — лишь «Манчестер Юнайтед» заплатил больше за Анхеля Ди Марию. Первый сезон в стане «горожан» Де Брёйне провел под руководством Мануэля Пеллегрини. Тогда он еще не был полноценным лидером команды — Серхио Агуэро и Давид Сильва были более значимыми футболистами, но несмотря на это, был признан игроком сезона в «Сити».

В чемпионате сенсационно победил «Лестер», а «Манчестер Сити» остался лишь четвертым. Во многом такая неудача «горожан» была связана с травмой колена рыжеволосого хавбека, из-за которой он пропустил февраль и март. Зато Кевин блеснул в Кубке лиги, в пяти матчах забив пять голов и сделав четыре результативные передачи, а команда выиграла трофей. Важную роль Де Брёйне сыграл и в Лиге чемпионов — забив «ПСЖ» в обоих четвертьфинальных матчах, он вывел команду в полуфинал, где она проиграла «Реалу», впоследствии взявшему трофей. За выступления в «Вольфсбурге» и старт карьеры в «Манчестер Сити» Кевин впервые был номинирован на «Золотой мяч», но остался в голосовании лишь восемнадцатым.

В первом сезоне в «Манчестер Сити» из-за наличия на поле Давида Сильвы бельгийца использовали не так, как он привык в «Вольфсбурге», а на флангах атаки. В теории, с этой позиции он мог делать голевые навесы на центрального нападающего. Но им у «Сити» был невысокий Серхио Агуэро, так что кроссы Де Брёйне были востребованы только во время стандартных положений.

В сезон 2016/17 «Манчестер Сити» вступал с новыми надеждами. Пеллегрини команду покинул, а возглавил «горожан» сам Пеп Гвардиола, к тому моменту имевший лишь один проигранный розыгрыш чемпионата Испании в своей карьере с «Барселоной». От каталонского наставника ждали быстрого превращения «Сити» в гегемона. При этом, зная, что Пеп ставит сложный и не дающийся сразу футбол, в клубе особенно рассчитывали на будущие сезоны. Так оно и получилось.

Кевин Де Брёйне globallookpress.com

В дебютном сезоне Пепа «Ман Сити» занял только третье место и периодически громко проигрывал. В Лиге чемпионов команда вылетела от «Монако» с молодым Килианом Мбаппе. Зато Де Брёйне стал превращаться в одного из лидеров команды. Во-первых, Гвардиола оценил его универсализм, и бельгиец играл и в центре поля, и на фланге, и оттянутым нападающим. Де Брёйне также котировался как прессинг-машина в интенсивном футболе Пепа. Во-вторых, Кевин снова, как и в «Вольфсбурге», выдал результативный сезон с точки зрения голевых передач — их в АПЛ у него набралось восемнадцать. Порой бельгиец красиво забивал — так, например, поразил со штрафного ворота «Барселоны».

На второй сезон Пепа в «Ман Сити» команда наконец набрала ожидаемую мощь. Уже в начале кампании, после разгрома «Ливерпуля» со счетом 5:0, стало понятно, кто главный фаворит. В итоге «Манчестер Сити» одержал уверенную победу в чемпионате, набрав 100 очков и проиграв лишь дважды, а идеи Гвардиолы наконец-то заработали.

Де Брёйне был настоящим мозгом этой команды. Кевин теперь практически всегда играл одну из «восьмерок», и эта позиция окончательно стала для него родной. В чемпионате бельгиец отдал шестнадцать результативных передач и забил восемь раз. Лучшим игроком сезона при великолепном Мо Салахе он не стал, однако вошёл в символическую сборную Премьер-Лиги. В Лиге чемпионов же Де Брёйне не смог проявить себя по-настоящему в плей-офф, где команда в обоих четвертьфинальных матчах уступила «Ливерпулю».

В сезоне 2018/19 «Манчестер Сити» снова победил в чемпионате, на сей раз — в упорной борьбе с «Ливерпулем». Одним из решающих моментов сезона стал гол Венсана Компани в ворота «Лестера» после сольного прохода в 37-м туре. Его соотечественник Де Брёйне, в свою очередь, провёл неубедительный сезон. Но стоит отметить, что Кевин много времени пропустил из-за травм — сначала порвал боковую связку коленного сустава, затем было ещё одно повреждение связок, мышечные проблемы и травма подколенного сухожилия. Из-за проблем со здоровьем Кевин сыграл всего в девятнадцати матчах чемпионата, забив два мяча и ассистировав всего дважды, но в решающий момент — в 34-м туре отметился обеими голевыми передачами против «Кристал Пэласа».

Сезон 2019/20 прошёл под диктовку «Ливерпуля». «Красных» не смогла остановить даже пандемия коронавируса. Но лично для Кевина Де Брёйне этот чемпионат был очень успешным, несмотря на итоговое отставание от чемпиона в 18 очков. В этом сезоне бельгиец установил свой личный на тот момент рекорд результативности — 13 забитых мячей. Также хорош Де Брёйне был в качестве распасовщика — 20 голевых передач. Он создал 104 опасных момента с игры, что стало лучшим результатом для топ-5 лиг с 2006 года.

Кевин Де Брёйне globallookpress.com

При этом рыжеволосый бельгиец успевал и эффективно отрабатывать в прессинге. Дважды за этот сезон Де Брёйне забивал голы, признававшиеся лучшими в месяце в английской премьер-лиге. За столь феерический сезон, несмотря на отсутствие чемпионского титула и завоевание лишь очередного Кубка лиги, Кевин был признан игроком сезона в английской Премьер-Лиге.

В следующем сезоне «Манчестер Сити» вернул себе титул. Команда уверенно прошла турнирную дистанцию, опередив «МЮ» на 12 очков. Де Брёйне выдал чуть менее феерический чемпионат, чем обычно, забив шесть раз и двенадцать раз сделав голевые передачи. При этом середину и концовку сезона бельгиец снова пропустил из-за травм — сначала подколенного сухожилия, а затем из-за мышечных проблем. Зато еврокубковая кампания вышла более успешной. Де Брёйне вынужденно играл «ложную девятку» и дошёл с командой до финала Лиги чемпионов, где уступил «Челси», преобразившемуся при Томасе Тухеле. Зато в главном еврокубке рыжеволосый футболист четвертый год подряд попал в символическую сборную турнира.

Новый розыгрыш чемпионата Англии 2021/22 стал лучшим для Кевина с точки зрения результативности. Бельгиец забил 15 мячей за 30 матчей АПЛ. Команда снова, как и три года назад, зарубилась в золотой гонке с «Ливерпулем», закончив ее победой. У Де Брёйне особенно хорошо получился матч против «Вулверхэмптона», который он вынужденно провел на позиции центрального нападающего. Бельгиец как нельзя лучше справился с не самым привычным заданием, оформив покер в ворота «волков». Автор The Daily Telegraph Джереми Уилсон отметил, что три мяча Де Брёйне, забитые непрофильной ногой, стали одним из лучших перфомансов в истории Премьер-Лиги. По итогам того чемпионата Кевин во второй раз в карьере был признан лучшим игроком лиги, догнав по этому показателю таких титанов, как Тьерри Анри, Криштиану Роналду и Неманью Видича.

Кевин Де Брёйне globallookpress.com

В сезоне 2022/23 Де Брёйне достиг наибольшего командного достижения в своей карьере. «Манчестер Сити» оформил требл, победив в чемпионате, Кубке Англии и Лиге чемпионов. «Горожане» наконец-то достигли той цели, которую декларировал с момента прихода Пепа Гвардиолы. Лично Кевин снова показал, что находится в отличной форме, забив семь голов и сделав 16 результативных передач в чемпионате.

Особенно феерично Де Брёйне показал себя в важнейшем матче чемпионата против боровшегося за титул «Арсенала». «Манчестер Сити» победил дома со счетом 4:1, а рыжий бельгиец отметился двумя голами и голевой передачей. Важную роль Де Брёйне сыграл и в лигочемпионском походе за титулом. Всего бельгиец сделал семь голевых передач. К сожалению, он не смог помочь команде в решающий момент финала, получив травму по ходу игры. Зато до этого роль Де Брёйне была ключевой в проходе «Реала». В первом в Мадриде именно бельгиец сравнял счет, а в ответной игре, завершившейся со счетом 4:0, Кевин отметился двумя голевыми передачами. В некоторых матчах бельгиец выходил на поле с капитанской повязкой.

Кевин Де Брёйне globallookpress.com

Терять свою значимость для «Манчестер Сити» бельгиец начал в сезоне-2023/24. В первом же туре футболист получил травму подколенного сухожилия. Он смог вернуться в строй во второй половине прошлого сезона, отметившись десятью голевыми передачами и четырьмя голами. В решающий отрезок чемпионата бельгиец снова проявил себя важным игроком команды, выиграв четвертое золото подряд. Однако уже после прошлого сезона пошли слухи о скором уходе Кевина в саудовскую лигу или МЛС. Однако он решил остаться ещё на сезон.

В этом сезоне Кевин после травм окончательно потерял интенсивность и стал бесполезен в прессинге. Сейчас Де Брёйне в среднем делает 1,25 отбора за матч, в то время как на пике формы, в 26 лет, этот показатель составлял 2,55. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов он впервые в карьере вообще не набрал результативных баллов. Результатом этого стало то, что всё чаще Пеп Гвардиола начал оставлять бельгийца периодически на скамейке запасных даже в важных матчах. Несмотря на капитанскую повязку, которую после ухода Кайла Уокера получил Де Брёйне, уже давно говорили о предстоящем уходе Кевина из клуба. «Манчестер Сити» из-за старения лидеров переживает худший сезон при Гвардиоле, занимая лишь пятое место в таблице.

Итого бельгиец в составе манчестерского клуба выиграл 16 трофеев, из них шесть — чемпионаты Англии. Последним может стать Кубок Англии, если команда пройдет «Ноттингем Форест», а в финале одолеет победителя матча «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла». На данный момент Кевин провёл за клуб 413 матчей, в которых забил 106 мячей и сделал 174 голевые передачи. 19 раз Де Брёйне делал две и более передачи за матч в рамках Премьер-Лиги — это рекорд лиги.

Кевин Де Брёйне globallookpress.com

По версии FourFourTwo Кевин был признан лучшим полузащитником в истории Премьер-Лиги. Goal признал бельгийца лучшим футболистом «Ман Сити» в XXI веке. Согласно данным FBref, Де Брёйне — лидер по ожидаемым ассистам в топ-лигах с сезона 2015-2016. С показателем 86,5 xA он заметно опережает и Томаса Мюллера (75,7), и Лео Месси (75,4).

Кайл Уокер в интервью сайту FIFPro поставил Де Брёйне на один уровень с двумя суперзвездами современности: «Думаю, лишь о некоторых игроках, вроде Месси и Роналду, можно сказать, что они на уровне Кевина. Кевин, по мне, на таком уровне. Он отдает передачи, которые даже не кажутся видимыми».

Летом у бельгийца заканчивается контракт с клубом, и ставший часто страдать от травм футболист принял решение его не продлевать. Говорят, что «Манчестер Сити» хочет приобрести на замену Де Брёйне атакующего полузащитника «Байера» Флориана Виртца. Он, как и Кевин, представляет собой универсала в атакующей группе. В леверкузенском клубе он играет одного из двух плеймейкеров, в сборной Германии на чемпионате Европы занимал позицию левого инсайда, а в клубе периодически играет «ложную девятку». У Виртца нет такого опыта игры «восьмеркой» из глубины, как у Де Брёйне, так что «Манчестер Сити» может выйти на трансферный рынок ещё за одним игроком. Возможно, эту роль примет Нико Гонсалес, покупавшийся как замена Родри, но в «Порту» игравший и «восьмерку», и «десятку».

Куда отправится Де Брёйне после окончания сезона? Give Me Sport пишет об интересе со стороны саудовских клубов «Аль-Кадисии» и «Неома», лидирующего во втором по статусу дивизионе страны. В интервью HLN в ноябре бельгиец сказал, что «не исключает такой переход. Тем более речь идет о невероятных деньгах. Иногда стоит задуматься: если есть шанс за два года заработать ту сумму, которую пришлось бы зарабатывать 15 лет». И это несмотря на то, что в сезоне 2024-2025 Де Брёйне — самый высокооплачиваемый игрок Премьер-Лиги, получающий 20,8 миллионов фунтов.

Кевин Де Брёйне globallookpress.com

При этом в СМИ говорилось, что супруга Кевина не хочет воспитывать детей на Ближнем Востоке. Переезд Де Брёйне в Саудовскую Аравию лоббирует Майкл Эменало — директор Про-лиги. В 2012-м году именно он провернул трансфер бельгийца из «Генка» в «Челси». В Саудовской Аравии Кевина связывали с лидерами лиги, связанными с частным инвестиционным фондом. В частности, Криштиану Роналду хотел поспособствовать переходу игрока в «Аль-Наср», и в октябре в клубе утверждалось, что могут выложить за бельгийца огромную сумму. Прошлым летом игроком интересовался «Аль-Иттихад», и клуб может вернуться к идее приобрести Де Брёйне.

Также его хотел заполучить «Сан-Диего» из МЛС, но спортивный директор клуба Тайлер Хипс сообщил, что общался с Кевином и его агентом, и они хотят слишком большой зарплаты, которую калифорнийцы не могут позволить себе. Тем не менее, шансы на переезд Де Брёйне, являющегося поклонником американской культуры, в МЛС высоко оценивают букмекеры. На переход Кевина в клуб из Северной Америки можно поставить с коэффициентом 1.91, в то время как на переезд в Саудовскую Аравию — 2.38.

Также есть совсем экзотические варианты вроде «Ривер Плейта» и турецких грандов. Однако, они кажутся маловероятными с учетом того, что Де Брёйне сам заявил о готовности заработать много денег, а эти клубы не дадут столько, сколько представители Саудовской Аравии и МЛС.

Как бы то ни было, хотелось бы посмотреть на игру такого большого мастера подольше. Интенсивные топовые европейские чемпионаты Кевин уже не вытянет, но в развивающихся лигах его качества еще могут быть востребованы.