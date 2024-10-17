Дьёкереш, Порро, Угарте и еще семь лучших трансферов Угу Вианы в «Спортинге»

Угу Виана не произвел большого впечатления на Премьер-лигу в качестве игрока, но именно он займет одну из ведущих должностей в главном клубе Англии. Следующим летом португалец заменит Чики Бегиристайна на посту спортивного директора «Манчестер Сити».

Бегиристайн покинет «Этихад» после 12-ти невероятно продуктивных лет в клубе. За это время ему удалось совершить несколько почти выдающихся сделок. То же самое ждут и от Вианы.

Football365 тем временем составил рейтинг лучших входящих трансферов Вианы в лиссабонском «Спортинге».

10. Маркус Эдвардс

Купили за 6,6 млн фунтов у «Витории Гимарайнш»

Текущая рыночная стоимость — 15 млн фунтов

Маркус Эдвардс globallookpress.com

За шесть предыдущих сезонов Эдвардс, игравший до перехода в «Спортинг» за нидерландский «Эксельсиор» и «Виторию Гимарайнш», забил 44 гола и сделал столько же результативных передач.

Поговаривают, что английский вингер может вернуться в «Тоттенхэм» — здесь он выступал на молодежном уровне. Кроме того, есть информация об интересе «Манчестер Юнайтед».

9. Хидэмаса Морита

Купили за 2,9 млн фунтов у «Санта-Клары»

Текущая рыночная стоимость — 12,5 млн фунтов

Хидэмаса Морита globallookpress.com

Морита — надежный центральный полузащитник. Японец был незаменимым игроком в системе Рубена Аморима в двух последних сезонах.

«У каждого тренера должен быть хотя бы один японский футболист, который готов помочь команде в любую минуту. Он максимально уважителен к другим, извиняется буквально тысячу раз в день. О Морите я могу сказать только хорошее», — отметил Аморим, рассуждая о 29-летнем японце.

8. Рафинья

Купили за 5,5 млн фунтов у «Витории Гимарайнш»

Продали в «Ренн» за 17,5 млн фунтов

Рафинья globallookpress.com

Несмотря на то, что Рафинья шикарно провел сезон-2017/2018 в составе «Витории Гимарайнш», «Спортингу» он достался почти даром. Правда, в лиссабонском клубе бразилец почему-то так и не смог проявить себя, но Виана все равно смог продать его во французский «Ренн» в три раза дороже. Сейчас Рафинья — один из лидеров «Барселоны».

7. Тринкан

Купили за 5,8 млн фунтов у «Барселоны»

Текущая рыночная стоимость — 19,2 млн фунтов

Тринкан globallookpress.com

Тринкан не заиграл в «Барселоне» и не пришелся ко двору в английском «Вулверхэмптоне», но Виана все равно решил, что парень поможет «Спортингу» — и не прогадал.

За два с небольшим сезона после возвращения в Португалию Тринкан забил 26 мячей и отдал 19 результативных передач, благодаря чему впервые за долгое время обратил на себя внимание тренерского штаба национальной команды.

6. Мортен Юльманн

Купили за 16,3 млн фунтов у «Лечче»

Текущая рыночная стоимость — 33,5 млн фунтов

Мортен Юльманн globallookpress.com

Летом интерес к датскому футболиста проявлял «Манчестер Юнайтед». В английском клубе рассматривали Юльманна в качестве партнера для Кобби Мейну. Но как только «Спортинг» дал понять, что оценивает Мортена в 80 миллионов евро, «МЮ» решил повременить с трансфером. Возможно, зря, поскольку Юльманн точно не станет дешевле.

5. Педру Гонсалвеш

Купили за 11,3 млн фунтов у «Фамаликана»

Текущая рыночная стоимость — 26,8 млн фунтов

Педру Гонсалвеш globallookpress.com

Гонсалвеша недаром называют новым Бруну Фернандешем. Дело в том, что в 185 матчах за «Спортинг» он забил 81 гол и сделал 56 результативных передач. До того, как он оказался в Лиссабоне, было совсем не очевидно, что Педру станет лидером одного из лучших клубов Португалии.

Достаточно взглянуть на статистику: до перехода в «Спортинг» у него было лишь 16 мячей и 12 ассистов в 88 матчах, в том числе с учетом молодежного уровня. Но Виана и здесь не прогадал.

4. Педро Порро

Купили за 7,3 млн фунтов у «Манчестер Сити»

Продали в «Тоттенхэм» за 33,5 млн фунтов

Педро Порро globallookpress.com

Порро — далеко не единственный игрок «Манчестер Сити», которому удалось реализовать свой потенциал в другом месте.

Педро вполне мог быть весьма полезным и для Пепа Гвардиолы, и, соответственно, «Сити» мог заработать гораздо больше, но после двухлетней аренды «Спортинг» в июле 2022-го заплатил за испанца меньше 10 миллионов евро. А еще через год лиссабонский клуб продал Порро в «Тоттенхэм» уже за 40 миллионов. Опять-таки, благодаря невероятному чутью Вианы.

3. Усман Дьоманде

Купили за 6,3 млн фунов у «Мидтьююлланна»

Текущая рыночная стоимость — 33,5 млн фунтов

Усман Дьоманде globallookpress.com

Два года назад Дьоманде играл во втором португальском дивизионе за «Марфу», которая арендовала ивуарийца у датского «Мидтьююлланна». А сейчас в списке желающих выкупить 20-летнего центрального защитника присутствуют почти все топ-клубы АПЛ.

2. Мануэль Угарте

Купили за 20,5 млн фунтов у «Фамаликана»

Продали в «Пари Сен-Жермен» за 50 млн фунтов

Мануэль Угарте globallookpress.com

Продажа Угарте летом 2021-го стала рекордной для «Фамаликана». В январе того же года португальский клуб приобрел Мануэля у уругвайского «Феникса» за девять миллионов евро, а всего лишь через семь месяцев опорный полузащитник отправился в Лиссабон почти за 24 миллионов евро. Летом 2023-го «Спортинг» отправил Угарте в Париж в обмен на 60 миллионов евро.

1. Виктор Дьёкереш

Купили у «Ковентри Сити» за 20 млн фунтов

Текущая рыночная стоимость — 58 млн фунтов

Виктор Дьёкереш globallookpress.com

Наверняка многие удивились, когда узнали, что «Спортинг» заплатил довольно серьезную сумму за нападающего из английского Чемпионшипа. Но это было одно из лучших трансферных решений Вианы за последние несколько лет. Прямо сейчас Дьёкереш входит в топ лучших центральных нападающих Европы. Поговаривают, что именно он заменит в «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна, который может покинуть «Этихад» летом 2025 года.