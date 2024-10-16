Шанс для Аморима? Как назначение Виана может повлиять на выбор преемника Гвардиолы в «Сити»

Прошлый понедельник, 7 октября, принес очень спорный результат судебного иска «Сити» к Премьер-лиге о сделках с ассоциированными сторонами (спонсорами), а вторник — новость о том, что Чики Бегиристайн уйдет с поста спортивного директора в конце этого сезона, а теперь стало известно, что Угу Виана покинет лиссабонский «Спортинг», чтобы заменить его.

За исключением редких крупных стычек с футбольными властями, такая неделя почти неслыханна для «Сити», учитывая, что там так много стабильности и очень мало крупных футбольных проблем, о которых стоило бы беспокоиться — команда никогда долго не испытывает проблем, тренер никогда не находится под давлением, игроки, как правило, ведут тихую жизнь.

И все же, новость о предстоящем уходе Бегиристайна вызвала один очень очевидный вопрос: что будет с будущим Пепа Гвардиолы?

Контракт Гвардиолы с «Сити» истекает следующим летом, но если люди предполагают, что он просто вкалывал, управляя командой в футбольных матчах и размышляя о своем будущем, а потом на него обрушилась бомба с уходом Бегиристайна, потенциально добавив еще один аргумент «против» в его список, то это совсем не так.

Но реальность не намного более утешительна для фанатов «Сити», которые хотят, чтобы их тренер остался — а это практически все из них. Все знали о планах Бегиристайна уже давно, включая Гвардиолу, и, как сообщил The Athletic на этой неделе, в прошлом сезоне они оба собирались уйти летом 2025 года.

Гвардиола может изменить свое мнение в любую минуту. Бегиристайн уже давно настроен на более спокойный образ жизни, и «Сити» никогда и не собирался отговаривать его.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

В какой-то момент Гвардиола решил, что этот сезон станет для него последним, но он настолько склонен к переменам мнения, что едва ли кто-то, кто близко его знает, осмелится предсказать, что он сделает. В прошлом он угрожал или предлагал покинуть клуб, не из-за недовольства работодателями, а потому что он может быть, мягко говоря, довольно склонным к драматичности. Однако он довольно быстро успокаивается, и ни на каком этапе никто в клубе в таких случаях на самом деле не думал, что он собирается уйти.

Сейчас динамика немного иная, но его эмоции могут работать на пользу «Сити», логика, которую можно объяснить с помощью легкодоступных видеозаписей. В последний день прошлого сезона, когда он выступал на поле стадиона «Этихад», он выглядел и звучал так, будто находится в конце цикла, но к тому времени, когда он прибыл в Нью-Йорк на их предсезонный тур пару месяцев спустя, он был помолодевшим и обсуждал возможность остаться.

Тем не менее, близкие к клубу люди считают, что принятие решения о его будущем — каким бы оно ни было — ожидается скоро. Гвардиола — жемчужина в короне «Сити», и они перевернули небо и землю ради него — Бегиристайн пошел и нашел Мануэля Аканджи в августе 2022 года, пока Гвардиола в прошлый раз раздумывал, стоит ли продлевать контракт, а следующим летом он хотел вернуть Хуанму Лильо в качестве своего помощника, независимо от того, сколько будет стоить активация пункта о выкупе в контракте наставника катарской команды «Аль-Садд».

Но в «Сити» знают, что когда дело доходит до планирования преемственности, они не хотят откладывать все на потом. Гвардиола подписал свои последние два продления контракта в ноябре 2020 и 2022 годов, но на этот раз он может решить к новом году или следующей весной, что он хочет остаться.

«Сити» хотел бы иметь решение задолго до этого. Гвардиола наверняка получил несколько предложений в последние месяцы, и, учитывая то, как складывалась прошлая неделя, английская Футбольная Ассоциация могла поднять трубку, чтобы спросить, каковы его планы.

У «Сити» годами были резервные планы по замене Гвардиолы, вплоть до того, что Патрик Виейра и Микель Артета считались реальными кандидатами, когда Виейра преуспевал в качестве менеджера «Кристал Пэлас», а Артета испытывал небольшие проблемы в «Арсенале».

Они также были заинтересованы в идее работы с людьми, которые раньше были у них в структуре City Football Group (CFG), а это означает, что главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу, который тренировал «Йокогама Ф. Маринос», клуб в Японии, связанный с CFG, был бы вариантом, который стоит рассмотреть, в недавнем прошлом (и, возможно, в будущем), что, безусловно, относится и к тренеру «Жироны» Мичелу.

Есть и другие уважаемые тренеры; Роберто Де Дзерби, ранее тренировавший «Брайтон энд Хоув Альбион», а теперь работающий в «Марселе», пользуется большим уважением, и было бы удивительно, если бы Хаби Алонсо из леверкузенского «Байера» не рассматривался хоть на каком-то уровне.

Угу Виана globallookpress.com

Замена Бегиристайну также подбиралась уже некоторое время. О его уходе на высших уровнях руководства клуба было известно уже больше года.

Хотя Виана официально согласился на сделку только на прошлой неделе, планы «Сити» на будущее уже давно включали его. И так же, как новость об уходе Бегиристайна вызвала вопросы, касающиеся будущего тренера, то же можно сказать и про приход Виана.

Виана был спортивным директором «Спортинга» с 2018 года, а в 2020 году он нанял Рубена Аморима в качестве тренера. Люди, которые знают этих двух специалистов, были бы удивлены, если бы Виана не захотел взять Аморима с собой в «Сити».

Это не значит, что так и будет. Наибольшее влияние на то, кто будет руководить «Сити» в следующем сезоне и далее, окажет Гвардиола.

Если он скажет, что хочет остаться, он останется. Если нет, то срочность поиска нового тренера поднимется на несколько ступеней. С приходом Виана есть некоторые довольно очевидные предположения об Амориме — но для них есть основания, учитывая их очень близкие рабочие отношения. Анонимные источники, которые знают эту пару, говорят, что они как братья.

Сам Аморим был близок к переходу в Премьер-лигу летом, но в итоге был вынужден извиняться за то, что прилетел в Лондон на встречи по поводу работы в «Вест Хэме». Он также был одним из имен, которые рассматривал «Манчестер Юнайтед» в качестве потенциальной замены Эрику тен Хагу, в то время как «Ливерпулю» он нравился, но мерсисайдцы посчитали, что его стиль игры слишком медленный для них, что интересно, учитывая, что стиль футбола, практикуемый их будущим выбором, Арне Слотом, заметно менее прямолинеен, чем у его предшественника Юргена Клоппа.

Но то же самое касается и Гвардиолы.

Весьма иронично, что гроссмейстер атакующего футбола в основном позволяет своим креативным игрокам забивать все эти голы, благодаря тому, что они играют невероятно терпеливо и компактно, так что некоторый баланс вряд ли является проблемой для «Сити».

Если мы позволим себе идею о том, что Виана и Аморим выведут «Сити» в их следующую эру — другие кандидаты, конечно, доступны — то у последнего есть пункт о выкупе в контракте, который позволит ему покинуть «Спортинг» следующим летом. (И какой лучший способ почтить наследие Бегиристайна, чем активировать пункт о выкупе?)

Есть некоторые сходства между их отношениями и отношениями между Гвардиолой и Бегиристайном, в том смысле, что они хорошие друзья и полностью понимают представление друг друга о футболе.

Угу Виана и Рубен Аморим globallookpress.com

Гвардиола и Бегиристайн были в клубе так долго, что их общее видение неотделимо от видения «Сити», но хотя есть перспектива ухода одного, а возможно, и обоих, которая означает, что мы должны быть открыты для возможности изменения подхода клуба-чемпиона, но направляющая рука останется на месте.

Председатель совета директоров Халдун Аль Мубарак в последний раз командовал, когда был такой же период потрясений — когда Бегиристайн (и генеральный директор Ферран Сориано) пришли в 2012 году, и он также курирует этот процесс.

С того момента «Сити» не просто стал одним из самых успешных клубов на планете, но и популяризировал модель «многоклубности» Сориано. Масштаб того, что они сделали — включая все эти конфликты с футбольными властями — был немыслимым в то время.

Это огромная задача — попытаться сохранить это, не говоря уже о том, чтобы улучшить, но именно на этом будут настаивать Аль Мубарак и Сориано, пока он на своем месте.

Календарь и таблица АПЛ

Внезапно мы узнаем, что Виана — одна из ключевых фигур, ответственных за реализацию этого видения будущего «Сити».

Возможно, не так уж много времени пройдет, прежде чем мы получим еще несколько ответов, так или иначе.