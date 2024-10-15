Гвардиола в сборной Англии: мечта, которая может стать реальностью

Осенью, вскоре после побед над Ирландией (62-е место в рейтинге ФИФА) и Финляндией (64), всерьез заговорили о том, что, ставший временным тренером сборной Англии после отставки Саутгейта, может получить полноценный контракт, несмотря на то, что это его первый опыт работы со взрослой командой.

Однако Карсли, похоже, упустил свой шанс после того, как англичане сенсационно проиграли на «Уэмбли» сборной Греции (1:2) в рамках Лиги наций.

Вполне вероятно, что Английская футбольная ассоциация (ФА) при выборе нового постоянного тренера для национальной команды не будет полагаться, в первую очередь, на результаты в Лиге наций. Карсли при этом признался в минувшую субботу, что пока не подавал заявку на место преемника Саутгейта.

Руководство ФА, по всей видимости, решило посмотреть, как Карсли справится со своей работой в матчах с относительно низким риском. Особенно с учетом того, что им не удалось сразу найти подходящего кандидата.

Ли Карсли globallookpress.com

Это в значительной степени сработало с Саутгейтом, который в 2016 году попал в главную сборную Англии из молодежной.

Как известно, с точки зрения результатов на крупных турнирах Саутгейт был лучшим тренером сборной Англии за последние почти 60 лет.

Бессмысленно отрицать, что подобные успехи еще десять лет назад казались недостижимыми.

Но сборная Англии под руководством Саутгейта тоже не достигла своей главной — она так и не смогла выиграть крупный турнир, хотя дважды доходила до финала Евро. Что же стало главной проблемой? На этот вопрос можно ответить сразу — тактические недостатки.

Саутгейту, похоже, просто не хватило знаний, чтобы объединить английских звезд в сплоченную атакующую единицу. В каком-то смысле Джуд Беллингем, Гарри Кейн, Деклан Райс, Фил Фоден, Джек Грилиш и Коул Палмер с некоторых пор находятся на другом уровне.

У Саутгейта было много других сильных сторон, но очевидно, что он так и не смог подобрать игровой стиль, который лучше всего подходил бы звездам. В этом плане он точно не справился со своей работой, так и не сумев раскрыть лучшие качества многих классных игроков. К тому же, ему мешала излишняя осторожность, это касается и тактики, и замен по ходу матча.

Сборной Англии нужен тренер с высоким футбольным интеллектом. Желательно тот, у кого уже есть солидный послужной список побед и трофеев. Такому специалисту будет проще сразу же заслужить уважение игроков. На этот раз при поиске преемника английская ассоциация пытается найти специалиста, который выведет сборную на уровень, необходимый для победы над Испанией, Францией и Италией за счет классной игры, а не прагматизма.

Гарет Саутгейт globallookpress.com

Еще лучше, если этот человек знает английский футбол изнутри, и следующим летом у него заканчивается контракт с клубом. И если он — один из величайших тренеров в истории футбола.

Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, вероятно, так оно и есть.

В общем, вы уже догадались, о ком речь. Неужели Пеп Гвардиола действительно может возглавить сборную Англии? Скажем, хотя бы на один год — ради чемпионата мира 2026 года.

«Я должен решить, чем хочу заниматься в дальнейшем. Хочу ли я остаться здесь? Может, взять перерыв? Или, может, работа в сборной? Есть много вариантов», — сказал Гвардиола в августе. Как видим, он не исключает вариант с работой в сборной.

С учетом того, что следующим летом Чики Бегиристайн покинет пост директора «Манчестер Сити», а также принимая во внимание тот факт, что Гвардиола за восемь лет на «Этихаде» выиграл всё, что только можно было, действительно есть ощущение, что это приближение конца эпохи.

Гвардиола выиграл абсолютно всё не только в английской Премьер-лиге, но также в испанской Ла Лиге и Бундеслиге, поэтому теперь у него может появиться желание решить одну из самых сложных головоломок мирового футбола — привести сборную Англии к победе на крупном турнире.

Также необходимо учитывать, что Гвардиола проводит 11 подряд клубный сезон. С учетом постоянного ужесточения календаря работа со сборной в этом плане будет куда менее изнурительной. Но на первом месте все-таки масштаб задачи — она непростая, но в то же время не требует изобретения велосипеда.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Бавария» обратилась к Гвардиоле после того, как заняла третье и второе места в Бундеслиге. «Сити» перед назначением Пепа занял второе и четвертое места в АПЛ. Такова его идея — взять хорошую, но неидеальную команду и сделать ее чемпионом.

Сборная Англии доходила как минимум до четвертьфинала на четырех последних турнирах. На Евро-2020 и 2024 года англичане и вовсе добрались до финала, поэтому логично предположить, что им нужна не революция, а такой тренер, как Гвардиола, который в первый же год способен привести их к победе на ЧМ-2026.

Другой вопрос, найдет ли английская ассоциация деньги на такого дорого специалиста? В «Ман Сити» Гвардиола зарабатывает 20 миллионов фунтов в год, тогда как Саутгейт получал в сборной Англии в четыре раза меньше. Вряд ли Пеп согласится на существенное сокращение зарплаты.

И затем возникает вопрос, захочет ли ассоциация снова сотрудничать с неанглийским тренером. Гвардиола выгодно отличается от двух иностранных специалистов, которые ранее работали со сборной Англии. Свену-Йоран Эрикссон и Фабио Капелло заметно уступают Гвардиоле в плане достижений. К тому же, шведу и итальянцу пришлось привыкать к культуре английского футбола, особенно к общению с представителями СМИ. Для Гвардиолы это не проблема.

Любопытно, что до сих пор все сборные-победители чемпионатов мира играли под руководством отечественных тренеров. Что касается Евро, то здесь только немцу Отто Рехагелю удалось привести сборную к победе на турнире 2004 года.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

С середины 1970 годов Кубок Америки лишь дважды выигрывала сборная с иностранным тренером. В 2015 команда Чили победила под руководством Хорхе Сампаоли, а 2016-м — вместе с испанцем Хуаном Антонио Пицци.

Кубок африканских наций на этом фоне является очевидным исключением — только в половине из 34 случаев сборные побеждали под руководством отечественных специалистов.

Но границы национальности в футболе сборных становятся все более размытыми. Достаточно сказать, что за Англию играют Деклан Райс и Джек Грилиш, выступавшие на молодежном уровне за Ирландию. Есть ли сейчас смысл делать акцент на том, что Гвардиола не англичанин?

Сборная Англии по крикету побеждала в 2005 году с зимбабвийцем (Дункан Флетчер) и в 2019-м с австралийцем (Тревор Бейлис) в качестве тренера, и глупо думать, что у болельщиков было меньше радости от этих побед из-за национальности тренера.

Сборная Англии перед финалом Евро-2024 globallookpress.com

Хотя с точки зрения Футбольной ассоциации Англии было бы предпочтительнее нанять кого-то из своих, было бы странно или однобоко не расширить список вариантов.

Копирование успешных моделей сборной Испании с Луисом де ла Фуэнте или Аргентины с Лионелем Скалони нормально в том случае, если у вас есть кандидаты среди местных тренеров, которые действительно готовы к этой работе, в том числе благодаря отточенной системе. Но Англия точно не славится историей подготовки самых ярких и революционных футбольных тренеров. Это далеко не так.

Начиная с сезона 1992/1993 только шесть процентов клубных турниров в Англии были выиграны местными тренерами. Для сравнения: за тот же период Гвардиола выиграл 12 процентов титулов АПЛ, Кубка Англии и Кубка лиги.

Да, у него была возможность покупать игроков, но его управленческие способности и тактическая смекалка все равно неоспоримы. Он действительно мог бы стать лучшим тренером, когда-либо работавшим со сборной Англии.

В 2007 году английская ассоциация пыталась заполучить Жозе Моуринью, а в 2016 году — Арсена Венгера. Возможно, с третьей попытки они все-таки сумеют договориться с топ-тренером.