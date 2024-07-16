Кто, если не Саутгейт? Клопп, Почеттино, Лэмпард и еще семь вариантов для сборной Англии

Гарет Саутгейт, похоже, решил покинуть пост главного тренера сборной Англии. Несмотря на все успехи, он больше не в состоянии терпеть бесконечную критику со стороны болельщиков и медиа.

Саутгейта можно смело назвать одним из лучших тренеров в истории сборной Англии. Выше находится только Альф Рамсей, под руководством которого англичане в 1966 году выиграли домашний чемпионат мира.

И тем не менее, у него такое же количество трофеев на крупных турнирах, как и у всех его предшественников, за исключением Рамсея: ни одного.

Руководство Футбольной ассоциации Англии должно не забывать про этот факт во время переговоров с Саутгейтом. Известно, что тренеру хотят предложить новый контракт, несмотря на то, что сборная на втором Евро подряд проиграла в финале.

Впрочем, судя по сообщениям в СМИ, Саутгейт устал и больше не хочет заниматься этой работой, в том числе из-за постоянных претензий, суть которых заключается в том, что команда с такими игроками должна играть значительно лучше.

На фоне всех этих разговоров GOAL составил список из десяти тренеров, которые могут стать достойной заменой для Саутгейта.

Юрген Клопп

После ухода из «Ливерпуля» Клопп пообещал, что никогда не возьмется за работу в другой английской команде.

Но есть подозрение, что Клопп говорил только о клубах. Безусловно, Футбольной ассоциации Англии придется проглотить свою гордость, чтобы назначить немецкого тренера.

Юрген Клопп globallookpress.com

С другой стороны, за девять лет в «Ливерпуле» Клопп стал своим в Англии. Возможно, его эмоциональность это именно то, в чем нуждается сборная после Саутгейта.

Правда, это не самое удачное время для переговоров с Клоппа. Ранее он заявил, что ближайший год намерен посвятить отдыху. Однако в футболе на уровне сборных совсем другая интенсивность, здесь у него будет достаточно свободного времени.

Эдди Хау

В случае с Хау надо учитывать его тактическую гибкость. На данный момент его можно назвать лучшим английским тренером на клубном уровне. Прежде всего, благодаря результатам «Ньюкасла», который в минувшем сезоне под его руководством вернулся в Лигу чемпионов.

Эдди Хау globallookpress.com

Однако сейчас существует вероятность, что Хау придется покинуть «Ньюкасл» уже летом. Если это произойдет, он, скорее всего, будет одним из основных кандидатов на пост главного тренера сборной Англии.

Фрэнк Лэмпард

Лэмпард был одним из лучших игроков сборной Англии своего поколения, но его тренерская карьера пока все-таки не впечатляет. Сначала его уволили из «Челси», потом из «Эвертона». А второй тренерский период Фрэнка в «Челси» и вовсе превратился в кошмар.

Фрэнк Лэмпард globallookpress.com

Однако назначение Лэмпарда все равно не станет большим сюрпризом, учитывая его репутацию в английском футболе. К тому же, работа в сборной существенно отличается от клубной. Гари Линекер, например, считает, что многие футболисты будут рады, если Лэмпард возглавит национальную команду.

Грэм Поттер

В случае отставки Саутгейта в списке кандидатов, скорее всего, окажется и Поттер, который сделал себе имя в «Брайтоне».

Грэм Поттер globallookpress.com

Очевидно, что при Поттере сборная Англии будет играть в более зрелищный футбол, не такой рациональный, как при Саутгейте.

Поттер находится без работы с тех пор, как в апреле 2023-го его уволили из «Челси».

Весной он отклонил предложения «Аякса», «Лиона» и «Лестера». Вполне вероятно, что он ждет звонка от боссов английской ассоциации футбола.

Стивен Джеррард

Джеррард — один из лучших футболистов в истории Англии. Очевидно, что, как и Лэмпард, он будет пользоваться уважением в раздевалке. Другой вопрос, что его тренерская деятельность пока не вызывает восхищения.

Стивен Джеррард globallookpress.com

Единственное серьезное достижение Джеррарда-тренера — победа с «Рейнджерс» в чемпионате Шотландии. При этом его назначение в «Астон Виллу» обернулось провалом.

Шестое место с «Аль-Иттифаком» в минувшем чемпионате Саудовской Аравии тоже сложно назвать успехом.

Вне всяких сомнений, Джеррард с радостью покинет саудовский клуб, если его позовут в сборную Англии, но, кажется, он пока не готов к этой работе.

Ли Карсли

Переход из молодежной сборной в первую — давно проверенный, надежный путь. Это подтверждает в том числе триумф сборной Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте.

Ли Карсли globallookpress.com

В прошлом году английская «молодежка» под руководством Карсли выиграла чемпионат Европы. За эту команду играли Коул Палмер, Джаррад Брэнтуэйт и Энтони Гордон.

Недавно 50-летний Карсли отказался возглавить сборную Ирландии. Возможно, он чувствует, что у него есть шанс получить более престижную работу.

Маурисио Почеттино

Почеттино покинул «Челси» сразу после завершения минувшего сезона. Поразительно, что это случилось на фоне заметного прогресса команды — весной «синие» действительно радовали и результатами, и игрой.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Поговаривают, что аргентинец не намерен долго сидеть без дела. Если его позовут в сборную Англии, вряд ли он ответит отказом. Хотя в случае с Почеттино это стало бы большим вызовом, учитывая напряженность в отношениях между Англией и Аргентиной из-за Фолклендских островов.

Но в данном случае надо учитывать репутацию Почеттино в английском футболе. Ранее он успешно работал сначала в «Саутгемптоне», а потом в «Тоттенхэме».

Кроме того, Маурисио отлично знаком с некоторыми игроками сборной Англии, в том числе с Гарри Кейном, Коулом Палмером и Конором Галлахером. Известно, что все они были довольны играть под его руководством.

Томас Тухель

У Тухеля есть немалый опыт работы в требовательных европейских клубах. Кто-кто, а его точно не напугать пристальным вниманием, которое всегда сопровождает главного тренера сборной Англии.

Томас Тухель globallookpress.com

Сейчас Тухель снова без работы после ухода из «Баварии». Не так давно у него были серьезные переговоры с «Манчестер Юнайтед», но английский клуб в итоге решил продолжить сотрудничество с Эриком тен Хагом.

В игровом и управленческом плане Тухель совершенно не похож на Саутгейта. Кроме того, надо не забывать, что он уже выигрывал Лигу чемпионов, и этот опыт может помочь немцу привести сборную Англии к долгожданной победе на крупном турнире.

Брендан Роджерс

Команды Роджерса всегда демонстрировали привлекательный футбол. Его «Селтик» был на вершине в Шотландии, а «Лестер» стал победителем Кубка английской лиги. Вместе с «Ливерпулем» он был максимально близок к завоеванию титула в Премьер-лиге.

Брендан Роджерс globallookpress.com

Правда, можно вспомнить и неудачный период в «Лестере», который в конечном итоге завершился вылетом команды в Чемпионшип.

Несмотря на то, что сейчас он возглавляет «Селтик», вряд ли Роджерс ответит отказом, если его позовут в сборную Англии — согласится без всяких раздумий.

Сарина Вигман

Назначение женщины на пост главного тренера мужской сборной Англии стало бы абсолютно беспрецедентным шагом. Но если кому-то и предстоит занять эту должность, то Вигман — самый подходящий вариант, учитывая ее достижения.

Сарина Вигман globallookpress.com

Сначала она выиграла Евро вместе со сборной Нидерландов, а потом привела к победе сборную Англии.

Благодаря Вигман популярность женского футбола в Англии вышла на новый уровень. Мужская команда сможет воспользоваться ее опытом в критические моменты.