Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии

Футбольная ассоциация Англии объявила об уходес поста главного тренера сборной

Саутгейт принял решение не продолжать работу в национальной команде вскоре после поражения от Испании (1:2) в финале Евро-2024.

Ранее сообщалось, что руководство английской ассоциации надеялось, что 53-летний специалист останется в сборной до чемпионата мира 2026 года.

Саутгейт возглавлял сборную Англии с сентября 2016 года. Под его руководством команда дошла до финала на двух чемпионатах Европы подряд и заняла четвертое место на чемпионате мира 2018 года.