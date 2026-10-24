25 октября в 8-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Сандерленд» и «Лидс». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.55.
«Сандерленд»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 20-м месте турнирной таблицы английского чемпионата.
При этом «Сандерленд» набрал всего четыре очка в семи матчах. Команда забила шесть мячей при 14 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно, не сумев переиграть «Лех» — 1:1.
До того «Сандерленд» уступил «Борнмуту» — 0:2, а вот чуть раньше нанес поражение скромному «Торренше» — 2:1. «Чёрные коты» не побеждали в двух последних матчах.
Состояние команды: «Сандерленд» борется за выживание, к тому же победил всего один раз в текущем чемпионате.
При этом «Сандерленд» в родных стенах добыл три очка в трех матчах. В трех домашних матчах чемпионата команда забила лишь один мяч. А вот отставание от спасительной 17-й позиции измеряется лишь двумя очками. Зато «Лидсу» «чёрные коты» не проигрывают уже полтора года.
И уж точно команда постарается оттолкнуться от дна таблицы. Вот только «павлинов» они не могут одолеть дома уже почти три года.
«Лидс»
Турнирное положение: «Лидс» намерен пробиться в еврокубки. Команда на текущий момент находится на 7-м месте турнирной таблицы.
При этом «Лидс» всего на два очка отстает от топ-5. Команда забила 9 мячей при шести пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда расписала мировую с кризисным «Манчестер Юнайтед» — 1:1.
До того «Лидс» уступил «Арсеналу» — 1:2, а вот чуть раньше не сумел одолеть «Кристал Пэлас» — 0:0. «Павлины» не побеждали в трех последних матчах.
Состояние команды: «Лидс» пытается приблизиться к еврозоне, к тому же имеет довольно надежные тылы.
При этом «Лидс» в кадровом плане выглядит вполне симпатично. Один только Доминик Калверт-Льюин чего стоит! Форвард уже забил четыре мяча в АПЛ. Вот только зависимость от лидера атак пока не позволяет команде расcчитывать на нечто серьезное.
«Павлины» твердо намерены вернуться на победную дорогу. Обыгрывать аутсайдера команда просто обязана, да и потенциал для роста у команды имеется.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.55. Ничья — в 3.20, выигрыш «Сандерленда» — в 2.90.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.10, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 1.73.
Прогноз: «Павлины» сражаются за попадание в еврокубки, тогда как «чёрные коты» нынче находятся в кризисе.
Ставка: Победа «Лидса» за 2.55.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.10.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Лидс» не побеждал в трех последних матчах
- «Чёрные коты» не побеждали в двух последних поединках
- «Сандерленд» добыл всего одну викторию в текущем чемпионате
- «Павлины» в среднем пропускают фактически гол за матч
- «Лидс» в кадровом аспекте выглядит несколько предпочтительнее соперника