25 октября в 8-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Сандерленд» и «Лидс». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.55.

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«Сандерленд»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 20-м месте турнирной таблицы английского чемпионата.

При этом «Сандерленд» набрал всего четыре очка в семи матчах. Команда забила шесть мячей при 14 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно, не сумев переиграть «Лех» — 1:1.

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До того «Сандерленд» уступил «Борнмуту» — 0:2, а вот чуть раньше нанес поражение скромному «Торренше» — 2:1. «Чёрные коты» не побеждали в двух последних матчах.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Сандерленд» борется за выживание, к тому же победил всего один раз в текущем чемпионате.

При этом «Сандерленд» в родных стенах добыл три очка в трех матчах. В трех домашних матчах чемпионата команда забила лишь один мяч. А вот отставание от спасительной 17-й позиции измеряется лишь двумя очками. Зато «Лидсу» «чёрные коты» не проигрывают уже полтора года.

И уж точно команда постарается оттолкнуться от дна таблицы. Вот только «павлинов» они не могут одолеть дома уже почти три года.

«Лидс»

Турнирное положение: «Лидс» намерен пробиться в еврокубки. Команда на текущий момент находится на 7-м месте турнирной таблицы.

При этом «Лидс» всего на два очка отстает от топ-5. Команда забила 9 мячей при шести пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда расписала мировую с кризисным «Манчестер Юнайтед» — 1:1.

До того «Лидс» уступил «Арсеналу» — 1:2, а вот чуть раньше не сумел одолеть «Кристал Пэлас» — 0:0. «Павлины» не побеждали в трех последних матчах.

Состояние команды: «Лидс» пытается приблизиться к еврозоне, к тому же имеет довольно надежные тылы.

При этом «Лидс» в кадровом плане выглядит вполне симпатично. Один только Доминик Калверт-Льюин чего стоит! Форвард уже забил четыре мяча в АПЛ. Вот только зависимость от лидера атак пока не позволяет команде расcчитывать на нечто серьезное.

«Павлины» твердо намерены вернуться на победную дорогу. Обыгрывать аутсайдера команда просто обязана, да и потенциал для роста у команды имеется.

На что ставят в матче Сандерленд — Лидс Букмекерские коэффициенты на матч Сандерленд — Лидс: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.55. Ничья — в 3.20, выигрыш «Сандерленда» — в 2.90.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.10, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 1.73.

Прогноз: «Павлины» сражаются за попадание в еврокубки, тогда как «чёрные коты» нынче находятся в кризисе.

2.55 Победа «Лидса» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч «Сандерленд» — «Лидс» принесёт чистый выигрыш 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: Победа «Лидса» за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.10 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Сандерленд» — «Лидс» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.10.

Пять причин, почему ставка зайдёт