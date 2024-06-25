Футбол на Евро-2024 — не бунт против системы Гвардиолы, а защита его идей

После первой недели чемпионата Европы началась большая дискуссия, особенно по поводу футбола сборной Англии, чьи звезды играют далеко не так ярко, как в своих клубах.

Просто обратите внимание на реакцию болельщиков — они счастливы смотреть футбол, в котором не прослеживается влияниеи его системы, пишет The Athletic.

Ни для кого не секрет, что многих уже утомило доминирование «Манчестер Сити». Это стало ясно в конце минувшего клубного сезона, когда чемпионская гонка в английской Премьер-лиге превратилась в скучной зрелище, а победителем снова стала «правильная» команда.

Масла в огонь подливает тот факт, что с «Ман Сити» до сих пор не сняли 115 обвинений в нарушении финансовых правил АПЛ. Более того, в начале июня «Сити» подал в суд на Премьер-лигу.

На прошлой неделе был нанесен ответный удар в сторону самой доминирующей силы в современном клубном футболе.

В связи с этим начались разговоры о «системных игроках», а основной удар взял на себя Фил Фоден.

Кроме того, было отмечено возвращение классической «девятки», а Мартин Адам из сборной Венгрии олицетворял этот аргумент лучше, чем кто-либо другой. Без внимания также не остались Никлас Фюллькруг, Ваут Вегхорст (оба, кстати, выходили на замену, как и Адам) и Расмус Хейлунн, а также сербы Душан Влахович и Александр Митрович.

Ваут Вегхорст globallookpress.com

Но идея о том, что в футболе наконец-то произошли фундаментальные изменения, по большому счету абсурдна. Подавляющее большинство сборных на Евро по-прежнему играют в футбол, который является яркой демонстрацией влияния Гвардиолы.

Если кто-то начнет рассказывать про роль центральных нападающих, то просто вспомните про мощного норвежца, которого Пеп втиснул в свою четко выстроенную команду.

Сборные Германии и Испании, которые пока больше всех впечатлили на Евро, явно ориентируются на футбол Гвардиолы. Юлиан Нагельсман ранее признался, что Гвардиола является его «образцом», и и если перевод центрального полузащитника на позицию левого центрального защитника не «разбудил» футбол, то что тогда?

Сборная Германии похожа на клубную команду, которая использует общие принципы Гвардиолы — в обороне, организованный прессинг (разной интенсивности) и доминирующее владение мячом.

То же самое можно сказать и про Испанию. У нее, правда, есть два ярко выраженных вингера, от которых Пеп в последнее время стал отказываться, но, с другой стороны, год назад «Манчестер Сити» приобрел Жереми Доку.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

На Евро было забито много голов после ударов с большого расстояния. А кто в прошлом сезоне забил больше всего голов с дальней дистанции? Да, это был Фил Фоден.

Ближе к концу сезона в АПЛ The Athletic решил разобраться, в каком футболе заинтересована аудитория. Известно, что значительное количество болельщиков «Лестер Сити» открыто жаловались на то, что им не нравится скучный футбол Энцо Марески с акцентом на контроль мяча.

Однако принципы Гвардиолы оказались невероятно успешными, из-за чего все больше и больше команд, даже с небольшими ресурсами, стремятся повторить их. Но если людям это надоест, в ближайших сезонах возникнет сразу несколько интересных вопросов. А пока что идея о том, что на Евро-2024 сборные игнорируют идеи Гвардиолы, не соответствует действительности.

О большинстве матчей на Евро (то есть о тех, в которых не участвует сборная Англии) можно сказать, что они достаточно открыты или, по крайне мере, большую часть времени держат зрителей в напряжении, чего не скажешь о матчах «Ман Сити».

Часто это происходит потому, что Гвардиола делает всё возможное, чтобы у соперника не было возможности контратаковать или забить после стандартного положения. Ну а иногда это происходит из-за того, что соперники «Сити» паркуют автобус. Плюс надо учитывать, то Евро команды всегда стремятся выиграть, поэтому здесь некогда отсиживаться в обороне.

Что касается сборной Англии, то здесь следует отметить, что после матча с Данией (1:1) многие были недовольны тем, что звезды играют не так ярко, как в своих клубах, и тем, что у команды Гарета Саутгейта нет четкой идентичности.

Деклан Райс, Фил Фоден и Марк Гуэхи перед матчем Англия — Дания globallookpress.com

Осмелимся предположить, что сборная Англии нуждается в системе, с которой отлично знакомы в своих клубах Кайл Уокер, Джон Стоунз, Деклан Райс, Фил Фоден и Букайо Сака.

Если Карло Анчелотти не сможет занять пост тренера сборной Англии в ближайшие несколько недель, то, безусловно, есть смысл использовать сильные стороны этих игроков.

Еще одна идея заключается в том, что игроки сборной Англии из «Ман Сити» слабо выглядели в первых матчах из-за того, что они привыкли к системе Гвардиолы. Им не хватает этого в национальной команде.

Об этом, вероятно, стоит помнить, когда в следующий раз пойдет речь о доминировании «Сити», и когда в следующий раз Гвардиолу обвинят в том, что он всего лишь менеджер по чековой книжке.

Одна из причин, почему Гвардиола так хорош и почему ему не нужно доказывать свои способности, тренируя условный «Болтон», заключается в том, что он проделывает невероятную работу, чтобы его игроки имели преимущество на футбольном поле. Он хочет, чтобы такие игроки, как Фоден — фактически все его атакующие полузащитники — получали мяч в пространстве либо в ситуации один на один со своим непосредственным оппонентом.

Сборная Германии перед матчем со Швейцарией на Евро-2024 globallookpress.com

Если нет немедленного преимущества, «Сити» не станет форсировать события и продолжить ждать следующей возможности. Точность передач сборной Германии (94 процента) говорит о том, что они сделали определенные выводы.

Причина, по которой «Сити» так хорошо контролирует игру, и почему так много их игроков показывают свой лучший футбол именно в клубе, заключается в том, что Гвардиола работает над поиском системы, которая максимально подходит для того, чтобы они могли проявить свои лучшие качества, и учит важности терпения. Они делают все возможное для того, чтобы вратарь не оказывался в затруднительном положении.

Просто сравните, как Гарри Кейн борется за мяч после длинных выносов Гарри Кейна, с тем, как Кевин Де Брейне и ранее Илкай Гюндоган искали возможности для того, чтобы Холанн получал мяч в максимально удобной ситуации.

Гвардиола недавно признался, что «Манчестер Сити» проиграл «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии из-за его просчета, из-за которого команде не хватало одного игрока в атаке. Преимущества, позволяющие максимально эффективно использовать талантливых игроков, были устранены соперником и неправильным подходом «Сити».

Гарри Кейн globallookpress.com

Но система Гвардиолы в целом позволяет максимально эффективно использовать своих игроков, причем не только в «Сити», но и в его предыдущих клубах. Именно так и должен работать коучинг.

Но все равно неправильно говорить, что часть футболистов сборной Англии начинает теряться без своего клубного тренера. Это не совсем корректная мысль.

Фоден был одним из лучших игроков сборной Англии в матче против Дании, Родри дирижировал игрой сборной Испании против Италии, а еще можно вспомнить прекрасные выступления Натана Аке, Рубена Диаса и Мануэля Аканджи, который заметно выделяется в сборной Швейцарии своим хладнокровием в непростых ситуациях.

Аканджи при этом нельзя назвать одним из самых одаренных защитников «Сити», более того, его игра, когда ему надо было выполнять функции Стоунза, оставляла желать лучшего, но на Евро стало очевидно, насколько высок его уровень.

На самом деле нет никакой необходимости втягивать Гвардиолу в эту дискуссию, но сейчас футбол на Евро-2024 является скорее отражением его идей, чем бунтом против них.