Добро пожаловать в Фермерскую лигу! Доминирование «Манчестер Сити» и неудачи в Европе ударили по репутации АПЛ

В шестой раз за последние семь сезонов чемпионом английской Премьер-лиги стал клуб, которому предъявлено 115 обвинений, связанных с нарушением финансовых правил.

«Манчестер Сити», нарушавший финансовые правила АПЛ 115 раз, снова завоевал чемпионский титул. Несмотря на то, что Пеп Гвардиола рассказывал нам о каких-то проблемах, с которыми столкнулась его команда, но клуб, спонсируемый целым государством, все равно занял первое место — шестой раз последние семь лет, пишет GOAL.

Более того, «Манчестер Сити» стал первым клубом в истории АПЛ, выигравший четыре титула подряд. Это невероятное достижение, особенно учитывая тот факт, что АПЛ, вообще-то, лучшая лига мира. Во всяком случае, нам так всегда говорили...

Идеально упакованный продукт

Популярность АПЛ — это, прежде всего, результат эффективного маркетинга. Это прекрасно упакованный продукт, который пользуется огромным спросом во всем мире.

Медиахолдинг Sky Group Руперта Мердока сыграл ключевую роль в этом вопросе. Именно он вывел освещение матчей на совершенно другой уровень и в то же время увеличил доходы клубов. Кроме того, этому поспособствовали власти, которые полностью искоренили «английскую болезнь» — футбольных хулиганов, которым запрещено посещать стадионы.

Еще один серьезный урок был извлечен из трагедии «Хиллсборо» (давка, произошедшая 15 апреля 1989 года на стадионе в Шеффилде во время полуфинального матча Кубка Англии по футболу между «Ноттингем Форест» и «Ливерпуль» и повлекшая смерть 97 болельщиков «Ливерпуля»). Этот ужасный инцидент серьезно повлиял на дальнейшие изменения, связанные с безопасностью на стадионах.

С тех пор на английских стадионах, забитых под завязку, зачастую царит семейная атмосфера, с которой не может сравниться ни один европейский чемпионат.

Интенсивность

Стиль игры тоже способствует популяризации АПЛ. Английский футбол — безумный, быстрый и жесткий. Любой привлекательный матч может стать отличной рекламой Премьер-лиги. Футбольных болельщиков по всему миру привлекает уровень интенсивности в матчах АПЛ.

Эрлинг Холанн и Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Несмотря на то, что здесь не всегда играли лучшие футболисты мира, элитный английский дивизион все равно привлекал большую телевизионную аудиторию.

По новому договору на передачу телевизионных прав внутри страны (с 2025 по 2030 год) АПЛ получит 6,7 миллиарда фунтов. Еще 5,05 миллиарда лига получит от зарубежных вещателей.

В связи с этим середняки АПЛ смогут тратить на трансферном рынке гораздо больше, чем некоторые ведущие клубы из других топ-чемпионатов. А это значит, что многие талантливые футболисты будут играть на Туманном Альбионе.

Однако с некоторых пор у пиар-департамента Премьер-лиги появилась проблема: очевидная разница между восприятием и исполнением.

Пиар-катастрофа

Конечно, публично этого никто не признает, но последний триумф «Манчестер Сити» стал катастрофой для бренда АПЛ.

В течение многих лет английские болельщики высмеивали остальные европейские лиги «Большой пятерки», которые зачастую называли «Фермерскими лигами» (пренебрежительное обозначение чемпионатов, воспринимаемых как более слабые по сравнению с топами), совершенно лишенными интриги в борьбе за чемпионство.

Фил Фоден — лучший игрок сезона в АПЛ globallookpress.com

«Пари Сен-Жермен» уже много лет доминирует во Франции, «Бавария» до этого сезона в течение 11 лет была непобедима в Германии, «Ювентус» долгое время господствовал в Италии, тогда как в Испании за первое место, как правило, ведут борьбу только «Реал» и «Барселона».

Между тем, в Англии в период с 2013 по 2017 год было четыре разных чемпиона.

Однако с тех пор только «Ливерпулю» удалось финишировать впереди «Ман Сити» (в 2020-м), но для этого легендарной команде Юргена Клоппа пришлось провести сезон на каком-то заоблачном уровне. «Сити» поднял планку настолько высоко, что теперь даже 97 очков не гарантируют победу в чемпионате.

«Манчестер Сити» и все остальные

Очевидно, можно указать на тот факт, что некоторые чемпионские гонки, в том числе в этом сезоне, продолжались чуть ли не до последнего тура. Но какое это имеет значение, если первой всегда финиширует одна и та же команда?

Более того, еще до начала сезона очевидно, кто, скорее всего, выиграет титул. Даже когда в гонке за первое место участвовали три команды («Ливерпуль», «Ман Сити» и «Арсенал»), ни у кого не было сомнений в том, кто станет чемпионом.

«Арсенал» ни разу не проиграл «Манчестер Сити» в сезоне-2023/2024 globallookpress.com

«Ливерпуль» должен был обыграть «Сити» на «Энфилде», а «Арсенал» добился заслуженной ничьей на «Этихаде», но ни «красным», ни «канонирам» в итоге так и не удалось взобраться на вершину таблицы.

«Ливерпулю» Клоппа явно не хватило энергии на всю дистанции. Вплоть до апреля она участвовала сразу в четырех турнирах.

«Арсенал» же был наказан за домашнее поражение от «Астон Виллы». Это был единственный случай в 2024-м, когда команда Микеля Артеты проиграла в рамках АПЛ.

Всё это можно считать издевательством над утверждением про «Big Six» в чемпионате Англии. Реальность такова, что есть «Манчестер Сити» и все остальные.

Позорные неудачи в еврокубках

Давайте посмотрим правде в глаза: в этом сезоне «Ман Сити» не был в своей лучшей форме.

Кевин Де Брёйне пропустил первую часть сезона из-за травмы, а Эрлинг Холанн забил всего лишь 27 мячей. Тот факт, что «горожане» все равно стали чемпионами после тог, как ни разу не проиграли с декабря, явно свидетельствует о не самом высоком уровне конкуренции. К слову, на это указывает и откровенно провальное выступление английских клубов в еврокубках.

«Ман Сити» мог и должен был обыграть мадридский «Реал» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Но поражение «Арсенала» на той же стадии от самой слабой «Баварии» за последние десять лет стало самым настоящим разочарованием. Тем не менее, «канониры», в отличие от «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед», хотя бы вышли из группы.

«Манчестер Сити» перед ответным матчем с «Реалом» в 1/2 финала Лиги чемпионов globallookpress.com

В Лиге Европы «Брайтон» спокойно вышел в плей-офф, в то время как «Вест Хэму» пришлось играть в четвертьфинале с блестящим «Байером». Но поражение «Ливерпуля» от «Аталанты» в четвертьфинале ЛЕ и сенсационный проигрыш «Астон Виллы» в противостоянии с «Олимпиакосом» в полуфинале Лиги конференций привели к тому, что Англия лишилась дополнительного места в Лиге чемпионов, что считалось само собой разумеющимся, и полностью разрушили утверждение о том, что лучшие команды играют в АПЛ.

Сейчас смешно вспомнить, как перед началом сезона говорили, что «Брайтон» способен выиграть Серию А. Тот самый «Брайтон», который в марте проиграл на поле «Ромы» со счетом 0:4.

Разговоры о суперконкуренции в АПЛ — чистый пиар

Поклонники Премьер-лиги на протяжении многих лет смотрели свысока на другие чемпионаты из-за явного, по их мнению, превосходства, в том числе в плане конкурентоспособности. Но это иллюзия, плод коллективного воображения, чистый пиар.

Есть ли проблемы в других лигах «Большой пятерки»? Безусловно. При этом есть конкретная причина, почему некоторые клубы выступают за создание Суперлиги. Они прекрасно понимают, что не могут конкурировать с АПЛ, когда дело касается финансовых моментов.

Но ни в одной европейской лиге не было ситуации, когда действующий чемпион ждет исхода судебных разбирательств, поводом для которых стали обвинения такого масштаба, что это в итоге может перечеркнуть все события в АПЛ в предыдущие 15 лет. Это слишком пугающая мысль, поэтому неудивительно, что много болельщики стараются просто не думать об этом.

Конечно, в «Манчестер Сити» утверждают, что это беспочвенные обвинения. Они настаивают на том, что располагают неопровержимыми доказательствами своей невиновности. Но может пройти еще год, прежде чем будет вынесен вердикт.

Тем временем Премьер-лига и ее партнеры будут продолжать убеждать своих клиентов в том, что это продукт, за который стоит платить, бренд, который стоит поддерживать.

Это непростая задача, которую усложняет очередной триумф «Манчестер Сити». В последнем туре исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс присутствовал на домашнем матче «Арсенала», а не на «Этихаде». Это явный намек на то, что он не хотел участвовать в неизбежных «Ман Сити». Интересно, когда наступит момент, когда у болельщиков сформируется такое же мнение о всей Премьер-лиге?