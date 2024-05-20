Лучше, чем Ферги. Гвардиола вошел в историю английского футбола

Незадолго до того, как Пеп Гвардиола впервые возглавил «Манчестер Сити» в августе 2016 года, сэр Алекс Фергюсон побеседовал с Sky Sports, чтобы поделиться своими мыслями о том, как каталонец будет себя чувствовать в Англии. Фергюсон слишком хорошо знал, насколько хорош тренер Гвардиола, чья «Барселона» разгромила «Манчестер Юнайтед» в двух финалах Лиги чемпионов, но у него все же нашлось несколько предостережений для человека, которого он по ошибке назвал «Пепе».

«Пепе, без сомнения, обладает фантастическим трудолюбием, у него отличные тренерские способности, в этом нет никаких сомнений, но повторить то, что он сделал в "Барселоне", будет сложно», — предупредил Фергюсон. «"Манчестер Сити" сделал очень удачный ход, заполучив его, потому что он выдающийся тренер, но Пепе не будет так легко. Английский футбол непрост, каждый иностранный тренер, приезжающий в Англию, скажет вам это».

«Он добьется успеха, но я не думаю, что он когда-нибудь повторит то, что сделал в "Барселоне". То, что Пеп пришел в "Сити", это не гарантия того, что они смогут безоговорочно выиграть чемпионат, в этом красота нашей лиги».

Фергюсон был прав насчет дебютного сезона Гвардиолы в Англии, когда «Сити» финишировал третьим и не смог выиграть ни одного трофея. Но с тех пор было доказано, что сэр Алекс категорически ошибался, поскольку Гвардиола сделал английский футбол действительно довольно простым.

И после того, как он выиграл свой шестой титул Премьер-лиги за семь лет и историческую четвертую корону подряд, пришло время задаться вопросом, является ли Гвардиола тренером лучше, чем сам Фергюсон. Почитателям легендарного шотландца и болельщикам «Манчестер Юнайтед» может быть неприятно читать ответ...

Целясь на место в истории

После того, как в прошлом году Гвардиола повторил величайшее достижение Фергюсона, выиграв требл с «Сити», некоторые полагали, что Пеп добился всего с клубом. Но такого целеустремленного тренера, как каталонец, нелегко удовлетворить, и вскоре он поставил перед собой следующую цель: сделать «Сити» первой командой в истории английского футбола, выигравшей четыре чемпионских титула подряд.

Это был подвиг, который Фергюсон дважды совершить с «Юнайтед» в сезонах 2001/02 и 2009/10, в то время как «Хаддерсфилд Таун», «Ливерпуль» и «Арсенал» также пытались, но тоже потерпели неудачу. По словам бывшего игрока «Сити», имеющего тесные связи с нынешней раздевалкой, Гвардиола поставил завоевание этого неуловимого четвертого титула в качестве основной цели на сезон, и вся команда поддержала ее.

Гвардиола и «Ман Сити» после победы в Лиге чемпионов globallookpress.com

Эта задача была важнее сохранения титула Лиги чемпионов и Кубка Англии именно потому, что раньше ни одна команда этого не делала. Гвардиола оставался верным своей цели даже тогда, когда претензии «Сити» на титул ослабли после трех последовательных ничьих с «Челси», «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», в которых его команда пропустила в общей сложности восемь голов.

Непобедимый с декабря

Перед декабрьским визитом в гости к «Астон Вилле» Гвардиола предпринял нестандартный шаг, предсказав, что его команда выиграет чемпионат. «Сегодня я чувствую, что мы выиграем Премьер-лигу. Люди не верят после трех ничьих, но мы собираемся сделать это снова», — сказал он.

«Ни одна команда еще не делала этого [четыре раза подряд]. В этом сложность, но если вы спросите меня сегодня, как мы себя чувствуем, я скажу, что мы сделаем это снова. Играя на уровне "Ливерпуля" или "Тоттенхэма", мы сделаем это снова, зная, что это непросто».

Пеп Гвардиола globallookpress.com

Его обещание было немного несвоевременным, поскольку «Сити» в итоге проиграл на «Вилла Парк», но это оказалось их последним поражением в сезоне во всех турнирах, не считая поражения в серии пенальти от «Реала» после ничьей 4–4 по сумме двух матчей. После поражения со счетом 0:1 в пользу Унаи Эмери «Сити» потерял очки всего в четырех из 23 игр.

По прямой на всех парах

Если что и определяет «Сити» Гвардиолы, так это их способность выдавать победные серии, когда это важнее всего. Они завоевали этот титул, выиграв все девять матчей после ничьей 0:0 с «Арсеналом» в конце марта. В прошлом сезоне они выиграли 12 матчей подряд и успешно догнали «канониров».

В сезоне 2021/22 с ноября по середину февраля они выиграли 14 из 15 игр, оставшись непобежденными. После поражения дома от «Тоттенхэма» они выиграли девять из последующих 12 игр, не проиграв ни разу. В сезоне 2020/21 они потеряли очки в семи из первых 13 игр, но ответили победой в следующих 15.

Пеп Гвардиола globallookpress.com

Сезон 2019/20, когда «Сити» проиграл девять матчей и уступил титул безудержному «Ливерпулю», может и был списан со счетов, но в предыдущей кампании, когда «Ливерпуль» опередил их в чемпионской гонке в феврале, «Сити» выиграл свой финальные 14 игр, чтобы закончить с 98 очками и поднять трофей. А в сезоне 2017/18 они выиграли 18 матчей подряд, что сделало чемпионскую гонку предрешенной уже в декабре. Как сказал ранее в этом сезоне Гэри Невилл: «Сити не делает никаких поворотов».

Упущенные титулы

И в этом Гвардиола отличается от Фергюсона. Как только у каталонца оказывается в руках титул, он почти никогда его не отпускает. Бывший тренер «Юнайтед», несмотря на его невероятные 13 титулов за 21 сезон, не раз спотыкался на финише.

Хуже всего был его предпоследний сезон 2011/12, когда «Юнайтед» в апреле опередил «Сити» на восемь очков за шесть игр до конца, но затем проиграл «Уигану Атлетику», сыграл вничью 4:4 дома с «Эвертоном», пропустив два гола в конце матча в течение трех минут, а затем проиграли со счетом 0:1 на стадионе «Этихад», где им нужна была ничья.

Сэр Алекс Фергюсон и Пеп Гвардиола globallookpress.com

«Сити», возможно, и завоевал титул своим трудом, благодаря удару Серхио Агуэро в ворота «КПР» на 94-й минуте, но «Юнайтед» должен был винить только себя. Позже Фергюсон признался: «Можно сказать, что мы действительно отказались от чемпионства. Без вопросов, мы все знаем, что несем ответственность за упущенный титул, но, тем не менее, мы его проиграли, и вам придется с этим смириться».

А в сезоне 1997/98 «Юнайтед» к Рождеству опережал «Арсенал» на 13 баллов, но потерял очки в девяти из последних 18 игр, в то время как неутомимые «канониры» настигали их. «Юнайтед» также упустил титул в сезоне 1994/95 из-за ничьей 1:1 с «Вест Хэмом» в последнем туре, приведшей к тому, что «Блэкберн» выиграл лигу, хотя и проиграл «Ливерпулю». «Юнайтед» также едва не уступил «Челси» титул в сезоне 2009/10, проиграв дома команде Карло Анчелотти и не сумев обыграть «Блэкберн» на финише.

Пеп выигрывает трофеи с большей частотой

У Фергюсона по-прежнему больше трофеев, чем у Гвардиолы: за свою 34-летнюю карьеру в составе «Абердина» и «Манчестер Юнайтед» он завоевал 48 трофеев высшего дивизиона. Однако каталонец уже добыл 38 кубков за 15 сезонов.

Вскоре он сможет завоевать и 39-й трофей, если «Сити» обыграет «Юнайтед» в финале Кубка Англии, а это в среднем составит 2,6 награды за сезон по сравнению с показателем Фергюсона, равным 1,4. При его нынешних темпах Гвардиола превзойдет тренера из Глазго по общему количеству трофеев к 2028 году.

Пеп Гвардиола globallookpress.com

Гвардиола также завоевал более престижные награды, чем Фергюсон. За 15 сезонов на его счету 12 чемпионских титулов с тех пор, как он выступал в Ла Лиге, Бундеслиге и Премьер-лиге, что всего на один меньше, чем 13, которые Фергюсон выиграл с «Юнайтед» в 27 кампаниях. У Гвардиолы также больше побед в Лиге чемпионов, чем у шотландца: он доходил до полуфинала 10 раз по сравнению с семью Фергюсона.

Гвардиолу также никогда нельзя было обвинить в недооценке так называемых «меньших турниров». В период с 2018 по 2021 год «Сити» выиграл четыре Кубка лиги подряд — столько же, сколько «Юнайтед» выиграл за весь срок работы Фергюсона. Гвардиола также дважды выигрывал требл: в своем первом сезоне с «Барселоной» и в прошлом году за «Сити». И он привел «Сити» к четырем домашним трофеям в 2019 году, чего Фергюсону так и не удалось достичь.

Больше очков, больше голов

Гвардиола также превосходит Фергюсона по количеству заработанных очков. В его второй кампании за «Сити» в сезоне 2017/18 они стали первой и единственной командой, набравшей 100 очков в сезоне высшего дивизиона Англии, а также продемонстрировавшей самый большой победный отрыв в 19 очков. Затем его «Сити» набрал 98 очков в сезоне 2018/19 и 93 в сезоне 2021/22.

Таким образом, это три случая, когда его команда заработала больше очков, чем наибольшее достижение «МЮ» Фергюсона за сезон из 38 матчей, что произошло, когда «Юнайтед» закончил с 91 очком в сезоне 1999/2000 годов. «Сити» выиграл 32 игры в двух отдельных сезонах, а наибольшее количество матчей, выигранных «Юнайтед» под руководством Фергюсона, составило 28.

Гвардиола и Эрлинг Холанн globallookpress.com

«Сити» Гвардиолы также значительно превзошёл по результативности «Юнайтед» Фергюсона. «Горожане» забили рекордные для Премьер-лиги 106 голов в сезоне 2017/18, забили 102 в сезоне 2019/20, когда им не удалось выиграть чемпионат, и забили 99 голов в сезоне 2021/22. Наибольшее количество голов «Юнайтед», забитых в кампании под руководством Фергюсона, составило 97 голов в сезоне 1999/2000 годов.

«Барса» Гвардиолы забила 105 голов в сезоне 2008/09, 98 в сезоне 2009/10 и ошеломляющие 114 голов в его последней кампании в сезоне 2011/12, хотя они и уступили титул «Реалу». Его мюнхенская «Бавария» также имела ненасытный голевой аппетит: в его дебютной кампании в Бундеслиге, в сезоне из 34 игр, она забила 94 гола.

Аргумент в пользу Фергюсона

Одним из аргументов в пользу Фергюсона является влияние, которое он оказал на клубы, которые тренировал. С «Абердином» он выиграл 10 трофеев, это более половины из 19 наград, которые они выиграли за свою историю, и ни одна команда не смогла сломать двоевластие «Селтика» и «Рейнджерс» с тех пор, как он сменил «Питтодри» на «Олд Траффорд».

Фергюсон также изменил судьбу «Юнайтед», приведя их к первому чемпионскому титулу за 26 лет и первому Кубку европейских чемпионов за 31 год. Он превратил их из спящего гиганта в самую успешную команду в истории английского футбола и одну из самых популярных команд в мире. Его влияние также заметно по тому, как «Юнайтед» пришел в упадок после его ухода в 2013 году. С тех пор они не сумели выиграть чемпионский титул и показали свой худший результат в Премьер-лиге в этом сезоне, проиграв рекордные 13 матчей.

сэр Алекс Фергюсон globallookpress.com

Можно утверждать, что Гвардиола просто присоединялся к командам, которые уже добились огромных успехов, и продолжал пополнять свой список наград. Но в защиту каталонца, он принял «Барселону», которая при Франке Райкаарде находилась в упадке, и превратил ее в машину, штампующую победы сериями, одновременно показывая блестящий футбол. Это сделало его самым желанным тренером в мире и означало, что он мог сам выбирать следующие пункты назначения.

Во время пребывания в «Сити» он пользовался щедрой поддержкой со стороны группы «Абу-Даби Юнайтед» и извлек выгоду из работы в лучшей в мире структуре со своими старыми друзьями из «Барселоны» Чики Бегиристайном и Ферраном Сориано.

Сокращение отставания

Но Гвардиола также был и главной причиной роста «Сити» за последнее десятилетие. Именно благодаря устойчивому успеху, который он взращивал, «Сити» является самой популярной английской командой в США и ​​расширяет вместимость стадиона «Этихад» до 60 000 человек.

Он также пополняет список выигранных «Сити» трофеев с угрожающей скоростью. Когда он присоединился к клубу в 2016 году, за всю его историю у клуба было всего четыре титула высшего дивизиона и всего 18 трофеев. На данный момент Гвардиола выиграл 17 трофеев, а победа в Кубке Англии на «Уэмбли» на следующей неделе доведет их число до 18, то есть всего за 8 лет выиграет столько же, сколько клуб выиграл за предыдущие 136 лет. А из-за Гвардиолы Фергюсону, возможно, придется пересмотреть свои комментарии, данные после того, как «Сити» выиграл титул чемпиона 2012 года в борьбе с «МЮ».

сэр Алекс Фергюсон globallookpress.com

«Они [Сити] могут выиграть столько, сколько захотят. Этого и следовало ожидать, но нас выделяет история нашего клуба», — сказал он после того, как команда Роберто Манчини обошла «Юнайтед» по разнице мячей. «Нам не нужно об этом беспокоиться. Я думаю, что у нас богатая история, лучше, чем у кого-либо, и им понадобится столетие, чтобы достичь нашего уровня».

Двенадцать лет спустя у «Сити» теперь 35 трофеев по сравнению с 67 у «Юнайтед». При нынешних темпах завоевания Гвардиолой трофеев «Сити» может потребоваться еще 12 лет, чтобы свергнуть «Юнайтед» с трона.

Фергюсон наверняка надеется, что Гвардиола не захочет оставаться в Манчестере так же надолго, как он сам, поскольку его наследие, а также клуб, который он восстановил, рискуют быть раз и навсегда оставлены в тени наследием человека, которого он по ошибке назвал «Пепе». По правде говоря, это уже случилось.