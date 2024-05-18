Лучшие в сезоне АПЛ 2023/24: MVP, лучший трансфер, лучший гол

Игрок сезона: Родри

В футболе параметры, которые мы используем для измерения ценности игрока, основаны на многих факторах, включая голевую результативность, лидерские качества и прогресс, и это лишь некоторые из них. Статистика помогает нарисовать картину, но что происходит, когда важность игрока так многогранна и настолько велика, что иногда остается незамеченной даже самой лигой?

Представляем вам игру Родриго Эрнандеса Касканте, более известного как Родри, лучшего игрока в мире на своей позиции и победителя в номинации «Игрок сезона». В то время, как «Манчестер Сити» держит трофей одной рукой и стремится к историческому четвёртому чемпионскому титулу подряд, присутствие Родри в полузащите имело решающее значение для их успеха.

«Манчестер Сити» может победить без нападающего Эрлинга Холанна, но я не думаю, что вы можете сказать то же самое, если у них нет Родри. Это очевидно, если посмотреть на этот сезон, когда три поражения «Сити» в чемпионате («Вулверхэмптон», «Арсенал» и «Астон Вилла») произошли во время отсутствия испанского игрока из-за дисквалификации. На его счету также 49 матчей без поражений в Премьер-лиге.

Если команда Пепа Гвардиолы — это «Феррари», то Родри — ее двигатель. Гвардиола назвал его незаменимым человеком, который мог бы играть в любую эпоху. Игра Родри вечна, в ней нет никаких излишних наворотов. Он является вечным и не нуждающимся во внимании стражем, следящим за тем, чтобы его команда добивалась успеха.

В этом сезоне, помимо семи голов и девяти передач в 33 матчах чемпионата, он сделал 3508 успешных передач, что является максимальным показателем в лиге и лучшим процентом выполнения передач (92%) среди всех полузащитников. Фактически, на своей позиции с этой конкретной статистикой Родри возглавляет пятерку лучших полузащитников Европы среди всех хавбеков, сыгравших не менее 25 матчей.

По сути, Родри поддерживает движение команды, но он также является ее защитником в задней линии и опасным игроком в атаке. Единственное, чего он не делает, это не встает в ворота, и, честно говоря, он, вероятно, проделал бы отличную работу и там, если бы представился шанс.

Похоже, что «Сити» снова выиграет титул Премьер-лиги, и хотя их команда полна великолепных талантов, именно Родри — серьезный, не привлекающий внимания опорный полузащитник — выиграл мой голос в категории «Игрок Сезона». Если перефразировать то, что бывший тренер сборной Испании и «Реала» Висенте дель Боске однажды сказал о Серхио Бускетсе: «Если вы посмотрите игру, вы не увидите Родри. Но если вы посмотрите на Родри, вы увидите всю игру».

Второе место: Деклан Райс (потрясающий первый сезон в «Арсенале») и Олли Уоткинс (третье место по количеству голов в лиге с 32 мячами, что помогло «Вилле» заработать место в Лиге чемпионов).

Гол сезона: Алехандро Гарначо

«Я не думаю, что когда-либо был на стадионе, где я видел такой хороший удар через себя… а я ведь был на том матче Уэйна Руни против Манчестер Сити», — размышлял Гэри Невилл в эфире Sky Sports сразу после того, как 19-летний юноша исполнил свой дерзкий финиш в матче против «Эвертона» 26 ноября на «Гудисон Парк».

Эта игра была первой игрой «Эвертона» после первоначального объявления о штрафе клуба на 10 очков, поэтому было вполне естественно услышать громких болельщиков хозяев, настойчиво стремящихся подтолкнуть свою команду к победе над «красными дьяволами». Но за первые три минуты встречи Гарначо превратил стадион в самое тихое место Мерсисайда.

Правый защитник «Юнайтед» Диогу Далот с надеждой прострелил мяч с правого фланга в штрафную, и игрок сборной Аргентины сделал несколько шагов назад, чтобы найти свой угол и мяч. Он не только нашел его, но и просто уничтожил, нанеся ударный удар «бисиклетой», который пролетел над Джорданом Пикфордом и попал в правый верхний угол. Это была футбольная версия «Герники» Пикассо: огненная и красивая одновременно.

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш после игры назвал этот гол «не от мира сего». Раньше мы видели удары через себя, но этот был особенным, потому что Гарначо пришлось отойти назад, в сторону от ворот, и встретить прострел, идущий с противоположной стороны.

Гол Гарначо

«Наверное, он смотрит слишком много клипов с Криштиану! Мы все знаем, что он большой фанат», — сказал Фернандеш.

Гол победителя сезона, которым, несомненно, будет гордиться Роналду.

Лучший результат в одиночной игре: Фил Фоден против «Манчестер Юнайтед», 3 марта

Фил Фоден был еще одним кандидатом в моем голосовании за «Игрока Сезона», поскольку на данный момент он забил 17 голов в лиге и сделал восемь передач, что помогло «Манчестер Сити» бороться за исторический четвертый титул подряд. Поистине впечатляющая траектория обусловлена главным образом тремя факторами: невероятным прогрессом Фодена (ему все еще всего 23 года), верой Гвардиолы в его способности, когда он решил превратить его в центрального полузащитника, и, как следствие, тем, что Фоден взял на себя эту роль из-за отсутствия Кевина Де Брёйне. в первой половине сезона.

Все эти компоненты указывали на превращение Фодена в игрока мирового класса. Вот почему Гвардиола сказал в начале сезона, что он может «играть где угодно», и почему после победы над «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1 в марте он получил мой голос как лучший игрок в отдельно взятом матче сезона.

Фил Фоден globallookpress.com

Фоден в этой игре был буквально везде, и, несмотря на первоначальное отставание со счетом 0:1 после потрясающего гола Маркуса Рашфорда, «Стокпортский Иньеста» взял верх, создавая момент за моментом, прежде чем оформить дубль (первый из голов в котором был красивым), что помогло «Сити» выиграть дерби.

Фоден — англичанин, маскирующийся под бразильского полузащитника 1970-х годов. Он не ведет мяч; он танцует с ним, с несомненной легкостью уклоняясь от опасности. Но это всегда было частью его игры. Теперь он представляет опасность перед воротами и, как сказал Пеп, может играть где угодно в линии атаки.

Новичок сезона: Дестини Удоджи

*Чтобы иметь право на получение награды в качестве «новичка», игрок должен быть не старше 23 лет и завершить свой первый сезон в Премьер-лиге, набрав не менее 1500 минут.*

Жаль, что его сезон закончился в апреле из-за операции, но это не должно быть причиной игнорировать выдающуюся карьеру новичка Удоджи в Премьер-лиге. Его прогресс стал фантастическим проектом «Тоттенхэма», который сначала отдал его в аренду в «Удинезе» после того, как купил его в 2022 году. Время роста в Серии А было важным для итальянского игрока, который завершил свой первый сезон в Премьер-лиге, став один из самых важных игроков для тренера Энджа Постекоглу. Фактически, главная причина, по которой «Шпоры» потерпели неудачу в конце сезона, — это отсутствие Удоджи.

Дестини Удоджи globallookpress.com

В зрелищной схеме, с упрямством внедряемой Большим Энджем, крайние защитники важны, потому что у них три задачи: яростно атаковать; защищаться, полагаясь на быстроту реакции, инстинкты и атлетизм, а иногда, когда они владеют мячом, забывать, что они защитники, и присоединяться к полузащите. У «Шпор» есть два отличных игрока, которые могут сделать это, когда они здоровы. Это Педро Порро и Удоджи, которому в ноябре исполнился всего 21 год и который сыграл за клуб 30 матчей во всех турнирах. Он также забил два гола и сделал три результативные передачи. Такой вклад в первой кампании — это очень впечатляет.

Календарь и таблица АПЛ

К сожалению, операция на левом квадрицепсе исключила его из состава с 21 апреля, но хорошая новость заключается в том, что он, как ожидается, присоединится к команде этим летом на предсезонке.

Я ожидаю больших успехов от Удоджи в сезоне 2024/25 и от того, что «Шпоры» будут еще упорнее бороться за место в Лиге чемпионов.

Лучший трансфер сезона: Коул Палмер

Простой вопрос: какое место в таблице занял бы «Челси» без Коула Палмера? Ответ: они были бы далеки от финиша в шестерке лучших, которого хотят достичь, если победят «Борнмут» в воскресенье, 19 мая, и потенциального пятого места, если «Тоттенхэм» проиграет. И почти вся заслуга, по крайней мере в атаке, принадлежит великолепному нападающему, который забил 21 гол (на шесть меньше, чем Эрлинг Холанн) и сделал 10 результативных передач, что делает его несомненным кандидатом на звание лучшего игрока сезона.

Палмер был на высоте в этом сезоне и продемонстрировал завораживающую игру за команду Маурисио Почеттино. Были матчи, когда он единолично тащил команды, а это именно то, что нужно этому нестабильному «Челси».

Голы и ассисты Палмера за «Челси»

Я знаю, о чем вы думаете: кажется нелогичным вручать награду за лучший трансфер клубу, который тратит деньги более легкомысленно, чем бюджет на платья «Мет Гала», но в кампании, в которой несколько игроков «Челси» не смогли оправдать заплаченную за них цену, Палмер, по крайней мере последовательно показывал, почему он не только стоил каждого пенни из 42,5 миллиона фунтов, но и в свои 22 года был абсолютно выгодной сделкой. По крайней мере, в этом году «Челси» сделал одно правильное приобретение.

Самый прогрессирующий игрок года: Доминик Соланке

В прошлом сезоне Соланке не смог реализовать свой потенциал. После того, как он забил 29 голов в сезоне 2021–22 и помог «Борнмуту» выйти в АПЛ, его кампания 2022–23 в высшем дивизионе была разочаровывающей, поскольку он забил всего шесть голов. Бывший игрок академии «Челси» продемонстрировал плохую форму, а его результативность была такой низкой, что включала почти 20-часовое отсутствие голов в лиге.

И тогда ему на помощь пришел Андони Ираола.

Благодаря баскскому специалисту (номинированному Премьер-лигой на звание лучшего тренера сезона) и его агрессивному, высокоскоростному стилю, «Борнмут» находится на грани финиша в первой половине таблицы АПЛ, и Соланке действительно добился успеха, став по настоящему опасной «девяткой». Его 19 голов превратили его в самого результативного бомбардира Премьер-лиги в истории «Борнмута», позволив ему опередить Джошуа Кинга, забившего 16 голов в 2016–2017 годах. С новой энергичной философией «вишен» Соланке стал гораздо более опасным нападающим. Он не просто хочет забивать голы, он охотится за ними, как лев за добычей.

Доминик Соланке globallookpress.com

Если бы не лавина талантливых английских центральных нападающих, в которую входят Гарри Кейн и Уоткинс, которым гарантированы места в заявке, я думаю, присутствие Соланке в составе сборной Англии на чемпионате Европы этим летом вряд ли вызывало бы сомнения. Но в конечном итоге выбор количества нападающих зависит от тренера Гарета Саутгейта и его предпочтений.

Одно можно сказать наверняка: Соланке — это еще не готовый продукт, и английски форвард наверняка может удивить чем-то еще. Это приятная новость с горьким послевкусием для «Борнмута», который знает, что этим летом вокруг игрока будут кружить более крупные клубы с большими бюджетами. Но если им удастся удержать его, «Борнмут» Ираолы сможет подняться выше в таблице, а главным героем будет Соланке.

Какая команда получила пятёрку? «Арсенал»

Давайте проясним одну вещь. Если в борьбе за титул Премьер-лиги ваш клуб составляет конкуренцию «Манчестер Сити» до последнего дня сезона, значит, он проделал впечатляющую работу. «Арсенал» Микеля Артеты провел великолепный сезон, одержав больше побед (27), чем в знаменитой кампании «Непобедимых».

Имея в запасе одну игру, они одержали больше всего побед в своей истории в Премьер-лиги. Только два раза они показывали лучший результат — в 1970/71 (29) и 1930/31 (28). В атаке на данный момент у них 89 забитых голов, что лучше, чем в прошлом сезоне (88), а в обороне они почти вдвое сократили количество пропущенных мячей (28) по сравнению с сезоном 2022/23 (43), в основном благодаря грозному защитному дуэту из Уильяма Салиба и Габриэля.

Кажется, что «Сити» действительно снова возьмет корону, но я думаю, что важно помнить, что проект Артеты все еще, как ни удивительно, идет с опережением графика. Баскский тренер сменил Унаи Эмери в январе 2019 года, поэтому его первый полноценный сезон состоялся совсем недавно, в кампании 2020/21. Тот сезон «Арсенал» закончил восьмым. Артета призвал к терпению, и, к счастью, он его получил, потому что положительная траектория очевидна.

В сезоне 2021/22 «канониры» финишировали пятыми, а в прошлом сезоне, когда у них был самый молодой состав во всей лиге, они финишировали вторыми. На этот раз их судьба будет зависеть от результатов воскресенья, но я должен еще раз подчеркнуть, насколько сложно это сделать против «Сити», чье царствование под руководством Гвардиолы не имеет себе равных в современном футболе.

В этом сезоне на «Арсенал» тоже было эстетически приятно смотреть. Сейчас проект продолжает развиваться под руководством Артеты, и независимо от того, завоюют ли титул, или нет, они заслуживают самой высокой оценки.

Какая команда получила двойку? «Манчестер Юнайтед»

Позвольте мне начать с того, что не во всем виноват тренер Эрик тен Хаг, который провел сильный дебютный сезон за «Манчестер Юнайтед» в кампании 2022–2023 годов, финишировав третьим. Это не значит, что он не является одной из главных причин их этой неудачной кампании. Конечно, является. В конце концов, он тренер. Но падение клуба, из-за которого в следующем сезоне они останутся без еврокубков, если только они не выиграют Кубок Англии или не финишируют седьмыми, имеет много причин, и чтобы дать справедливую оценку, нужно посмотреть на все.

В случае с «Юнайтед» все начинается с планирования еще до того, как был нанесен первый удар по мячу. Летние трансферы не оказали существенного влияния на команду (за исключением вратаря Андре Онана, у которого восемь сухих матчей, что является пятым результатом в лиге), и в результате в многих линиях оказались прорехи. Расмус Хейлунн талантлив, но он не является законченным продуктом, что становится очевидным после того, как он забил всего девять голов в чемпионате.

Между тем, справедливо будет сказать, что «Реал Мадрид» проявил предусмотрительность, когда допустил уход Каземиро, потому что его движок работает на последнем издыхании, что усугубляет проблемы «Юнайтед» в полузащите. А в обороне? Повлияли и травмы — особенно Лисандро Мартинеса — но не похоже, что кто-то из дублеров был достаточно силен, чтобы обеспечить хорошую игру. Тен Хаг в этом сезоне менял пары центральных защитников 14 раз. Это говорит об уязвимости в обороне.

Наконец, «Манчестер Юнайтед» в настоящее время намерен завершить сезон с разницей мячей минус 3, что будет впервые для клуба с момента создания Премьер-лиги, последний раз он заканчивал сезон с отрицательной разницей мячей в сезоне 1989/90.

Все эти факты заставляют меня поставить «Манчестер Юнайтед» плохую оценку на сезон 2023/24, и это никого не должно удивлять.

Тренер сезона: Унаи Эмери

Как же это впечатляет: «Астон Вилла» Эмери впервые в истории Премьер-лиги добилась квалификации в Лиге чемпионов с тех пор, как соревнование позволило квалифицироваться трем/четырем командам. Впервые за более чем 40 лет они примут участие в главном европейском клубном турнире.

В этом сезоне они также набрали больше очков в Премьер-лиге, чем любая другая команда «Астон Виллы» с тех пор, как календарь был сокращен до 38 игр. Они также одержали несколько впечатляющих побед, в том числе дубль над «Арсеналом» и, возможно, лучшее выступление в сезоне в начале декабря, когда они не просто обыграли «Манчестер Сити», но и превзошли его почти по всем статистическим показателям.

Унаи Эмери globallookpress.com

Все это и многое другое было сделано в первом полном сезоне Эмери в клубе, поскольку он присоединился к клубу только в октябре 2022 года. Чтобы добавить больше контекста, баскский тренер сделал это с ждалеко не оптимальным составом, поскольку за сезон ему пришлось иметь дело с двумя травмами передней крестообразной связки. (Тайрон Мингс, Эмилиано Буэндиа) — плюс третья травма передней крестообразной связки в феврале (Бубакар Камара) — и другими серьезными отсутствиями ключевых игроков, включая двухмесячный период без Пау Торреса и перерыв в старте сезона для Джейкоба Рэмзи.

Фактически, на протяжении всей кампании всегда отсутствовало как минимум три ключевых игрока. Но мантра Эмери об «отсутствии оправданий» распространялась по всей тренировочной базе, тем самым придавая им энергию для рекордного сезона. Когда дело доходит до того, чтобы помочь игроку понять свою роль и то, как лучше всего ее использовать, и сделать это максимально быстро, сейчас в Премьер-лиге, возможно, нет лучшего тренера, чем Эмери, который также является мастером тактики по ходу матчей, а это одна из самых сложных вещей в современном футболе. Теперь, благодаря его лидерству, Лига Чемпионов манит «Виллу».

Второе место: Микель Артета, Пеп Гвардиола