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    Окжетпес — Кайсар: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 6 июля 2025 года

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    Даурен Жумат
    6 июля в 15-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Окжетпес» и «Кайсар». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Окжетпес» — «Кайсар», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 06 Июля 2025 года

    Окжетпес

  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Окжетпес 18:30 Кайсар

    Кайсар

  • Кызылорда
    •

    «Окжетпес»

    Турнирное положение: «Окжетпес» по итогам 14-ти поединков национального первенства набрал 21 балл и борется за попадание в еврокубки.

    Команда занимает шестую позицию в таблице с отставанием в восемь баллов от зоны Лиги конференций (третья строчка), а также с отрывом в девять очков от зоны вылета.

    Окжетпес — Кайсар: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура чемпионата Казахстана клуб на чужом поле сыграл вничью с «Атырау» (2:1).

    Перед этим в 13-м туре национального первенства коллектив уже остался без баллов, когда теперь уже в домашних стенах проиграл «Ордабасы» (0:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Окжетпес» не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

    Это вроде бы не сулит гостям хороших шансов на победу, тем не менее, перспективы выиграть все же высоки, если учесть явный перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Даурен Жумат — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с семью голами.

    «Кайсар»

    Турнирное положение: «Кайсар» по итогам 15-ти поединков национального первенства набрал 13 баллов и борется за выживание в элите.

    Команда занимает безопасную 11-ю позицию в таблице с отрывом лишь в один пункт от зоны понижения в классе (12-14-я строчки) и с отставанием в восемь очков от нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура национального первенства клуб на своем поле проиграл «Елимаю» (1:2).

    Перед этим в 13-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив уже набрал один балл, когда снова-таки в домашних стенах сыграл вничью с «Улытау» (1:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Кайсар» не выиграл при трех ничьих и одном поражении.

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    Это не сулит гостям хороших шансов даже на мировую, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Айбар Жаксылыков — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из семи последних матчей «Окжетпеса» забивали больше 2,5 голов

    • в двух последних матчах «Окжетпеса» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из четырех последних матчей «Кайсар» сыграл вничью.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Окжетпес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.20, победа «Кайсара» — в 3.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.75.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.

    При этом такой же сценарий был реализован и в трех из пяти последних матчей гостей.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Окжетпеса».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Окжетпес — Кайсар?

    Матч Окжетпес — Кайсар состоится 06 июля 2025 года в 18:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Окжетпес — Кайсар?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Окжетпес — Кайсар?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Окжетпес — Кайсар?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Окжетпес — Кайсар?

    Коэффициенты букмекеров: «Окжетпес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.20, победа «Кайсара» — в 3.90.

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