Окжетпес — Кайсар: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 6 июля 2025 года

6 июля в 15-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Окжетпес» и «Кайсар». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Окжетпес» — «Кайсар», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Окжетпес»

Турнирное положение: «Окжетпес» по итогам 14-ти поединков национального первенства набрал 21 балл и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает шестую позицию в таблице с отставанием в восемь баллов от зоны Лиги конференций (третья строчка), а также с отрывом в девять очков от зоны вылета.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура чемпионата Казахстана клуб на чужом поле сыграл вничью с «Атырау» (2:1).

Перед этим в 13-м туре национального первенства коллектив уже остался без баллов, когда теперь уже в домашних стенах проиграл «Ордабасы» (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Окжетпес» не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

Это вроде бы не сулит гостям хороших шансов на победу, тем не менее, перспективы выиграть все же высоки, если учесть явный перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Даурен Жумат — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с семью голами.

«Кайсар»

Турнирное положение: «Кайсар» по итогам 15-ти поединков национального первенства набрал 13 баллов и борется за выживание в элите.

Команда занимает безопасную 11-ю позицию в таблице с отрывом лишь в один пункт от зоны понижения в классе (12-14-я строчки) и с отставанием в восемь очков от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура национального первенства клуб на своем поле проиграл «Елимаю» (1:2).

Перед этим в 13-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив уже набрал один балл, когда снова-таки в домашних стенах сыграл вничью с «Улытау» (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Кайсар» не выиграл при трех ничьих и одном поражении.

Это не сулит гостям хороших шансов даже на мировую, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Айбар Жаксылыков — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с шестью голами.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей «Окжетпеса» забивали больше 2,5 голов

в двух последних матчах «Окжетпеса» хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Кайсар» сыграл вничью.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Окжетпес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.20, победа «Кайсара» — в 3.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.75.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.

При этом такой же сценарий был реализован и в трех из пяти последних матчей гостей.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Окжетпеса».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25