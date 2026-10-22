В четверг, 22 октября, «Аякс» примет на своем поле «Аталанту» в рамках 2-го тура общего этапа Лиги конференций. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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60' Джанлука Гаэтано («Аталанта») рухнул в штрафной соперника и просит всем видом пенальти!

59' Марк-Андре Тер Штеген («Аякс») в высоком прыжке забрал мяч в руки после подачи углового в его вратарскую.

58' Никола Залевски («Аталанта») бросил закидушку в штрафную, а Софьян Амрабат («Аякс») решил не рисковать и выбил мяч на угловой.

56' Дэви Классен («Аякс») столкнулся с Релья Обричем («Аталанта») и упали в штрафной итальянского клуба, но никакого пенальти здесь не будет.

54' Отличный удар Лукаса Роза («Аякс») с левой ноги по центру ворот — Марко Карнесекки («Аталанта») успел сложиться и отбил мяч перед собой, а дальше помогли защитники.

53' В офсайд забрался Шарль Де Кетеларе («Аталанта»), прорываясь в атаку по правой бровке.

Статистика матча 4 Удары в створ 0 7 Удары мимо 4 63 Владение мячом 37 4 Угловые удары 5 2 Офсайды 0 4 Фолы 0

52' Гости играют в последние минуты поактивнее, но опасности у ворот соперника создают минимум.

50' Высоко выпрыгнул в штрафной Юлиан Брандт («Аякс») и пробил головой в дальний угол, но совсем чуть-чуть не попал в створ.

49' Дальний удар Николы Залевски («Аталанта») — мяч пролетел рядом с правой стойкой ворот!

48' Шарль Де Кетеларе («Аталанта») попытался пяткой прокинуть передачу партнеру, но тот его не понял.

47' С нулевого угла пробивал низом Юлиан Брандт («Аякс»), но там все контролировал Марко Карнесекки («Аталанта»).

46' Стартовал второй тайм! Замен в перерыве не было — команды играют в стартовых составах.

45+2' Звучит свисток на перерыв! На табло стартовые нули! Отдыхаем 15 минут...

45+1' Одна минута добавлена к первому тайму!

45' Софьян Амрабат («Аякс») врезал по ногам Джанлуке Скамакка («Аталанта») и получил желтую карточку.

44' На замахе убрал сразу двух игроков и пробил с левой ноги с угла штрафной — мяч прилетел прямо по позиции вратаря.

43' Лоуренсо Эдерсон («Аталанта») вынес мяч из своей штрафной при высоком прессинге соперника.

42' Никола Залевски («Аталанта») просит оказать ему медицинскую помощь. Он получил по опорной ноге и лежит на газоне.

41' Марк-Андре Тер Штеген («Аякс») забрал мяч в руки после дальнего заброса в его штрафную.

40' Из-за пределов штрафной выстрелил Оуэн Вейндал («Аякс») — мяч просвистел в метре от стойки.

39' Давиде Дзаппакоста («Аталанта») смело пошел на двух защитников, но Аарон Баувман («Аякс») выбил у него мяч.

37' Марк-Андре Тер Штеген («Аякс») уверенно забрал мяч в руки после подачи углового в его вратарскую.

35' Не очень точной получилась проникающая передача Юлиана Брандта («Аякс»), партнер уже пробежал эту точку.

34' Марко Карнесекки («Аталанта») через сильный пасс в центр поля начал атаку своей команды.

33' Под левую убрал Оскар Глух («Аякс») и пробил правого угла штрафной — Марк-Андре Тер Штеген («Аякс») правильно выбрал позицию и забрал мяч в руки.

32' Маркос Леонардо («Аякс») в касание пробил с линии штрафной в дальний угол — мяч летел низом и не попал в створ.

31' Удар Джанлуки Скамакка («Аталанта») был заблокирован защитником.

30' Через длинный пас решил обострить Лоуренсо Эдерсон («Аталанта»), но послал мяч слишком сильно.

29' Тем игры снова упал, на этот разя мяч контролирует в центре поля итальянский клуб.

28' Жорти Мокио («Аякс») зарядил из-за пределов штрафной и в шикарном прыжке мяч отбил Марко Карнесекки («Аталанта»).

26' Перспективную передачу получил Оскар Глух («Аякс») на линии штрафной, пробил в касание, но попал в ногу защитнику.

24' Неудачно навесил на ворота Юлиан Брандт («Аякс») и мяч в воздухе пересек лицевую линию.

23' Дальний удар нанес Софьян Амрабат («Аякс»), попал в ногу сопернику и заработал угловой.

22' Оскар Глух («Аякс») сместился с левого угла штрафной немного в центр и попытался закрутить мяч, но он пролетел рядом с крестовиной.

21' «Аякс» забрал мяч под свой контроль. но перейти половину поля никак не может.

19' Юлиан Брандт («Аякс») опасно крутанул мяч с углового в ворота, но партнеры почему -то не пошли на добивание.

18' Высокий прессинг в исполнении хозяев, но пока он ни к чему не приводит — итальянцы уверенно контролируют мяч.

16' Юлиан Брандт («Аякс») убежал в быструю контратаку, но с ним уверенно разобрался Рауль Белланова («Аталанта»), отобрав мяч.

14' Суета у ворот нидерландского клуба: Джанлука Скамакка («Аталанта») поймал отскок и пробил рядом со штангой.

13' Шарль Де Кетеларе («Аталанта») пробил с угла штрафной — мяч рикошетом улетел на угловой.

12' Неплохой навес с левого фланга от Оскара Глуха («Аякс»), но там партнеров не оказалось.

10' С угла вратарской пробил головой Дэви Классен («Аякс») — мяч ударился о газон, а дальше его вынес Томас Кристенсен («Аталанта»).

09' Никола Залевски («Аталанта») выполнил кросс в штрафную, но защитники амстердамской команды справились с этим и вынесли мяч.

08' Головой пробил Джанлука Скамакка («Аталанта») — мяч полетел слишком далеко от створа.

07' Угловой будет у ворот хозяев. Мяч за пределы поля головой выбил Аарон Баувман («Аякс»).

06' Лукас Роза («Аякс») зарядил с левой ноги в ближний угол, мяч задел ногу защитника и попал в штанга! Не повезло в этом эпизоде хозяевам!

04' Шарль Де Кетеларе («Аталанта») рвался в штрафную и выходил на ударную позицию, но Аарон Баувман («Аякс») удачно его встретил и выбил мяч.

03' С первых минут игра начала раскрываться и это не удивительно, ведь схлестнулись две атакующие команды.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Аякс» — «Аталанта» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

21:58 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Йохан Кройфф Арена». Игра вот-вот начнется!

21:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

21:45 Главным арбитром встречи назначен Антониу Нобре из Португалии.

21:35 Стартовый состав «Аякса»: Тер Штеген Марк-Андре, Вейндал Оуэн, Баувман Аарон, Бас Юри, Роза Лукас, Глух Оскар, Амрабат Софьян, Классен Дэви, Мокио Жорти, Брандт Юлиан, Леонардо Маркос.

21:30 Стартовый состав «Аталанты»: Карнесекки Марко, Кристенсен Томас, Обрич Релья, Дзаппакоста Давиде, Залевски Никола, Гаэтано Джанлука, Эдерсон Лоуренсо, Элмас Эльиф, Белланова Рауль, Де Кетеларе Шарль, Скамакка Джанлука.

21:20 Сегодняшний матч пройдет в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройфф Арена», который вмещает 55 865 зрителей.

21:15 Амстердамцы демонстрируют высокую результативность, но страдают от нестабильности в обороне. Главный тренер Мичел пытается найти баланс, выпуская в основе таких исполнителей, как Юлиан Брандт, Маркос Леонардо и опытный Дэви Классен.

21:10 Бергамаски под руководством Сарри играют в симпатичный, но энергозатратный футбол. Команда имеет ощутимые кадровые проблемы из-за травм, что сказывается на результатах в гостевых встречах. В атаке клуб делает ставку на Николу Крстовича и Шарля де Кетеларе.

21:05 Команды подошли ко второму туру на противоположных полюсах таблицы. «Аталанта» занимает 4-е место с 3 очками, уверенно обыграв в первом туре кипрский «Пафос» со счетом 3:1. «Аякс» расположился на 25-й строчке без набранных баллов после гостевого поражения от хорватского «Хайдука» (1:2).

21:00 Официальная история противостояния команд насчитывает всего два матча. Они пересеклись осенью 2020 года на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. Тогда поединок в Бергамо завершился результативной ничьей (2:2), а в ответной игре в Амстердаме «Аталанта» оказалась сильнее, победив со счетом 1:0.

20:55 Встреча двух ярких европейских команд с атакующей философией обещает стать одним из самых зрелищных событий игрового дня. Нидерландский гранд горит желанием реабилитироваться за провальный старт в турнире, тогда как «бергамаски» постараются использовать свои козыри и закрепиться в лидерах общего этапа. В условиях высокой результативности обоих коллективов болельщики вправе ожидать открытой игры с обилием голевых моментов.

20:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.40

20:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 2-го тура общего этапа Лиги конференций «Аякс» — «Аталанта». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.