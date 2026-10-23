«Малага» не даст себя в обиду

23 октября в 10-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Алавес» и «Малага». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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«Алавес»

Турнирное положение: «Алавес» намерен побороться за выход в еврокубки. На текущий момент команда пребывает на 7-м месте турнирной таблицы.

При этом «Алавес» на три очка отстает от топ-6. Команда отличилась 13 забитыми мячами при десяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Сельте» — 1:2.

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До того «Алавес» был бит «Атлетико» — 1:2, а вот поединок с «Атлетиком» принес паритет — 0:0. Команда не может победить в пяти матчах кряду.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Алавес» является сугубо домашней командой, победив в родных стенах в трех поединках из пяти.

При этом «Алавес» все никак не поднатореет в плане реализации. К тому же в пяти последних очных поединках с «Малагой» команда победила четыре раза при одном поражении. Плюс Лукас Бойе отличился уже пятью забитыми мячами.

Команда явно постарается подтянуться к зоне еврокубков. Обыгрывать беспросветного аутсайдера она просто обязана!

«Малага»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 20-м месте турнирной таблицы испанского чемпионата.

При этом «Малага» набрала лишь четыре очка в девяти матчах. А вот забить удалось 6 мячей при 18 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда по всем статьям уступила «Реал Сосьедаду» — 2:5.

До того «Малага» расписала мировую с «Эспаньолом» — 1:1, а вот чуть раньше потерпела поражение от «Хетафе» — 0:1. Команда уступила в трех последних матчах из четырех.

Состояние команды: «Малага» обречена на битву за выживание, вот только остается единственной, кто не побеждал в текущем чемпионате.

При этом «Малага» в кадровом плане выглядит скромно. Вот только все никак не удается вылечить старую болячку в виде слабой реализации голевых моментов. Парадокс, но даже в этих условиях продуктивен Адриан Ниньо, настрелявший уже три мяча в ворота соперников.

Нет сомнений, что команда будет действовать с оглядкой на тылы. Аутсайдер не так прост, как кажется, да и в контригре способен преуспеть.

На что ставят в матче Алавес — Малага Букмекерские коэффициенты на матч Алавес — Малага: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Алавес» фаворитом с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.60, а победа «Малаги» — в 5.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.00 и 1.80.

Прогноз: «Малага» пытается выбраться со дна таблицы, тогда как «Алавес» крайне нестабилен в плане результатов.

2.05 «Малага» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Алавес» — «Малага» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: «Малага» не проиграет за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.00 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Алавес» — «Малага» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.00.

Пять причин, почему ставка зайдёт