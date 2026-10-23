24 октября в матче 8-го тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Наполи» и «Рома». Начало встречи — в 19:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.35.
«Наполи»
Турнирное положение: неаполитанцы пока что являются середняками текущего сезона чемпионата Италии.
В настоящий момент команда из Неаполя располагается на 9-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков.
За 7 матчей неаполитанский коллектив забил 10 мячей, а пропустил всего 7.
Последние матчи: среди недели «голубые» победили «Буде-Глимт» (4:3) в матче Лиги чемпионов.
До этого в рамках Серии А «партенопейцы» проиграли «Венеции» (0:1), но выиграли у «Фрозиноне» (3:0).
Не сыграют: в лазарете Алиссон Сантос, Давид Нерес, Константино Фавасули и Алессандро Буонджорно.
Состояние команды: подопечные Массимилиано Аллегри звезд с неба не хватают, но вполне могут в текущем сезоне подняться и быть высоко в турнирной таблице. У « Наполи » есть прекрасный состав для этого. Перспективы у «Наполи» точно радужные.
«Рома»
Турнирное положение: римская команда в текущей кампании борется даже за чемпионский титул.
Сейчас в активе «волчиц» 17 зачетных баллов и 3-е место в турнирной таблице.
У римлян положительная разница забитых и пропущенных мячей — 16:3.
Последние матчи: среди недели в Лиге чемпионов коллектив из Рима разгромил «Слован» со счетом 4:0.
В Серии А же « Рома » победила «Дженоа» (2:0), но сыграла вничью с «Комо» (0:0) и «Интером» (2:2).
Не сыграют: травмированы Паоло Дибала, Миле Свилар, Ману Коне и Мухаммад Ба.
Состояние команды: подопечные Джан Пьеро Гасперини в этом сезоне точно настроены на самые высокие результаты. У «Ромы» подобрался отличный состав, есть хорошая игра и если все сложится, то римляне вполне будут до последнего бороться за золотые медали.
В Лиге чемпионов «Рома» должна выходить в плей-офф, но на что-то большее рассчитывать сложно, поэтому лучше сделать ставку на Серию А.
Статистика для ставок
- «Наполи» проиграл 2 из последних 3 матчей
- «Рома» проиграла 1 из последних 11 матчей
- В последней очной игре «Наполи» и «Рома» сыграли вничью со счетом 2:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Рома» в этом поединке является фаворитом. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.57. Ничья оценивается в 3.35, тогда как победа «Наполи» — в 2.90.
Тотал больше 2,5 котируется в 1.88, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 1.92.
Прогноз: по составу команды являются примерно равными, поэтому вполне могут завершить встречу вничью.
Ставка: ничья за 3.35.
Прогноз: команды играют результативно, поэтому должны забить не меньше трех мячей на двоих.
Ставка: тотал больше 3 за 2.45.