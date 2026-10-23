В Неаполе будет ничья?

прогноз на матч 8-го тура Серии А, ставка за 2.05

24 октября в матче 8-го тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Наполи» и «Рома». Начало встречи — в 19:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.35.

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«Наполи»

Турнирное положение: неаполитанцы пока что являются середняками текущего сезона чемпионата Италии.

В настоящий момент команда из Неаполя располагается на 9-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков.

За 7 матчей неаполитанский коллектив забил 10 мячей, а пропустил всего 7.

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Последние матчи: среди недели «голубые» победили «Буде-Глимт» (4:3) в матче Лиги чемпионов.

До этого в рамках Серии А «партенопейцы» проиграли «Венеции» (0:1), но выиграли у «Фрозиноне» (3:0).

Календарь и таблица Серии А

Не сыграют: в лазарете Алиссон Сантос, Давид Нерес, Константино Фавасули и Алессандро Буонджорно.

Состояние команды: подопечные Массимилиано Аллегри звезд с неба не хватают, но вполне могут в текущем сезоне подняться и быть высоко в турнирной таблице. У « Наполи » есть прекрасный состав для этого. Перспективы у «Наполи» точно радужные.

«Рома»

Турнирное положение: римская команда в текущей кампании борется даже за чемпионский титул.

Сейчас в активе «волчиц» 17 зачетных баллов и 3-е место в турнирной таблице.

У римлян положительная разница забитых и пропущенных мячей — 16:3.

Последние матчи: среди недели в Лиге чемпионов коллектив из Рима разгромил «Слован» со счетом 4:0.

В Серии А же « Рома » победила «Дженоа» (2:0), но сыграла вничью с «Комо» (0:0) и «Интером» (2:2).

Не сыграют: травмированы Паоло Дибала, Миле Свилар, Ману Коне и Мухаммад Ба.

Состояние команды: подопечные Джан Пьеро Гасперини в этом сезоне точно настроены на самые высокие результаты. У «Ромы» подобрался отличный состав, есть хорошая игра и если все сложится, то римляне вполне будут до последнего бороться за золотые медали.

В Лиге чемпионов «Рома» должна выходить в плей-офф, но на что-то большее рассчитывать сложно, поэтому лучше сделать ставку на Серию А.

На что ставят в матче Наполи — Рома Букмекерские коэффициенты на матч Наполи — Рома: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Наполи» проиграл 2 из последних 3 матчей

«Рома» проиграла 1 из последних 11 матчей

В последней очной игре «Наполи» и «Рома» сыграли вничью со счетом 2:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Рома» в этом поединке является фаворитом. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.57. Ничья оценивается в 3.35, тогда как победа «Наполи» — в 2.90.

Тотал больше 2,5 котируется в 1.88, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 1.92.

Прогноз: по составу команды являются примерно равными, поэтому вполне могут завершить встречу вничью.

3.35 ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.35 на матч «Наполи» — «Рома» принесёт прибыль 2350₽, общая выплата — 3350₽

Ставка: ничья за 3.35.

Прогноз: команды играют результативно, поэтому должны забить не меньше трех мячей на двоих.

2.45 тотал больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Наполи» — «Рома» принесёт прибыль 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: тотал больше 3 за 2.45.