«Наполи» и «Рома» играют на стадионе имени Диего Армандо Марадоны в восьмом туре Серии А. Команда Массимилиано Аллегри подходит к «Дерби дель Соле» всего с десятью очками и уже тремя поражениями, тогда как римляне при Джан Пьеро Гасперини выиграли пять из семи матчей чемпионата, дважды сыграли вничью и остаются без поражений.

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18:45 Аллегри и Гасперини встречаются в официальных матчах уже в 32-й раз: у нынешнего тренера «Наполи» 14 побед, у Гасперини 6, еще 11 встреч завершились вничью. Для наставника «Ромы» этот вечер станет историческим и по другой причине: он проведет 645-й матч в Серии А и выйдет на четвертое место среди тренеров по количеству игр в истории чемпионата.

18:40 Матч во многом сводится к тому, сможет ли «Наполи» навязать сопернику свой, контролируемый темп. Команде Аллегри сейчас особенно нужен баланс между атакой и обороной, о котором тренер говорил перед игрой, потому что против «Ромы» опасно слишком широко раскрываться между линиями. Римляне хорошо чувствуют такие эпизоды, быстро доставляют мяч вперед и при этом способны долго сохранять структуру без мяча, что делает их крайне неудобным соперником для команды, которая пока только ищет стабильность.

18:30 А это стартовый состав «Ромы»: Голлини, Манчини, Ндика, Эрмосо, Уэсли, Кристанте, Де Рон, Ренч, Пизилли, Суле, Мален.

18:25 «Наполи» начнёт матч в таком составе: Мерет, Ди Лоренцо, Марин, Бадьяшиль, Оливера, Ангисса, Де Брёйне, Мактоминей, Политано, Хёйлунн, Ланг.

18:20 Но проблемы с составом серьезно сужают Аллегри выбор. Точно не сыграют Давид Нерес, Алессандро Буонджорно, Костантино Фавасули и Алиссон Сантос, поэтому особенно много зависит от того, насколько эффективно «Наполи» сможет использовать имеющиеся варианты впереди. Расмус Хёйлунн пока забил только два мяча в чемпионате, а отсутствие Нереса лишает хозяев одного из главных игроков, способных растянуть оборону соперника и добавить скорости один в один.

18:15 Домашние результаты дают «Наполи» чуть больше оснований для спокойствия. Команда выиграла три последних официальных матча на своем поле, а против «Ромы» не проигрывает уже пять встреч подряд с учетом игр в Неаполе и Риме. На «Марадоне» серия выглядит еще убедительнее: хозяева забивали римлянам в десяти последних матчах подряд, а последнее домашнее поражение от «Ромы» соперника датировано сезоном-2017/18.

18:10 При этом среди недели «Наполи» получил необходимую эмоциональную разрядку в Лиге чемпионов, где обыграл «Будё-Глимт» 4:3 и набрал первые очки после поражений от «Арсенала» и «Вильярреала». Особенно важным стало возвращение Скотта Мактоминея — после операции на сердце он провел полный матч и оформил дубль, хотя Аллегри признал, что шотландец, как и Франк Ангисса, пока еще не готов стабильно выдерживать максимальную нагрузку.

18:05 У «Наполи» начало сезона получилось гораздо тяжелее ожидаемого. В прошлом туре команда проиграла 0:1 последней на тот момент «Венеции», и это поражение стало уже третьим в семи матчах Серии А, чего с неаполитанцами на таком раннем отрезке не происходило с сезона-2009/10. От лидирующего «Интера» отставание выросло до девяти очков, поэтому даже октябрьская встреча с «Ромой» уже выглядит для Аллегри достаточно важной, хотя сам тренер отдельно подчеркивал, что она не станет определяющей для всего сезона.

18:00 Правда, кадровая ситуация у гостей далека от оптимальной. Из-за травм не сыграют Пауло Дибала, Лоренцо Пеллегрини, Ману Коне и основной вратарь Миле Свилар, поэтому место в воротах снова займет Пьерлуиджи Голлини. Зато после дисквалификации возвращается Доньелл Мален, а Брайан Кристанте восстановился быстрее ожидаемого и снова доступен. Мален хорошо знает, как забивать «Наполи» — одну из своих четырех дублей в Серии А он оформил именно против неаполитанцев в феврале.

17:55 Особенно впечатляет оборона гостей. «Рома» еще не пропускала в выездных матчах Серии А этого сезона и может начать чемпионат с четырех сухих игр подряд на чужом поле впервые с сезона-2017/18. Это хорошо объясняет, почему команда так стабильно набирает очки даже без постоянной феерии впереди: Гасперини пока удается сохранять агрессивную структуру без привычной для его команд уязвимости за спинами защитников.

17:50 Старт сезона «Ромы» очень впечатляет. Гасперини быстро перенес в новую команду привычную ему интенсивность, и после семи туров римляне остаются без поражений, а их нынешний результат стал лучшим началом сезона клуба с сезона 2014/15. В последнем туре они спокойно обыграли «Дженоа» 2:0, а затем в Лиге чемпионов разгромили «Слован» 4:0.