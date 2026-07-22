ESPN разбирается, отчего зависит успех рекордных трансферов, а также пытается понять, каким будет результат дорогих переходов Эллиота Андерсона и Моргана Роджерса.

Трансферный рекорд для британского футболиста был побит дважды всего за три недели. Сначала «Манчестер Сити» заключил сделку на сумму 116 млн фунтов по покупке хавбека «Ноттингем Форест» Эллиота Андерсона, а затем «Челси» согласовал трансфер нападающего «Астон Виллы» Моргана Роджерса за 117 млн фунтов.

Оба игрока — англичане, им по 23 года. С тех пор как в 2025 году сборную Англии возглавил Томас Тухель, они стали её ключевыми игроками и провели выдающиеся сезоны в своих клубах.

Андерсон сыграл важную роль в том, что «Ноттингем Форест» сохранил место в Премьер-лиге, а Роджерс помог «Астон Вилле» занять четвёртое место (и завоевать путёвку в Лигу чемпионов), а также забил гол в финале Лиги Европы, чем помог завоевать трофей.

К концу сезона стало ясно, что: а) оба игрока перейдут в один из элитных клубов; б) их трансферы обойдутся в огромные суммы.

Роджерс и Андерсон сразу заняли четвёртое и пятое места в списке самых дорогих футболистов в истории. Они стали 12-м и 13-м игроками, чьи трансферы превысили отметку в 100 млн фунтов стерлингов. При этом восемь из 13-ти таких сделок состоялись начиная с 2020 года — инфляция на трансферном рынке продолжает разгонять цены.

Эллиот Андерсон globallookpress.com

Однако, взглянув на список самых дорогих трансферов в истории и увидев, в какой компании теперь оказались Роджерс и Андерсон, невольно задаёшься двумя вопросами: стоит ли вообще тратить такие деньги на одного футболиста? И если да, то можно ли извлечь уроки из предыдущих рекордных сделок, чтобы повысить шансы на успех?

Почему Роджерс и Андерсон стоили рекордных денег

Прежде чем переходить к сравнению с другими рекордными трансферами, стоит разобраться, почему за этих двух игроков были готовы заплатить столь огромные суммы.

Да, здесь явно присутствует так называемый «налог на англичан» — переплата за воспитанников английского футбола. Это особенно важно для команд, регулярно выступающих в турнирах УЕФА, где при заявке необходимо соблюдать квоту на доморощенных игроков.

Кроме того, существует и «налог на футболистов, проверенных в АПЛ»: клубы всё чаще покупают футболистов внутри чемпионата, пусть и с огромной переплатой, чтобы не сомневаться в том, смогут ли новички быстро адаптироваться.

Но дело не только в этом — оба полузащитника действительно обладают выдающимися качествами.

В прошлом сезоне Андерсон с большим отрывом выиграл больше всех единоборств в АПЛ (297), а также стал лидером по количеству касаний мяча (3308). Такое сочетание встречается крайне редко и характеризует его как универсального хавбека, способного как хладнокровно контролировать темп игры и распределять мяч, так и яростно возвращать его своей команде.

Кроме того, он качественно исполняет стандартные положения и опасно бьёт издали — в марте «Манчестер Сити» испытал это на себе, когда Андерсон забил им за «Ноттингем Форест».

Роджерс, в свою очередь, записал на свой счёт 25 результативных действий (голов и ассистов) во всех турнирах, зарекомендовал себя как мастер дальних ударов и регулярно совершал мощные проходы через центр поля, буквально продавливая оборону соперников.

Сочетание его габаритов, скорости и технического мастерства встречается крайне редко даже в современном, максимально атлетичном футболе. Фактически с октября по февраль именно он практически в одиночку тащил атаку «Астон Виллы».

Что особенно важно, и Андерсон, и Роджерс доказали свою исключительную физическую выносливость: каждый из них провёл более 4 000 минут в самом изматывающем чемпионате мира.

Немаловажно и то, насколько сильно оба клуба были заинтересованы в этих трансферах.

«Манчестер Сити» нуждался в замене Бернарду Силве в центре поля, а также в долгосрочном преемнике Родри — возможно, одном игроке, способном решить обе задачи. Андерсон идеально соответствует этим требованиям.

Родри globallookpress.com

«Челси» давно следил за Роджерсом, но, вероятно, решил, что именно сейчас настал подходящий момент для сделки. «Астон Вилла» находится под давлением УЕФА и должна увеличить доходы, иначе не выполнит условия мирового соглашения с организацией и рискует получить запрет на участие в еврокубках.

Впрочем, стоит отметить, что сами лондонцы также связаны аналогичным соглашением с УЕФА и, скорее всего, будут вынуждены продать значительное число игроков, чтобы сбалансировать этот трансфер. Кроме того, им было важно опередить «Арсенал», который всё лето связывали с возможным приобретением Роджерса.

Наконец, дополнительным фактором стали действующие контракты футболистов. Андерсон был связан соглашением с «Ноттингем Форест» до 2029 года, а Роджерс в ноябре прошлого года продлил контракт с «Астон Виллой» до 2031-го.

Благодаря этому оба продавца находились в очень сильной переговорной позиции, и для того, чтобы убедить их расстаться со своими лидерами, потребовались по-настоящему рекордные суммы.

Элитная компания с дурной славой

История не слишком благосклонна к трансферам стоимостью свыше 100 млн фунтов. Более того, беглый взгляд на список самых дорогих сделок в истории способен заставить любой клуб ещё раз подумать, прежде чем тратить такие деньги, — в основном этот перечень выглядит весьма удручающе.

Мировой трансферный рекорд — переход Неймара из «Барселоны» в ПСЖ за 222 млн евро — держится с 2017 года, и с тех пор никто даже близко не подошёл к этой сумме. И на то есть веские причины. Бразилец, безусловно, один из самых талантливых футболистов в истории, однако из-за череды травм и нестабильной формы так и не оправдал вложенных в него средств.

Если двигаться дальше по списку самых дорогих трансферов, то сделки по приобретению Жоау Феликса, Антуана Гризманна, Филиппе Коутиньо и Ромелу Лукаку можно без колебаний назвать полным провалом.

Килиан Мбаппе и Джек Грилиш принесли своим клубам гораздо больше пользы, однако успешность их переходов всё равно остаётся предметом дискуссий.

Переход Неймара в ПСЖ остается рекордным в истории globallookpress.com

Мбаппе так и не смог привести ПСЖ к победе в Лиге чемпионов, а затем бесплатно ушёл в «Реал». Грилиш, напротив, выиграл этот турнир с «Манчестер Сити», однако по-настоящему выдающимся в его исполнении можно назвать лишь один из пяти сезонов в клубе.

В то же время, пока слишком рано оценивать трансферы Флориана Вирца и Александера Исака, которые провели лишь первый сезон в составе «Ливерпуля» (причём в случае Исака из-за постоянных травм трудно даже сказать, что этот сезон действительно состоялся).

Теперь о положительных примерах — их два, а возможно, даже три.

«Арсенал» и «Челси» наверняка полностью довольны своими инвестициями в размере 100 млн фунтов за центрхавов Деклана Райса и Мойсеса Кайседо соответственно.

Оба уже три сезона демонстрируют футбол высочайшего уровня и после переходов в 2023 году только укрепили свою репутацию. Если бы их продавали сегодня, их стоимость, скорее всего, снова превысила бы отметку в 100 млн фунтов.

Отдельно стоит упомянуть Энцо Фернандеса из «Челси», чья рыночная стоимость практически не изменилась с момента перехода из «Бенфики» за 121 млн евро в 2023 году. Его случай ближе к категории Мбаппе и Грилиша — «скорее оправдал себя, чем нет», — а не к безусловно успешным трансферам Райса и Кайседо. Но назвать эту сделку провальной точно нельзя.

Оценить переход аргентинца непросто: его карьера на «Стэмфорд Бридж» напоминает настоящие американские горки. То же самое можно сказать и о ЧМ-2026, где он прошёл путь от героя полуфинала до антигероя финала, получив удаление во втором тайме матча, в котором его сборная уступила Испании.

Что объединяет успешные и неудачные рекордные трансферы?

Общее между всеми неудачными трансферами из приведённого списка в том, что речь идёт об игроках атаки. В свою очередь, объединяющая черта тех, чьи переходы нельзя назвать провальными, — они не форварды.

Конечно, выборка пока слишком мала — восемь атакующих исполнителей против трёх представителей других амплуа, — чтобы делать окончательные выводы. Однако если опуститься ниже по списку самых дорогих трансферов в истории, эта тенденция становится ещё заметнее.

Трансфер Азара в «Реал» оказался провальным globallookpress.com

Переход Усмана Дембеле за 105 млн евро в «Барселону» оказался катастрофой, как и трансфер Эдена Азара в «Реал» за 100 млн евро. Не оправдал ожиданий и громкий переход Криштиану Роналду в «Ювентус» за 100 млн евро.

А о выступлениях Антони (95 млн евро) и Джейдона Санчо (85 млн евро) за «Манчестер Юнайтед» и вовсе лучше лишний раз не вспоминать. Гонсало Игуаин после перехода в «Ювентус» за 100 млн евро начинал очень ярко, но довольно быстро сдал.

Разумеется, есть и успешные примеры. Гарри Кейн (100 млн евро) отлично проявил себя в «Баварии», Гарет Бэйл (100 млн евро) — в «Реале», а первый рекордный трансфер Криштиану Роналду — из «Манчестер Юнайтед» в королевский клуб за те же 100 млн евро — вообще стал выдающимся успехом. Однако неудачных историй всё же заметно больше.

При этом дорогостоящие приобретения игроков других амплуа выглядят гораздо более удачными. Полузащитник Джуд Беллингем («Реал», 103 млн евро), защитник Йошко Гвардиол («Манчестер Сити», 90 млн евро) и защитник Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», 84,4 млн евро) полностью оправдали вложенные средства.

Что касается Поля Погба, которого «Манчестер Юнайтед» приобрёл за 105 млн евро, его второй период в клубе получился крайне противоречивым, но временами он демонстрировал по-настоящему выдающийся футбол.

Выборка по-прежнему невелика, однако уже просматривается определённая закономерность: атакующие игроки чаще не оправдывают заоблачные суммы, уплаченные за них, тогда как футболисты других позиций имеют значительно больше шансов оправдать подобные инвестиции. Но почему так происходит?

Нападающие приходится нелегко

Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Однако, несмотря на всю упрощённость, а порой и откровенную несправедливость такого подхода, атакующих игроков по-прежнему в первую очередь оценивают по количеству голов и ассистов.

Да, сегодня существует множество более глубоких статистических показателей и различных способов анализа эффективности форвардов разных типов. Но если нападающий не забивает и не ассистирует, его очень быстро накрывает волна критики и негативного общественного мнения.

Феликс, Гризманн, Коутиньо, Лукаку, Грилиш, Дембеле, Азар, Антони, Санчо и многие другие просто не продемонстрировали результативности, которая хотя бы отдалённо соответствовала бы суммам, заплаченным за их трансферы.

Антуан Гризманн не смог оправдать свой дорогой трансфер в «Барселону» globallookpress.com

Никто не может точно определить, какую именно планку они должны были преодолеть, однако общий консенсус в том, что показатели Феликса и Грилиша, которые в составе «Атлетико» и «Манчестер Сити» лишь немного превысили отметку в 10 голов и ассистов в чемпионате за сезон, были явно недостаточными, чтобы оправдать столь дорогостоящие переходы.

На судьбу некоторых из этих исполнителей повлияли и другие обстоятельства, прежде всего травмы (особенно в случае Азара). Однако все они проиграли в «игре цифр», что позволило без особых споров назвать их трансферы пустой тратой денег.

Если упростить ситуацию, то всё выглядит так: когда клуб тратит более 100 млн фунтов на атакующего футболиста, от него ожидают большого количества голов и ассистов. Если этого не происходит, трансфер практически автоматически признают неудачным.

С игроками, действующими глубже — в полузащите или обороне, — всё иначе. Для оценки их эффективности не существует одного универсального показателя. Было бы абсурдно судить об успешности карьеры Деклана Райса в «Арсенале» исключительно по голам и ассистам, поскольку его роль гораздо шире.

Точно так же невозможно оценить влияние Вирджила ван Дейка на оборону «Ливерпуля» только по количеству «сухих» матчей команды — ведь он лишь один из пяти представителей защитной линии.

Возможно, дело в том, что футболисты более глубоких позиций получают больше касаний мяча за матч и участвуют в большем числе игровых эпизодов, благодаря чему могут регулярно демонстрировать свою ценность на протяжении всего поединка.

А может быть, такие игроки просто по своей природе более стабильны, поэтому их неудачные матчи не бывают столь провальными, как у нападающего, который однажды не реализует свои моменты и тем самым, вероятно, лишает команду трёх очков.

Каким будет следующий этап карьеры Роджерса и Андерсона

Последние тенденции показывают, что трансфер центрхава Эллиота Андерсона за 116 млн фунтов имеет значительно больше шансов оказаться успешным, чем переход его атакующего коллеги Моргана Роджерса за 117 млн.

Скорее всего, новичок безболезненно впишется в полузащиту «Манчестер Сити» и будет на высочайшем уровне выполнять те задачи, которые составляют основу игры команды. Он станет отбирать мяч, помогать запирать соперников на их половине поля и грамотно распоряжаться владением.

Его физические данные превосходят возможности большинства игроков АПЛ, что само по себе гарантирует высокий уровень эффективности. Если всё это станет важной частью очередной доминирующей команды «Горожан», именно Андерсону будут приписывать создание фундамента для её успехов.

Роджерс наверняка подарит болельщикам «Челси» немало ярких моментов — будь то мощные дальние удары или впечатляющие рывки с мячом через полполя. Однако его стиль игры по своей природе связан с высоким риском и высокой потенциальной отдачей, а также с неизбежной для атакующего хавбека нестабильностью. Поэтому будут и такие матчи, в которых у него не получится почти ничего.

В прошлом сезоне Роджерс чаще всех в АПЛ терял мяч под давлением соперников — 80 раз. Кроме того, никто не терял владение в средней и атакующей трети поля чаще него — таких эпизодов набралось 72.

Деклан Райс оправдал вложенные «Арсеналом» средства globallookpress.com

И каждый раз, когда подобное будет происходить, внимание будет приковано именно к нему, а вместе с этим неизбежно будут вспоминать и ту рекордную сумму, которую «Челси» заплатил за его трансфер.

Такова природа современного футбола. Когда за игрока платят рекордные деньги, от него начинают ждать чудес. Но чудеса, которых будут требовать от Андерсона, сильно отличаются от тех, которых будут ждать от Роджерса.

Вкладывая такую сумму в одного футболиста, «Челси» фактически делает ставку на то, что новичок станет для клуба тем, кем были Лионель Месси для «Барселоны», Букайо Сака для «Арсенала» или Ламин Ямаль для «Барселоны».

Ирония заключается в том, что ни один из этих трёх футболистов топ-класса не обошёлся своему работодателю ни в один пенни трансферной компенсации — все они являются воспитанниками своих клубов.