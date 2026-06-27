ESPN разбирается, почему «Манчестер Сити» заплатил рекордную сумму за полузащитника «Ноттингем Форест» Эллиота Андерсона.

«Манчестер Сити» достиг соглашения о переходе полузащитника «Ноттингем Форест» и сборной Англии Эллиота Андерсона за рекордную для клуба сумму в 116 млн фунтов. Но что делает его настолько особенным?

Взлёт хавбека оказался стремительным. Воспитанник академии «Ньюкасл Юнайтед», он провёл в системе клуба 11 лет, прежде чем дебютировал за основную команду в 2021 году.

Затем через три года он перешёл в «Ноттингем Форест» примерно за 35 миллионов фунтов — по имеющимся данным, этот трансфер помог «Сорокам» избежать возможного снятия очков за нарушение правил PSR, регулирующих прибыльность и финансовую устойчивость клубов в английской Премьер-лиге (АПЛ).

Эллиот Андерсон globallookpress.com

Его выступления сразу же помогли «Ноттингем Форест» занять седьмое место — после того как сезоном ранее команда финишировала лишь 17-й. А в непростом сезоне 2025/26, в котором клуб одновременно боролся за выживание в АПЛ и выступал в еврокубках, 23-летний футболист громко заявил о себе и зарекомендовал себя как один из лучших центрхавов Европы.

По итогам сезона Премьер-лиги Андерсон стал лучшим среди всех полевых игроков по количеству касаний мяча (3 300), выигранных единоборств (297), заработанных фолов (80) и возвращённых владений мячом (306). Кроме того, он вошёл в пятёрку лидеров по общему числу передач и отборов.

Почему «Сити» решил подписать его именно сейчас?

Интерес «Манчестер Сити» к Андерсону соответствует тому, как клуб действовал на трансферном рынке в последнее время.

Центральный защитник Марк Гехи (20 млн фунтов, «Кристал Пэлас») и вингер Антуан Семеньо (62,5 млн фунтов, «Борнмут») после переходов в январе практически сразу органично вписались в команду — во многом благодаря своему опыту выступлений в АПЛ.

Футболистам, приезжающим из других чемпионатов, нередко требуется время, чтобы адаптироваться к темпу и физической интенсивности английского футбола, но в случае с ними у «Горожан» таких опасений не было.

Для селекционного отдела клуба это означает на одну проблему меньше при осуществлении дорогостоящего трансфера. Именно поэтому манкунианцы были готовы расстаться с такой крупной суммой ради приобретения Андерсона, несмотря на то, что полузащитник провёл в «Ноттингем Форест» всего два года.

Хавбек уже доказал, что способен выдерживать требования Премьер-лиги. Два последних приобретения «Манчестер Сити» в центре поля — Тиджани Рейндерс и Нико Гонсалес — так и не сумели полностью убедить экс-наставника команды Пепа Гвардиолу и провели непростые сезоны, регулярно оказываясь то в основе, то в запасе.

Тиджани Рейндерс globallookpress.com

Кроме того, Андерсон соответствует целому ряду других важных критериев. В свои 23 года он ещё далёк от пика карьеры; его статистика говорит сама за себя; в прошлом сезоне игрок получил опыт выступлений в еврокубках, сыграв в Лиге Европы; также футболист продемонстрировал, что способен проявлять себя в матчах самого высокого уровня — особенно когда забил в поединке с «Манчестер Сити» (2:2) на «Этихад» в марте.

Любой дорогостоящий трансфер всегда связан с определённым риском, однако «Манчестер Сити» постарался свести к минимуму все возможные неизвестные и рассчитывает, что новичок станет ключевой фигурой в средней линии команды на ближайшее десятилетие.

Усиление полузащиты было одним из главных приоритетов «Горожан» этим летом. Бернарду Силва, сыгравший огромную роль в успехах команды при Гвардиоле, ушёл на правах свободного агента, а будущее как Рейндерса, так и Нико Гонсалеса остаётся под вопросом.

Кроме того, в клубе остаётся неопределённость по поводу будущего обладателя «Золотого мяча»-2024 Родри — по крайней мере до тех пор, пока он не подпишет новый контракт.

Соглашение 29-летнего полузащитника сборной Испании истекает через год, и сам игрок практически не пытается опровергать слухи о возможном переходе в «Реал», хотя в «Сити» по-прежнему сомневается, что мадридцы действительно проявляют к нему предметный интерес.

Таким образом, приобретение Андерсона — это трансфер, рассчитанный как на решение текущих задач, так и на долгосрочную перспективу, на позиции, которая требует усиления. Именно этим и объясняется столь высокая сумма сделки.

Родри globallookpress.com

Как он тактически впишется в команду?

Андерсон ещё на раннем этапе карьеры дал понять, насколько велик его талант, ярко проявив себя в юношеских и молодёжных сборных. Сначала он выступал за молодёжные команды Шотландии вплоть до уровня U21, а в 2024 году сменил спортивное гражданство и начал играть за молодёжку Англии (U21).

Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что после перехода в «Ноттингем Форест» его карьерный взлёт оказался по-настоящему стремительным.

Логику перехода в «Сити» понять нетрудно. Игрок делает всё, что требуется от центрального полузащитника, причём выполняет эти задачи в огромном объёме, с максимальной интенсивностью и поразительной стабильностью. Более того, среди хавбеков элитного уровня найдётся совсем немного исполнителей, которые соответствуют столь широкому набору требований.

Тепловая карта Андерсона в сезоне 2025/2026 Opta

С мячом Андерсон сочетает великолепное понимание пространства, качественный приём сферы и нацеленность на продвижение игры вперёд за счёт передач. Без снаряда он неутомимо прессингует соперника, а его выносливость практически не знает предела.

Это позволяет ему покрывать огромные расстояния (в прошлом сезоне центрхав стал вторым в АПЛ по общей дистанции, преодолённой за сезон) и жёстко, но эффективно действовать в отборах.

Статистика полностью подтверждает то, что видно невооружённым глазом: Хавбек предлагает себя, быстро разворачивается, открывая новые варианты для развития атаки, грамотно распоряжается владением и продвигает атаки своими смелыми и точными передачами.

И всё это он демонстрировал каждую неделю в составе испытывавшего серьёзные трудности «Ноттингем Форест». Поэтому нетрудно представить, какое влияние он способен оказать в таком элитном клубе, как «Манчестер Сити».

При всём впечатляющем объёме работы, который Андерсон выполняет в центре поля, его вклад в атакующие действия также заслуживает гораздо более высокой оценки, чем обычно получает. Четыре гола и ассиста в АПЛ выглядят скорее отправной точкой для дальнейшего прогресса, чем пределом его возможностей.

В команде, которая значительно больше владеет мячом и строит игру с акцентом на атаку, новичок, скорее всего, без труда улучшит эти показатели, особенно учитывая его видение поля и умение своевременно подключаться в штрафную соперника.

Его универсальность и широкий набор качеств предоставляют предполагаемому новому наставнику «Манчестер Сити» Энцо Мареске множество интересных тактических вариантов. Тот способен действовать глубже в роли опорника, играть «восьмёрку», выполняя функции связующего звена между обороной и атакой, как в сборной Англии, а при необходимости может располагаться ещё выше в тройке полузащитников как «десятка».

В последней роли его умение отдавать обостряющие передачи в финальной трети поля, быстро комбинировать на высокой скорости, бить со средней дистанции и активно прессинговать будет особенно полезно.

Даже в 23 года Андерсон выглядит игроком с практически полным набором качеств современного центрального полузащитника. Независимо от того, на какой позиции его используют, он способен связывать игру команды воедино и обеспечивать её целостность.