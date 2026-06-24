The Athletic рассказал, почему Жозе Моуринью настоял на переходе Бернарду Силвы в мадридский «Реал».
Есть определенная ирония в том, что Жозе Моуринью пригласил Бернарду Силву в мадридский «Реал» во многом по тем же самым причинам, за которые португальца так сильно любил Пеп Гвардиола.
Слово «любовь» здесь подходит как нельзя лучше: источники, близкие к Моуринью, который этим летом возвращается на «Сантьяго Бернабеу» на второй тренерский срок, используют именно его, когда рассказывают, как настойчиво 63-летний португальский специалист требовал этого трансфера.
Бернарду, которому в августе исполнится 32 года, покидает «Манчестер Сити» в статусе свободного агента после девяти сезонов в клубе. Он заходит в раздевалку «Реала», которая за последний год пережила немало взлетов и падений, и Моуринью крайне высоко ценит колоссальный опыт и менталитет, которые его соотечественник накопил в Манчестере.
Этот трансфер не входил в изначальные планы руководства «Мадрида» — инициатива полностью исходила от Моуринью, который настоял на подписании игрока, и клуб его поддержал.
Даже если не брать в расчет чисто игровые качества, за пределами поля «Реал» получает огромный актив. Люди из окружения первой команды «Манчестер Сити» в прошлом сезоне восхищались отношением Бернарду к тренировкам, отмечая, что он изо дня в день удерживал планку интенсивности на самом высоком уровне. В какой-то момент он даже по личной инициативе оставался работать с молодежным составом клуба, хотя совершенно не обязан был этого делать.
Одно из качеств, которые Гвардиола ценит больше всего — по словам тех, кто с ним работал, — это характер футболиста. И есть мнение, что Бернарду стал любимым игроком каталонского тренера именно по этой причине (а ведь этот человек в свое время тренировал Лионеля Месси).
«Я не забываю Бернарду Силву и то, что он сделал для нас в этом сезоне, особенно в этом сезоне», — говорил Гвардиола в прошлом году.
В середине сезона-2024/25 «Ман Сити» выдал отрезок всего из 11 побед в 31 матче, и в то время было отчетливо видно, что Бернарду с трудом выдерживает общий темп игры.
Я не забываю. Помню ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, когда мы не выиграли вообще ни одного матча (что, конечно, преувеличение), но он был на поле в каждой игре. Пробегал по 30 километров за матч, закрывал разные позиции, пахал, и в какой-то момент просто опустошил себя изнутри, ментально. На фоне неудач он был измотан и выжат как лимон. Но в ключевых матчах у Бернарду проявляется невероятно мощный характер. Для меня это игрок совершенно другого уровня по очень многим причинам.Хосеп ГвардиолаБывший главный тренер «Манчестер Сити»
В том сезоне уровень игры Силвы упал до рекордно низких для него показателей — как раз тогда, когда соперники раз за разом пользовались нехваткой динамики и мобильности у «Манчестер Сити». Носиться за оппонентами по всему полю без мяча — это совсем не его футбол, что тогда и бросалось в глаза.
Моуринью планирует задействовать Бернарду на нескольких позициях. Это абсолютно разумный ход: до тех пор, пока от португальца требуется контроль мяча, никаких проблем возникать не должно.
В прошлом сезоне Бернарду вернулся на свой пиковый уровень и стал самым влиятельным игроком «Сити» как на поле, так и в раздевалке. Та самая смелость и «наличие яиц», которые так обожает Гвардиола, в основном проявляются в готовности Силвы брать игру на себя в самые критические моменты. Он не боится опускаться глубоко назад и забирать мяч у собственного вратаря — даже под яростным прессингом на чужих стадионах. Бернарду будет кружить с мячом, продвигаясь то в одну сторону, то в другую, пока не увидит коридор для идеальной передачи, тем самым выигрывая для своей команды драгоценное время.
Источники утверждают, что Моуринью — давний соперник Гвардиолы еще со времен своего первого прихода в «Реал», когда каталонец возглавлял «Барселону», — видит в Бернарду игрока с более атакующим потенциалом. Он рассматривает его на позиции «восьмерки», «десятки» или на правом фланге. В роли атакующего полузащитника («десятки») он, конечно, будет подменять Джуда Беллингема, но такой вариант использования португальца считается вполне рабочим и регулярным. «Мадриду» уже давно не хватает глубинного плеймейкера-метронома в стиле Луки Модрича или Тони Крооса, и не исключено, что со временем Бернарду органично закроет именно эту позицию.
В последние несколько лет в «Манчестер Сити» он определенно играл ближе к атаке, но в прошлом сезоне его главная ценность для Гвардиолы заключалась в работе глубже — в самом центре поля. Действуя в паре с Родри, он помогал удерживать мяч, а вместе с ним и контроль над матчами в сильно изменившейся Премьер-лиге.
Футбольная философия Гвардиолы настолько прочно прижилась в высшем английском дивизионе, а сам он задержался здесь так надолго (на 10 лет), что тактическая революция произошла еще до его ухода.
Из-за обилия команд, стремящихся доминировать в плане владения мячом и контролировать полуфланги, тренеры начали массово переходить на персональную опеку, задействуя мощных и атлетичных игроков. В моду внезапно вернулись дальние ауты, а подача угловых превратилась в сплошную силовую толкотню в штрафной.
Гвардиола в какой-то степени адаптировался к этим условиям, добавив в состав больше физически мощных исполнителей. Однако он наотрез отказался отказываться от своих ключевых принципов при розыгрыше мяча от ворот. И чтобы делать это успешно — особенно с учетом того, что «Сити» подписал вратаря и защитников, которые не слишком комфортно чувствуют себя под давлением, — ему приходилось раз за разом полагаться на связку Родри и Бернарду.
В гостевом матче против «Лидс Юнайтед» испанец и португалец при свободных ударах располагались прямо по углам вратарской площади «Сити» вместо центральных защитников. Им вменялось в обязанность делать столько касаний, сколько потребуется, чтобы разбивать прессинг соперника и гасить стартовый натиск соперника.
Бернарду, по сути, стал главным кризис-менеджером «Ман Сити»: он часто уходил со своей номинальной позиции ради того, чтобы оказаться поблизости, если кому-то в линии обороны требовалась помощь.
Наглядный пример произошел в январе прошлого года, когда защитник Абдукодир Хусанов откровенно поплыл в первые 20 минут своего дебютного матча. Бернарду стал опускаться глубже, предлагая новичку самые простые варианты для передач. И в целом, если кому-то в футболке «Манчестер Сити» нужно было срочно выйти из-под давления, Бернарду тут же оказывался рядом.
Ни болельщики, ни журналисты никогда не замечали, что португальца нет на месте, потому что его действия всегда приносили пользу. Только Гвардиола и его штаб знали, что Бернарду нарушает позиционную дисциплину, но даже они были совершенно не против.
Если же в следующем сезоне «Мадрид» увязнет в хаотичном футболе на встречных курсах — в тех самых безумных «качелях», которых Гвардиола избегал всю свою карьеру и особенно в свой прощальный год в Манчестере, — то Бернарду вряд ли станет спасителем.
Его стихия — контролировать мяч и распоряжаться им с умом. До тех пор, пока команда организована и готова включать контрпрессинг сразу после потери, португалец будет яростно грызться за каждый подбор.
То, что за годы в «Сити» он запомнился прежде всего своей колоссальной беговой работой и неуступчивостью в единоборствах, нужно считать комплиментом его бойцовскому характеру, а вовсе не упреком его технике — она-то как раз у него на высочайшем уровне.
Многие болельщики «горожан» откровенно устали видеть его на правом фланге атаки, во многом из-за стереотипа, что крайний нападающий обязан разрывать защитников за счет прямолинейного дриблинга на скорости. Но задача Бернарду (как и его собственное игровое чутье) заключалась в другом: смещаться в центр, комбинировать с полузащитниками и помогать команде душить соперника прессингом на бровке.
Перешагнув тридцатилетний рубеж, Бернарду за последний год был вынужден несколько перестроить свою игру. Мы стали реже видеть от него тонкий атакующий перформанс и породистые голы из-за пределов штрафной, которые украшали его первые сезоны в Манчестере. И будет чертовски интересно посмотреть, сколько этой магии у него осталось, если Моуринью решит использовать его преимущественно в группе атаки.
Возможно, лучшие годы Бернарду-футболиста уже позади, но его влияние в раздевалке однозначно станет огромным подспорьем для «Реала», который затевает перестройку после двух подряд сезонов без трофеев. К тому же, его практически никогда не беспокоят травмы: за девять лет в Манчестере Силва принял участие в 460 из 537 официальных матчей «Сити».
Футбольная философия «Манчестер Сити» и «Реала» пересекается редко. Как, собственно, и взгляды Гвардиолы с Моуринью. Но те качества, которые делали Бернарду уникальным игроком в Манчестере, должны помочь ему стать своим и на «Сантьяго Бернабеу».