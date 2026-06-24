The Athletic рассказал, почему Жозе Моуринью настоял на переходе Бернарду Силвы в мадридский «Реал».

Есть определенная ирония в том, что Жозе Моуринью пригласил Бернарду Силву в мадридский «Реал» во многом по тем же самым причинам, за которые португальца так сильно любил Пеп Гвардиола.

Слово «любовь» здесь подходит как нельзя лучше: источники, близкие к Моуринью, который этим летом возвращается на «Сантьяго Бернабеу» на второй тренерский срок, используют именно его, когда рассказывают, как настойчиво 63-летний португальский специалист требовал этого трансфера.

Бернарду, которому в августе исполнится 32 года, покидает «Манчестер Сити» в статусе свободного агента после девяти сезонов в клубе. Он заходит в раздевалку «Реала», которая за последний год пережила немало взлетов и падений, и Моуринью крайне высоко ценит колоссальный опыт и менталитет, которые его соотечественник накопил в Манчестере.

Этот трансфер не входил в изначальные планы руководства «Мадрида» — инициатива полностью исходила от Моуринью, который настоял на подписании игрока, и клуб его поддержал.

Бернарду Силва globallookpress.com

Даже если не брать в расчет чисто игровые качества, за пределами поля «Реал» получает огромный актив. Люди из окружения первой команды «Манчестер Сити» в прошлом сезоне восхищались отношением Бернарду к тренировкам, отмечая, что он изо дня в день удерживал планку интенсивности на самом высоком уровне. В какой-то момент он даже по личной инициативе оставался работать с молодежным составом клуба, хотя совершенно не обязан был этого делать.

Одно из качеств, которые Гвардиола ценит больше всего — по словам тех, кто с ним работал, — это характер футболиста. И есть мнение, что Бернарду стал любимым игроком каталонского тренера именно по этой причине (а ведь этот человек в свое время тренировал Лионеля Месси).

«Я не забываю Бернарду Силву и то, что он сделал для нас в этом сезоне, особенно в этом сезоне», — говорил Гвардиола в прошлом году.

В середине сезона-2024/25 «Ман Сити» выдал отрезок всего из 11 побед в 31 матче, и в то время было отчетливо видно, что Бернарду с трудом выдерживает общий темп игры.

Я не забываю. Помню ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, когда мы не выиграли вообще ни одного матча (что, конечно, преувеличение), но он был на поле в каждой игре. Пробегал по 30 километров за матч, закрывал разные позиции, пахал, и в какой-то момент просто опустошил себя изнутри, ментально. На фоне неудач он был измотан и выжат как лимон. Но в ключевых матчах у Бернарду проявляется невероятно мощный характер. Для меня это игрок совершенно другого уровня по очень многим причинам. Хосеп Гвардиола Бывший главный тренер «Манчестер Сити»

В том сезоне уровень игры Силвы упал до рекордно низких для него показателей — как раз тогда, когда соперники раз за разом пользовались нехваткой динамики и мобильности у «Манчестер Сити». Носиться за оппонентами по всему полю без мяча — это совсем не его футбол, что тогда и бросалось в глаза.

Моуринью планирует задействовать Бернарду на нескольких позициях. Это абсолютно разумный ход: до тех пор, пока от португальца требуется контроль мяча, никаких проблем возникать не должно.

Бернарду Силва и Хосеп Гвардиола globallookpress.com

В прошлом сезоне Бернарду вернулся на свой пиковый уровень и стал самым влиятельным игроком «Сити» как на поле, так и в раздевалке. Та самая смелость и «наличие яиц», которые так обожает Гвардиола, в основном проявляются в готовности Силвы брать игру на себя в самые критические моменты. Он не боится опускаться глубоко назад и забирать мяч у собственного вратаря — даже под яростным прессингом на чужих стадионах. Бернарду будет кружить с мячом, продвигаясь то в одну сторону, то в другую, пока не увидит коридор для идеальной передачи, тем самым выигрывая для своей команды драгоценное время.

Источники утверждают, что Моуринью — давний соперник Гвардиолы еще со времен своего первого прихода в «Реал», когда каталонец возглавлял «Барселону», — видит в Бернарду игрока с более атакующим потенциалом. Он рассматривает его на позиции «восьмерки», «десятки» или на правом фланге. В роли атакующего полузащитника («десятки») он, конечно, будет подменять Джуда Беллингема, но такой вариант использования португальца считается вполне рабочим и регулярным. «Мадриду» уже давно не хватает глубинного плеймейкера-метронома в стиле Луки Модрича или Тони Крооса, и не исключено, что со временем Бернарду органично закроет именно эту позицию.

В последние несколько лет в «Манчестер Сити» он определенно играл ближе к атаке, но в прошлом сезоне его главная ценность для Гвардиолы заключалась в работе глубже — в самом центре поля. Действуя в паре с Родри, он помогал удерживать мяч, а вместе с ним и контроль над матчами в сильно изменившейся Премьер-лиге.

Футбольная философия Гвардиолы настолько прочно прижилась в высшем английском дивизионе, а сам он задержался здесь так надолго (на 10 лет), что тактическая революция произошла еще до его ухода.

Из-за обилия команд, стремящихся доминировать в плане владения мячом и контролировать полуфланги, тренеры начали массово переходить на персональную опеку, задействуя мощных и атлетичных игроков. В моду внезапно вернулись дальние ауты, а подача угловых превратилась в сплошную силовую толкотню в штрафной.

Гвардиола в какой-то степени адаптировался к этим условиям, добавив в состав больше физически мощных исполнителей. Однако он наотрез отказался отказываться от своих ключевых принципов при розыгрыше мяча от ворот. И чтобы делать это успешно — особенно с учетом того, что «Сити» подписал вратаря и защитников, которые не слишком комфортно чувствуют себя под давлением, — ему приходилось раз за разом полагаться на связку Родри и Бернарду.

Бернарду Силва globallookpress.com

В гостевом матче против «Лидс Юнайтед» испанец и португалец при свободных ударах располагались прямо по углам вратарской площади «Сити» вместо центральных защитников. Им вменялось в обязанность делать столько касаний, сколько потребуется, чтобы разбивать прессинг соперника и гасить стартовый натиск соперника.

Бернарду, по сути, стал главным кризис-менеджером «Ман Сити»: он часто уходил со своей номинальной позиции ради того, чтобы оказаться поблизости, если кому-то в линии обороны требовалась помощь.

Наглядный пример произошел в январе прошлого года, когда защитник Абдукодир Хусанов откровенно поплыл в первые 20 минут своего дебютного матча. Бернарду стал опускаться глубже, предлагая новичку самые простые варианты для передач. И в целом, если кому-то в футболке «Манчестер Сити» нужно было срочно выйти из-под давления, Бернарду тут же оказывался рядом.

Ни болельщики, ни журналисты никогда не замечали, что португальца нет на месте, потому что его действия всегда приносили пользу. Только Гвардиола и его штаб знали, что Бернарду нарушает позиционную дисциплину, но даже они были совершенно не против.

Бернарду Силва globallookpress.com

Если же в следующем сезоне «Мадрид» увязнет в хаотичном футболе на встречных курсах — в тех самых безумных «качелях», которых Гвардиола избегал всю свою карьеру и особенно в свой прощальный год в Манчестере, — то Бернарду вряд ли станет спасителем.

Его стихия — контролировать мяч и распоряжаться им с умом. До тех пор, пока команда организована и готова включать контрпрессинг сразу после потери, португалец будет яростно грызться за каждый подбор.

То, что за годы в «Сити» он запомнился прежде всего своей колоссальной беговой работой и неуступчивостью в единоборствах, нужно считать комплиментом его бойцовскому характеру, а вовсе не упреком его технике — она-то как раз у него на высочайшем уровне.

Многие болельщики «горожан» откровенно устали видеть его на правом фланге атаки, во многом из-за стереотипа, что крайний нападающий обязан разрывать защитников за счет прямолинейного дриблинга на скорости. Но задача Бернарду (как и его собственное игровое чутье) заключалась в другом: смещаться в центр, комбинировать с полузащитниками и помогать команде душить соперника прессингом на бровке.

Бернарду Силва globallookpress.com

Перешагнув тридцатилетний рубеж, Бернарду за последний год был вынужден несколько перестроить свою игру. Мы стали реже видеть от него тонкий атакующий перформанс и породистые голы из-за пределов штрафной, которые украшали его первые сезоны в Манчестере. И будет чертовски интересно посмотреть, сколько этой магии у него осталось, если Моуринью решит использовать его преимущественно в группе атаки.

Возможно, лучшие годы Бернарду-футболиста уже позади, но его влияние в раздевалке однозначно станет огромным подспорьем для «Реала», который затевает перестройку после двух подряд сезонов без трофеев. К тому же, его практически никогда не беспокоят травмы: за девять лет в Манчестере Силва принял участие в 460 из 537 официальных матчей «Сити».

Футбольная философия «Манчестер Сити» и «Реала» пересекается редко. Как, собственно, и взгляды Гвардиолы с Моуринью. Но те качества, которые делали Бернарду уникальным игроком в Манчестере, должны помочь ему стать своим и на «Сантьяго Бернабеу».