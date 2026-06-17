Football365 представил рейтинг из 14-ти португальских футболистов, которых Жозе Моуринью привёл в свои клубы за пределами родины.

Жозе Моуринью сделал привычкой подписание португальских игроков на протяжении всей своей карьеры и повторил этот трюк, приведя Бернарду Силву в «Реал».

Часто выбирая футболистов среди тех, кого представляют агенты из его собственного круга, «Особенный» работал со многими своими соотечественниками в разных странах.

Всё началось с серьёзного акцента на португальские таланты в начале его работы в «Челси», и приверженность специалиста землякам остаётся неизменной.

Ниже рейтинг остальных 14-ти португальских исполнителей, которых Моуринью привёл в клубы за пределами Португалии.

Бернарду Силва globallookpress.com

14. Нуну Мораиш («Челси»)

Кто это?

Перешедший из клуба второго португальского дивизиона «Пенафиел» тогда же, когда тренер возглавил «Челси» летом 2004 года, опорный полузащитник провёл всего четыре матча в английской Премьер-лиге (АПЛ).

В итоге Нуну Мораиш ретировался и провёл свыше 10-ти лет на Кипре в составе АПОЭЛа. Неплохо устроился.

13. Жедсон Фернандеш («Тоттенхэм»)

Полная трата времени для всех участников этой истории.

Большинство 21-летних футболистов, которые переходят в клуб на правах аренды с опцией выкупа за более чем 40 млн фунтов, должны быть довольно хороши. Но «Шпоры» так и не удосужились это выяснить в случае с Фернандешем.

Полузащитник испытывал серьёзные проблемы с игровым временем во время своей аренды в «Тоттенхэме» и ни разу не вышел в стартовом составе на матч АПЛ.

«Все молодые футболисты хотят работать с Жозе Моуринью, потому что он один из лучших — все мы хотим находиться рядом с лучшими, поэтому работать с ним просто фантастически», — сказал Жедсон Фернандеш после перехода.

Моуринью уважал игрока:

«Я никогда не буду тем, кто станет давить на него или говорить, что не хочу видеть его здесь», — говорил он за несколько месяцев до того, как 18-месячная аренда была досрочно прекращена.

Но в его планах просто не нашлось места для Жедсона. Это был единственный португальский новичок, которого Моуринью подписал в период работы с «Тоттенхэмом». Попытка заполучить более известного Фернандеша — Бруну — оказалась неудачной.

12. Ренату Саншеш («Рома»)

Справедливости ради, Ренату Саншеш сумел возродить свою карьеру после неудачного периода в «Суонси» и вновь стать вполне уважаемым полузащитником во Франции.

Ренату Санчеш globallookpress.com

Но после перехода в «Рому» на правах аренды из ПСЖ летом 2023 года он сделал огромный шаг назад. Хавбек забил гол в своём первом матче Серии А в стартовом составе, но эта игра также оказалась его единственным выходом с первых минут в чемпионате Италии. И он составил всего 45 минут.

Период Саншеша в «Роме» был омрачён семью разными травмами за один год. Моуринью не доработал сезон до конца сезона, и, само собой, римляне не стали выкупать игрока после ухода тренера.

11. Рикарду Куарежма («Интер»)

Гений настроения — когда у него шло. Но в «Интере» таких дней было немного.

Рикарду Куарежма обошёлся миланцам более чем в 18 млн евро в 2008 году и ярко начал, забив знаменитым ударом «тривела» в дебютном матче Серии А. Но больше за «нерадзурри» он не забивал, а Моуринью жаловался на недостаточную работу вингера на команду.

Всего через четыре месяца после перехода игрока отправили в аренду в «Челси», а позже признали худшим футболистом сезона в чемпионате Италии.

10. Манише («Челси»)

Великолепен у Моуринью в «Порту». Но в «Челси» всё было совсем иначе.

9. Сержиу Оливейра («Рома»)

Надёжный, хотя и не выдающийся игрок «Ромы», которую Моуринью привёл к победе в Лиге конференций.

Сержиу Оливейра присоединился к команде на правах аренды из «Порту» в середине первого сезона Моуринью в Риме и в целом оправдал ожидания в центре поля.

Однако этого было недостаточно, чтобы получить полноценный контракт, поскольку «Особенный» сделал то, что умеет лучше всего — подписал Неманью Матича.

8. Нелсон Семеду («Фенербахче»)

По всем отзывам, после ухода из «Вулверхэмптона» в «Фенербахче» в 2025 году он проявил себя довольно хорошо. Там Нелсон Семеду стал единственным португальским подписанием Моуринью.

Правда, их совместная работа продлилась недолго — Моуринью был уволен менее чем через месяц после перехода правого защитника.

Нелсон Семеду globallookpress.com

7. Руй Патрисиу («Рома»)

После того как «Рома» решила, что хорошей идеей будет заменить Алиссона, эм... будущим запасным вратарём «Астон Виллы» Робином Ольсеном, а затем разочаровалась в арендованном экс-игроке «Тоттенхэма» Пау Лопесе, клуб понял, что в 2021 году нужен новый голкипер, чтобы удовлетворить запросы Моуринью.

Он обратился к клиенту своей агентской группы Gestifute — Руй Патрисиу, и «Роме» его покупка у «Вулверхэмптона» обошлась менее чем в 10 млн фунтов.

Сначала всё работало: Патрисиу провёл все матчи своего первого сезона в Серии А и сыграл важную роль в победе «Ромы» в Лиге конференций. Однако в следующие пару лет его форма резко ухудшилась, и вскоре после увольнения Моуринью в январе 2024 года тот потерял место в основном составе.

6. Диогу Дало («Манчестер Юнайтед»)

Восемь лет — огромный срок в футболе, но именно столько Диогу Дало уже находится в «Манчестер Юнайтед». Один из этих сезонов он провёл в аренде за «Милан», но последние пять лет португалец — постоянный игрок основы «Красных Дьяволов».

Велик ли он? Нет. Был ли его период в клубе достойным? Да, пожалуй.

Его форма была нестабильной, и при Моуринью мы так и не увидели лучшую версию Дало, но почти 250 матчей от игрока, стоившего 19 млн фунтов, — вполне хороший результат.

Возможна ли ещё одна встреча с Моуринью? Кто знает.

5. Фабиу Коэнтрау («Реал»)

Моуринью будет надеяться, что его следующее португальское приобретение для «Реала» окажется не хуже, а может, и лучше предыдущего.

Фабиу Коэнтрау globallookpress.com

Коэнтрау перешёл из «Бенфики» в 2011 году в рамках сделки с участием Эсекьеля Гарая, чтобы создать конкуренцию Марсело на позиции левого защитника. Он так и не смог вытеснить бразильца, но был достойным дублёром и в другой реальности вполне мог бы стать основным.

Фулбек провёл за «Сливочных» 106 матчей и выиграл Ла Лигу уже в первом сезоне за команду Моуринью, ставившую рекорды.

4. Рикарду Карвалью («Реал»)

После игры под руководством сеу Жозе в «Порту» и «Челси» Рикарду Карвалью вновь объединился с «Особенным» после его ухода в «Реал» в 2010 году.

Он провёл сильный дебютный сезон, сыграв 48 матчей, но в следующие два года его роль постепенно уменьшалась. Во время перехода было много скептицизма — ему было уже за 30, — однако сначала Карвалью сумел показать высокий уровень.

«Я понимаю, почему некоторые критиковали этот переход. Мне было 32 года, и я долго играл в Лондоне», — вспоминал он ближе к концу первого сезона.

«У меня были проблемы физического характера, потому что мне не дали полностью восстановиться. Я пропустил больше времени, чем обычно требуется при мышечных травмах. Было давление, я хотел играть и снова получил травму. Она не зажила полностью, и случился рецидив.

Но я был уверен, что добьюсь успеха. Я знал, что буду хорошо играть. Это другой футбол, и я хотел доказать, что готов физически и морально».

3. Тиагу («Челси»)

Тиагу был в составе «Челси» в первом сезоне Моуринью после перехода из «Бенфики» и провёл более 50 матчей. Несмотря на свою важность, клуб отпустил его всего через год, продав «Лиону», чтобы исполнить желание хавбека получать больше практики перед чемпионатом мира 2006 года.

«Он замечательный парень и был для нас очень хорошим игроком. Нам будет не хватать его и как футболиста, и как человека», — сказал тогда Моуринью.

Спустя годы, уже закрепившись в «Атлетико», Тиагу рассказал, что «Особенный» пытался подписать его снова во время своего второго периода работы в «Челси».

2. Паулу Феррейра («Челси»)

Один из самых надёжных игроков первой команды Моуринью в «Челси». Он последовал за тренером из «Порту» в 2004 году. Став важным исполнителем, правый защитник помог «Синим» выиграть титул чемпиона Англии в дебютном сезоне как для него самого, так и для тренера.

В итоге Паулу Феррейра провёл более 200 матчей за лондонский клуб и оставался там до завершения карьеры — вплоть до того самого лета, когда Моуринью вернулся на «Стэмфорд Бридж» во второй раз.

В его лучшие годы «Особенный» называл Феррейру лучшим правым защитником мира.

1. Рикарду Карвалью («Челси»)

Но на вершине рейтинга оказался ещё один вечный любимец Моуринью — всё тот же знакомый Рикарду Карвалью.

Рикарду Карвалью globallookpress.com

Также перейдя из «Порту» в «Челси» в 2004 году, центральный защитник на протяжении шести лет был образцом стабильности на «Стэмфорд Бридж», прежде чем вновь воссоединиться с Моуринью в «Реале».

Во время совместной работы в Лондоне между ними случались напряжённые моменты, но они явно сохранили взаимное уважение. Карвалью завершил карьеру на «Стэмфорд Бридж» с показателем 210 матчей, и вместе с Феррейрой стал трёхкратным чемпионом Англии.