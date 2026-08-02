ESPN анализирует принципы, по которым действуют ведущие клубы английской Премьер-лиги в летнее трансферное окно.

До закрытия летнего трансферного окна остаётся один месяц, и топ-клубы английской Премьер-лиги — по большей части — уже очень активно поработали над обновлением своих составов в преддверии сезона-2026/27.

Давайте внимательно разберём трансферную деятельность, которую они уже успели провести, и оценим различные подходы, которыми те руководствуются. Ваш клуб щедро тратит деньги или твёрдо придерживается своей оценки игроков? Готовится ли он к смене игровой схемы или просто меняет футболистов на равноценные замены?

Разбираемся, чем продиктованы главные трансферные решения этого лета.

«Арсенал»

Стратегия: не переплачивать за трансферные цели

Этим летом «Арсенал» жёстко придерживается собственной оценки стоимости игроков, из-за чего он пока не проявил большой активности ни на входящем, ни на исходящем трансферном рынке.

Выкуп Пьеро Инкапье после аренды стал вполне ожидаемым решением. В остальном же «Канониры» лишь заменили Леандро Троссарда (31 год) на Христоса Дзолиса (24 года), получив на этой позиции игрока моложе и динамичнее.

Христос Дзолис globallookpress.com

Однако состав нуждается в усилении и на других позициях. Пока чемпион Англии просто отказывается платить суммы, которые требуют за интересующих его футболистов.

В списке желаемых приобретений клуба были или остаются Морган Роджерс, Эзри Конса, Бруно Гимарайнс и Брэдли Барколя. Однако Роджерс уже перешёл в «Челси», а по трём остальным игрокам существенного прогресса пока не наблюдается.

В эпоху, когда трансферные суммы достигают астрономических размеров, трудно критиковать лондонцев за то, что они чётко определили предел своих расходов и не собираются его превышать.

Однако по мере приближения закрытия трансферного окна будет интересно посмотреть, останется ли «Арсенал» верен этой стратегии.

«Астон Вилла»

Стратегия: один ушёл — один пришёл; искать максимально похожие замены

Это лето для «Астон Виллы» выдалось крайне непростым. Команда из-за трансферов и травм рискует потерять как минимум четырёх исполнителей, регулярно выходивших в стартовом составе в прошлом сезоне.

Морган Роджерс перешёл в «Челси», Юри Тилеманс — в «Манчестер Юнайтед», левый защитник Люка Динь близок к переходу в ПСЖ, а центральный хавбек Амаду Онана порвал переднюю крестообразную связку на чемпионате мира 2026 года.

Колоссальные 117 млн фунтов, которые «Челси» заплатил за Роджерса, помогли «Вилле» ослабить финансовое давление после соглашения с УЕФА, ограничивающего допустимый размер убытков клуба.

Однако это не дало бирмингемцам полной свободы на трансферном рынке. Вместо этого они действуют по принципу «один ушёл — один пришёл»: похоже, на каждую потенциальную потерю заранее подготовлен список возможных замен.

Открытие чемпионата мира Жоан Манзамби заменил Роджерса. Игрок сборной Швейцарии обладает схожими качествами: уверенно идёт в дриблинг, продвигает мяч вперёд, разрезает оборону передачами и грамотно открывается в свободные зоны.

Жоан Манзамби globallookpress.com

Центральный полузащитник Жуан Гомеш, перешедший из «Вулверхэмптона», — недооценённый распасовщик, который способен частично компенсировать потерю Тилеманса. Возможно, ему недостаёт креативности бельгийца, но он компенсирует это мобильностью и агрессивностью.

На фланге «Челси» Алехандро Гарначо сменил Джейдона Санчо — теперь коллектив получил игрока, способного растягивать оборону соперника. Он привносит в игру то качество, которого больше нет ни у кого в составе.

Главным кандидатом на замену Диню слева считается Первис Эступиньян из «Милана» — фулбек, с которым Унаи Эмери работал в «Вильярреале» с 2020 по 2022 годы.

До конца лета «Астон Виллу», скорее всего, ждут новые продажи. И, судя по всему, каждую потерю клуб будет компенсировать точечной заменой.

«Челси»

Стратегия: громкий трансфер для Алонсо и подготовка к игре с тремя центрбеками

Как и «Астон Вилла», «Челси» находится под пристальным финансовым контролем УЕФА в рамках соглашения, ограничивающего размер допустимых убытков. Однако, в отличие от бирмингемцев, лондонцы не стесняются тратить деньги.

Достаточно вспомнить 117 млн фунтов, заплаченные за лучшего атакующего игрока «Кларетовых» — Роджерса. Вероятно, в клубе уверены, что смогут заработать сотни миллионов на продаже футболистов и тем самым сбалансировать бюджет.

Покупка хавбека стала настоящим заявлением о намерениях. Если добавить к этому назначение известного испанского специалиста Хаби Алонсо главным тренером, становится очевидно: в «Челси» считают прошлогоднее 10-е место полным провалом и намерены максимально быстро исправить ситуацию.

Остальные трансферы выглядят менее громкими, но более продуманными. Марко Палестра был одним из лучших латералей Серии А в прошлом сезоне, а Максанс Лакруа на протяжении последних двух лет отлично проявлял себя в роли центрбека в «Кристал Пэлас».

Хаби Алонсо globallookpress.com

Не готовит ли «Челси» почву для перехода на схему с тремя центральными защитниками? Пока в предсезонных матчах этого не видно, однако именно такая система была визитной карточкой Хаби Алонсо во время его чемпионского сезона-2023/24 с «Байером», завершившегося без единого поражения.

«Ливерпуль»

Стратегия: ставка на скорость и энергичность игроков

Пока этим летом «Ливерпуль» подписал лишь одного новичка — Виктор Муньос. Быстрый, энергичный вингер, который, кажется, не перестаёт двигаться ни на секунду, идеально воплощает тактические принципы нового главного тренера Андони Ираолы.

Однако если «Красные» действительно хотят бороться за титул АПЛ, одного приобретения явно недостаточно, а действовать нужно быстро. Испанец должен стать лишь первым из пяти-шести новичков, которых клуб рассчитывает подписать до закрытия трансферного окна.

Следующей целью считается Брэдли Барколя из ПСЖ. Как и Муньос, он обладает невероятной скоростью и готов выполнять большой объём работы без мяча — активно прессинговать и отрабатывать в обороне. Очевидно, что Ираола последовательно перестраивает линию атаки именно под такой профиль футболистов.

Поэтому можно ожидать, что и остальные потенциальные новички — центрхав, правый фулбек и центрбек — будут отличаться высокой интенсивностью, атлетизмом и работоспособностью.

Для современной АПЛ это уже почти стандарт, но команды Ираолы всегда доводят эти качества до максимума, поскольку именно на них строится его энергозатратный стиль игры.

«Манчестер Сити»

Стратегия: реагировать на потери игроков и тренеров

За последние полтора года «Манчестер Сити» пережил серьёзные изменения. Однако потеря многолетнего наставника Пепа Гвардиолы, полузащитника Бернарду Силвы, защитника Джона Стоунза и, возможно, обладателя «Золотого мяча»-2024 Родри будет для клуба настоящей катастрофой.

Пеп Гвардиола globallookpress.com

Немногие позавидовали бы спортивному директору Угу Виане, которому этим летом пришлось сохранять стабильность в клубе, столкнувшемся с массовым уходом ключевых фигур.

Судя по всему, функционер решил придерживаться принципа: «чем больше всё меняется, тем больше остаётся прежним». На смену Гвардиоле пришёл Энцо Мареска, ранее работавший его помощником в «Сити» и исповедующий те же игровые принципы.

Главным же приобретением в центр поля стал Эллиот Андерсон из «Ноттингем Форест» за 116 млн фунтов. Его физические данные и универсальность позволяют рассматривать хавбека как долгосрочную замену Родри.

Кроме того, «Горожане» работают над трансфером марокканца Айюба Буадди, ставшего одним из открытий чемпионата мира-2026. На бумаге связка Андерсона и Буадди выглядит чрезвычайно перспективной.

Несмотря на масштабные изменения, клуб старается сохранить свою игровую идентичность. Мареска обеспечивает преемственность в стиле, Андерсон выглядит лучшим кандидатом на роль наследника Родри, а оставшееся время трансферного окна позволит новому тренеру получить, вероятно, ещё одного-двух игроков по своему выбору.

«Манчестер Юнайтед»

Стратегия: не втягиваться в аукционы и ждать, пока рынок успокоится

Когда в начале трансферного окна Матеуш Фернандеш за 85 млн фунтов и Сандро Тонали за 92,5 млн перешли в «Тоттенхэм», все выглядело так, что это крайне неудачное лето для клуба, которому срочно требуются два, а то и три центрхава. Именно в такой ситуации оказался «Манчестер Юнайтед».

Первые крупные сделки обычно задают ценовую планку всему рынку. Манкунианцы вполне справедливо опасались, что в итоге им придётся потратить около 200 млн фунтов на трёх игроков центра поля. Тем не менее, клубу удалось качественно усилиться без чрезмерных расходов.

Покупка Андрея Сантоса у «Челси» за 48 млн фунтов оказалась выгодной обеим сторонам, поскольку лондонцам требовались деньги для соблюдения финансовых требований. А активация пункта о выкупе Юри Тилеманса у «Астон Виллы» за 35 млн фунтов вообще выглядит блестящим решением.

Юри Тилеманс globallookpress.com

Получив двух полузащитников менее чем за 100 млн фунтов, «Юнайтед» сохранил финансовую гибкость. Это позволяет либо потратить больше на третьего игрока, либо дождаться действительно выгодной возможности.

Например, если «Реал» купит Родри у «Сити», не окажется ли Эдуардо Камавинга лишним? Если такой шанс появится, наличие свободных средств может стать решающим преимуществом.

Кроме того, клуб вынужден выжидать и по другим позициям. Неожиданное возвращение Маркуса Рашфорда после аренды изменило структуру состава. Если он останется, необходимости покупать ещё одного вингера по сути нет.

Это также повлияет на развитие молодого Патрика Доргу: будет ли он играть на левом фланге обороны или все-так в атаке? Ответ на этот вопрос определит и дальнейшие планы клуба по усилению защиты.

«Ньюкасл»

Стратегия: подписывать более молодых, чтобы избегать трансферных войн

Прошлое лето оказалось для «Ньюкасла» крайне болезненным. Клуб не только оказался втянут в затянувшуюся трансферную сагу вокруг ухода своего лидера атак Александера Исака, но и упустил практически всех основных кандидатов ему на замену. Юго Экитике, Жуан Педру, Беньямин Шешко и другие выбрали другие клубы, вынудив «Сорок» переходить к запасным вариантам.

Начало нынешнего лета выглядело не менее тревожным. Команду покинули Энтони Гордон и Сандро Тонали. Затем клуб согласовал трансфер Виктора Муньоса, но тот предпочёл «Ливерпуль». Аналогичная история произошла с Жоаном Манзамби, выбравшим «Астон Виллу». Возникло ощущение неприятного дежавю.

Ответом стало ускорение процесса оценки молодых талантов и готовность подписывать их значительно раньше, чем прежде.

Сандро Тонали globallookpress.com

Показательны три нынешних приобретения: Базумана Туре (20 лет) провёл лишь один полноценный сезон в Бундеслиге, Эвен Жауэн (20 лет) ещё ни разу не сыграл в высшем дивизионе, а Аладжи Бамба (19 лет) до перехода успел лишь 10 раз выйти в основе «Монако».

«Ньюкасл» делает ставку на работу своего скаутского отдела и готов брать игроков на гораздо более раннем этапе их карьеры. Такой подход связан с большими рисками, ведь оценивать приходится по гораздо меньшему объёму данных, но зато позволяет избежать аукционов и ситуаций, когда футболиста в последний момент перехватывает другой клуб.

Впрочем, даже самый продуманный план может дать сбой. Неожиданный уход главного тренера Эдди Хау в четверг вновь поставил под вопрос всё направление развития клуба.

«Тоттенхэм»

Стратегия: громкие покупки под контролем Роберто Де Дзерби

Сегодня большинство топ-клубов доверяют трансферную политику спортивным директорам, которые руководят работой скаутов и аналитиков. Главный тренер обычно участвует в обсуждении кандидатов, но редко принимает окончательные решения.

«Тоттенхэм» тоже работал по этой модели... до нынешнего лета. Лондонцы отказались усиливать структуру вокруг технического директора Йохана Ланге и сделал ставку на главного тренера Роберто Де Дзерби, фактически передав ему руководство трансферной кампанией.

Результатом стала невероятно активная работа уже в начале окна: клуб подписал сразу шестеро новичков, причём сразу нескольких — за огромные деньги.

52 млн фунтов заплатил за Яна Пауля ван Хекке из «Брайтона», 85 млн — за Матеуша Фернандеша из «Вест Хэма», а Сандро Тонали обошёлся в 92,5 млн с возможным ростом суммы до 100 млн. Все эти игроки были личными целями Де Дзерби, и клуб добился их подписания практически любой ценой.

Итальянец известен как требовательный и непростой в общении тренер, привыкший добиваться своего. Нет сомнений, что этим летом ему фактически предоставили полный контроль над трансферной кампанией, чтобы реализовать его амбициозный проект.

Лишь время покажет, было ли это правильным решением, однако есть основания полагать, что «Тоттенхэм» по крайней мере уже не будет третий сезон подряд болтаться над зоной вылета.