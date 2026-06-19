«Ливерпуль» снова сделал это. Год назад мерсисайдцы перехватили у «Ньюкасла» Юго Экитике. Теперь — Виктора Муньоса. GOAL рассказывает, почему 22-летний испанец, прошедший через «Барселону» и «Реал», должен заткнуть дыру на правом фланге «Энфилда» — и готов ли он к этому морально.

На этой неделе болельщики «Ньюкасла» вполне могут испытывать неприятное чувство дежавю. Уже второй год подряд «сороки» долгое время считаются главными претендентами на перспективного молодого атакующего игрока, но в самый последний момент «Ливерпуль» вмешивается и уводит цель прямо из-под носа конкурента.

Прошлым летом таким футболистом был Юго Экитике, а теперь — Виктор Муньос.

Все указывало на то, что «Ньюкасл» заключит сделку по 22-летнему таланту, чтобы усилить атаку, которая в прошлом сезоне АПЛ была лишь девятой по эффективности, а вдобавок понесла серьезную потерю из-за перехода Энтони Гордона в «Барселону».

Виктор Муньос globallookpress.com

Однако теперь именно Муньосу предстоит решать задачи, связанные с уходом Мохаммеда Салаха, травмой Экитике и ожидаемым расставанием с Федерико Кьезой.

Для молодого форварда это очередная важная веха в насыщенной карьере. Муньос успел пройти через академии «Барселоны» и мадридского «Реала», а затем раскрылся в «Осасуне», что принесло ему первый вызов в сборную Испании и место в заявке «Ла Рохи» на ЧМ-2026.

Несмотря на молодой возраст, нападающий уже успел накопить серьезный опыт, а его талант неизменно привлекал внимание ведущих европейских клубов. Но что именно делает Виктора Муньоса настолько особенным? И почему именно он стал первым новичком «Ливерпуля» в эпоху Андони Ираолы?

Где все началось

Футбольное становление Виктора Муньоса сложно назвать обычным. Далеко не каждый игрок может похвастаться тем, что прошел через академии сразу двух главных испанских грандов — «Барселоны» и мадридского «Реала».

Виктор Муньос globallookpress.com

Родившийся в Каталонии Муньос начал заниматься футболом в местном клубе «Сант-Габриэль», после чего оказался в знаменитой академии «Барселоны» — Ла Масии. Однако в системе «сине-гранатовых» он провел всего три года.

В возрасте 14 лет вингер перешел в другую каталонскую команду — «Дамм», которая также славится своей работой с молодыми футболистами. Через ее структуру в свое время прошли такие игроки, как Кристиан Тельо и Жерар Морено.

Муньосу хотелось больше игрового времени и более заметной роли, чем та, что была у него в «Барселоне». В «Дамме» он это получил — и заиграл настолько ярко, что им заинтересовался сам «Реал».

«Его хотели и другие клубы, но как только появился интерес со стороны "Реала", никакого торга быть не могло — все решилось сразу», — рассказали представители «Дамма» изданию Relevo.

В столице Испании Муньос продолжил стремительно прогрессировать. Он последовательно поднимался по ступеням клубной системы и в концовке сезона-2024/25 дебютировал за основную команду. Символично, что первый матч за «Реал» он провел именно против «Барселоны». Затем он вышел на поле в победной игре с «Севильей», а летом того же года дважды появился на Клубном чемпионате мира.

Однако, приближаясь к своему 22-летию, Муньос понимал, что для дальнейшего развития ему необходимо гораздо больше игрового времени. И вскоре такой шанс представился.

Большой прорыв

За два дня до своего дня рождения было объявлено, что Муньос подписал пятилетний контракт с «Осасуной». Сумма трансфера составила €5 млн, а «Реал» сохранил за собой право обратного выкупа.

Виктор Муньос globallookpress.com

Для самой «Осасуны» сезон сложился далеко не так успешно, как предыдущий. Если в кампании-2024/25 клуб занял девятое место в Ла Лиге и дошел до четвертьфинала Кубка Испании, то теперь команде пришлось вести борьбу за выживание. Однако именно здесь Муньос получил то, чего так долго добивался, — стабильное место в основном составе. И он сполна оправдал доверие.

Особенно важными оказались два его результативных действия, напрямую повлиявшие на сохранение прописки в элитном дивизионе. «Осасуна» избежала вылета буквально чудом — благодаря лучшим показателям в личных встречах при равенстве очков с «Мальоркой» и «Леванте».

В этой ситуации огромное значение приобрели гол Муньоса в ворота «Леванте» в декабре и его голевая передача в мартовском матче с «Мальоркой».

Виктор Муньос празднует гол в ворота «Леванте» globallookpress.com

Эти эпизоды вошли в число восьми результативных действий вингера в чемпионате Испании. Больше очков по системе «гол+пас» в составе «Осасуны» набрал только лучший бомбардир команды Анте Будимир, записавший на свой счет 17 мячей.

При этом Муньос нередко играл через боль, чтобы помочь «красным» в трудный момент. Он дважды признавался игроком месяца в команде, а в марте получил свой первый вызов в основную сборную Испании.

Дебют за главную команду страны получился для 22-летнего футболиста незабываемым. Выйдя на замену в матче с Сербией, вингер забил свой первый гол за «Ла Роху».

Как идут дела сейчас?

Когда главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте объявлял заявку на чемпионат мира, в активе Виктора Муньоса было всего два матча за национальную команду. Тем не менее молодой вингер успел произвести настолько сильное впечатление, что оказался в числе 26 футболистов, отправившихся на мировое первенство.

Луис де ла Фуэнте globallookpress.com

Думаю, это парень с колоссальным футбольным потенциалом, и он показал в сборной, на самом высоком международном уровне, что готов конкурировать и там. Луис де ла Фуэнте главный тренер сборной Испании

По ту сторону Атлантики внимание было приковано не только к попыткам Испании впервые с 2010 года выиграть чемпионат мира. Самому Муньосу предстояло принять одно из важнейших решений в своей карьере.

Казалось, что следующим клубом талантливого испанца станет «Ньюкасл». Интерес проявляли и «Манчестер Юнайтед», и «Байер», и, по слухам, даже «Барселона». Но все перевернулось в один момент. «Ливерпуль» активировал клаусулу в €40 млн (£34,5 млн / $46 млн), и Муньос выбрал переезд на «Энфилд».

Сильные стороны

Муньос — именно тот фланговый игрок, который заставляет болельщиков вскакивать со своих мест в ожидании чего-то особенного. Он обладает выдающейся скоростью и отличным дриблингом, не боится идти в обводку и регулярно вступает в дуэли один в один. Его прямолинейная и агрессивная манера игры способна быстро завоевать симпатии трибун.

Виктор Муньос (справа) globallookpress.com

К тому же Муньос универсален. Он способен одинаково эффективно действовать на обоих флангах атаки, а при необходимости может сыграть ближе к центру — под нападающим.

Еще одно качество, которое подкупает в вингере, — его работоспособность. Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте называл Муньоса «очень скромным» человеком, а его самоотдача и трудолюбие особенно ярко проявились в непростом сезоне, когда «Осасуна» боролась за выживание.

Многие молодые атакующие футболисты в такой ситуации теряются, уходят в тень, но не он — Муньос выходил играть даже через боль, лишь бы помочь команде остаться в Примере.

Эти качества делают его ценным исполнителем и без мяча. Высокая работоспособность позволяет эффективно участвовать в прессинге и обороне с передней линии.

В «Осасуне» это не всегда было заметно, поскольку команда большую часть сезона находилась под давлением и редко могла активно прессинговать соперников, однако необходимые для такой игры качества у Муньоса явно присутствуют.

Зоны для роста

Самая очевидная зона для роста — эффективность в завершающей стадии атак. Впрочем, для молодых форвардов это совершенно типичная история. За плечами Муньоса пока лишь один полноценный сезон на взрослом уровне, поэтому стабильность в принятии решений и реализации моментов еще только формируется.

Виктор Муньос globallookpress.com

По мере накопления опыта этот аспект его игры должен заметно улучшиться. И тогда его лучшие качества — скорость, нацеленность на ворота, смелость при ударах и умение обыгрывать оппонента для создания пространства под передачу или навес — будут приносить еще больше пользы.

Потенциал Муньоса позволяет говорить о том, что в будущем он способен стать куда более опасным и хладнокровным игроком в финальной трети поля, чем является сейчас.

Новый Энтони Гордон?

Неудивительно, что «Ньюкасл» так настойчиво интересовался Муньосом. По своему профилю испанец действительно во многом напоминает Энтони Гордона — игрока сборной Англии, который недавно покинул «сорок» ради перехода в «Барселону».

Энтони Гордон globallookpress.com

Муньос так же любит играть вертикально, уверен в своих силах и способен быть полезным как в роли созидателя, так и в качестве завершителя атак. При этом, как и Гордон на ранних этапах карьеры, он еще продолжает работать над тем, чтобы максимально раскрыть свой потенциал в плане результативности.

Еще одна общая черта — объем работы без мяча. Гордон всегда отличался дисциплиной и готовностью помогать команде в обороне, и Муньос обладает схожими качествами.

Когда испанец получает мяч и бежит вперед, в его действиях можно заметить определенное сходство с Диогу Жотой. Речь идет не столько о позиции на поле, сколько о манере игры: стремлении как можно быстрее продвигать атаку, уверенности при дриблинге и постоянном желании обострять ситуацию.

В целом Муньос не относится к числу самых эффектных и зрелищных вингеров современности. Однако он компенсирует это хорошей техникой, агрессивным стилем игры и высоким уровнем энергии, что делает его крайне полезным футболистом.

Что дальше?

Муньос надеется, что у него будет возможность показать болельщикам «Ливерпуля», на что он способен, уже по ходу чемпионата мира в составе сборной Испании. Пока что 15 июня действующие чемпионы Европы начали турнир с разочаровывающей ничьей с Кабо-Верде, а сам вингер весь матч провел в запасе.

Педри, Виктор Муньос и Давид Райя globallookpress.com

Тем не менее участие в мировом первенстве уже должно стать бесценным опытом для 22-летнего футболиста. Независимо от того, сколько игрового времени он получит, атмосфера турнира такого масштаба станет для Муньоса важнейшим опытом перед переходом в топ‑клуб АПЛ.

С подобным давлением он уже сталкивался в «Реале» — в том числе с негативной стороной. После нереализованного момента в проигранном «Барселоне» «Эль-Класико» в мае прошлого года молодой футболист столкнулся с волной критики и даже был вынужден удалить свои аккаунты в социальных сетях.

Дополнительный опыт выступлений за сборную Испании наверняка поможет ему лучше подготовиться к новым вызовам, прежде чем надеть футболку еще одного европейского гранда — «Ливерпуля».

Цена в €40 млн по нынешним меркам не выглядит чем‑то запредельным, но она ясно показывает, как высоко «красные» оценивают Муньоса. И это означает, что уже в ближайшем сезоне от испанца будут ждать серьезного вклада в результаты команды, даже если поначалу ему предстоит делить игровое время с другими фланговыми атакующими игроками «красных».