Football365 оценивает десять игроков, которые могут претендовать на роль преемника Мохаммеда Салаха на «Энфилде».

Заменить Мохаммеда Салаха — задача невероятно сложная для «Ливерпуля», и она вполне может закончиться неудачей. Но момент для принятия решения стремительно приближается.

Контракт Салаха вступает в свой последний год, и разговоры о возможном переезде в Саудовскую Про-лигу неизбежно снова окажутся на повестке дня.

«Ливерпуль» до сих пор даже не рассматривал предложения по египтянину, но нынешний сезон — его самый слабый за все время на «Энфилде». Если на стол ляжет крупное предложение, вопрос о будущем нападающего может оказаться куда более сложным, чем прежде.

Незадолго до отъезда на Кубок Африки Салах оказался в конфликтной ситуации с главным тренером Арне Слотом. С тех пор, даже несмотря на то, что стороны, похоже, снова нашли общий язык, вероятность ухода из «Ливерпуля» в 2026 году стала выглядеть более реальной.

В трансферных слухах все чаще появляются имена игроков, которых называют «новым Салахом» для «красных» — клуб начинает формировать список потенциальных преемников.

Правда в том, что почти никто не способен приблизиться к его пиковому уровню. Но рано или поздно «Ливерпулю» придется решать эту проблему.

Мы собрали 10 игроков, которых связывают с «Ливерпулем», — от реалистичных до откровенно смелых вариантов — и расположили их по степени соответствия роли наследника Салаха.

10. Манес Аклиуш («Монако»)

К списку возможных сменщиков Салаха добавился Манес Аклиуш — вингер недавно провел свой 100-й матч в Лиге 1 за «Монако». 24‑летнего француза ранее связывали с «Тоттенхэмом» (никто такого не заслуживает), но теперь в числе претендентов называют и «Ливерпуль».

Это не классический вингер, а скорее гибрид десятки и флангового плеймейкера. Его сильная сторона — умное движение, а не взрывная скорость. Такой профиль стал бы серьезным стилистическим разворотом для «Ливерпуля».

9. Янкуба Минте («Брайтон»)

Янкуба Минте провел сезон‑2023/24 под руководством Арне Слота в «Фейеноорде», куда он был отправлен в аренду из «Ньюкасла». Позже «сороки» продали его в «Брайтон».

21-летний вингер показывает на южном побережье Англии добротную, но пока не выдающуюся игру, и у него все еще остается значительный нераскрытый потенциал.

Чтобы стать полноценным преемником Салаха, ему необходимо заметно прибавить в результативности. Но именно Слот — тренер, при котором Минте забил больше всего в своей карьере.

Правда, все это может потерять смысл, если «Ливерпуль» решит расстаться с нынешним главным тренером.

8. Дезире Дуэ («ПСЖ»)

Этим летом Дезире Дуэ почти наверняка окажется недоступен для трансфера: «ПСЖ» занимает жесткую позицию относительно будущего игрока, если «Ливерпуль» или любой другой клуб попытается начать переговоры.

20-летний футболист способен играть на обоих флангах атаки и имеет действительно блестящие перспективы, однако парижане явно не настроены отпускать его.

Дуэ правша, в отличие от Салаха, и, возможно, не является тем узкоспециализированным правым вингером, который нужен «Ливерпулю». Но это вовсе не означает, что он не обладает особым талантом.

К слову, «Ливерпуль» также связывали с его партнером по команде — Брадли Баркола, но тот чаще действует на противоположном фланге и столь же маловероятно покинет Париж.

7. Джаррод Боуэн («Вест Хэм»)

Любимец бывшего главного тренера «красных» Юргена Клоппа, Джаррод Боуэн долгое время считался одним из главных кандидатов на переход в «Ливерпуль». Сейчас разговоров стало меньше, но они не исчезли полностью.

Многое будет зависеть от того, чем закончится борьба «Вест Хэма» за выживание. Если «молотобойцы» сохранят прописку, отпустить Боуэна будет сложно. Но сам он, безусловно, слишком хорош для Чемпионшипа.

В АПЛ Боуэн давно доказал, что является надежным финишером, хотя в 29 лет вряд ли может рассматриваться как долгосрочное решение.

6. Рафинья («Барселона»)

Помните, мы говорили, что некоторые варианты выглядят менее реалистичными, чем другие? Этот — как раз из таких. Несколько месяцев назад сомнительное испанское издание Fichajes распространило слух о том, что «Ливерпуль» может попытаться подписать Рафинью летом.

С тех пор вокруг этой темы стоит подозрительная тишина, что само по себе намекает: вероятность такого трансфера крайне невелика.

С точки зрения уровня игры, опыта выступлений в АПЛ и статистики Рафинья был бы отличной заменой Салаху. Однако, пока разговоры о возможном уходе бразильца из «Барселоны» не приобретают реальных очертаний, всерьез рассчитывать на этот вариант не стоит.

5. Ян Дьоманде («Лейпциг»)

Ян Дьоманде — одно из главных открытий нынешнего сезона Бундеслиги. 19‑летний ивуариец забил 10 мячей в своем дебютном сезоне за «Лейпциг».

Такая результативность быстро привлекла внимание многих клубов. По информации наших коллег из TEAMtalk, «Ливерпуль» планирует сделать раннее предложение по форварду.

Интерес выглядит логичным: Дьоманде можно рассматривать как долгосрочную инвестицию, и если Салах останется еще на сезон, Ян мог бы учиться у него напрямую.

Но есть проблема — цена. В его контракте нет отступных, и, по некоторым данным, «Лейпциг» оценивает нападающего примерно в 100 миллионов евро.

На данном этапе «Ливерпулю» вряд ли стоит приближаться к таким цифрам. Если клубу удастся снизить стоимость игрока в переговорах, это может стать очень удачным трансфером, но пока сложно оправдать девятизначную сумму.

4. Нико Уильямс («Атлетик»)

Если бы «Ливерпуль» действительно всерьез захотел подписать Нико Уильямса, ему пришлось бы выкупать контракт, который действует еще девять лет.

Имя испанского вингера регулярно всплывает в контексте возможного ухода Салаха, однако прошлым летом «Атлетик» четко дал понять, что не намерен расставаться со своим лидером, заключив с ним долгосрочное соглашение.

В более статусном клубе Уильямс, возможно, выглядел бы еще опаснее — так же, как это нередко происходит в матчах за сборную Испании. Однако чаще всего он действует на левом фланге атаки. Тем не менее, в первые сезоны в основе «Атлетика» Нико немало времени играл и на правом краю.

3. Мусса Диаби («Аль‑Иттихад»)

После пары лет в Саудовской Аравии момент для возвращения Диаби в Европу выглядит вполне подходящим. За свой единственный сезон в «Астон Вилле» он доказал, что потенциал в АПЛ у него далеко не исчерпан. В 26 лет это вполне реальная перспектива.

Если летом француз решит покинуть «Аль‑Иттихад», он может стать интересным вариантом для европейских клубов.

2. Энтони Гордон («Ньюкасл»)

Энтони Гордон чаще всего играет на левом фланге атаки, а не на правом, однако эта позиция для него не чужая — именно поэтому его регулярно называют одним из потенциальных преемников Мохаммеда Салаха.

Будучи болельщиком «Ливерпуля» с детства и бывшим игроком «Эвертона» — факт, который все стороны предпочли бы не вспоминать, — Гордон сейчас переживает один из самых ярких этапов своей карьеры в «Ньюкасле».

Выступления в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне помогли ему выйти на самый результативный показатель в карьере: на данный момент у него уже 15 голов во всех турнирах.

В 25 лет — ровно столько же было Салаху, когда он переходил в «Ливерпуль» из «Ромы» — Гордон продолжает прогрессировать. «Ньюкасл» наверняка будет жестко сопротивляться его продаже, но если «красным» удастся подписать англичанина, он способен стать ключевой фигурой на «Энфилде».

Правда, куда логичнее он смотрится в роли сменщика Коди Гакпо, а не Салаха.

1. Майкл Олисе («Бавария»)

Майкл Олисе без проблем адаптировался после перехода из «Кристал Пэлас» в «Баварию», два сезона подряд забивая по десять и больше мячей. А по части голевых передач он выглядит еще убедительнее.

Игрок сборной Франции соответствует многим требованиям: у него есть опыт выступлений в АПЛ, а также подтвержденный класс на уровне топ-клуба. К тому же, в 24 года у него еще достаточно времени, чтобы стать еще сильнее.

Олисе — левша и чаще всего смещается в центр с правого фланга, как это делает Салах. Такой стиль делает его одним из самых продуктивных игроков «Баварии» в атаке. Впрочем, мюнхенцы, скорее всего, сделают все возможное, чтобы удержать игрока, так что в ближайшее время он может оказаться вне досягаемости.

И это — реальность, с которой, вероятно, придется столкнуться «Ливерпулю» в поисках идеальной замены Салаху. Подписав вингера у «Ромы» за 36,5 млн фунтов в 2017 году, «красные» сделал точный и продуманный ход: со временем египтянин стал одним из самых дорогих игроков мира, и в 2023‑м клуб отказался продавать его даже за 150 миллионов фунтов.

Теперь давление на клуб будет колоссальным: «Ливерпулю» предстоит найти футболиста сопоставимого уровня. И для этого, вероятно, потребуется немало сложных переговоров.