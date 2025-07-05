Ход конём. Почему сорвался переход Нико Уильямса в «Барселону»

Переход Нико Уильямса в «Барселону» сорвался из-за того, что игрок настаивал на включении в контракт пункта о возможности ухода, если клуб не сможет заявить его для участия в чемпионате. На эту просьбу ему ответили отказом.

Хотя ключевые условия личного контракта уже были согласованы, сделка рухнула в тот момент, когда представители 22-летнего игрока выдвинули вышеупомянутое требование, а спортивный директор «Барсы» Деку заявил, что клуб не готов его удовлетворить — несмотря на то, что ранее соглашался на подобные условия в случае с другими новичками, включая Дани Ольмо.

Сторона Уильямса настаивала на гарантиях, что игрок будет официально зарегистрирован до 20 августа — сразу после первого тура Ла Лиги сезона-2025/26. В последние годы «Барселоне» неоднократно не удавалось вовремя заявить своих новичков, и регистрация того же Ольмо была оформлена только после судебного решения.

Эти события, произошедшие поздно вечером в четверг, стали лишь одним из множества поворотов в затянувшейся саге о трансфере, которая лишь усилила напряжение в и без того непростых отношениях между «Барсой» и «Атлетиком».

Нико Уильямс globallookpress.com

Сам Уильямс, тем временем, столкнулся с личными оскорблениями и обвинениями, поскольку сделка была близка к заключению. «Барса» согласилась заплатить 58 миллионов евро, но в последний момент всё сорвалось.

Когда утром в пятницу стало известно, что Уильямс подписал новый 10-летний контракт с «Атлетиком» с повышенной суммой отступных, это стало шоком для многих игроков «Барселоны», некоторые из которых являются его близкими друзьями. Руководство каталонского клуба узнало о сделке из социальных сетей, а само видео-анонс от «Атлетика» с участием Уильямса было срочно отснято накануне вечером.

Это было по-настоящему драматичное развитие событий, которое для многих стало полной неожиданностью.

Ниже — полная история случившегося с опорой на источники в «Атлетике», «Барселоне», а также из окружения самого игрока (все пожелали не раскрывать своих имен, чтобы говорить откровенно).

Впервые «Барселона» проявила интерес к Уильямсу еще прошлым летом, чем вызвала недовольство «Атлетика».

В контракте игрока уже тогда была прописана сумма отступных в размере 58 миллионов евро. После его блестящего выступления за сборную Испании на чемпионате Европы, интерес со стороны топ-клубов был предсказуем. Однако баски не могли понять, каким образом «Барселона», учитывая ее финансовые трудности, собирается заполучить их главную звезду.

В итоге Уильямс остался в Бильбао. А «Барса» подписала Дани Ольмо, выкупив его у «Лейпцига» за 60 миллионов евро. Проблемы с регистрацией Ольмо в конечном счете сыграли ключевую роль в провале переговоров с Уильямсом на этой неделе.

Дани Ольмо globallookpress.com

В прошлом сезоне Дани Ольмо удалось заявить в состав «Барселоны» для участия в Ла Лиге лишь благодаря лазейке в регламенте турнира.

Поскольку «Барса» тратила на зарплаты больше допустимого (клуб нарушал лимит зарплат, рассчитываемый Ла Лигой индивидуально для каждого клуба на основе их доходов), лига ограничила клубу возможность регистрации новых игроков.

Тем не менее, «Барселоне» удалось внести Ольмо в заявку, воспользовавшись правилом, которое позволяет убирать из заявки травмированных футболистов. Поскольку Андреас Кристенсен выбыл из строя, его временно заменил Ольмо.

Однако эта экстренная мера действовала только до января. Когда Кристенсен восстановился, а «Барса» всё еще оставалась в нарушении правил финансовой дисциплины, Ла Лига исключила Ольмо из заявки.

Далее последовал беспрецедентный шаг: решение о снятии Ольмо было отменено благодаря вмешательству испанских властей. Это не осталось незамеченным в «Атлетике».

8 января, накануне полуфинала Суперкубка Испании в Саудовской Аравии между «Атлетиком» и «Барселоной» Жоан Лапорта и его команда получили официальное подтверждение, что Ольмо (а также Пау Виктор, находившийся в аналогичной ситуации) имеют право сыграть.

Сцена, где президент «Барселоны» ликует в VIP-ложе во время матча, надолго врезалась в память многим членам совета директоров «Атлетика».

Жоан Лапорта globallookpress.com

Когда Ольмо подписал контракт с «Барсой», в нем был предусмотрен пункт, позволяющий игроку покинуть клуб бесплатно, если его не удастся зарегистрировать. В январе, после исключения из заявки, он мог активировать этот пункт и уйти без компенсации.

Тем не менее, он решил остаться, и «Барселоне» в итоге удалось вновь включить его в состав. Благодаря постановлению, вынесенному Высшим спортивным советом Испании (Consejo Superior de Deportes), Ольмо теперь официально зарегистрирован на весь срок контракта — до 2030 года.

Другие игроки, подписанные «Барселоной» в последние годы, также имели в своих контрактах подобные пункты. Среди них — Илкай Гюндоган, который пришел в клуб незадолго до Ольмо в 2024 году, и Жюль Кунде, перешедший из «Севильи» в 2022-м.

С 2022 года каждое летнее трансферное окно у «Барсы» сопровождалось проблемами с регистрацией новых игроков, и президент Ла Лиги Хавьер Тебас на днях вновь подтвердил, что клуб по-прежнему не соответствует требованиям финансового фейр-плей. Именно по этой причине пока не зарегистрирован вратарь Жоан Гарсия.

А темерь снова возвращаемся к Нико Уильямсу.

В начале июня «Барселона» обратилась к «Ливерпулю» по поводу возможного трансфера Луиса Диаса, но получила отказ. Эта новость вдохновила представителей Уильямса выйти на «Барсу» и спросить, готовы ли они обсудить трансфер Нико.

Нико Уильямс globallookpress.com

В итоге Уильямс стал приоритетной трансферной целью каталонского клуба. Старшие фигуры в «Барсе», включая президента Лапорту, расценили это как жест уважения со стороны 22-летнего вингера. До этого Лапорта был против того, чтобы вновь пытаться заполучить Уильямса, считая, что прошлым летом тот проявил недостаточную заинтересованность, когда «Барса» уже проявляла активность.

13 июня агент Уильямса встретился с представителями «Барселоны» и сообщил, что футболист готов перейти в клуб, при условии гарантированной регистрации в Ла Лиге. Спустя десять дней, в интервью La Vanguardia, спортивный директор сине-гранатовых Деку подтвердил интерес к игроку.

К 23 июня Уильямс уведомил «Атлетик» о своем намерении перейти в «Барсу». Реакция клуба последовала 26 июня: «Атлетик» выпустил официальное заявление, в котором выразил недовольство тем, что представители «Барселоны» публично говорят о желании подписать их игрока. В заявлении отмечалось, что президент клуба Хон Уриарте встретился с главой Ла Лиги Хавьером Тебасом, чтобы попросить лигу проверить соответствие «Барселоны» правилам зарплатного лимита.

«Атлетик благодарит Ла Лигу за открытость и ясность, проявленные во время встречи, состоявшейся накануне.

Среди прочего обсуждалась способность "Барселоны" подписывать новых игроков. "Атлетик" имел законный интерес к этому вопросу после того, как спортивный директор Деку публично признал, что клуб намерен подписать одного из наших игроков, у которого действует контракт до 2027 года», — говорилось в сообщении.

Нико Уильямс и Ламин Ямаль globallookpress.com

В «Барселоне» это вызвало раздражение, и на той же неделе Лапорта на публичном мероприятии призвал «Атлетик» «с уважением заниматься своими делами и не лезть в чужие».

На фоне напряженной обстановки Уильямс и «Барселона» продолжали вести переговоры.

По словам источников в каталонском клубе, сумма отступных — 58 миллионов евро единым платежом — не была проблемой. Деньги были подготовлены, однако перевод планировалось осуществить уже после 30 июня — с началом нового финансового года в Испании.

«Барса» собиралась включить трансфер в бюджет следующего сезона, но до уплаты отступных клубу требовалось полное согласие игрока. По испанским правилам, при активации клаусулы игрок или его представители должны лично внести сумму в офис Ла Лиги в Мадриде.

В течение последней недели Уильямс и «Барса» пытались согласовать все условия и довести сделку до конца, но до этого так и не дошло из-за отказа клуба включить в контракт пункт о возможности ухода. Сторона Уильямса настаивала на этом и подчеркивала, что у игрока есть предложения от других клубов, в числе которых «Бавария», «Арсенал» и сам «Атлетик», где он может рассчитывать на аналогичные или лучшие условия.

Деку отказался включать такой пункт. Он пообещал представителям игрока, что Уильямс будет зарегистрирован до конца летнего трансферного окна. Однако он не хотел рисковать и бесплатно терять актив стоимостью 58 миллионов евро.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что Деку сильно перенервничал из-за прошлогодней эпопеи с регистрацией Ольмо, и не хотел снова переживать нечто подобное в случае с Уильямсом. К тому же, по словам источников в «Барсе», клуб и так проявил добрую волю, вернувшись к переговорам с игроком после прошлогодней ситуации.

Нико Уильямс с родным братом Иньяки, который тоже играет за «Атлетик» globallookpress.com

Тем не менее, еще в среду вечером руководство «Барселоны» оставалось уверено, что сделка состоится. В клубе верили, что само желание Уильямса перейти поможет преодолеть все оставшиеся разногласия.

Они ошибались.

В четверг вечером Уильямс вернулся из отпуска в Бильбао. Там он снялся в ролике для соцсетей, который должен был анонсировать продление его контракта с «Атлетиком».

Поздно ночью клуб организовал съемку у городского мурала с изображением братьев Уильямс. За последние три недели портрет Нико трижды оскверняли — и «Атлетик» каждый раз восстанавливал рисунок. В кадре Нико наносит на стену баллончиком надпись «WIN 2035» — на фоне стены, недавно исписанной оскорблениями. Сразу после съемки надпись стерли, чтобы не дать повода для догадок до официального объявления.

Руководство «Барселоны» узнало о решении Уильямса остаться в «Атлетике» именно из этого видео в соцсетях. Так же, как и большинство игроков клуба. Некоторые из них не могли понять, что произошло, ведь переход считался уже фактически неизбежным. В «Барсе» даже обсуждали, какой под каким номером Нико будет играть в новой команде.

Нико Уильямс globallookpress.com

«Атлетик» вел переговоры с Уильямсом о новом контракте уже несколько месяцев. По условиям подписанного соглашения он стал самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба — его годовая зарплата составит около 10 миллионов евро после вычета налогов. Это значительно больше, чем предлагала «Барса», хотя у басков есть определенные налоговые преимущества.

Страна Басков, а конкретно провинция Бискайя (где находится Бильбао), имеет собственные налоговые правила, касающиеся зарплат футболистов. Местные власти считают карьеру спортсмена более короткой по сравнению с другими профессиями, поэтому там пониженная ставка налогообложения.

Эдуард Ромеу, бывший вице-президент «Барселоны» по финансам в период второго правления Лапорты, на прошлой неделе в интервью радиостанции RAC1 объяснил: «С учетом разницы в налогах между Каталонией и Страной Басков, Нико Уильямс обходился бы "Барсе" на 40% дороже, чем Атлетику».

Сага с трансфером Уильямса теперь завершена, и «Барселоне» предстоит решить, что делать дальше. В клубе, скорее всего, вернутся к первоначальному плану усиления позиции левого вингера: на повестке дня снова Луис Диас и Маркос Рэшфорд.

Диас — фаворит Деку. Именно его он считает приоритетной целью, хотя финансовая сторона сделки, как ожидается, будет весьма сложной.

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Рашфорд — более доступный вариант: «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с ним. 27-летний игрок открыт к переезду за границу, и в «Барсе» считают, что он мог бы согласиться на аренду и понижение зарплаты.

Так или иначе, в ближайшее время от «Барселоны» стоит ожидать активных действий. После очередной громкой неудачи клубу необходимо нащупать новый импульс.