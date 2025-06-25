Шведский Рафинья. Зачем «Барселоне» дерзкий вундеркинд Руни Бардагжи

«Руни! Руни! Руни!» — в ноябре 2023 года на «Паркене» этот скандирующий хор можно было бы легко принять за возвращениена «Олд Траффорд». Но это было не данью уважения легенде. Фанатыс иронией адресовали его гостям из Манчестера, одновременно приветствуя своего нового героя.

Руни Бардагжи только что отправил мяч в сетку, забив победный гол на 87-й минуте матча против трехкратных победителей Лиги Чемпионов — в возрасте всего 17 лет и 359 дней. В этот момент юный швед ворвался в мировые заголовки, вписав свое имя в историю.

Фамилия Руни давно стала частью футбольного наследия. Но этот почти тезка Уэйна, похоже, готов написать собственную историю. После той феерии в игре против «Юнайтед» путь Бардагжи к вершинам получился не таким уж гладким, но впереди его ждет новый вызов — и новый шанс — в «Барселоне».

Действующие чемпионы Испании договорились о его переходе всего за €2,5 млн — символическую сумму за футболиста такого потенциала. Сделка стала возможной благодаря тому, что контракт Бардагжи с «Копенгагеном» подходил к концу. И пусть в юности он не скрывал симпатий к мадридскому «Реалу», в Каталонии на это готовы закрыть глаза. Тем более что сам Руни уверяет: стремится подражать не галактикос, а Лионелю Месси. А если он засияет в сине-гранатовых цветах, прошлые высказывания точно забудутся.

Откуда все началось

Хотя Бардагжи имеет шведское гражданство, его жизнь началась за 4000 километров от Швеции — в Кувейте, где он родился в семье сирийских родителей. Уже с трех лет он гонял мяч вместе с отцом, большим фанатом «Манчестер Юнайтед» — именно поэтому мальчику и дали имя Руни. Но по-настоящему его футбольный путь стартовал, когда семья переехала в Скандинавию. Ему тогда было семь.

Поначалу Бардагжи играл за любительские детские команды на юге Швеции, где сразу стал выделяться. А в 2019 году его заметил один из главных клубов страны — «Мальмё».

Руни Бардагжи globallookpress.com

Там не стали тянуть с развитием таланта: уже в 14 лет Руни перевели в команду U19, моментально бросив его в серьезный взрослый футбол. И Бардагжи не дрогнул.

«Больше всего меня поразило его стремление становиться лучше и готовность пахать на тренировках», — вспоминал наставник молодежки «Мальмё» Джеффри Обинн в интервью Sportexpressen. — «А еще его техника, понимание игры и умение взаимодействовать с партнерами были на просто невероятном уровне для его возраста».

Правда, не только тренеры «Мальмё» разглядели в нем бриллиант. Уже через год Бардагжи увел «Копенгаген» — принципиальный сосед по региону, пусть и из другой страны, расположенный буквально через Эресуннский мост. Сделка была далеко не прозрачной: сумма подъемных оказалась космической, а сам трансфер якобы нарушил все негласные правила европейского рынка юных футболистов.

Большой прорыв

В «Копенгагене» Бардагжи продолжал играть за команду U19, но к 2021 году сделал достаточно, чтобы заслужить вызов в основу от главного тренера Йесса Торупа. По регламенту датской Суперлиги игроки не могут дебютировать за взрослую команду до 16 лет, и Торуп не стал терять времени: уже через шесть дней после дня рождения Руни выпустил его в стартовом составе на матч против «Орхуса». Так Бардагжи стал самым юным игроком в истории клуба.

Все футбольные трансферы

Но настоящий фурор он произвел спустя неделю в матче с «Ольборгом». Руни продемонстрировал то, что со временем стало его фирменным приемом: сместился с правого фланга в центр и мощно пробил в дальний нижний угол метров с 25-ти. Этот гол сделал его самым молодым автором гола в истории датской Суперлиги.

С тех пор Бардагжи прочно закрепился в первой команде. А настоящая слава обрушилась на него в ноябре 2023-го, когда в рамках группового этапа Лиги Чемпионов в Копенгаген приехал сам «Манчестер Юнайтед».

Руни Бардагжи и Гарри Магуайр globallookpress.com

На табло горел счет 3:3, матч шел к 90-й минуте, и казалось, что хозяева довольствуются почетной ничьей. Но у Бардагжи были другие планы. После навеса с фланга защитники «Юнайтед» во главе с Гарри Магуайром не сумели вынести мяч, Руни подхватил его и с лёту пробил с отскоком от газона — мяч по замысловатой траектории влетел в сетку.

Так Бардгжи не просто принес своей команде историческую победу. Он стал самым молодым футболистом, забивавшим в Лиге Чемпионов в ворота «Манчестер Юнайтед», а заодно — самым юным автором гола в истории «Копенгагена» в этом турнире. Показательно, что тот рекордный гол он забил за шесть дней до своего дня рождения — а дебютировал, напомним, за шесть дней после него.

Интересно, что это было далеко не первое его героическое спасение в большом матче за тот сезон. В сентябрьском дерби «Копенгагена» против «Брондбю» его выпустили всего на 11 минут при счете 1:2. Итог? Победа «Копенгагена» 3:2 благодаря дублю Руни, оформленному всего за пять минут.

Как идут дела сейчас

Могло показаться, что тот памятный вечер в ноябре стал стартом долгой и яркой карьеры Бардагжи на самом высоком уровне. Но, увы, развитие событий оказалось не таким прямолинейным, как ожидали болельщики и эксперты.

Оставшуюся часть сезона-2023/24 Руни провел, чередуя выходы в старте и со скамейки, набрав в итоге 10 голов в 34 матчах за «Копенгаген». Правда, любопытный факт — за весь сезон он не отдал ни одной голевой передачи. А затем случилось худшее. В мае 2024-го на одной из обычных тренировок Бардагжи получил серьезную травму колена, которая выбила его из строя на долгие 334 дня.

Руни Бардагжи globallookpress.com

Это стало огромным ударом в момент, когда шведский вингер начал набирать реальный ход и закрепляться в списках главных молодых талантов Европы. Из-за травмы он пропустил колоссальные 48 матчей за клуб.

Вернулся Бардагжи только 31 марта 2025 года, выйдя на замену в концовке матча чемпионского плей-офф Суперлиги против «Раннерса» (1:0). После этого он еще трижды выходил на замену и дважды начинал в старте, но затем вновь выбыл — уже из-за небольшой травмы.

Теперь впервые за два года Бардагжи сможет провести полноценную предсезонную подготовку и восстановиться как физически, так и морально. В «Барселоне» надеются, что он быстро вернет былую остроту и легкость, доказав, что сезон-2023/24 — это не случайный всплеск, а начало чего-то большого.

Сильные стороны

Как и положено классическому фланговому игроку, главные козыри Бардагжи — потрясающий дриблинг, техника и работа с мячом. Он отлично чувствует пространство и умеет его создавать, несмотря на юный возраст.

У Руни хорошо развиты два качества: умение сохранять мяч за счет индивидуального ведения и способность точно выбрать момент для передачи. Уже сейчас видно, что у него прекрасное футбольное зрение, пусть это пока и не отражается в статистике ассистов и ключевых передач. В окружении партнеров более высокого уровня эти цифры наверняка вырастут.

Руни Бардагжи с Кубком Дании globallookpress.com

Вдохновляясь своим почти тезкой Уэйном Руни, швед уже зарекомендовал себя как стабильный источник голов для «Копенгагена» — до того, как травма временно выбила его из колеи. Да, датский клубный футбол — это не топ-уровень Европы, но Бардагжи успел собрать внушительную коллекцию трофеев: три чемпионских титула Суперлиги и две победы в Кубке Дании.

Зона для роста

Большое эго — неотъемлемая часть образа футбольной суперзвезды в современную эпоху. Легкая доля дерзости и уверенности в себе нередко становится топливом для великих игроков. И Руни Бардагжи этого точно не лишен.

«У этого парня реально есть ощущение, что он родился, чтобы забивать победные голы в таких матчах», — усмехался главный тренер «Копенгагена» Якоб Нееструп после сенсационной победы над «Манчестер Юнайтед».

В интервью шведскому изданию Fotbollskanalen в 2023 году сам Бардагжи заявил:

«Моя цель — стать лучшим футболистом мира. Я думал об этом с самого детства. Меня не может остановить никто, кроме меня самого».

А когда его не вызвали в главную сборную Швеции, Руни отреагировал так же вызывающе:

«Честно, мне все равно. Это просто чье-то мнение… Хотя интересно, что еще должен сделать 17-летний парень, чтобы получить вызов?», — сказал он в беседе с тем же изданием.

Да, есть риск, что такая самоуверенность может перерасти в капризность. Но если говорить о футболе, то владелец фан-сайта FCK Каспер Ларсен в разговоре с The Athletic отметил:

«У него есть то, что нельзя натренировать — ментальность. Но, конечно, обороняться он может гораздо лучше. И, честно говоря, он не самый быстрый, а в современном футболе скорость критически важна. Но потенциал у него огромный. Думаю, мы даже и половины еще не увидели».

Новый… Рафинья?

Казалось бы, проще простого сравнить Бардагжи с другим молодым левоногим вингером «Барселоны» — Ламином Ямалем. Но как можно называть кого-то «новым Ямалом», если он… старше его? Поэтому это сравнение сразу отпадает.

Тем более, судя по всему, Ямаль уже сейчас застолбил за собой позицию правого вингера в «Барсе» на ближайшие лет двадцать. Если Бардагжи хочет действительно стать важной частью команды, ему придется искать себе место рядом с главным воспитанником каталонцев. Именно поэтому более корректно сравнивать его с Рафиньей.

Рафинья globallookpress.com

Оба — мастера ударов после дриблинга. В то время как Ямаль — прежде всего выдающийся создатель моментов для партнеров. Бардагжи и бразилец гораздо чаще берут инициативу на себя и сами ищут возможности для удара. Если одни форварды на скорости врезаются в защитников, то эти двое умеют сбрасывать темп, менять ритм и оставлять мяч буквально приклеенным к ноге. Если голевое чутье шведа сможет адаптироваться к испанскому футболу, он вполне способен стать полезным игроком для «Барсы».

Что дальше?

Да, в детстве Бардагжи мечтал о «Реале», но уж если судьба занесла тебя в «Барселону» — трудно считать это неудачей. Если есть топ-клуб, который способен одновременно растить молодых и при этом стабильно выигрывать трофеи, то это как раз каталонцы.

Прогнозы и ставки на футбол

Вытеснить Ямаля из основы будет практически нереально. А возможный переход Нико Уильямса и вовсе еще сильнее усложнит борьбу за место в составе. Тем не менее для Бардагжи это шанс оказаться именно там, где он считает своим местом. Оправдано ли это чувство — покажет только время.

«Он один из самых ярких молодых талантов в мире и будущее шведского футбола после Златана», — говорил агент Бардагжи Кристиан Эмил. — Вполне естественно, что за ним следят топ-клубы. Пока еще рано делать прогнозы… «Но в одном вы можете быть уверены — вы быстро привыкнете к тому, что Руни играет на самом высоком уровне».

Вперед, Руни. Твой момент настал.