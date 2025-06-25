Шведский Рафинья. Зачем «Барселоне» дерзкий вундеркинд Руни Бардагжи

Руни Бардагжи только что отправил мяч в сетку, забив победный гол на 87-й минуте матча против трехкратных победителей Лиги Чемпионов — в возрасте всего 17 лет и 359 дней. В этот момент юный швед ворвался в мировые заголовки, вписав свое имя в историю.
Фамилия Руни давно стала частью футбольного наследия. Но этот почти тезка Уэйна, похоже, готов написать собственную историю. После той феерии в игре против «Юнайтед» путь Бардагжи к вершинам получился не таким уж гладким, но впереди его ждет новый вызов — и новый шанс — в «Барселоне».
Действующие чемпионы Испании договорились о его переходе всего за €2,5 млн — символическую сумму за футболиста такого потенциала. Сделка стала возможной благодаря тому, что контракт Бардагжи с «Копенгагеном» подходил к концу. И пусть в юности он не скрывал симпатий к мадридскому «Реалу», в Каталонии на это готовы закрыть глаза. Тем более что сам Руни уверяет: стремится подражать не галактикос, а Лионелю Месси. А если он засияет в сине-гранатовых цветах, прошлые высказывания точно забудутся.
Откуда все началось
Хотя Бардагжи имеет шведское гражданство, его жизнь началась за 4000 километров от Швеции — в Кувейте, где он родился в семье сирийских родителей. Уже с трех лет он гонял мяч вместе с отцом, большим фанатом «Манчестер Юнайтед» — именно поэтому мальчику и дали имя Руни. Но по-настоящему его футбольный путь стартовал, когда семья переехала в Скандинавию. Ему тогда было семь.
Поначалу Бардагжи играл за любительские детские команды на юге Швеции, где сразу стал выделяться. А в 2019 году его заметил один из главных клубов страны — «Мальмё».
Там не стали тянуть с развитием таланта: уже в 14 лет Руни перевели в команду U19, моментально бросив его в серьезный взрослый футбол. И Бардагжи не дрогнул.
«Больше всего меня поразило его стремление становиться лучше и готовность пахать на тренировках», — вспоминал наставник молодежки «Мальмё» Джеффри Обинн в интервью Sportexpressen. — «А еще его техника, понимание игры и умение взаимодействовать с партнерами были на просто невероятном уровне для его возраста».
Правда, не только тренеры «Мальмё» разглядели в нем бриллиант. Уже через год Бардагжи увел «Копенгаген» — принципиальный сосед по региону, пусть и из другой страны, расположенный буквально через Эресуннский мост. Сделка была далеко не прозрачной: сумма подъемных оказалась космической, а сам трансфер якобы нарушил все негласные правила европейского рынка юных футболистов.
Большой прорыв
В «Копенгагене» Бардагжи продолжал играть за команду U19, но к 2021 году сделал достаточно, чтобы заслужить вызов в основу от главного тренера Йесса Торупа. По регламенту датской Суперлиги игроки не могут дебютировать за взрослую команду до 16 лет, и Торуп не стал терять времени: уже через шесть дней после дня рождения Руни выпустил его в стартовом составе на матч против «Орхуса». Так Бардагжи стал самым юным игроком в истории клуба.
Но настоящий фурор он произвел спустя неделю в матче с «Ольборгом». Руни продемонстрировал то, что со временем стало его фирменным приемом: сместился с правого фланга в центр и мощно пробил в дальний нижний угол метров с 25-ти.
С тех пор Бардагжи прочно закрепился в первой команде. А настоящая слава обрушилась на него в ноябре 2023-го, когда в рамках группового этапа Лиги Чемпионов в Копенгаген приехал сам «Манчестер Юнайтед».
На табло горел счет 3:3, матч шел к 90-й минуте, и казалось, что хозяева довольствуются почетной ничьей. Но у Бардагжи были другие планы. После навеса с фланга защитники «Юнайтед» во главе с Гарри Магуайром не сумели вынести мяч, Руни подхватил его и с лёту пробил с отскоком от газона — мяч по замысловатой траектории влетел в сетку.
Так Бардгжи не просто принес своей команде историческую победу.
Интересно, что это было далеко не первое его героическое спасение в большом матче за тот сезон. В сентябрьском дерби «Копенгагена» против «Брондбю» его выпустили всего на 11 минут при счете 1:2. Итог? Победа «Копенгагена» 3:2 благодаря дублю Руни, оформленному всего за пять минут.
Как идут дела сейчас
Могло показаться, что тот памятный вечер в ноябре стал стартом долгой и яркой карьеры Бардагжи на самом высоком уровне. Но, увы, развитие событий оказалось не таким прямолинейным, как ожидали болельщики и эксперты.
Оставшуюся часть сезона-2023/24 Руни провел, чередуя выходы в старте и со скамейки, набрав в итоге 10 голов в 34 матчах за «Копенгаген». Правда, любопытный факт — за весь сезон он не отдал ни одной голевой передачи. А затем случилось худшее. В мае 2024-го на одной из обычных тренировок Бардагжи получил серьезную травму колена, которая выбила его из строя на долгие 334 дня.
Это стало огромным ударом в момент, когда шведский вингер начал набирать реальный ход и закрепляться в списках главных молодых талантов Европы. Из-за травмы он пропустил колоссальные 48 матчей за клуб.
Вернулся Бардагжи только 31 марта 2025 года, выйдя на замену в концовке матча чемпионского плей-офф Суперлиги против «Раннерса» (1:0). После этого он еще трижды выходил на замену и дважды начинал в старте, но затем вновь выбыл — уже из-за небольшой травмы.
Теперь впервые за два года Бардагжи сможет провести полноценную предсезонную подготовку и восстановиться как физически, так и морально. В «Барселоне» надеются, что он быстро вернет былую остроту и легкость, доказав, что сезон-2023/24 — это не случайный всплеск, а начало чего-то большого.
Сильные стороны
Как и положено классическому фланговому игроку, главные козыри Бардагжи — потрясающий дриблинг, техника и работа с мячом. Он отлично чувствует пространство и умеет его создавать, несмотря на юный возраст.
У Руни хорошо развиты два качества: умение сохранять мяч за счет индивидуального ведения и способность точно выбрать момент для передачи. Уже сейчас видно, что у него прекрасное футбольное зрение, пусть это пока и не отражается в статистике ассистов и ключевых передач. В окружении партнеров более высокого уровня эти цифры наверняка вырастут.
Вдохновляясь своим почти тезкой Уэйном Руни, швед уже зарекомендовал себя как стабильный источник голов для «Копенгагена» — до того, как травма временно выбила его из колеи. Да, датский клубный футбол — это не топ-уровень Европы, но Бардагжи успел собрать внушительную коллекцию трофеев: три чемпионских титула Суперлиги и две победы в Кубке Дании.
Зона для роста
Большое эго — неотъемлемая часть образа футбольной суперзвезды в современную эпоху. Легкая доля дерзости и уверенности в себе нередко становится топливом для великих игроков. И Руни Бардагжи этого точно не лишен.
«У этого парня реально есть ощущение, что он родился, чтобы забивать победные голы в таких матчах», — усмехался главный тренер «Копенгагена» Якоб Нееструп после сенсационной победы над «Манчестер Юнайтед».
В интервью шведскому изданию Fotbollskanalen в 2023 году сам Бардагжи заявил:
«Моя цель — стать лучшим футболистом мира. Я думал об этом с самого детства. Меня не может остановить никто, кроме меня самого».
А когда его не вызвали в главную сборную Швеции, Руни отреагировал так же вызывающе:
«Честно, мне все равно. Это просто чье-то мнение… Хотя интересно, что еще должен сделать 17-летний парень, чтобы получить вызов?», — сказал он в беседе с тем же изданием.
Да, есть риск, что такая самоуверенность может перерасти в капризность. Но если говорить о футболе, то владелец фан-сайта FCK Каспер Ларсен в разговоре с The Athletic отметил:
«У него есть то, что нельзя натренировать — ментальность. Но, конечно, обороняться он может гораздо лучше. И, честно говоря, он не самый быстрый, а в современном футболе скорость критически важна. Но потенциал у него огромный. Думаю, мы даже и половины еще не увидели».
Новый… Рафинья?
Казалось бы, проще простого сравнить Бардагжи с другим молодым левоногим вингером «Барселоны» — Ламином Ямалем. Но как можно называть кого-то «новым Ямалом», если он… старше его? Поэтому это сравнение сразу отпадает.
Тем более, судя по всему, Ямаль уже сейчас застолбил за собой позицию правого вингера в «Барсе» на ближайшие лет двадцать. Если Бардагжи хочет действительно стать важной частью команды, ему придется искать себе место рядом с главным воспитанником каталонцев. Именно поэтому более корректно сравнивать его с Рафиньей.
Оба — мастера ударов после дриблинга. В то время как Ямаль — прежде всего выдающийся создатель моментов для партнеров. Бардагжи и бразилец гораздо чаще берут инициативу на себя и сами ищут возможности для удара. Если одни форварды на скорости врезаются в защитников, то эти двое умеют сбрасывать темп, менять ритм и оставлять мяч буквально приклеенным к ноге. Если голевое чутье шведа сможет адаптироваться к испанскому футболу, он вполне способен стать полезным игроком для «Барсы».
Что дальше?
Да, в детстве Бардагжи мечтал о «Реале», но уж если судьба занесла тебя в «Барселону» — трудно считать это неудачей. Если есть топ-клуб, который способен одновременно растить молодых и при этом стабильно выигрывать трофеи, то это как раз каталонцы.
Вытеснить Ямаля из основы будет практически нереально. А возможный переход Нико Уильямса и вовсе еще сильнее усложнит борьбу за место в составе. Тем не менее для Бардагжи это шанс оказаться именно там, где он считает своим местом. Оправдано ли это чувство — покажет только время.
«Он один из самых ярких молодых талантов в мире и будущее шведского футбола после Златана», — говорил агент Бардагжи Кристиан Эмил. — Вполне естественно, что за ним следят топ-клубы. Пока еще рано делать прогнозы… «Но в одном вы можете быть уверены — вы быстро привыкнете к тому, что Руни играет на самом высоком уровне».
Вперед, Руни. Твой момент настал.