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    Новая эра. Ямаль и Дуэ заставили забыть о противостоянии Месси и Роналду

    Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн внезапно оказались в тени двух талантливых пацанов

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    Дезире Дуэ
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    Дезире Дуэ
    ESPN объясняет, почему в ближайшие годы основное внимание будет приковано к вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю и атакующему полузащитнику «Пари Сен-Жермен» Дезире Дуэ.
    Почти год назад в Мюнхене заявил о себе юный талант Ламин Ямаль. Символично, что именно на этом стадионе в прошлую субботу 19-летний Дезире Дуэ вдохновил «Пари Сен-Жермен» на первую в истории клуба победу в Лиге чемпионов.

    В будущем «Алльянц Арена» вполне может войти в историю как стартовая площадка для двух игроков, которые будут доминировать в мировом футболе на протяжении ближайших лет. Лига чемпионов, чемпионаты мира, «Золотые мячи»… Очень похоже на то, что Дуэ и Ямаль — новые Месси и Роналду для своего поколения.

    Звездный час Ямаля в Мюнхене наступил 9 июля 2024 года, когда 16-летний футболист открыл счет в полуфинальном матче Евро-2024 против Франции (2:1) шикарным дальним ударом. Этот гол сделал его самым юным автором гола в истории крупных турниров, позади оказалось даже имя легендарного Пеле.

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    • Дуэ стал главным героем финала Лиги чемпионов, забив два мяча в матче против «Интера» (5:0). Он стал самым молодым игроком, оформившим дубль в решающем матче турнира, побив рекорд, державшийся с 1962 года, когда Эйсебио забил забил два мяча за «Бенфику» в игре против «Реала» (5:3).

    Ламин Ямаль
    globallookpress.com

    Благодаря столь мощному выступлению в финале ЛЧ Дуэ обошел Ямала в борьбе за титул «Лучшего молодого игрока Лиги чемпионов», который вручается сразу после финала.

    Дуэ также побил рекорд Джуда Беллингема, став самым молодым игроком, отдавшим голевую передачу в финале Лиги чемпионов.

    «У меня нет слов, чтобы описать этот вечер. Это волшебно. Мы переписываем историю нашего клуба и всего французского футбола, и быть частью этого — невероятно. Я старался относиться к этому как к обычной игре. Это был один из важнейших матчей в истории клуба, но мы справились как команда — и это просто прекрасно», — сказал Дуэ журналистам после финала.

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    • Еще совсем недавно Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн рассматривались как преемники Месси и Роналду на футбольном пьедестале. Но теперь, когда форварду «Реала» Мбаппе уже 26 лет, а нападающему «Манчестер Сити» Холанну 24, они внезапно кажутся «стариками» по сравнению с Ямалем и Дуэ. Эти два юных феномена уже успели побить различные рекорды и вписать свои имена в историю.

    Более того, Ямаль и Дуэ могут впервые встретиться друг с другом уже в этот четверг, когда Испания сыграет с Францией в полуфинале Лиги наций. И это, скорее всего, станет началом многолетнего противостояния, которое может продолжаться десятилетие и больше.

    Дезире Дуэ
    globallookpress.com

    Ямаль и Дуэ невероятно талантливы, обладают скоростью, техникой и уверенностью, позволяющей им делать почти невозможное. К тому же, они выступают за два крупнейших и мощнейших клуба мира — «Барселону» (Ямаль) и «Пари Сен-Жермен» (Дуэ), одновременно представляя сильнейшие национальные сборные, которые регулярно борются за трофеи на чемпионатах мира и Европы.

    Ямаль пока опережает Дуэ по уровню известности и вниманию мировой общественности. Он уже добился международного успеха, выиграв со сборной Испании Евро-2024, а его 18 голов и 21 голевая передача во всех турнирах за «Барселону» в этом сезоне стали важным фактором в победе клуба в Ла Лиге.

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    • Хотя фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» считается форвард «ПСЖ» Усман Дембеле, который забил 33 гола и отдал 13 результативных передач, Ямаль — серьезный претендент и вполне может стать первым тинейджером, получившим эту награду.

    А поскольку самым молодым обладателем «Золотого мяча» до сих пор остается бразилец Роналдо, получивший приз в 1997 году в возрасте 21 года и 95 дней, Ямаль, как и Дуэ, вполне могут переписать и эту страницу в истории футбола.

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    Восхождение Дуэ к статусу суперзвезды произошло за последние 12 месяцев — с момента перехода из «Ренна» за 50 миллионов евро прошлым летом. Тогда он отверг предложения от «Баварии», «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед», выбрав переезд на «Парк де Пренс».

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    • Однако Дуэ даже в «Ренне» успел оставить серьезный след. Отличившись в матче против «Бреста» в августе 2022 года в возрасте 17 лет, он стал первым футболистом 2005 года рождения, забившим гол в одном из пяти ведущих чемпионатов Европы. А спустя шесть недель его мяч в ворота киевского «Динамо» в Лиге Европы сделал его самым молодым французом, когда-либо забивавшим в европейских турнирах — в тот момент ему было 17 лет, 4 месяца и 4 дня.

    Дезире Дуэ
    globallookpress.com

    В «ПСЖ» Дуэ стал частью мощной линии атаки наряду с Дембеле и Хвичей Кварацхелией. В его активе 15 голов и 16 результативных передач в 54 матчах во всех турнирах.

    Несмотря на невероятные достижение, Дезире продолжает сохранять скромность: «У нас много молодых игроков, многим из нас еще предстоит выйти на новый уровень, и я — один из них. Я всегда буду стремиться становиться лучше. Для меня это естественно — нормальный путь обучения. После большого трансфера мне нужно было время, чтобы освоиться и почувствовать себя уверенно, но сейчас я играю рядом с лучшими футболистами, и это помогает мне достигать больших высот», — рассуждал Дуэ после финала Лиги чемпионов.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Вклад Дуэ в блистательный сезон «ПСЖ» принес ему первый вызов в основную сборную Франции. Дебют состоялся в марте в рамках в плей-офф Лиги наций. В контексте сборной он пока отстает от Ямаля: испанец провел за национальную команду уже 19 матчей. В этот четверг мы можем увидеть первую главу их противостояния.

    Повторить историю противостояния Месси и Роналду будет сложно. Достаточно сказать, что аргентинец и португалец выиграли 13 «Золотых мячей» на двоих. Но сегодня именно Дуэ и Ямаль завораживают новое поколение болельщиков. И, что важно, они оправдывают ожидания.

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