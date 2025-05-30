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    Архитектор новой эпохи. Как Луис Энрике превратил «Пари Сен-Жермен» в лучшую команду Европы

    Оказывается, за кубок Лиги чемпионов можно бороться даже без Килиана Мбаппе

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    Луис Энрике
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    Луис Энрике
    ESPN рассказывает о ключевой роли Луиса Энрике в успехах «Пари Сен-Жермен». В субботу, 1 июня, лучший клуб Франции встретится с миланским «Интером» в финале Лиги чемпионов.
    Преображение «Пари Сен-Жермен» стало одним из главных событий сезона. Будто в одночасье французский гранд превратился из спотыкающейся и подвергающейся жесткой критике команды в лучший клуб 2025 года — один из самых зрелищных наряду с «Барселоной».

    «Это лучшая команда, с которой я сталкивался за последние три года», — сказал капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

    «ПСЖ» демонстрирует «правильный» футбол, в котором присутствуют абсолютно все ключевые компоненты. Вопреки ожиданиям, парижский клуб уверенно прошел в финал Лиги чемпионов.

    Как им это удалось? Как команда, известная своими звездами и раздутыми эго — вроде Килиана Мбаппе, Лионеля Месси и Неймара — смогла превратиться в самый слаженный и бескорыстный коллектив, который когда-либо знал Париж?

    Как «Пари Сен-Жермен» добрался до финала Лиги чемпионов

    Путь «ПСЖ» к финалу начался 22 января. Точнее, переломный момент произошел в 22:15 по местному времени в промозглый дождливый вечер в Париже.

    Сейчас всё кажется совсем иным — «ПСЖ» находится всего в 90 минутах от первого титула Лиги чемпионов, но тогда чемпионы Франции были на грани провала, уступая «Манчестер Сити» со счётом 0:2 на «Парк де Пренс» после результативных ударов Джека Грилиша и Эрлинга Холанна в первые 10 минут второго тайма.

    Усман Дембеле
    globallookpress.com

    Команда Луиса Энрике одержала две победы и потерпела три поражения в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов. Поражение от «Сити» означало бы, что «ПСЖ» вылетает из топ-24 и в последнем туре зависел бы от других результатов.

    Но гол Усмана Дембеле на 56-й минуте вернул надежду, став отправной точкой невероятного камбэка. «ПСЖ» выиграл 4:2, а затем обыграл «Штутгарт» 4:1 благодаря хет-трику Дембеле и прорвался в плей-офф.

    Матч против «Сити» стал ключевым моментом, который изменил уверенность и игру команды.

    «Если бы мы решили проанализировать всё, что произошло в этом розыгрыше Лиги чемпионов, то из этого вышел бы отличный триллер или фильм ужасов — здесь было абсолютно всё.

    Но именно матч против "Манчестер Сити" что-то изменил. Мы проигрывали 0:2, но в итоге победили. Это и был переломный момент», — сказал Луис Энрике.

    Камбэк в игре против «Ман Сити» также дал старт серии громких побед над клубами АПЛ. После легкой победы над «Брестом» в стыковом раунде «ПСЖ» последовательно выбил из турнира «Ливерпуль», «Астон Виллу» и «Арсенал» — и это не прошло мимо Луиса Энрике, учитывая, что в английских СМИ часто высмеивают Лигу 1.

    «Лига фермеров, да? Мы — лига фермеров. Но это приятно. Мы наслаждаемся результатами и комплиментами, которые теперь сыплются в адрес нашей команды», — с иронией заметил Луис Энрике.

    После того, как «ПСЖ» выбил «Ливерпуль» в 1/8 финала в серии пенальти на «Энфилде», главный тренер англичан Арне Слот заявил, что это «лучший матч, в котором он когда-либо участвовал». Он также добавил, что «ПСЖ» — лучшая команда Европы.

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    • «Все статистические показатели говорят о том, что они — лучшая команда Европы на данный момент. Луис Энрике создал потрясающий коллектив всего за три трансферных окна. Такая скорость, самоотдача, качество в полузащите, контроль мяча — невероятно», — сказал Слот.

    Эволюция «ПСЖ»: от картинга к Формуле-1

    Мы не знаем, является ли «Форрест Гамп» одним из любимых фильмов Луиса Энрике, но он определенно применяет философию персонажа Тома Хэнкса («Беги, Форрест, беги!») к своей команде.

    Если взглянуть на статистику этого сезона и сравнить с предыдущими, некоторые показатели особенно красноречивы. Главный из них: в этом розыгрыше Лиги чемпионов игроки «ПСЖ» в среднем пробегают 117,94 километра за матч, что значительно больше, чем у любой другой команды. Для сравнения: в прошлом сезоне, когда парижане дошли до полуфинала, они пробегали за игру на 10 километров меньше.

    Луис Энрике изменил многое по сравнению с прошлым годом, но его главное достижение — он сделал из «ПСЖ» настоящую команду.

    «Я хочу, чтобы они все вместе атаковали и все вместе оборонялись, не давая сопернику времени контролировать мяч, чтобы мы могли давить на них и как можно быстрее его возвращать», — сказал испанец.

    Хвича Кварацхелия
    globallookpress.com

    В этом сезоне «ПСЖ» доминирует по всем статистическим показателям. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов это команда с наибольшим числом атак, самым высоким показателем успешных обводок, лучшим прессингом и контрпрессингом (по числу отобранных мячей). Они создали больше всего моментов, совершили больше всего передач и ударов.

    В 2025 году «ПСЖ» временами выглядел неудержимым и практически непобедимым. Хотя так было не всегда: из первых пяти матчей на общем этапе ЛЧ они выиграли только один.

    «Мы всегда верили в себя и знали, что в какой-то момент все начнет работать, даже когда не побеждали», — сказал полузащитник «ПСЖ» Витинья на прошлой неделе.

    «Перелом случился в январе в матче с "Манчестер Сити": мы уступали 0:2, но выиграли 4:2. Всё, над чем мы работали с августа, тогда наконец сработало — как в движении мяча, переходах и сменах флангов, так и в прессинге без мяча», — добавил португалец.

    Эта команда «ПСЖ» — как большой пазл, где Луис Энрике видит все детали, но должен правильно их сложить.

    Возьмём Усмана Дембеле, который 10 лет назад начинал как центральный нападающий в «Ренне». Луис Энрике снова поставил его в центр атаки, убрав с правого фланга — и это всё изменило.

    Перевод Витиньи на позицию опорного полузащитника, своего рода глубоко расположенного плеймейкера, который контролирует темп и начало атак — это решение тоже оказалось идеальным. Смещения Ашрафа Хакими в центр с мячом и его трансформация в еще одного полузащитника при сохранении ширины на правом фланге также раскрыло потенциал команды.

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    • «Луис Энрике понимал, что после ухода Мбаппе ему предстоит огромная работа, чтобы команда заиграла как единое целое.

    Он определил ключевые направления и переходил к следующему только после того, как игроки усваивали предыдущие. 

    Начали с прессинга. Затем — контрпрессинг. Потом — позиция Хакими. Затем — роль Нуну Мендеша на левом фланге: наполовину третий центральный защитник в фазе владения, наполовину "восьмёрка" в левом полуфланге. Потом — перестановка Дембеле. 

    Он двигался шаг за шагом, пока команда не стала именно такой, какой он её хотел видеть», — рассказал один из источников ESPN.

    Январский трансфер Хвичи Кварацхелии за 60 миллионов евро добавиле еще больше силы. «ПСЖ» обыграл «Манчестер Сити» без грузинского вингера, но вскоре он стал незаменимым — его резкость, скорость и контроль мяча отлично дополнили Дезире Дуэ и Брэдли Барколя в атакующей тройке. ё

    У Луиса Энрике оказались все необходимые инструменты, чтобы сделать эту команду успешной.

    Что дальше и что означает взлет «ПСЖ» для остальной Европы?

    «ПСЖ», пожалуй, самый титулованный клуб из тех, кто никогда не выигрывал Лигу чемпионов. В этом споре они могут соперничать с «Арсеналом» и «Атлетико», но победа в финале в субботу впервые избавит их от статусного «клейма».

    Команда Томаса Тухеля была близка к победе в 2020 году, но тогда они уступили в финале «Баварии» — из-за пандемии матч проходил без зрителей. Поэтому именно сейчас «ПСЖ» действительно впервые по-настоящему готов взять главный европейский трофей.

    Независимо от исхода, очевидно одно: решение «ПСЖ» отказаться от суперзвезд сполна оправдало себя, и этот клуб еще надолго останется серьезной силой в европейском футболе. Поражение от «Интера» в субботу, безусловно, будет болезненным, но сегодня в Париже чувствуется не завершение очередного дорогостоящего проекта, а начало чего-то по-настоящему целостного и многообещающего.

    «ПСЖ» перед матчем с «Ливерпулем» на «Энфилде»
    globallookpress.com

    Один из спортивных директоров крупного европейского клуба рассказал, что теперь на «ПСЖ» в профессиональной среде смотрят совсем иначе — больше никто не считает этот клуб «помойкой» для нежелательных игроков, которых продают по завышенной цене. Когда-то «ПСЖ» рассматривали как удобный выход для тех, от кого хотелось избавиться с прибылью. Поговаривают, что «Манчестер Юнайтед» два года подряд надеялся пристроить туда Маркуса Рашфорда. Но теперь ситуация изменилась кардинально.

    «ПСЖ осознанно изменил подход пару лет назад. Руководство клуба считало, что команда потеряла связь с городом и ультрас — даже Месси освистывали за плохую игру. В итоге они решили делать ставку на молодежь.

    Нам сообщили, что клуб хочет доминировать на внутреннем рынке, скупая лучших французских талантов, и при этом активно работать с молодыми игроками по всему миру. Именно так они и поступили. Конечно, при наличии огромных финансовых ресурсов и топ-тренера сделать это куда легче», — сказал источник ESPN.

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    Без ошибок, впрочем, не обошлось: 75 миллионов евро за Рандаля Коло-Муани и 60 миллионов за Мануэля Угарте — это провал. Но в целом курс на обновление был выбран успешно, и клуб заметно трансформировался.

    Несмотря на смену стратегии, «ПСЖ» по-прежнему остается угрозой для ведущих европейских клубов на трансферном рынке. Так, «Ливерпуль» был заинтересован в покупке Кварацхелии, но «ПСЖ» действовал быстрее, и грузинский вингер стал важным звеном парижской атаки.

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    • Победят они в Лиге чемпионов или нет, в «ПСЖ» останутся и ресурсы, и амбиции, чтобы бороться за лучших игроков. Лига 1, возможно, по-прежнему не кажется самым заманчивым турниром для потенциальных звезд, но если «ПСЖ» покорит Европу, отказаться от такого предложения будет трудно любому футболисту.

    Луис Энрике — архитектор новой эпохи

    Бывший тренер «Барселоны» сразу обозначил свои условия, когда летом 2023 года согласился возглавить «ПСЖ». Если бы в атаке команды оставались Месси, Мбаппе и Неймар, он бы просто не принял предложение. Аргентинец к тому моменту уже уехал в «Интер Майами». Чуть позже Луис Энрике дал зеленый свет на продажу Неймара в Саудовскую Аравию, несмотря на их успешную совместную работу в Каталонии в 2015 году.

    «Большая тройка» в одном составе? Нет, это невозможно.

    «С таким трио в атаке в современном футболе ты ничего не добьешься. Это не работает», — сказал Луис Энрике руководству клуба на встрече перед подписанием контракта.

    Неймар и Лионель Месси
    globallookpress.com

    Он достаточно опытен, чтобы понимать: если все одиннадцать не атакуют и не обороняются вместе, результата не будет. До его прихода «ПСЖ» с «большой тройкой» был расколот на две части: восемь игроков с одной стороны и трое — сами по себе.

    В итоге Энрике унаследовал лишь одного из них — Килиана Мбаппе. Он верил, что сможет найти к нему подход, сделав из него не только звезду, но и командного игрока. Тренер провел с ним множество личных бесед, объясняя, чего ждет от него — прежде всего без мяча.

    «Ты любишь баскетбол, да? Ты фанат Джордана? Так вот, Майкл хватал своих партнеров за яйца и защищался, как черт. Ты должен быть примером — и как человек, и как игрок.

    Ты думаешь, твоя задача — просто забивать. Да, ты феномен, игрок мирового уровня — без сомнений. Но для меня этого мало. Настоящий лидер помогает команде даже тогда, когда не может забить — хотя бы своей работой в обороне», — сказал испанец во время одной из встреч с Мбаппе.

    Это и есть суть философии Луиса Энрике.

    «Если ты не выполняешь его установки, ты не играешь. А мы все хотим играть — поэтому делаем всё, что он говорит», — сказал Луис Эрнандес.

    Луис Энрике и Килиан Мбаппе
    globallookpress.com

    Раньше «ПСЖ» был клубом, в котором правили игроки. Захотел Ибрагимович что-то не делать — и не делал. То же самое касалось Неймара, Месси, Мбаппе. Игроки чувствовали, что они выше тренеров, и любая трещина в отношениях с наставником (будь то Блан, Тухель, Эмери, Почеттино или Гальтье) становилась серьезной проблемой.

    С Луисом Энрике — иначе. Он не просто главный — он лидер, за которым идут. Он может быть упрям, строя команду по своему образу: с движением, гибкостью, дисциплиной и трудом. Однако в ноябре, когда у «ПСЖ» не всё шло гладко, он услышал команду: игроки посчитали его позиционный подход слишком жестким. Тогда тренер согласился на большее творчество — при сохранении командной структуры.

    Луис Энрике
    globallookpress.com

    В среду, на новой ультрасовременной базе «ПСЖ», Луис Энрике снова поднялся на свою любимую смотровую вышку, чтобы наблюдать тренировочную игру 11 на 11 рядом с психологом команды и своим надежным помощником Хоакином Вальдесом. Он остановил игру, спустился, дал указания — и снова поднялся вверх.

    «Нет лучшего вида, чем отсюда. Если бы я мог смотреть матчи с этой позиции — я бы так и делал», — сказал главный тренер парижан.

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    • Луис Энрике — особенный. Ашраф Хакими называет его гением. Он фанатик, в хорошем смысле, страстный и предельно требовательный человек. Его главный совет каждому: «Никогда не проводите больше 30 минут без физической активности. Делайте 10 отжиманий каждые полчаса».

    Вот такое у него «евангелие». Но вы можете не слушать его — достаточно послушать тех, кто играет у него в команде.

    Что дальше?

    Это первый год проекта Луиса Энрике без трио суперзвезд. И во многих аспектах, независимо от исхода субботнего матча в Мюнхене, Париж опережает свой график. Изначально план состоял в том, чтобы всерьез претендовать на победу в Лиге чемпионов во втором сезоне проекта, а скорее — в третьем. Уж точно не в первом.

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    • Идея заключается в том, чтобы сохранить этот состав — самый молодой среди всех участников ЛЧ — и продолжать развивать его как индивидуально, так и коллективно. Чтобы команда росла вместе и становилась сильнее.

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    В соответствии с этой стратегией летнее трансферное окно должно пройти спокойно: клуб планирует усилиться лишь парой игроков — правоногим центральным защитником, а также полузащитником. В то же время команду могут покинуть футболисты, не играющие ключевых ролей — например, защитник Милан Шкриньяр и нападающие Рандаль Коло-Муани, Марко Асенсио и Карлос Солер.

    Стабильность и преемственность — теперь это главный девиз. Независимо от того, выиграет ли «ПСЖ» в субботу или нет, это только начало проекта.

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