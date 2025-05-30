Архитектор новой эпохи. Как Луис Энрике превратил «Пари Сен-Жермен» в лучшую команду Европы

Преображение «Пари Сен-Жермен» стало одним из главных событий сезона. Будто в одночасье французский гранд превратился из спотыкающейся и подвергающейся жесткой критике команды в лучший клуб 2025 года — один из самых зрелищных наряду с «Барселоной».

«Это лучшая команда, с которой я сталкивался за последние три года», — сказал капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

«ПСЖ» демонстрирует «правильный» футбол, в котором присутствуют абсолютно все ключевые компоненты. Вопреки ожиданиям, парижский клуб уверенно прошел в финал Лиги чемпионов.

Как им это удалось? Как команда, известная своими звездами и раздутыми эго — вроде Килиана Мбаппе, Лионеля Месси и Неймара — смогла превратиться в самый слаженный и бескорыстный коллектив, который когда-либо знал Париж?

Как «Пари Сен-Жермен» добрался до финала Лиги чемпионов

Путь «ПСЖ» к финалу начался 22 января. Точнее, переломный момент произошел в 22:15 по местному времени в промозглый дождливый вечер в Париже.

Сейчас всё кажется совсем иным — «ПСЖ» находится всего в 90 минутах от первого титула Лиги чемпионов, но тогда чемпионы Франции были на грани провала, уступая «Манчестер Сити» со счётом 0:2 на «Парк де Пренс» после результативных ударов Джека Грилиша и Эрлинга Холанна в первые 10 минут второго тайма.

Усман Дембеле globallookpress.com

Команда Луиса Энрике одержала две победы и потерпела три поражения в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов. Поражение от «Сити» означало бы, что «ПСЖ» вылетает из топ-24 и в последнем туре зависел бы от других результатов.

Но гол Усмана Дембеле на 56-й минуте вернул надежду, став отправной точкой невероятного камбэка. «ПСЖ» выиграл 4:2, а затем обыграл «Штутгарт» 4:1 благодаря хет-трику Дембеле и прорвался в плей-офф.

Матч против «Сити» стал ключевым моментом, который изменил уверенность и игру команды.

«Если бы мы решили проанализировать всё, что произошло в этом розыгрыше Лиги чемпионов, то из этого вышел бы отличный триллер или фильм ужасов — здесь было абсолютно всё.

Но именно матч против "Манчестер Сити" что-то изменил. Мы проигрывали 0:2, но в итоге победили. Это и был переломный момент», — сказал Луис Энрике.

Камбэк в игре против «Ман Сити» также дал старт серии громких побед над клубами АПЛ. После легкой победы над «Брестом» в стыковом раунде «ПСЖ» последовательно выбил из турнира «Ливерпуль», «Астон Виллу» и «Арсенал» — и это не прошло мимо Луиса Энрике, учитывая, что в английских СМИ часто высмеивают Лигу 1.

«Лига фермеров, да? Мы — лига фермеров. Но это приятно. Мы наслаждаемся результатами и комплиментами, которые теперь сыплются в адрес нашей команды», — с иронией заметил Луис Энрике.

После того, как «ПСЖ» выбил «Ливерпуль» в 1/8 финала в серии пенальти на «Энфилде», главный тренер англичан Арне Слот заявил, что это «лучший матч, в котором он когда-либо участвовал». Он также добавил, что «ПСЖ» — лучшая команда Европы.

«Все статистические показатели говорят о том, что они — лучшая команда Европы на данный момент. Луис Энрике создал потрясающий коллектив всего за три трансферных окна. Такая скорость, самоотдача, качество в полузащите, контроль мяча — невероятно», — сказал Слот.

Эволюция «ПСЖ»: от картинга к Формуле-1

Мы не знаем, является ли «Форрест Гамп» одним из любимых фильмов Луиса Энрике, но он определенно применяет философию персонажа Тома Хэнкса («Беги, Форрест, беги!») к своей команде.

Если взглянуть на статистику этого сезона и сравнить с предыдущими, некоторые показатели особенно красноречивы. Главный из них: в этом розыгрыше Лиги чемпионов игроки «ПСЖ» в среднем пробегают 117,94 километра за матч, что значительно больше, чем у любой другой команды. Для сравнения: в прошлом сезоне, когда парижане дошли до полуфинала, они пробегали за игру на 10 километров меньше.

Луис Энрике изменил многое по сравнению с прошлым годом, но его главное достижение — он сделал из «ПСЖ» настоящую команду.

«Я хочу, чтобы они все вместе атаковали и все вместе оборонялись, не давая сопернику времени контролировать мяч, чтобы мы могли давить на них и как можно быстрее его возвращать», — сказал испанец.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

В этом сезоне «ПСЖ» доминирует по всем статистическим показателям. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов это команда с наибольшим числом атак, самым высоким показателем успешных обводок, лучшим прессингом и контрпрессингом (по числу отобранных мячей). Они создали больше всего моментов, совершили больше всего передач и ударов.

В 2025 году «ПСЖ» временами выглядел неудержимым и практически непобедимым. Хотя так было не всегда: из первых пяти матчей на общем этапе ЛЧ они выиграли только один.

«Мы всегда верили в себя и знали, что в какой-то момент все начнет работать, даже когда не побеждали», — сказал полузащитник «ПСЖ» Витинья на прошлой неделе.

«Перелом случился в январе в матче с "Манчестер Сити": мы уступали 0:2, но выиграли 4:2. Всё, над чем мы работали с августа, тогда наконец сработало — как в движении мяча, переходах и сменах флангов, так и в прессинге без мяча», — добавил португалец.

Эта команда «ПСЖ» — как большой пазл, где Луис Энрике видит все детали, но должен правильно их сложить.

Возьмём Усмана Дембеле, который 10 лет назад начинал как центральный нападающий в «Ренне». Луис Энрике снова поставил его в центр атаки, убрав с правого фланга — и это всё изменило.

Перевод Витиньи на позицию опорного полузащитника, своего рода глубоко расположенного плеймейкера, который контролирует темп и начало атак — это решение тоже оказалось идеальным. Смещения Ашрафа Хакими в центр с мячом и его трансформация в еще одного полузащитника при сохранении ширины на правом фланге также раскрыло потенциал команды.

«Луис Энрике понимал, что после ухода Мбаппе ему предстоит огромная работа, чтобы команда заиграла как единое целое.

Он определил ключевые направления и переходил к следующему только после того, как игроки усваивали предыдущие.

Начали с прессинга. Затем — контрпрессинг. Потом — позиция Хакими. Затем — роль Нуну Мендеша на левом фланге: наполовину третий центральный защитник в фазе владения, наполовину "восьмёрка" в левом полуфланге. Потом — перестановка Дембеле.

Он двигался шаг за шагом, пока команда не стала именно такой, какой он её хотел видеть», — рассказал один из источников ESPN.

Январский трансфер Хвичи Кварацхелии за 60 миллионов евро добавиле еще больше силы. «ПСЖ» обыграл «Манчестер Сити» без грузинского вингера, но вскоре он стал незаменимым — его резкость, скорость и контроль мяча отлично дополнили Дезире Дуэ и Брэдли Барколя в атакующей тройке. ё

У Луиса Энрике оказались все необходимые инструменты, чтобы сделать эту команду успешной.

Что дальше и что означает взлет «ПСЖ» для остальной Европы?

«ПСЖ», пожалуй, самый титулованный клуб из тех, кто никогда не выигрывал Лигу чемпионов. В этом споре они могут соперничать с «Арсеналом» и «Атлетико», но победа в финале в субботу впервые избавит их от статусного «клейма».

Команда Томаса Тухеля была близка к победе в 2020 году, но тогда они уступили в финале «Баварии» — из-за пандемии матч проходил без зрителей. Поэтому именно сейчас «ПСЖ» действительно впервые по-настоящему готов взять главный европейский трофей.

Независимо от исхода, очевидно одно: решение «ПСЖ» отказаться от суперзвезд сполна оправдало себя, и этот клуб еще надолго останется серьезной силой в европейском футболе. Поражение от «Интера» в субботу, безусловно, будет болезненным, но сегодня в Париже чувствуется не завершение очередного дорогостоящего проекта, а начало чего-то по-настоящему целостного и многообещающего.

«ПСЖ» перед матчем с «Ливерпулем» на «Энфилде» globallookpress.com

Один из спортивных директоров крупного европейского клуба рассказал, что теперь на «ПСЖ» в профессиональной среде смотрят совсем иначе — больше никто не считает этот клуб «помойкой» для нежелательных игроков, которых продают по завышенной цене. Когда-то «ПСЖ» рассматривали как удобный выход для тех, от кого хотелось избавиться с прибылью. Поговаривают, что «Манчестер Юнайтед» два года подряд надеялся пристроить туда Маркуса Рашфорда. Но теперь ситуация изменилась кардинально.

«ПСЖ осознанно изменил подход пару лет назад. Руководство клуба считало, что команда потеряла связь с городом и ультрас — даже Месси освистывали за плохую игру. В итоге они решили делать ставку на молодежь.

Нам сообщили, что клуб хочет доминировать на внутреннем рынке, скупая лучших французских талантов, и при этом активно работать с молодыми игроками по всему миру. Именно так они и поступили. Конечно, при наличии огромных финансовых ресурсов и топ-тренера сделать это куда легче», — сказал источник ESPN.

Без ошибок, впрочем, не обошлось: 75 миллионов евро за Рандаля Коло-Муани и 60 миллионов за Мануэля Угарте — это провал. Но в целом курс на обновление был выбран успешно, и клуб заметно трансформировался.

Несмотря на смену стратегии, «ПСЖ» по-прежнему остается угрозой для ведущих европейских клубов на трансферном рынке. Так, «Ливерпуль» был заинтересован в покупке Кварацхелии, но «ПСЖ» действовал быстрее, и грузинский вингер стал важным звеном парижской атаки.

Победят они в Лиге чемпионов или нет, в «ПСЖ» останутся и ресурсы, и амбиции, чтобы бороться за лучших игроков. Лига 1, возможно, по-прежнему не кажется самым заманчивым турниром для потенциальных звезд, но если «ПСЖ» покорит Европу, отказаться от такого предложения будет трудно любому футболисту.

Луис Энрике — архитектор новой эпохи

Бывший тренер «Барселоны» сразу обозначил свои условия, когда летом 2023 года согласился возглавить «ПСЖ». Если бы в атаке команды оставались Месси, Мбаппе и Неймар, он бы просто не принял предложение. Аргентинец к тому моменту уже уехал в «Интер Майами». Чуть позже Луис Энрике дал зеленый свет на продажу Неймара в Саудовскую Аравию, несмотря на их успешную совместную работу в Каталонии в 2015 году.

«Большая тройка» в одном составе? Нет, это невозможно.

«С таким трио в атаке в современном футболе ты ничего не добьешься. Это не работает», — сказал Луис Энрике руководству клуба на встрече перед подписанием контракта.

Неймар и Лионель Месси globallookpress.com

Он достаточно опытен, чтобы понимать: если все одиннадцать не атакуют и не обороняются вместе, результата не будет. До его прихода «ПСЖ» с «большой тройкой» был расколот на две части: восемь игроков с одной стороны и трое — сами по себе.

В итоге Энрике унаследовал лишь одного из них — Килиана Мбаппе. Он верил, что сможет найти к нему подход, сделав из него не только звезду, но и командного игрока. Тренер провел с ним множество личных бесед, объясняя, чего ждет от него — прежде всего без мяча.

«Ты любишь баскетбол, да? Ты фанат Джордана? Так вот, Майкл хватал своих партнеров за яйца и защищался, как черт. Ты должен быть примером — и как человек, и как игрок.

Ты думаешь, твоя задача — просто забивать. Да, ты феномен, игрок мирового уровня — без сомнений. Но для меня этого мало. Настоящий лидер помогает команде даже тогда, когда не может забить — хотя бы своей работой в обороне», — сказал испанец во время одной из встреч с Мбаппе.

Это и есть суть философии Луиса Энрике.

«Если ты не выполняешь его установки, ты не играешь. А мы все хотим играть — поэтому делаем всё, что он говорит», — сказал Луис Эрнандес.

Луис Энрике и Килиан Мбаппе globallookpress.com

Раньше «ПСЖ» был клубом, в котором правили игроки. Захотел Ибрагимович что-то не делать — и не делал. То же самое касалось Неймара, Месси, Мбаппе. Игроки чувствовали, что они выше тренеров, и любая трещина в отношениях с наставником (будь то Блан, Тухель, Эмери, Почеттино или Гальтье) становилась серьезной проблемой.

С Луисом Энрике — иначе. Он не просто главный — он лидер, за которым идут. Он может быть упрям, строя команду по своему образу: с движением, гибкостью, дисциплиной и трудом. Однако в ноябре, когда у «ПСЖ» не всё шло гладко, он услышал команду: игроки посчитали его позиционный подход слишком жестким. Тогда тренер согласился на большее творчество — при сохранении командной структуры.

Луис Энрике globallookpress.com

В среду, на новой ультрасовременной базе «ПСЖ», Луис Энрике снова поднялся на свою любимую смотровую вышку, чтобы наблюдать тренировочную игру 11 на 11 рядом с психологом команды и своим надежным помощником Хоакином Вальдесом. Он остановил игру, спустился, дал указания — и снова поднялся вверх.

«Нет лучшего вида, чем отсюда. Если бы я мог смотреть матчи с этой позиции — я бы так и делал», — сказал главный тренер парижан.

Луис Энрике — особенный. Ашраф Хакими называет его гением. Он фанатик, в хорошем смысле, страстный и предельно требовательный человек. Его главный совет каждому: «Никогда не проводите больше 30 минут без физической активности. Делайте 10 отжиманий каждые полчаса».

Вот такое у него «евангелие». Но вы можете не слушать его — достаточно послушать тех, кто играет у него в команде.

Что дальше?

Это первый год проекта Луиса Энрике без трио суперзвезд. И во многих аспектах, независимо от исхода субботнего матча в Мюнхене, Париж опережает свой график. Изначально план состоял в том, чтобы всерьез претендовать на победу в Лиге чемпионов во втором сезоне проекта, а скорее — в третьем. Уж точно не в первом.

Идея заключается в том, чтобы сохранить этот состав — самый молодой среди всех участников ЛЧ — и продолжать развивать его как индивидуально, так и коллективно. Чтобы команда росла вместе и становилась сильнее.

Прогнозы и ставки на футбол

В соответствии с этой стратегией летнее трансферное окно должно пройти спокойно: клуб планирует усилиться лишь парой игроков — правоногим центральным защитником, а также полузащитником. В то же время команду могут покинуть футболисты, не играющие ключевых ролей — например, защитник Милан Шкриньяр и нападающие Рандаль Коло-Муани, Марко Асенсио и Карлос Солер.

Стабильность и преемственность — теперь это главный девиз. Независимо от того, выиграет ли «ПСЖ» в субботу или нет, это только начало проекта.