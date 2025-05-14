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    Спектакль окончен. Флик намерен превратить «Барсу» из веселого щенка в хладнокровного ротвейлера

    Предстоящие изменения в игре «Барселоны» могут сильно расстроить нейтральных болельщиков

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    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик
    ESPN делится мыслями о первом сезоне «Барселоны» под руководством Ханса-Дитера Флика.
    «Барселона» всего лишь за какие-то 15 дней провела, пожалуй, самую грандиозную, непредсказуемую и драматичную серию из четырех матчей с высочайшим уровнем важности. В клубном футболе с чем-то подобным сталкиваются крайне редко.

    Если вы были в восторге от этого безумного спектакля, плохая новость в том, что их главный тренер, Ханси Флик, хочет положить этому конец. И немедленно. Но прежде чем вы окрестите его «Ханси Гринч», мрачным зеленым ворчуном, который украл зрелище, — дослушайте.

    С 26 апреля по 11 мая мы стали свидетелями невероятного марафона: финал Кубка Испании, два матча полуфинала Лиги чемпионов, два овертайма, в общей сложности 25 голов (многие из них — чистое футбольное искусство), три разных города (Севилья, Барселона и Милан) и сотни миллионов зрителей по всему миру. Всё это сопровождалось магией юного гения Ламина Ямаля, и завершилось завоеванием двух трофеев — в Кубке Испании и Ла Лиге.

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    • Для нейтрального болельщика это было идеальное противоядие от уныния, вызванного роботизированными, избегающими риска игроками современности и стерильной тактикой. Даже легенды футбола, вроде Тьерри Анри, признались, что им стало скучно смотреть футбол. Но здесь всё было иначе.

    Одним из ярких подтверждений, что мы наблюдали нечто по-настоящему великое, стало признание Йорди Кройфа: «Мой отец гордился бы этой командой». И всё же Ханси Флик действительно настроен покончить с этим.

    Ханс-Дитер Флик
    globallookpress.com

    В воскресенье он снова дал понять, насколько его тревожит тот самый аспект игры «Барселоны», за который ее и полюбили миллионы — ее неудержимый, энергичный и яркий футбол, ставший залогом тройного триумфа в сезоне.

    «Только вы можете решать, являемся ли мы самой зрелищной командой Европы», — с улыбкой сказал Флик журналистам. — «А для меня это не всегда весело. Иногда я действительно сильно страдаю».

    «Путь, который мы с командой начали прошлым летом, еще не завершен. Я понимаю, что нам нужно значительно улучшить игру в обороне. Я, мой штаб и многие игроки прекрасно осознают, насколько важно защищаться лучше.

    И дело тут не только в четверке защитников. Нам нужна куда большая стабильность в обороне. Играть в таком стиле, как мы — непросто. Ошибаются все. Но мы обязаны учиться и прибавлять.

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    • Проблема в том, что в течение всего сезона просто не было времени полноценно работать над этим. Матчи шли один за другим каждые три-четыре дня, с поездками туда-обратно. Но в следующем сезоне вы сами всё увидите», — добавил Флик.

    С августа главная претензия Флика к команде заключается в неспособности грамотно использовать преимущество в счете и желание бездумно атаковать до последней минуты. По его словам, игроки ведут себя «как щенки, гоняющиеся за теннисным мячиком в парке». А он хочет, чтобы они мыслили как ротвейлеры — мощно, хладнокровно, сдержанно.

    Еще в ноябре, после поражения от «Реал Сосьедада» и ничьей с «Сельтой», когда «Барса» вела 2:0, Флик отмечал: «У нас очень молодая команда, и мы должны быть внимательнее в ключевые моменты. Против "Сельты" мы остались в меньшинстве, и в тот момент надо было защищаться намного грамотнее. Да, мы всегда хотим атаковать и играть, но иногда достаточно просто контролировать мяч и грамотно сохранять счет».

    Ламин Ямаль и Ханс-Дитер Флик
    globallookpress.com

    Есть и ещё один аспект, который Флик хочет изменить — и только нейтральным болельщикам будет жаль, если это случится. Фанаты «Барселоны» наверняка будут в восторге от того, что он планирует улучшить.

    Суперматч с «Реалом» в минувшее воскресенье стал уже шестым случаем за сезон, когда «Барса» отыграла разницу в два мяча по ходу встречи (с «Бенфикой», дважды с «Атлетико», с «Реалом», «Сельтой» и «Интером» — причем четыре раза на своем поле и дважды в гостях).

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    Флик же хочет выкинуть это геройство на свалку. Ох уж этот его немецкий перфекционизм! Он не хочет больше риска и стресса, связанного с тем, чтобы раз за разом отыгрывать два мяча.

    Когда сезон подойдет к концу, выяснится, что «Барселона» при Ханси Флике упустила лишь один из четырех возможных трофеев — но самый главный: Лигу чемпионов.

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    • И есть одна, казалось бы, мелочь, которая до сих пор не дает ему покоя после эпического поражения в Милане. Тогда, за две минуты до конца матча, при счете 3:2 в пользу «Барсы», команда была в шаге от финала. Они вырвались в контратаку, и Ламин Ямаль решил пробить вместо того, чтобы сохранить мяч, заработать аут, штрафной или хотя бы угловой.

    Гениальный 17-летний вундеркинд зарядил в штангу, обыграв уже бессильного Яна Зоммера. Если бы мяч залетел в ворота — Ламин мог бы прямиком забирать «Золотой мяч» на ближайшей церемонии. (И пусть он его всё равно получит — мы только за.)

    «Барселона»
    globallookpress.com

    Но — никакой критики в адрес юного таланта. Он хотел убить интригу. Однако на шкале Флика «Где мы должны быть более хладнокровными» этот эпизод занимает видное место. Потому что уже в следующей атаке «Интер» сравнял счет, перевел игру в овертайм — и в итоге выбил «Барсу». Сыграй Ямаль прагматично — возможно, сейчас каталонцы готовились бы к финалу в Мюнхене и мечтали о требле.

    Флик всегда излучал гордость за команду и восхищение игроками. Он на 100% за красивый, зрелищный футбол. Но при этом к эстетике хочет добавить детали: менталитет, интенсивность, стойкость и безжалостность.

    Именно поэтому приоритетом «Барселоны» на трансферном рынке станет покупка топового центрального защитника. Уже несколько месяцев их главный кандидат — Джонатан Та, чемпион Бундеслиги в составе «Байера», 29-летний гигант ростом 196 см, с которым Флик уже работал в сборной Германии. Та — свободный агент, что особенно важно в условиях финансовых ограничений клуба.

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    Но вот вопрос: не уведет ли его «Реал»? Ведь нынешний тренер Та — Хаби Алонсо — вот-вот официально возглавит «Мадрид». Узнаем совсем скоро.

    Флик, как и любой топ-тренер, уже строит планы на следующий сезон, в то время как остальные только начинают праздновать успехи текущего. Он хочет превратить одну из самых ярких и драматичных команд современности в более суровую, прагматичную и беспощадную машину.

    И если у него получится — кто тогда сможет их остановить? Никто.

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