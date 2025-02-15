Будущая легенда. Ямаль уже к 21 году может стать лучшим футболистом мира

В истории футбола было множество талантливых игроков, которых называли новым «феноменом». Это нередко несете в себе завышенные ожидания. За каждым Уэйном Руни есть свой Боян Кркич; за каждым Серхио Агуэро — свой Фредди Аду.

Ламин Ямаль, которому всего 17 лет, — очередной супер талант, которому пророчат большое будущее. В сезоне, когда ему было всего 16, он уже был одним из лучших футболистов Ла Лиги.

Стать основным игроком «Барселоны» в таком возрасте само по себе большое достижение, но он не просто выходил на поле, а действительно приносил пользу команде.

Согласно данным FBref, среди вингеров и атакующих полузащитников в сезон-2023/2024 Ямаль был среди лидеров по ожидаемым голам без учета пенальти плюс ожидаемым голевым передачам, а также по количеству созданных моментов.

После впечатляющего выступления на победном для Испании Евро-2024, где он был признан лучшим молодым игроком турнира, Ямаль продолжил прогрессировать.

Когда он здоров, его можно назвать одним из лучших футболистов сезона. Среди игроков из топ-5 европейских лиг он входит в топ-25 по голам и результативным передачам без учета пенальти и находится рядом с топ-20 по ожидаемым голам и ожидаемым голевым передачам.

Многие молодые игроки громко заявляли о себе, но лишь единицы выходили на уровень, который демонстрирует Ямаль. Можно даже сказать, что в столь юном возрасте он уже входит в число лучших футболистов, у которых ключевая роль в команде.

Почему Ямаля можно назвать особенным? Как он выглядит на фоне юных звезд предыдущих поколений? Насколько высок его потенциал?

Давайте посмотрим на Ямаля в 2025 году

Ямаль одинаково опасен как с мячом, так и без него. С мячом он способен разрезать оборону точными передачами или совершать потрясающие сольные проходы.

Без мяча его умение правильно выбирать момент для рывка в свободные зоны — еще один ценный навык, особенно с учетом того, что его постоянно снабжают классными передачами такие мастера, как Педри и Рафинья.

Основное внимание сосредоточено на том, что Ямаль делает с мячом. Несмотря на возраст, он уже входит в число лучших созидателей в футболе.

Согласно анализу MarkStats’ expected threat, которая оценивает ценность действий, предшествующих удару или голу, в начале февраля Ямаль делил десятое место в Ла Лиге.

Ламин Ямаль globallookpress.com

По различным статистическим показателям FBref, таким как ожидаемые голевые передачи, действия, предшествующие созданию моментов, и передачи в штрафную, он уже входит в элитную категорию игроков чемпионата Испании. Это впечатляющее достижение, учитывая уровень конкуренции.

Одна из главных причин столь впечатляющей эффективности — дриблинг Ямаля.

При этом дриблинг Ямаля не строится исключительно на взрывной скорости или ускорении. Он не просто «спамит» прорывами по флангу. Конечно, его первый шаг позволяет ему легко обыгрывать соперников, но главными козырями являются хитрость и предугадывание движений защитников.

Например, он ловко принимает мяч слабой ногой, провоцируя защитников на необдуманный подкат, после чего быстро обходит их, используя освободившееся пространство.

В своих лучших моментах Ямаль обыгрывает сразу нескольких соперников в одном эпизоде. Эти навыки также помогают ему в продвижении мяча из глубины. Кроме того, он демонстрирует способность выдерживать физическое давление и выходить победителем в жестких единоборствах.

Ямаль — это продвинутый плеймейкер, который сочетает умение обыгрывать соперников на дриблинге с невероятным первым касанием. Он способен раздавать разрезающие передачи за спину защитникам, забрасывать мяч верхом, делать неожиданные скрытые передачи и мгновенные передачи на партнеров, врывающихся в штрафную.

Ламин уже неоднократно показывал, что умеет манипулировать движением защитников, заставляя их раскрывать коридоры для передач в атакующей трети.

Да, не все его попытки успешны, но сам факт, что он способен исполнять такие передачи, будучи вингером, делает его особенно ценным игроком.

Уже сейчас в его арсенале есть несколько фирменных передач.

«Тривела» (передача внешней стороной стопы). Ямаль регулярно использует этот прием, находясь как в правом полуфланге, так и на самой бровке, причем с разных дистанций и в разных игровых ситуациях — будь то позиционные атаки или быстрые переходы из обороны в атаку.

Точность таких передач у него на высочайшем уровне, и они не раз кардинально меняли ход матчей. Например, в начале декабря против «Мальорки» он дважды исполнил «тривелу» во втором тайме, что помогло «Барселоне» превратить тяжелый матч в уверенную победу со счетом 5:1.

Короткие навесы с края штрафной. Если защитники оставляют ему слишком много пространства, Ямаль выбирает идеальную точку для подачи — между линией обороны и вратарем.

Две из его четырех голевых передач в сезоне стали результатом именно таких филигранных навесов.

По мере того как все больше вингеров в современном футболе вынуждены растягивать оборону и вскрывать насыщенные защитные линии за счет дриблинга, их вклад в игру без мяча часто оказывается минимальным.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Ямаль избегает этой проблемы, во многом благодаря тому, что ему позволено смещаться в центр, когда правый защитник «Барселоны» Жюль Кунде занимает фланг. Он постоянно ищет возможности для быстрых комбинаций и хорошо чувствует момент, совершая резкие рывки в штрафную как дополнительный игрок в атаке.

Иногда, находясь на правом фланге, он использует движение Роберта Левандовского, который опускается глубже, чтобы занять освободившееся пространство.

Максимальная скорость Ямаля в этом текущем розыгрыше Лиги чемпионов составила 31,8 км/ч, что делает его угрозой при рывках за спину защитникам. Он может открываться в полуфланге, делать резкие ускорения по правому краю или оставаться на слепой стороне последнего защитника.

Гол, который он забил «Реалу» в Суперкубке Испании, стал наглядной демонстрацией всех этих навыков: грамотное открывание в свободную зону, способность менять темп и обыгрывать соперников в штрафной, а затем филигранное завершение в нижний угол.

Все это приводит к тому, что у Ямаля довольно разнообразная карта ударов. Некоторые моменты он создает сам, чаще всего пробивая из-за пределов штрафной с правого края. В таких случаях удары могут иметь 4-5% вероятность гола по xG, что иногда оправдано, но при слишком большом количестве таких попыток возникает проблема низкой эффективности.

Однако среди них есть и ценные моменты, созданные за счет движения без мяча и контратак.

В целом его выбор позиций для удара пока нельзя назвать идеальным — его средний xG за попытку в чемпионате остается ниже 10%. Если он не станет нападающим, который регулярно перебивает свои ожидаемые показатели, ему стоит повысить эффективность в этом аспекте.

Сравнение с главными талантами предыдущих поколений

Можно уверенно утверждать, что Ямаль — один из самых талантливый игроков за долгое время. Это редкий пример игрока, который уже сейчас вносит весомый вклад в результат, сохраняя при этом огромный потенциал для будущего. Это важно, поскольку большинство футболистов его возраста так и не дотягивают до уровня топ-клубов Европы. Обычно им приходится переходить в более скромные команды.

Если сравнивать Ямаля с другими молодыми талантами, его показатели выглядят впечатляюще. В этом сезоне он занимает третье место по суммарному показателю ожидаемых голов без учета пенальти (npxG) и ассистов среди всех игроков не старше 19 лет, которые провели не менее 450 минут в чемпионатах «Большой пятерки».

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Важно отметить, что двое футболистов, идущие перед ним — Орри Оскарссон и Джордж Иленикхена — сыграли почти на 1 000 минут меньше.

Если воспользоваться базой Stathead, которая собирает расширенные статистические данные по топ-5 лиг Европы начиная с сезона 2017/18, то Ямаль занимает седьмое место по этому показателю среди игроков, сыгравших минимум тысячу минут.

Можно также оценить его уровень по голам и ассистам, сравнив с главными талантами прошлых лет. Среди всех игроков в возрасте 18 лет и младше, которые проводили минимум 1000 минут в сезоне с 1999 года по настоящее время, Ямаль занимает девятое место по показателю «гол + пас». Если расширить диапазон до 19-летних, то он входит в топ-20, занимая 19-е место.

Среди 25 лучших по этому показателю можно найти немало игроков, ставших звездами мирового футбола. В этом списке значатся такие легендарные имена, как Лионель Месси и Самюэль Это'о, а также нынешние топ-игроки — Килиан Мбаппе, Флориан Вирц и Джамал Мусиала.

Конечно, встречаются и исключения, но в целом такой уровень продуктивности в столь юном возрасте — серьезная заявка на особую карьеру.

Что ждет Ямаля в будущем?

Игрой Ямаля трудно не восхищаться. Одно дело — видеть 17-летнего футболиста, выступающего на достойном уровне за топ-клуб (такое случается, вспомним примеры Рахима Стерлинга, Кристиана Пулишича или Дезире Дуэ). Совсем другое — наблюдать за тем, как он единолично берет игру на себя и доминирует на поле.

В этом сезоне Ламин был вторым по значимости атакующим игроком «Барселоны», команды, которая сохраняет пусть и небольшие шансы оформить очередной требл.

Если говорить о показателях, оценивающих общий вклад игрока в результат команды, то Ямаль находится на очень высоких позициях. Например, в рейтинге MBAPPE Дональда Кэйтона — универсальном индексе, измеряющем влияние футболиста на разницу забитых и пропущенных голов клуба, — он занимает 22-е место среди всех полевых игроков в топ-5 лигах Европы (по состоянию на 6 февраля). Среди футболистов до 21 года он пятый.

Что делает Ямаля потенциальным игроком уровня «одного из лучших атакующих футболистов в истории» — это сочетание качеств, характерных как для игроков, поднимающих общий уровень команды (floor-raisers), так и для тех, кто может усилить уже мощный коллектив (ceiling-raisers).

Ламин Ямаль globallookpress.com

Классический floor-raiser — это доминирующий атакующий игрок с мячом, который принимает ключевые решения в завершающей стадии и способен тащить на себе атаку даже в условиях не самого сильного окружения. Примером такого футболиста можно назвать Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед».

В то же время ceiling-raiser — это игрок, который делает команду еще сильнее, не требуя постоянного контроля мяча, идеально дополняя созидателей топ-уровня. Такой ролью славился Педро в «Барселоне» начала 2010-х.

Естественно, у Ямаля есть и потенциальные риски. Помимо возможной стагнации, главный из них — травмы. В этом сезоне он уже пропускал матчи из-за проблем с бедром и голеностопом. У него серьезная нагрузка с тех пор, как он закрепился в основном составе «Барсы».

Если взглянуть на статистику, с сезона-1999/2000 по сегодняшний день Ямаль занимает 25-е место по сыгранным минутам среди всех полевых игроков в топ-5 лигах Европы до 18 лет. И у него есть еще больше года в запасе, чтобы подняться в этом рейтинге. Вполне возможно, что к концу сезона 2025/2026 он окажется на самой вершине. Однако это может привести к тому, что его пик формы наступит раньше, чем у большинства атакующих футболистов.

С текущей динамикой развития у Ямаля есть все шансы стать лучшим игроком мира еще до того, как ему исполнится 21 год — подобное случалось считаное количество раз за последние 30 лет.

В сезоне-1996/1997 19-летний бразилец Роналдо, выступавший в то время за «Барселону», забил 34 гола в Ла Лиге и буквально озарил испанский футбол, чуть не приведя клуб к чемпионскому титулу.

Чуть больше десяти лет спустя, в сезоне-2008/2009, Лионель Месси помог «Барселоне» завоевать требл. В период с 2019 по 2021 год Килиан Мбаппе штамповал голы и ассисты в Лиге 1, при этом демонстрируя сопоставимый уровень в Лиге чемпионов и почти приведя «ПСЖ» к главной вершине европейского футбола.

Если говорить о Роналдо и Мбаппе, они оба успели провести несколько сезонов на высочайшем уровне еще до 21 года. И, возможно, именно Мбаппе — самое подходящее современное сравнение для Ямаля. Француз также ворвался на большую сцену очень рано — уже в 17 лет, когда в сезоне-2016/2017 его «Монако» сенсационно выиграл Лигу 1 и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Спустя чуть больше полутора лет в статусе основного игрока «Барсы» Ламин Ямаль прошел ранний тест на высшем уровне. Набор его умений уже сейчас делает его одним из самых влиятельных игроков в мировом футболе, что по-настоящему уникально для его возраста.

Стремительный взлет к статусу звезды, вкупе с невероятным прогрессом Рафиньи, превратили их в один из лучших атакующих дуэтом Европы.

«Барселоне» в ближайшие месяцы жизненно важно, чтобы Ямаль оставался в своей лучшей форме. Клуб пробился в плей-офф Лиги чемпионов, но в борьбе за титул Ла Лиги находится позади «Реала». Вполне вероятно, что мы наблюдаем начало восхождения Ямаля к статусу легенды мирового футбола.