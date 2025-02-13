Грустная реальность. Шикарный «Манчестер Сити» Гвардиолы — уже история

«Манчестер Сити» в своем нынешнем виде больше не в состоянии бороться за трофеи. Это окончательно стало ясно после того, как команда Хосепа Гвардиолы проиграла на своем поле мадридскому «Реалу».

В клубе это понимают. Именно по этой причине в январе «Ман Сити» потратил почти 200 миллионов фунтов стерлингов на четырех игроков и намерен сделать еще несколько приобретений летом.

При этом «Сити» предстоит попрощаться с ключевыми игроками команды, которая вывела английский футбол на новые высоты.

Вот только проблема в том, что до лета остается еще четыре месяца, и за это время «Манчестер Сити» еще не раз столкнется с соперниками, которые благодаря качественной и интенсивной игре будут использовать ее слабости.

Эти игроки еще далеки от того, чтобы быть списанными. У них достаточно качеств, чтобы завершить сезон в топ-4 турнирной таблицы АПЛ и снова вывести команду в Лигу чемпионов. К тому же, благодаря новому формату такую возможность может дать даже пятое место.

Кроме того, по-прежнему нельзя исключать, что «Ман Сити» совершит камбэк на «Сантьяго Бернабеу» и выйдет в 1/8 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Все-таки у них есть Эрлинг Холанн, а футбол был, и есть и всегда будет непредсказуемым.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Но эта команда уже не сможет вернуться на уровень предыдущих сезонов, когда «Ман Сити» был непобедимым в АПЛ, спокойно набирал под сотню очков и выигрывал требл.

Это стало ясно еще до того, как «Ман Сити» проиграл дома «Реалу» (2:3). Команда Гвардиолы испытывает трудности уже почти четыре месяца, и пока не видно никаких признаков улучшения.

В матче против «Реала» казалось очевидным, что «Сити» играет на пределе своих возможностей — выкладывается по максимуму, выполняет план на игру так, как нужно, — но этого всё равно оказалось недостаточно.

Проблемы, которые привели их в этот тупик еще в ноябре, никуда не исчезли.

В том числе из-за бесконечных кадровых проблем: как только один или два игрока возвращаются в строй, другие тут же выбывают, заставляя оставшихся играть до изнеможения. Рубен Диаш назвал это «смертельной последовательностью».

Диаш только в минувшую субботу вернулся в стартовый состав, а Натан Аке вышел на поле впервые после травмы как раз в игре с «Реалом». Джон Стоунз постепенно восстанавливается после повреждения — за последние несколько месяцев у него было несколько неудачных попыток возвращения. При этом проведя час в полузащите против «Реала», он был вынужден опуститься в оборону и заметно сдал в последние 30 минут.

В этом сезоне у «Манчестер Сити» настоящий проходной двор в защите. Только за последний месяц «Реал», «Арсенал», «Пари Сен-Жермен» и «Брентфорд» забили им по два мяча за короткий промежуток времени — и зачастую эти голы были результатом ошибок «горожан».

Эдерсон подарил «Реалу» второй гол неудачным пасом, а затем усугубил и без того плохую ситуацию, когда Матео Ковачич и Рико Льюис небрежно сыграли, фактически подготовив почву для третьего пропущенного мяча.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Это случалось во многих матчах. "Фейеноорд, Спортинг, Брентфорд, Манчестер Юнайтед… Много матчей, в которых в конце мы всё отдавали. На таком уровне это очень сложно. Это не первый раз, к сожалению, такое происходит регулярно. Поэтому нам трудно", — отметил Гвардиола после поражения от "Реала".

"Ман Сити" также испытывает проблемы с обороной при подачах в штрафную и со стандартами, хотя в этом матче это было не так заметно.

Однако у этой команды есть одно достойное восхищения качество: несмотря на все эти неудачи, в следующей игре они снова бегут, прессингуют и сражаются так, как должны.

В этом сезоне будет много разборов ошибок "Сити", но пока никто не может сказать, что они не старались. Они просто уже не так хороши, как раньше.

Это может показаться безумным заявлением, учитывая их уровень, но самое главное в "Манчестер Сити" всегда было то, что они были гораздо большим, чем просто скопление отдельных звезд.

Сейчас, будь то из-за травм, возраста или и того, и другого, большинство игроков выступают значительно ниже своего лучшего уровня и больше не выглядят подходящими для той роли, которую им приходится исполнять.

Особенно это заметно в полузащите, где очень бросается в глаза нехватка подвижности.

Если команда не может уверенно контролировать мяч и быстро его возвращать, можно ли вообще назвать ее командой Гвардиолы?

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Если кто-то и воплощает в себе непреклонное желание бороться и сопротивляться закату великой команды, то это Кевин Де Брейне. Как и вся команда в целом, он временами демонстрирует вспышки высочайшего мастерства и проделывает колоссальный объем работы, но в 33 года его лучшие дни уже позади. Это не упрек — за последние 18 месяцев он перенес несколько серьезных травм, а в июне ему исполнится уже 34 года. Это просто реальность.

Прогнозы и ставки на АПЛ

После того как "Сити" вышел плей-офф ЛЧ, обыграв "Брюгге", Гвардиола назвал свою команду "старой" и упомянул Де Брейне, Илкая Гюндогана (34 года) и Матео Ковачича (ему всего 30, но у него схожие проблемы). Бернарду Силва (30) также далек от своей лучшей формы.

Они все выглядят уставшими, можно даже сказать, измученными.

Перед первым матчем с "Реалом" Гвардиола рассуждал о шансах своей команды и признался, что даже сам не знает, чего ожидать. В лучшие времена он никогда не давал прогнозов на результат, но всегда был уверен в том, что "Сити" покажет выдающуюся игру.

"Мы больше не демонстрируем стабильность, хотя именно это и определяло нас на протяжении последнего десятилетия — мы были невероятной машиной, выходящей на поле каждые три дня. А теперь…Я не знаю", — сказал Гвардиола.

Но в глубине души Гвардиола наверняка понимает, чего ждать от своей команды, и это не самые радужные ожидания. Пеп осознает, насколько возросли риски в каждом матче, и видит, что у его команды просто нет ответов на многие вопросы.

В глубине души Гвардиола, возможно, даже ожидает таких результатов — если, конечно, безграничный оптимизм, свойственный спортсменам высочайшего уровня, не мешает ему это признать.

Кевин Де Брейне globallookpress.com

Сейчас под пристальное внимание, по крайней мере со стороны фанатов "Сити", начинает попадать и его собственное управление ситуацией. Более того, рассуждая после матча о непредсказуемости своей команды, Пеп вспомнил свои же слова, сказанные еще в декабре, о том, что не может предотвратить ошибки своих игроков: "Я принимаю, что если соперник играет лучше, значит, он действительно лучше. Но я говорил еще несколько месяцев назад: мне самому не хватает умения дать команде что-то, что помогло бы ей справляться с такими моментами. Это случалось много раз. Это правда".

Под сомнение чаще всего ставятся выбор стартового состава и тактические установки. Уже несколько месяцев привычные решения Гвардиолы, которые когда-то приносили успех, теперь скорее становятся проблемами. Он по-прежнему хочет, чтобы "Манчестер Сити" высоко прессинговал, играл агрессивно, но из-за нехватки энергии и физической мощи в центре поля команда оставляет огромные зоны.

Во вторник было заметно, что "Сити" продолжал держать высокую линию обороны, но при этом во втором тайме практически не прессинговал. Обычно это равносильно самоубийству. Но есть и оправдание: игроки просто вымотаны.

После того как новичок команды, приобретенный в последний день трансферного окна, Нико Гонсалес получил травму в своем дебютном матче в субботу, кто мог усилить центр поля, когда Аке смог отыграть лишь час, а Де Брейне уже давно на исходе сил? Ковачич и Гюндоган.

Возможно, когда Нико восстановится, а другие новички — Омар Мармуш, Абдукодир Хусанов и Витор Рейс — адаптируются, команда получит новый импульс. Некоторые футболисты смогут получать больше отдыха, благодаря чему повысится уровень игры. Но "Манчестер Сити" уже несколько месяцев застрял в этом порочном круге. И с матчами против "Ньюкасла", "Реала" и "Ливерпуля" в ближайшую неделю перспективы выглядят не слишком радужными.

Календарь и таблица АПЛ

Команда Пепа действительно напугала "Реал", дважды выходя вперед. Возможно, они смогут сделать это снова в ответной встрече. Ведь если бы не ошибки в концовке, они бы выиграли этот матч, несмотря на все свои проблемы.

Но эти ошибки — это реальность. Возраст команды — это реальность. Травмы — это реальность. Хрупкость состава — это реальность.

У "Сити" по-прежнему есть качество и характер, но этого уже недостаточно. Такова новая реальность.