«Будь поскромнее». «Арсенал» посмеялся над Холанном, разгромив «Манчестер Сити»

Лондонский «Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» (5:1) в домашнем матче 24‑го тура чемпионата Англии по футболу. В составе победителей отличились Мартин Эдегор, Томас Пати, Майлз Льюис‑Скелли, Нванери Этан и Кай Хавертц. У гостей мяч забил Эрлинг Холанн. «Арсенал» с 50 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» (41 очко) идет четвертым.

«Арсенал» напряг мускулы

Автор The Guardian Дэвид Хитнер хвалит «Арсенал» за психологическую уверенность, которую не сломил гол Эрлинга Холанна, сравнявший счет.

«Было очевидно, что на поле было желание превзойти друг друга во все более напряженном соперничестве, счеты с предыдущей встречи нужно было свести и "Арсенал" их уладил, да еще как. Лучший момент матча был создан Майлзом Льюисом-Скелли; он же сотворил и незабываемый образ.

Когда не по годам талантливый 18-летний игрок увенчал свое выступление голом, забитым крученым ударом, сделав счет 3:1, он сел в медитативную позу из йоги, которая ранее была личной фишкой Эрлинга Холанна.

Это был выпад в адрес Холанна после агрессивной ничьей 2:2 между клубами на стадионе "Этихад" в сентябре прошлого года, которая, помимо всего прочего, включала в себя ссору между нападающим "Сити" и опекавшим его защитником из "Арсенала" Габриэлем Магальяйешем. Холанн также успел сказать Микелю Артете "оставаться скромным", когда страсти вспыхнули после финального свистка.

На короткий момент показалось, что последним будет смеяться Холанн. Нападающий "Сити" прибавил, чтобы сравнять счет после гола, забитого Мартином Эдегором в начале матча. Но это был день, когда "Арсенал" напряг мускулы, когда у них было слишком много силы и желания.

Команда Артеты знала, что им нужно победить, чтобы остаться на хвосте у лидеров Премьер-лиги, "Ливерпуля"; чтобы сохранить свои мечты о титуле, какими бы слабыми они ни казались из-за доминирования мерсисайдцев. Они это сделали, пропустив гол Холанна, чтобы затем задать "Сити" взбучку.

Удар Томаса Парти с рикошетом снова вывел их вперед, и после мощнейшего удара Льюиса-Скелли дело запахло разгромом. Кай Хаверц забил гол, сделав счет 4:1, нападающий компенсировал вопиющий промах в первом тайме, и идеальный день был завершен, когда другой юный вундеркинд "Арсенала", Итан Нванери, вышедший на замену, сместился в центр, чтобы забить великолепный удар.

Это было слишком легко для "Арсенала" и последний случай, когда было трудно узнать "Сити" по предыдущим сезонам. Пропущенные мячи были отмечены не только ошибками, но и слабостью в их оборонительной работе, медлительностью, нежеланием приближаться. Пеп Гвардиола давно уступил титул. "Арсенал" продолжает верить.

"Арсенал" хотел привнести интенсивность, подпитаться энергией толпы, и они вышли вперед в течение двух минут после начала матча, потеря мяча стала катастрофой для "Сити" и ужасным шоу для Мануэля Аканджи.

Центральный полузащитник принял пас от Джона Стоунса, и замешкался. Когда Аканджи сделал сильное касание, Леандро Троссард быстро вставил ногу, мяч прорвался к Деклану Райсу, чей первый пас нашел Хаверца. Он был в игре, оборона "Сити" была плоха и Стоунс застрял. Хаверц сделал пас на Эдегора, и тому было просто поразить ворота.

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Напряжение накалилось. Габриэль Мартинелли через несколько минут забил мяч в ворота "Сити", обыграв Штефана Ортегу после паса Эдегора, но офсайдный флаг не позволил ему порадоваться. На другом конце поля Габриэл повернулся и закричал в лицо Холанну. Бразилец говорил о "войне" на "Этихаде" и о том, как "Арсенал" будет ждать "Сити". Все были на грани».

Очередной крах «Манчестер Сити»

Автор ВВС Фил Макналти поражается тому, с какой легкостью «Арсеналу» удалось разгромить действующих чемпионов.

«Пугающая привычка "Манчестер Сити" разваливаться на части снова проявилась. Как и в матче против "Пари Сен-Жермен" в Лиге чемпионов в январе, четыре гола были пропущены во втором тайме, обернувшемся невероятным крахом.

Это была команда, которая выиграла исторический четвертый подряд титул Премьер-лиги в прошлом сезоне. Падала ли когда-либо форма элитной команды до такой степени?

У "Сити" была небольшая надежда, когда Холанн сравнял счет, но их последовавший упадок было позорным, и когда "Арсенал" быстро восстановил свое лидерство, тренер Пеп Гвардиола выглядел растерянным и бессильным в своей технической зоне.

Травма Родри в первой встрече между этими двумя клубами в сентябре, которая исключила полузащитника мирового класса из игры на весь сезон, по понятным причинам упоминается как поворотный момент в сезоне, но это не объясняет масштаб капитуляции "Сити" как дома, так и в еврокубках.

"Сити" были хаотичен в последние полчаса, "Арсенал" угрожал забить каждый раз, когда шел вперед, финальный свисток был милосердным избавлением после взбучки, которую им задали.

В плей-офф Лиги чемпионов им предстоит встретиться с действующим обладателем трофея мадридским "Реалом" за место в 1/8 финала. Учитывая все это, Килиан Мбаппе и компания будут облизывать губы в предвкушении».

Если «Ливерпуль» оступится, «Арсенал» будет готов

Автор Daily Mail Оливер Холт подчеркивает важность молодых талантливых игроков в борьбе за титул.

«Прошло чуть больше часа с начала матча, когда Майлз Льюис-Скелли увидел, как его мяч затрепыхался в сетке ворот "Манчестер Сити". Это был решающий момент в быстро разворачивающемся унижении чемпионов.

Стадион в яростной радости поднялся, приветствуя парня, который был одним из них, и он побежал к угловому флажку, сел и скрестил ноги. Он остался там с улыбкой на лице, имитируя позу для медитации, которую предпочитает Эрлинг Холанн, игрок "Сити", которого фанаты "Арсенала" любят ненавидеть.

Он удерживал позу несколько секунд, выжимая из нее все соки. Это был замечательный, шумный театр, тот, благодаря которому процветает футбол. Льюису-Скелли всего 18, и это был его первый гол за взрослую команду, но он не только будущее этого клуба, он еще и шоумен.

Ему все еще всего 18 лет, но он вкладывает много в свой первый сезон в главной команде. Когда две команды встретились на стадионе "Этихад" в сентябре, Льюис-Скелли получил предупреждение еще до того, как вышел на поле. Он молодой человек, который спешит. Он завораживающе талантлив.

Гари Невилл сказал, комментируя игру, что Льюис-Скелли "зажигает лигу", и он прав. У него есть звездные качества, которые бесценны, качества, которые дадут "Арсеналу" и его болельщикам надежду, что они еще могут превзойти "Ливерпуль".

У "Сити", тени той команды, которой они когда-то были, нет никого, похожего на Льюиса-Скелли. У них нет никого, похожего на Итана Нванери, который забил пятый и лучший гол "Арсенала". Они продали лучших из своих молодых талантов и теперь платят за это высокую цену.

Только на прошлой неделе Льюис-Скелли оказался в центре скандала после того, как был удален с поля за циничный фол против Мэтта Доэрти из "Вулверхэмптона", получив красную карточку, которая была позже аннулирована. Его игра против "Сити" стала идеальным способом оставить этот фурор позади.

"Арсенал" все еще отстает от "Ливерпуля" на шесть очков, у которого есть игра в запасе, но это была своего рода показательная победа, своего рода дикая, ликующая ночь, которая может изменить положение дел для такой команды, как "Арсенал", и вывести ее наверх.

Они не проигрывали в лиге уже 14 игр, и нет ничего более опьяняющего, чем многообещающие молодые таланты, такие как Льюис-Скелли и Нванери, которые могут придать импульс их вызову в борьбе за титул.

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Было время, когда претензии "Арсенала" на чемпионство, казалось, угасали, но выразительный характер этой победы показал, что время прошло. Они все еще в этой борьбе. Они все еще там. Если "Ливерпуль" оступится, "Арсенал" будет готов».

Гол, который убил «Сити»

Автор The Telegraph Джейсон Барт фиксирует соперничество, которое усилилось между двумя клубами за последние годы, не забывая выделить главного героя матча — Майлза Льюис-Скелли.

«Это будет изображение, которое станет культовым для "Арсенала". Возможно, если они выиграют Премьер-лигу в этом сезоне или продолжат подтверждать свое восхождение за счет "Манчестер Сити", оно даже будет запечатлено в виде настенной росписи возле стадиона "Эмирейтс".

Майлз Льюис-Скелли, один из их парней, продукт академии "Хэйл Энд", как и 17-летний Итан Нванери, который также забил великолепный гол, принял "позу медитации" после того, как забил третий гол в блестящей разгромной победе "Арсенала" со счетом 5:1 над чемпионами, которые вскоре будут свергнуты. С ее помощью юноша подчеркнул глубокое и кипящее соперничество, которое развилось между этими двумя клубами, а его товарищи по команде радостно столпились вокруг него, когда он сидел на газоне.

Перед матчем это соперничество преуменьшали, но, несомненно, оно было, и после этого оно только усилилось. После этого Микель Артета говорил об "упорстве", и мотивация явно выходила далеко за рамки желания сократить отрыв от "Ливерпуля" в верхней части таблицы до шести очков, хотя и с игрой в запасе, чего они добились монументальным образом.

Это была поза празднования, которую раньше принимал Эрлинг Холанн, который, конечно же, бросил уничтожающий комментарий "кто ты, черт возьми, такой?" в адрес Льюиса-Скелли после знаменательной ничьей 2:2 между этими двумя командами ранее в этой кампании. Холанн, безусловно, знает теперь, кто он такой.

"Оставайся скромным", — также сказал Холанн Артете, и поэтому после призыва к смирению "Сити" был усмирен и унижен.

Поза определяет "внутреннее спокойствие", но "Сити" был в ужасном смятении, когда Пеп Гвардиола наблюдал, как его команда пропустила пять голов и проиграла с разницей в четыре гола впервые за его карьеру, которая также охватывала "Барселону" и "Баварию". Это в сумме 958 матчей. Он проиграл 0:4 четыре раза до этого и 2:5 один раз, но никогда 1:5.

Еще более необычным был характер краха во втором тайме, еще один крах во втором тайме от "Сити", который просто потерял всякое подобие контроля, хотя раньше это было их отличительной чертой.

Это становится темой. Они пропустили четыре гола против "Пари Сен-Жермен" с 56-й минуты — когда вели 2:0 — и сделали это снова здесь против "Арсенала" со счета 1:1. Они пропустили два гола с 80-й минуты против "Брентфорда" и "Манчестер Юнайтед" и три за последние 15 минут против "Фейеноорда".

Но было такое чувство, что именно третий гол здесь, тот, который забил Льюис-Скелли, его первый профессиональный гол, и забитый его слабой ногой, что он был ключевым; определяющим; тем, который обеспечил результат. Гвардиола согласился, заявив, что это был гол, который "убил" Сити.

Менее двух лет назад Льюис-Скелли забивал тому же сопернику в матче молодежного кубка Англии, а теперь это. "Его воспитали в академии", — сказал Артета. "У него есть этот дух внутри, и он хорошо его выражает. Он хочет, чтобы все получилось". Он сделал именно это.

Болельщики "Арсенала" оценят это по достоинству. Никто не должен сомневаться в уверенности Льюиса-Скелли или его конкурентоспособности, но не было ли немного преждевременным, без излишней самоуверенности, то что 18-летний игрок так подстрекал Холанна? Теперь ему надо подкреплять свои слова действием, как и "Арсеналу". Их действия, их подначки должны быть подкреплены трофеями».

Мастер-класс Райса в полузащите показала, чего не хватает «Ман Сити»

Автор Sky Sports Ник Райт считает что «Арсенал» добился успеха в первую очередь за счет более качественной игры в полузащите.

«"Не думаю, что люди знали, что я на это способен", — сказал Деклан Райс Sky Sports. Полузащитник размышлял о своих двух голевых передачах в разгромной победе "Арсенала" над "Манчестер Сити" со счетом 5:1. Его выдающаяся игра показала его рост в атакующем плане.

Райс отдал пас Майлзу Льюису-Скелли на третий гол "Арсенала", но именно вторая из двух голевых передач подытожила широту его возможностей, когда он отправил мяч через поле прямо в ноги Итану Нванери, который сместился к центру и произвел роскошный финиш.

Среди череды ярких выступлений игроков "Арсенала" можно выделить Райса. В дополнение к его двум голевым передачам, он сыграл решающую роль в первом голе Мартина Эдегора, его мгновенный пас первым касанием, запустивший Кая Хаверца для прострела в центр, с которого забил капитан "Арсенала".

Райс создал четыре момента в общей сложности, вдвое больше, чем любой другой игрок "Арсенала". "Сделать две голевые передачи было большим достижением", — добавил он. "Мне нужно добавить голов и передач в свою игру, если я собираюсь продолжать играть под номером 8". Теперь у него их восемь и 13 соответственно с начала прошлого сезона.

Это отличные цифры, и они, конечно, только часть его вклада в игру. В обороне он остается чрезвычайно важным, даже когда играет дальше впереди, когда его физическая интенсивность высвобождается как часть прессинга "Арсенала", как это было в первой половине этой игры.

Данные отслеживания Премьер-лиги показали, что он пробежал 11,4 км, что намного больше, чем любой другой игрок "Арсенала". Его физические данные стали для "Манчестер Сити" наглядным напоминанием о том, чего им не хватает в их собственной полузащите. Теперь он также добавляет качества в атаке».

Загадочное отсутствие Де Брёйне

Автор ESPN Роб Доусон удивлен тем, что некогда самый важный игрок «Сити» остался в запасе на матч «за шесть очков».

«В этом сезоне Кевин Де Брёйне играл менее заметную роль, но все равно было неожиданностью увидеть его на скамейке запасных на "Эмирейтс". Гвардиола настаивал на том, что он должен контролировать игровое время бельгийца после того, как 33-летний футболист пропустил значительную часть кампании из-за травмы.

Он отыграл 80 минут против "Брюгге" в середине недели, но разве он не мог сделать то же самое против "Арсенала" четыре дня спустя? В конце концов, у "Сити" теперь есть свободная неделя, чтобы подготовиться к матчу Кубка Англии с "Лейтон Ориент" в субботу.

Де Брёйне по-прежнему один из лучших игроков Гвардиолы. Он, безусловно, его лучший распасовщик. Он также привносит в "Сити" хладнокровие, которого не хватало в этом сезоне. Родри выбыл из игры, а оборонительная ось из Стоунза и Рубена Диаша была доступна для старта только в одной игре Премьер-лиги в этом сезоне.

К тому времени, как Де Брёйне вышел на поле против "Арсенала" на 72-й минуте, счет уже был 1:3, и игра закончилась. Только он сам знает, в какой он форме, но это казалось странным решением — оставить его в стороне в такой большой игре».

Хаверц подвел итог проблеме «Арсенала» с нападающими

Автор The Athletic Джеймс Макниколас вновь поднимает вопросу проблем «канониров» с острием атак, которая может стоить им чемпионства.

«В некотором смысле, эта игра Хаверца продемонстрировала сложность ситуации с нападающими "Арсенала".

Главной темой для обсуждения в первом тайме, помимо раннего гола Эдегора, был шанс сделать счет 2:0, который Хаверц упустил.

У "Арсенала" мог бы быть более хладнокровный номер 9. Примечательно, что в лице Хаверца и Габриэля Жезуса они оказались с двумя центральными нападающими, которые разделяют общую и ключевую слабость: завершение моментов.

Теперь, когда Жезус вне игры, "Арсенал" провел большую часть зимнего окна в погоне за новым центральным нападающим. Их попытка подписать Олли Уоткинса из "Астон Виллы", по-видимому, провалилась, теперь у них есть чуть больше 24 часов, чтобы попытаться заполнить эту вакансию до дедлайна 3 февраля.

Любопытно, что даже если "Арсеналу" удастся заполучить нападающего до того, как закроется окно, новому парню будет трудно вытеснить Хаверца из команды. Несмотря на все внимание к этому упущенному шансу, немец продолжает соответствовать всем требованиям, которые Артета хочет получить от нападающего при игре без мяча. Его прессинг и физическая подготовка помогают структуре команды.

И все же во втором тайме, когда ему представилась более сложная возможность забить, Хаверц завершил момент с апломбом. Его завершение нестабильны, но многие другие аспекты его игры надежны.

Все согласны, что "Арсеналу" нужен нападающий. Но сможет ли Артета найти в ближайшие несколько часов того, кого он будет ценить больше, чем Хаверца? Это вопрос посложнее».

Победитель: Премьер-лига

Редакция издания Goal, как обычно, называет победителей и неудачников завершившегося матча, и в первую категорию попала вся Английская Премьер-лига.

«Не очень хорошо, когда в так называемой лучшей лиге мира доминирует один клуб. Падение "Сити" — это скрытое благословение для Премьер-лиги, приносящее новую эру конкурентоспособности и немного больше паритета.

"Арсенал", хотя все еще вряд ли обойдет "Ливерпуль" в борьбе за титул, по крайней мере показал, что может переключиться на другую передачу на оставшуюся часть сезона. Они попытаются сократить этот отрыв в шесть очков, который все еще может превратиться в девять, если "красные" выиграют свою игру, имеющуюся в запасе.

Между тем, это восхитительно ожесточенное соперничество с "Сити" — то, что нужно спорту. Артета надеялся перед матчем, что его игроки оставили сентябрьский матч позади, но это было не так, и, скорее, наоборот. Болельщики скандировали кричалки в адрес Холанна, диджей на стадионе без остановки крутил "Humble" Кендрика Ламара, а Гвардиолу освистали в туннеле.

Премьер-лига должна быть мировым лидером в подобных аспектах. Воскресное противостояние было во всех отношениях весьма тонизирующим».