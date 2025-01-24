Повторение чужих ошибок. Закончилось ли доминирование «Ман Сити»?

Наблюдаем ли мы конец невероятного периода доминирования «Манчестер Сити», и не обнажились ли в последние недели первые серьезные трещины в фундаменте победной империи, созданной Пепом Гвардиолой?

Когда в сентябре был опубликован список матчей Лиги чемпионов для нового общего этапа из 36 команд, никто не мог всерьез предположить, что встреча в среду, 22 января, с «Пари Сен-Жермен» станет решающей для двух самых сильных клубов Европы. Но именно так все и произошло: обе команды рискуют не выйти в плей-офф.

Для «ПСЖ» решение клуба отказаться от политики подписания суперзвезд (летом Килиан Мбаппе бесплатно перешел в мадридский «Реал») и сосредоточиться на подающих надежды талантах помогает объяснить их неожиданный спад в Лиге чемпионов, но команда Луиса Энрике по-прежнему оставляет позади соперников во внутренних турнирах во Франции. «ПСЖ» не только все еще на пути к очередному титулу Лиги 1, непобедимые в 18 играх и опережая «Марсель», занимающий второе место, на 9 очков, но и выстояли в Кубке Франции и стремятся к еще одному треблу.

В «Сити» все по-другому. Приведя команду к беспрецедентному четвертому подряд титулу Премьер-лиги в прошлом сезоне, Гвардиола пережил в этом сезоне серию худших в карьере тренера неудач. «Сити» сильно отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 12 очков, сыграв на игру больше, и завершил 2024 год всего с одной победой в 13 играх во всех турнирах. Эта серия включала пять последовательных поражений и общую серию из девяти поражений в 13 играх.

Несмотря на три победы и две ничьи в последних пяти играх лиги, команда Гвардиолы демонстрирует признаки старения и упадка. Правый защитник Кайл Уокер, которому 34 года, хочет уйти (24 января перешел в «Милан» — прим. ред.), а полузащитник Илкай Гюндоган, которому также 34 года, стал тенью себя прежнего с тех пор, как вернулся в клуб из «Барселоны» прошлым летом. У 33-летнего полузащитника Кевина Де Брёйне этим летом истекает контракт, и он еще не обсуждал новое соглашение.

Решение звездного нападающего Эрлинга Холанна подписать 10-летний контракт на прошлой неделе стало неожиданным успехом для «Сити» и огромным моральным подъемом для всех, кто связан с клубом, но вокруг «Этихада» по-прежнему много неопределенности.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Будущее Гвардиолы остается предметом спекуляций, несмотря на подписание им собственного продления контракта в ноябре, «Сити» утратил свою магию на трансферном рынке, противники перестали бояться некогда грозной команды Гвардиолы, а клуб видит, как доморощенные игроки (включая Коула Палмера и Лиама Делапа) превосходят ожидания в своих новых командах после того, как их, возможно, слишком рано отпустили.

У каждого поколения есть доминирующая команда, но империи, построенные «Ливерпулем» в 1970-х и 1980-х годах, и победная машина «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона в конечном итоге были разрушены и побеждены соперниками. Происходит ли то же самое сейчас с «Сити»?

Как считает автор ESPN Марк Огден, истории их коллег-соперников говорят о том, что предупреждающие знаки приближающегося конца могут уже начать проявляться.

«Ливерпуль»: «Вся преемственность осталась с Кенни Далглишем»

В сентябре 1989 года «Ливерпуль» одержал победу со счетом 9:0 над «Кристал Пэлас» на «Энфилде», чтобы подняться на вершину старого Первого дивизиона. После того, как они потеряли титул лиги в последний день предыдущего сезона, это было решительным заявлением о намерениях, говорящим, что «Ливерпуль», который был коронован чемпионом девять раз с 1976 года, вернулся.

«Ливерпуль» выиграл титул 1989-90, но это был их последний титул за 30 лет, и еще одна игра против «Пэлас» в том сезоне предупредила о грядущем упадке.

В полуфинале Кубка Англии на «Вилла Парк» в апреле 1990 года «Ливерпуль», как ожидалось, должен был одержать победу над своими противниками, находящимися под угрозой вылета, но команда тренера Кенни Далглиша была побеждена со счетом 3:4 после дополнительного времени, что стало огромным шоком. В феврале 1991 года Далглиш ушел в отставку, и клуб выиграл всего два трофея — Кубок Англии 1992 года и Кубок английской лиги 1995 года — за оставшуюся часть десятилетия.

Были и другие ключевые уходы, которые способствовали нисходящей спирали. Когда Джон Смит ушел с поста председателя совета директоров «Ливерпуля» в 1990 году, на счету у клуба было 11 титулов лиги, четыре кубка Европы, два Кубка УЕФА, три Кубка Англии и четыре Кубка лиги, которые были завоеваны с того момента, когда он занял эту должность в 1973 году. Он был сдержанным местным бизнесменом, который задавал тон подходу «Ливерпуль» на поле и за его пределами. «Мы очень, очень скромный клуб», — сказал Смит. «Мы не болтаем почем зря. Мы не хвастаемся. Но мы очень профессиональны».

Кенни Далглиш (в центре) globallookpress.com

В тандеме с генеральным директором клуба Питером Робинсоном Смит успешно назначил трех тренеров — Боба Пейсли, Джо Фэгана и Далглиша — в течение 11 лет и санкционировал ряд дальновидных подписаний, включая Далглиша, Грэма Сунесса, Иана Раша, Джона Барнса и Питера Бирдсли, которые все стали легендами клуба и ключевыми фигурами в успешных командах. «Ливерпуль» также овладел искусством продажи игроков, включая вратаря Рэя Клеменса и капитана команды Сунесса, из клуба в нужное время.

Когда Смит ушел, клуб вскоре начал совершать ошибки с подписанием игроков и назначениями тренеров: Сунесс заменил Далглиша в 1991 году, оставив свою роль менеджера «Глазго Рейнджерс», поскольку «Ливерпуль» отказался от подхода Смита к назначению тренеров из числа уже работающих в клубе специалистов.

«Если вы подумаете о преемственности в "Ливерпуль", начиная с Билла Шенкли, то все это закончилось с Кенни», — сказал бывший защитник «Ливерпуля» Стив Никол.

Крейг Джонстон, Иан Раш и Сэмми Ли после победы над «Ромой» в 1984 году globallookpress.com

Еще одним ключевым фактором упадка стала неспособность обновить стареющий состав, что успешно делалось в 1970-х и 1980-х годах. Когда Далглиш ушел, «Ливерпуль» все еще зависел от многих игроков, которые добились успеха в 80-х, включая Брюса Гроббелара, Никола и Иана Раша, которые все играли в финале Кубка европейских чемпионов 1984 года против «Ромы». Гроббелару, Глену Хайсену и Бирдсли было за 30, а Николу и Рашу — по 29. Капитан Алан Хансен объявил о завершении карьеры в возрасте 35 лет через месяц после ухода Далглиша.

Два последних подписанных при Далглише игрока, Дэвид Спиди и Джимми Картер, сыграли вместе всего 21 игру за «красных», задав тон для последующей беспорядочной трансферной политики. В течение 1990-х «Ливерпуль» попал в ловушку подписания плохих игроков, часто за завышенные гонорары. Тонкое искусство делать хитрые ходы было утеряно.

«Когда Кенни ушел и пришел Грэм, среди нас было несколько человек, которые были уже не в лучшей форме», — сказал Никол. «Но даже если это не так, клубу нужно было что-то освежить, потому что над клубом нависла туча. Грэму пришлось быстро внести много изменений».

«Большинство игроков нашей команды состояло из шотландцев, валлийцев и ирландцев, поэтому из-за правил УЕФА [клубы были ограничены тремя игроками из других стран] Сунессу пришлось избавиться от многих игроков и подписать английских игроков. Не то чтобы у него был выбор прочесывать Европу в поисках лучших игроков».

«Ливерпуль» Жерара Улье с Кубком УЕФА globallookpress.com

Падение «Ливерпуля» было стремительным. Когда стартовал первый сезон новоиспеченной Премьер-лиги в 1992 году они быстро отстали от «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед», а также были в тени таких богатых новичков, как «Блэкберн» и «Ньюкасл». Только когда команда Жерара Улье выиграла требл из Кубка лиги, Кубка Англии и Кубка УЕФА в 2001 году, «Ливерпуль» снова стал силой.

Но, несмотря на победу в Лиге чемпионов под руководством Рафаэля Бенитеса в 2005 году, потребовалось назначение Юргена Клоппа в 2015 году, послужившее катализатором для клуба, чтобы наконец вернуться на вершину английского футбола.

«Манчестер Юнайтед»: разрушительные годы после Фергюсона

Поражение «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:6 от «Манчестер Сити» на «Олд Траффорд» в октябре 2011 года стало самым крупным поражением, как на домашнем поле, так и на выезде, с тех пор, как Фергюсон возглавил клуб в ноябре 1986. «Юнайтед» вышли на игру в качестве действующих чемпионов, выиграв 12-й титул Премьер-лиги за 18 лет, но «Сити» были новой силой под руководством Роберто Манчини, и они унизили «Юнайтед» на «Олд Траффорд» голами Марио Балотелли (2), Эдина Джеко (2), Серхио Агуэро и Давида Сильвы — три гола «Сити» были забиты после 89-й минуты.

«Это выглядело унизительно, но на самом деле это было самосаботаж», — написал Фергюсон в своей автобиографии 2013 года. «После финального свистка я сообщил игрокам, что они опозорились».

Победный счет оказался решающим, поскольку «Сити» завоевал титул в последнем туре благодаря лучшей разнице мячей, обойдя на восемь пунктов «Юнайтед» — а 10-голевой перевес в пользу «Сити» в том дерби оказался решающим. «Из всех неудач, которые я пережил, ничто не сравнится с проигрышем "Сити" титула лиги», — сказал Фергюсон.

Фергюсон смог вернуть себе титул год спустя в своем последнем сезоне — хотя с тех пор «МЮ» не выигрывали чемпионства — но поражение со счетом 1:6 стало началом упадка. Никогда еще «Юнайтед» не терпел такого унизительного поражения при Фергюсоне.

Сэр Алекс Фергюсон с последним трофеем globallookpress.com

Его уход на пенсию в 2013 году стал решающим, но уход Дэвида Гилла с поста генерального директора был не менее значимым. Гилл был холодной головой в совете директоров, связующим звеном между Фергюсоном и американскими владельцами «МЮ», семьей Глейзеров, и его отношения с Фергюсоном были основаны на взаимном доверии.

«Конечно, у нас было миллион споров», — сказал Фергюсон о Гилле в 2013 году. «Но я всегда получал от них удовольствие, потому что знаю, что у Дэвида есть два замечательных качества: он прямой и всегда ставит "Манчестер Юнайтед" на первое место».

Гилла сменил коммерческий директор «МЮ» Эд Вудворд, который курировал период дорогостоящих подписаний, пока клуб пытался выбраться из спада — Поль Погба (89,3 млн фунтов), Ромелу Лукаку (75 млн фунтов), Анхель Ди Мария (59,7 млн фунтов) — и назначение четырех тренеров за пять лет, включая победителей Лиги чемпионов Луи ван Гала и Жозе Моуринью — прежде чем он покинул пост исполнительного вице-председателя в январе 2022 года.

При Вудворде «МЮ» потратила более 1 млрд фунтов на новичков и более 40 млн фунтов на выходные пособия уволенным тренерам Дэвиду Мойесу, ван Галу, Моуринью и Уле Гуннару Сульшеру. Увольнение Эрика тен Хага в ноябре прошлого года обошлось «Юнайтед» еще в 10,4 млн фунтов в качестве компенсации бывшему тренеру «Аякса».

Криштиану Роналду и Фергюсон после победы в финале ЛЧ globallookpress.com

Неспособность «Юнайтед» обновить свой состав восходит к лету 2009 года, когда Криштиану Роналду оформил рекордный на тот момент трансфер в размере 80 млн фунтов стерлингов в мадридский «Реал», и клуб решил не превращать двухлетнюю аренду Карлоса Тевеса в постоянный переход, позволив форварду перебраться в «Манчестер Сити».

Пока «Сити» пускался в свой собственный невероятный кутеж, финансируемый их новыми владельцами из Абу-Даби, тренер «МЮ» заявил, что хочет найти игроков по разумной «рыночной стоимости». Роналду и Тевеса заменили вингер Антонио Валенсия, перешедший из «Уигана» за 18 млн фунтов стерлингов и нападающий «Ньюкасла» Майкл Оуэн, который прибыл в качестве свободного агента. Тем летом «МЮ» также подписал относительно неизвестных нападающих Габриэля Обертана и Маме Бирама Диуфа.

«Юнайтед» попытался спланировать игру на долгосрочную перспективу, подписав Фила Джонса и Криса Смоллинга в качестве преемников пары центральных защитников Рио Фердинанда и Неманьи Видича. Мексиканский нападающий Хавьер Эрнандес был подписан за 7 млн фунтов ​​из «Чивас» в 2010 году, а 7,2 млн фунтов были потрачены на подписание португальского вингера Бебе тем же летом. Тем временем Роналду станет голевой машиной, приносящей трофеи «Реалу», а Тевес будет символом «Сити», улыбающимся с рекламных плакатов, и катализатором успеха команды на другом конце города.

Однако к тому времени, как Фергюсон ушел на пенсию, команда уже начала показывать признаки упадка. Райан Гиггз (39) все еще играл в полузащите, в то время как Пол Скоулз (38) был убежден Фергюсоном возобновить карьеру в 2012 году, чтобы решить проблему нехватки состава. Фердинанд (34), Видич (31), Патрис Эвра (32) и Майкл Каррик (31) были стареющими опорами команды, которую Фергюсон передал преемнику Мойесу.

Ухудшение ситуации в «Юнайтед» усугублялось тем, что Фергюсон также начал терять здравый смысл. После проигрыша титула «Сити» в 2012 году Фергюсон верил, что его молодые игроки обеспечат ему светлое будущее. «Я чувствовал, что у меня есть ядро ​​игроков, которые обязательно станут лучше», — сказал он. «В лице Рафаэля да Силвы, Джонса, Смоллинга, Давида де Хеа, Тома Клеверли, Дэнни Уэлбека, Эрнандеса у меня было ядро, которое будет достаточно хорошим в долгосрочной перспективе, и подходящий Андерсон будет частью этой группы».

История покажет, что Фергюсон сильно ошибался.

Итак, что мы видим в «Ман Сити» в этом сезоне?

Во-первых, плохие новости для «Сити»: подводные камни, выпавшие на долю «Ливерпуля» и «Юнайтед», уже видны Гвардиоле и его игрокам. Уже были шокирующие поражения, уходы ключевых сотрудников, ошибки в трансферах и, возможно, даже некоторое самодовольство, которое в свое время в значительной степени затмило предупреждающие знаки как на «Энфилде», так и на «Олд Траффорд».

Когда у «Сити» был «момент 1:6»? Этот сезон принес множество шокирующих результатов, но финал Кубка Англии прошлого сезона стал ключевым. Преследуя дубль из титула Премьер-лиги и Кубка Англии через год после победы над «Юнайтед» на «Уэмбли» во второй части их требла из Премьер-лиги/Кубка Англии/Лиги чемпионов, команда Гвардиолы была побеждена соседями, которые только что зафиксировали свой самый низкий результат в Премьер-лиге (8-е место).

После того, как «Сити» так доминировал на внутренней арене, поражение от гораздо более слабого соперника выявило уязвимость, которую другие затем стали делать явной все чаще. «Ливерпуль» и «Юнайтед» проигрывали матчи и раньше, но оба их поражения были крупными провалами, когда они должны были быть в лучшей форме, и то же самое касается поражения «Сити» от «Юнайтед» на «Уэмбли». Это было первое и единственное поражение Гвардиолы в финале внутреннего кубка в качестве тренера «Сити».

«Это мои решения [которые дорого нам стоили]», — сказал Гвардиола впоследствии. «Это моя ошибка: план игры был плохим».

Изменения вне поля также начинают оказывать влияние на «Этихад»; теперь вопрос в том, окажутся ли они столь же разрушительными? За последние 18 месяцев с «Этихада» уехали многие важные функционеры «Сити», включая главного операционного директора Омара Берраду и директора академии Джейсона Уилкокса (которые теперь являются генеральным директором и техническим директором «МЮ» соответственно). Однако самым крупным уходом руководителя станет Чики Бегиристайн, занимавший пост спортивного директора с октября 2012 года.

Бегиристайн, бывший партнер Гвардиолы по «Барселоне» до того, как стать спортивным директором на «Камп Ноу» в 2003 году, уйдет в отставку в конце этого сезона, и его заменит Угу Виана, который был нанят из стана португальского чемпиона «Спортинга». Присутствие Бегиристайна в «Сити» имело решающее значение для решения клуба нанять Гвардиолу в качестве тренера в 2016 году, и у этих двух мужчин невероятно тесные рабочие и личные отношения, даже более глубокие и близкие, чем у Фергюсона с Гиллом.

Потеря опыта, контактов и, что самое главное, его связи с Гвардиолой может стать серьезным ударом.

До недавнего времени «Сити» казалось, избегал ловушек в составе, которые, как оказалось, погубили «Ливерпуль» и «Юнайтед». Но после двух относительно спокойных летних сезонов на трансферном рынке — «Сити» объявил о прибыли в размере 139 млн фунтов стерлингов от трансферов игроков в своих последних отчетах — состав Гвардиолы теперь нуждается в капитальном ремонте из-за возраста нескольких ключевых игроков.

Уокер (34), Гюндоган (34) и Де Брёйне (33) — все нуждаются в замене, в то время как Бернарду Силва, Джон Стоунс и Матео Ковачич — все они уже перешагнули 30-летний рубеж; Натану Аке, Джеку Грилишу и Мануэлю Аканджи — всем по 29. Несмотря на количество 30-летних в его команде, Гвардиола настаивает, что возраст его игроков не является проблемой. «Все зависит от игры», — сказал Гвардиола в ноябре. «Есть игроки, которым 30 и больше 30, которые играют невероятно хорошо. Есть игроки, которым 23, которые играют не очень хорошо. Я не обращаю внимания на возраст. Во всех командах есть игроки определенного возраста».

Пеп Гвардиола globallookpress.com

Позволив Гюндогану уйти в «Барселону» в качестве свободного агента в 2023 году, решение «Сити» повторно подписать полузащитника прошлым летом стало редким шагом назад для клуба, но «Сити» также санкционировал уход доморощенных молодых игроков, включая Палмера (сейчас в «Челси»), Моргана Роджерса («Астон Вилла») и Ромео Лавию («Челси»). Клуб шел к серьезной перестройке состава, но с 115 обвинениями Премьер-лиги связанными с финансовыми нарушениями, нависшими над клубом, и Бегиристайном, который должен уйти этим летом, они, возможно, слишком поздно решили эту проблему, поскольку другие проблемы стали очевидны.

Источники сообщили ESPN, что 22-летний Джеймс Макати, игрок, которого Гвардиола рассматривает как потенциальную замену Бернарду Силве, может уйти следующим из-за разочарования из-за нехватки игрового времени; интерес проявляют «Ньюкасл», леверкузенский «Байер» и «РБ Лейпциг». Неожиданный запрос Уокера о трансфере в этом месяце и разочарование вратаря Эдерсона из-за потери стартового места в конкуренции с Штефаном Ортегой усилили редкое чувство недовольства в команде. Между тем, все более взволнованная персона Гвардиолы в технической зоне также вызвала сомнения относительно того, доработает ли он до конца свой новый контракт.

Однако есть и хорошие новости в виде нового 10-летнего соглашения Холанна. То, что самая большая звезда клуба заключила столь долгосрочную сделку, говорит о том, что есть оптимизм в отношении того, что этот сезон — не более чем сбой и неизбежное следствие необходимости обновления команды.

«Сити» подписал новичков, чтобы усилить команду Гвардиолы в январе, с сделками по молодым защитникам Абдукодиру Хусанову (40 млн фунтов) и Витору Рейсу (30 млн фунтов), за которыми последовало подписание нападающего «Айнтрахта» Омара Мармуша за 63 млн фунтов. Но правильные ли это шаги или повторение авантюр — и ошибок — сделанных «Ливерпулем» и «Юнайтед»? Время покажет, будут ли они для «Сити» Джимми Картером и Габриэлем Обертаном или это новые Хулиан Альварес и Рубен Диаш. Если они не хотят испытать то же падение, что «Ливерпуль» и «МЮ», «горожанам» нужно надеяться, что это последний вариант.