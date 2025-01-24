ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Повторение чужих ошибок. Закончилось ли доминирование «Ман Сити»?

    Чему могут научить команду Пепа Гвардиолы уроки провалов «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля»?

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ливерпуль АПЛ Футбол Англии Кубок Лиги Кубок Англии Лига чемпионов ПСЖ Лига 1 Футбол Франции
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Хохлов«Не считаю, что работа с молодежью — шаг назад». Дмитрий Хохлов — о молодежном футболе в России и своей яркой карьере Хосеп ГвардиолаПовторение чужих ошибок. Закончилось ли доминирование «Ман Сити»? Энтони Джошуа6 звездных боксеров, для которых 2025 год может стать провальным
    Все новости спорта
    Хосеп Гвардиола
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосеп Гвардиола
    Наблюдаем ли мы конец невероятного периода доминирования «Манчестер Сити», и не обнажились ли в последние недели первые серьезные трещины в фундаменте победной империи, созданной Пепом Гвардиолой?
    Когда в сентябре был опубликован список матчей Лиги чемпионов для нового общего этапа из 36 команд, никто не мог всерьез предположить, что встреча в среду, 22 января, с «Пари Сен-Жермен» станет решающей для двух самых сильных клубов Европы. Но именно так все и произошло: обе команды рискуют не выйти в плей-офф.

    Для «ПСЖ» решение клуба отказаться от политики подписания суперзвезд (летом Килиан Мбаппе бесплатно перешел в мадридский «Реал») и сосредоточиться на подающих надежды талантах помогает объяснить их неожиданный спад в Лиге чемпионов, но команда Луиса Энрике по-прежнему оставляет позади соперников во внутренних турнирах во Франции. «ПСЖ» не только все еще на пути к очередному титулу Лиги 1, непобедимые в 18 играх и опережая «Марсель», занимающий второе место, на 9 очков, но и выстояли в Кубке Франции и стремятся к еще одному треблу.

  • Сохранить репутацию. Гвардиола должен последовать примеру Клоппа и покинуть «Ман Сити»
  • Наставник «Манчестер Сити» не выглядит готовым к предстоящей перестройке чемпионской команды
  • 21/12/2024

    • В «Сити» все по-другому. Приведя команду к беспрецедентному четвертому подряд титулу Премьер-лиги в прошлом сезоне, Гвардиола пережил в этом сезоне серию худших в карьере тренера неудач. «Сити» сильно отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 12 очков, сыграв на игру больше, и завершил 2024 год всего с одной победой в 13 играх во всех турнирах. Эта серия включала пять последовательных поражений и общую серию из девяти поражений в 13 играх.

    Несмотря на три победы и две ничьи в последних пяти играх лиги, команда Гвардиолы демонстрирует признаки старения и упадка. Правый защитник Кайл Уокер, которому 34 года, хочет уйти (24 января перешел в «Милан» — прим. ред.), а полузащитник Илкай Гюндоган, которому также 34 года, стал тенью себя прежнего с тех пор, как вернулся в клуб из «Барселоны» прошлым летом. У 33-летнего полузащитника Кевина Де Брёйне этим летом истекает контракт, и он еще не обсуждал новое соглашение.

    Решение звездного нападающего Эрлинга Холанна подписать 10-летний контракт на прошлой неделе стало неожиданным успехом для «Сити» и огромным моральным подъемом для всех, кто связан с клубом, но вокруг «Этихада» по-прежнему много неопределенности.

    Хосеп Гвардиола

    Будущее Гвардиолы остается предметом спекуляций, несмотря на подписание им собственного продления контракта в ноябре, «Сити» утратил свою магию на трансферном рынке, противники перестали бояться некогда грозной команды Гвардиолы, а клуб видит, как доморощенные игроки (включая Коула Палмера и Лиама Делапа) превосходят ожидания в своих новых командах после того, как их, возможно, слишком рано отпустили.

    У каждого поколения есть доминирующая команда, но империи, построенные «Ливерпулем» в 1970-х и 1980-х годах, и победная машина «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона в конечном итоге были разрушены и побеждены соперниками. Происходит ли то же самое сейчас с «Сити»?

    Как считает автор ESPN Марк Огден, истории их коллег-соперников говорят о том, что предупреждающие знаки приближающегося конца могут уже начать проявляться.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    «Ливерпуль»: «Вся преемственность осталась с Кенни Далглишем»

    В сентябре 1989 года «Ливерпуль» одержал победу со счетом 9:0 над «Кристал Пэлас» на «Энфилде», чтобы подняться на вершину старого Первого дивизиона. После того, как они потеряли титул лиги в последний день предыдущего сезона, это было решительным заявлением о намерениях, говорящим, что «Ливерпуль», который был коронован чемпионом девять раз с 1976 года, вернулся.

  • «Ливерпулю» на заметку. 10 самых страшных провалов в титульной гонке после Рождества
  • Десять случаев, когда английские клубы лидировали к Рождеству, но в итоге упускали титул
  • 26/12/2024

    • «Ливерпуль» выиграл титул 1989-90, но это был их последний титул за 30 лет, и еще одна игра против «Пэлас» в том сезоне предупредила о грядущем упадке.

    В полуфинале Кубка Англии на «Вилла Парк» в апреле 1990 года «Ливерпуль», как ожидалось, должен был одержать победу над своими противниками, находящимися под угрозой вылета, но команда тренера Кенни Далглиша была побеждена со счетом 3:4 после дополнительного времени, что стало огромным шоком. В феврале 1991 года Далглиш ушел в отставку, и клуб выиграл всего два трофея — Кубок Англии 1992 года и Кубок английской лиги 1995 года — за оставшуюся часть десятилетия.

    Были и другие ключевые уходы, которые способствовали нисходящей спирали. Когда Джон Смит ушел с поста председателя совета директоров «Ливерпуля» в 1990 году, на счету у клуба было 11 титулов лиги, четыре кубка Европы, два Кубка УЕФА, три Кубка Англии и четыре Кубка лиги, которые были завоеваны с того момента, когда он занял эту должность в 1973 году. Он был сдержанным местным бизнесменом, который задавал тон подходу «Ливерпуль» на поле и за его пределами. «Мы очень, очень скромный клуб», — сказал Смит. «Мы не болтаем почем зря. Мы не хвастаемся. Но мы очень профессиональны».

    Кенни Далглиш (в центре)

    В тандеме с генеральным директором клуба Питером Робинсоном Смит успешно назначил трех тренеров — Боба Пейсли, Джо Фэгана и Далглиша — в течение 11 лет и санкционировал ряд дальновидных подписаний, включая Далглиша, Грэма Сунесса, Иана Раша, Джона Барнса и Питера Бирдсли, которые все стали легендами клуба и ключевыми фигурами в успешных командах. «Ливерпуль» также овладел искусством продажи игроков, включая вратаря Рэя Клеменса и капитана команды Сунесса, из клуба в нужное время.

    Когда Смит ушел, клуб вскоре начал совершать ошибки с подписанием игроков и назначениями тренеров: Сунесс заменил Далглиша в 1991 году, оставив свою роль менеджера «Глазго Рейнджерс», поскольку «Ливерпуль» отказался от подхода Смита к назначению тренеров из числа уже работающих в клубе специалистов.

    «Если вы подумаете о преемственности в "Ливерпуль", начиная с Билла Шенкли, то все это закончилось с Кенни», — сказал бывший защитник «Ливерпуля» Стив Никол.

    Крейг Джонстон, Иан Раш и Сэмми Ли после победы над «Ромой» в 1984 году

    Еще одним ключевым фактором упадка стала неспособность обновить стареющий состав, что успешно делалось в 1970-х и 1980-х годах. Когда Далглиш ушел, «Ливерпуль» все еще зависел от многих игроков, которые добились успеха в 80-х, включая Брюса Гроббелара, Никола и Иана Раша, которые все играли в финале Кубка европейских чемпионов 1984 года против «Ромы». Гроббелару, Глену Хайсену и Бирдсли было за 30, а Николу и Рашу — по 29. Капитан Алан Хансен объявил о завершении карьеры в возрасте 35 лет через месяц после ухода Далглиша.

    Два последних подписанных при Далглише игрока, Дэвид Спиди и Джимми Картер, сыграли вместе всего 21 игру за «красных», задав тон для последующей беспорядочной трансферной политики. В течение 1990-х «Ливерпуль» попал в ловушку подписания плохих игроков, часто за завышенные гонорары. Тонкое искусство делать хитрые ходы было утеряно.

    «Когда Кенни ушел и пришел Грэм, среди нас было несколько человек, которые были уже не в лучшей форме», — сказал Никол. «Но даже если это не так, клубу нужно было что-то освежить, потому что над клубом нависла туча. Грэму пришлось быстро внести много изменений».

    «Большинство игроков нашей команды состояло из шотландцев, валлийцев и ирландцев, поэтому из-за правил УЕФА [клубы были ограничены тремя игроками из других стран] Сунессу пришлось избавиться от многих игроков и подписать английских игроков. Не то чтобы у него был выбор прочесывать Европу в поисках лучших игроков».

    «Ливерпуль» Жерара Улье с Кубком УЕФА

    Падение «Ливерпуля» было стремительным. Когда стартовал первый сезон новоиспеченной Премьер-лиги в 1992 году они быстро отстали от «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед», а также были в тени таких богатых новичков, как «Блэкберн» и «Ньюкасл». Только когда команда Жерара Улье выиграла требл из Кубка лиги, Кубка Англии и Кубка УЕФА в 2001 году, «Ливерпуль» снова стал силой.

    Но, несмотря на победу в Лиге чемпионов под руководством Рафаэля Бенитеса в 2005 году, потребовалось назначение Юргена Клоппа в 2015 году, послужившее катализатором для клуба, чтобы наконец вернуться на вершину английского футбола.

    «Манчестер Юнайтед»: разрушительные годы после Фергюсона

    Поражение «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:6 от «Манчестер Сити» на «Олд Траффорд» в октябре 2011 года стало самым крупным поражением, как на домашнем поле, так и на выезде, с тех пор, как Фергюсон возглавил клуб в ноябре 1986. «Юнайтед» вышли на игру в качестве действующих чемпионов, выиграв 12-й титул Премьер-лиги за 18 лет, но «Сити» были новой силой под руководством Роберто Манчини, и они унизили «Юнайтед» на «Олд Траффорд» голами Марио Балотелли (2), Эдина Джеко (2), Серхио Агуэро и Давида Сильвы — три гола «Сити» были забиты после 89-й минуты.

  • По наклонной. Самые унизительные поражения «МЮ» за последние 30 лет
  • Вспоминаем самые катастрофичные поражения «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге и не только
  • 07/05/2024

    • «Это выглядело унизительно, но на самом деле это было самосаботаж», — написал Фергюсон в своей автобиографии 2013 года. «После финального свистка я сообщил игрокам, что они опозорились».

    Победный счет оказался решающим, поскольку «Сити» завоевал титул в последнем туре благодаря лучшей разнице мячей, обойдя на восемь пунктов «Юнайтед» — а 10-голевой перевес в пользу «Сити» в том дерби оказался решающим. «Из всех неудач, которые я пережил, ничто не сравнится с проигрышем "Сити" титула лиги», — сказал Фергюсон.

    Фергюсон смог вернуть себе титул год спустя в своем последнем сезоне — хотя с тех пор «МЮ» не выигрывали чемпионства — но поражение со счетом 1:6 стало началом упадка. Никогда еще «Юнайтед» не терпел такого унизительного поражения при Фергюсоне.

    Сэр Алекс Фергюсон с последним трофеем

    Его уход на пенсию в 2013 году стал решающим, но уход Дэвида Гилла с поста генерального директора был не менее значимым. Гилл был холодной головой в совете директоров, связующим звеном между Фергюсоном и американскими владельцами «МЮ», семьей Глейзеров, и его отношения с Фергюсоном были основаны на взаимном доверии.

    «Конечно, у нас было миллион споров», — сказал Фергюсон о Гилле в 2013 году. «Но я всегда получал от них удовольствие, потому что знаю, что у Дэвида есть два замечательных качества: он прямой и всегда ставит "Манчестер Юнайтед" на первое место».

    Гилла сменил коммерческий директор «МЮ» Эд Вудворд, который курировал период дорогостоящих подписаний, пока клуб пытался выбраться из спада — Поль Погба (89,3 млн фунтов), Ромелу Лукаку (75 млн фунтов), Анхель Ди Мария (59,7 млн фунтов) — и назначение четырех тренеров за пять лет, включая победителей Лиги чемпионов Луи ван Гала и Жозе Моуринью — прежде чем он покинул пост исполнительного вице-председателя в январе 2022 года.

    При Вудворде «МЮ» потратила более 1 млрд фунтов на новичков и более 40 млн фунтов на выходные пособия уволенным тренерам Дэвиду Мойесу, ван Галу, Моуринью и Уле Гуннару Сульшеру. Увольнение Эрика тен Хага в ноябре прошлого года обошлось «Юнайтед» еще в 10,4 млн фунтов в качестве компенсации бывшему тренеру «Аякса».

    Криштиану Роналду и Фергюсон после победы в финале ЛЧ

    Неспособность «Юнайтед» обновить свой состав восходит к лету 2009 года, когда Криштиану Роналду оформил рекордный на тот момент трансфер в размере 80 млн фунтов стерлингов в мадридский «Реал», и клуб решил не превращать двухлетнюю аренду Карлоса Тевеса в постоянный переход, позволив форварду перебраться в «Манчестер Сити».

    Пока «Сити» пускался в свой собственный невероятный кутеж, финансируемый их новыми владельцами из Абу-Даби, тренер «МЮ» заявил, что хочет найти игроков по разумной «рыночной стоимости». Роналду и Тевеса заменили вингер Антонио Валенсия, перешедший из «Уигана» за 18 млн фунтов стерлингов и нападающий «Ньюкасла» Майкл Оуэн, который прибыл в качестве свободного агента. Тем летом «МЮ» также подписал относительно неизвестных нападающих Габриэля Обертана и Маме Бирама Диуфа.

    «Юнайтед» попытался спланировать игру на долгосрочную перспективу, подписав Фила Джонса и Криса Смоллинга в качестве преемников пары центральных защитников Рио Фердинанда и Неманьи Видича. Мексиканский нападающий Хавьер Эрнандес был подписан за 7 млн фунтов ​​из «Чивас» в 2010 году, а 7,2 млн фунтов были потрачены на подписание португальского вингера Бебе тем же летом. Тем временем Роналду станет голевой машиной, приносящей трофеи «Реалу», а Тевес будет символом «Сити», улыбающимся с рекламных плакатов, и катализатором успеха команды на другом конце города.

  • Проклятый «Юнайтед». Вернется ли когда-нибудь «МЮ» на вершину английского футбола?
  • Принесет ли очередная тренерская смена долгожданные трофеи «Красным дьяволам»?
  • 12/11/2024

    • Однако к тому времени, как Фергюсон ушел на пенсию, команда уже начала показывать признаки упадка. Райан Гиггз (39) все еще играл в полузащите, в то время как Пол Скоулз (38) был убежден Фергюсоном возобновить карьеру в 2012 году, чтобы решить проблему нехватки состава. Фердинанд (34), Видич (31), Патрис Эвра (32) и Майкл Каррик (31) были стареющими опорами команды, которую Фергюсон передал преемнику Мойесу.

    Ухудшение ситуации в «Юнайтед» усугублялось тем, что Фергюсон также начал терять здравый смысл. После проигрыша титула «Сити» в 2012 году Фергюсон верил, что его молодые игроки обеспечат ему светлое будущее. «Я чувствовал, что у меня есть ядро ​​игроков, которые обязательно станут лучше», — сказал он. «В лице Рафаэля да Силвы, Джонса, Смоллинга, Давида де Хеа, Тома Клеверли, Дэнни Уэлбека, Эрнандеса у меня было ядро, которое будет достаточно хорошим в долгосрочной перспективе, и подходящий Андерсон будет частью этой группы».

    История покажет, что Фергюсон сильно ошибался.

    Итак, что мы видим в «Ман Сити» в этом сезоне?

    Во-первых, плохие новости для «Сити»: подводные камни, выпавшие на долю «Ливерпуля» и «Юнайтед», уже видны Гвардиоле и его игрокам. Уже были шокирующие поражения, уходы ключевых сотрудников, ошибки в трансферах и, возможно, даже некоторое самодовольство, которое в свое время в значительной степени затмило предупреждающие знаки как на «Энфилде», так и на «Олд Траффорд».

    Когда у «Сити» был «момент 1:6»? Этот сезон принес множество шокирующих результатов, но финал Кубка Англии прошлого сезона стал ключевым. Преследуя дубль из титула Премьер-лиги и Кубка Англии через год после победы над «Юнайтед» на «Уэмбли» во второй части их требла из Премьер-лиги/Кубка Англии/Лиги чемпионов, команда Гвардиолы была побеждена соседями, которые только что зафиксировали свой самый низкий результат в Премьер-лиге (8-е место).

    «Манчестер Юнайтед» — «Манчестерр Сити»

    После того, как «Сити» так доминировал на внутренней арене, поражение от гораздо более слабого соперника выявило уязвимость, которую другие затем стали делать явной все чаще. «Ливерпуль» и «Юнайтед» проигрывали матчи и раньше, но оба их поражения были крупными провалами, когда они должны были быть в лучшей форме, и то же самое касается поражения «Сити» от «Юнайтед» на «Уэмбли». Это было первое и единственное поражение Гвардиолы в финале внутреннего кубка в качестве тренера «Сити».

    «Это мои решения [которые дорого нам стоили]», — сказал Гвардиола впоследствии. «Это моя ошибка: план игры был плохим».

    Изменения вне поля также начинают оказывать влияние на «Этихад»; теперь вопрос в том, окажутся ли они столь же разрушительными? За последние 18 месяцев с «Этихада» уехали многие важные функционеры «Сити», включая главного операционного директора Омара Берраду и директора академии Джейсона Уилкокса (которые теперь являются генеральным директором и техническим директором «МЮ» соответственно). Однако самым крупным уходом руководителя станет Чики Бегиристайн, занимавший пост спортивного директора с октября 2012 года.

  • Дьёкереш, Порро, Угарте и еще семь лучших трансферов Угу Вианы в «Спортинге»
  • Лучшее объяснение, почему новым спортивным директором «Манчестер Сити» станет португалец Угу Виана
  • 17/10/2024

    • Бегиристайн, бывший партнер Гвардиолы по «Барселоне» до того, как стать спортивным директором на «Камп Ноу» в 2003 году, уйдет в отставку в конце этого сезона, и его заменит Угу Виана, который был нанят из стана португальского чемпиона «Спортинга». Присутствие Бегиристайна в «Сити» имело решающее значение для решения клуба нанять Гвардиолу в качестве тренера в 2016 году, и у этих двух мужчин невероятно тесные рабочие и личные отношения, даже более глубокие и близкие, чем у Фергюсона с Гиллом.

    Потеря опыта, контактов и, что самое главное, его связи с Гвардиолой может стать серьезным ударом.

    До недавнего времени «Сити» казалось, избегал ловушек в составе, которые, как оказалось, погубили «Ливерпуль» и «Юнайтед». Но после двух относительно спокойных летних сезонов на трансферном рынке — «Сити» объявил о прибыли в размере 139 млн фунтов стерлингов от трансферов игроков в своих последних отчетах — состав Гвардиолы теперь нуждается в капитальном ремонте из-за возраста нескольких ключевых игроков.

    Уокер (34), Гюндоган (34) и Де Брёйне (33) — все нуждаются в замене, в то время как Бернарду Силва, Джон Стоунс и Матео Ковачич — все они уже перешагнули 30-летний рубеж; Натану Аке, Джеку Грилишу и Мануэлю Аканджи — всем по 29. Несмотря на количество 30-летних в его команде, Гвардиола настаивает, что возраст его игроков не является проблемой. «Все зависит от игры», — сказал Гвардиола в ноябре. «Есть игроки, которым 30 и больше 30, которые играют невероятно хорошо. Есть игроки, которым 23, которые играют не очень хорошо. Я не обращаю внимания на возраст. Во всех командах есть игроки определенного возраста».

    Пеп Гвардиола

    Позволив Гюндогану уйти в «Барселону» в качестве свободного агента в 2023 году, решение «Сити» повторно подписать полузащитника прошлым летом стало редким шагом назад для клуба, но «Сити» также санкционировал уход доморощенных молодых игроков, включая Палмера (сейчас в «Челси»), Моргана Роджерса («Астон Вилла») и Ромео Лавию («Челси»). Клуб шел к серьезной перестройке состава, но с 115 обвинениями Премьер-лиги связанными с финансовыми нарушениями, нависшими над клубом, и Бегиристайном, который должен уйти этим летом, они, возможно, слишком поздно решили эту проблему, поскольку другие проблемы стали очевидны.

    Источники сообщили ESPN, что 22-летний Джеймс Макати, игрок, которого Гвардиола рассматривает как потенциальную замену Бернарду Силве, может уйти следующим из-за разочарования из-за нехватки игрового времени; интерес проявляют «Ньюкасл», леверкузенский «Байер» и «РБ Лейпциг». Неожиданный запрос Уокера о трансфере в этом месяце и разочарование вратаря Эдерсона из-за потери стартового места в конкуренции с Штефаном Ортегой усилили редкое чувство недовольства в команде. Между тем, все более взволнованная персона Гвардиолы в технической зоне также вызвала сомнения относительно того, доработает ли он до конца свой новый контракт.

    Однако есть и хорошие новости в виде нового 10-летнего соглашения Холанна. То, что самая большая звезда клуба заключила столь долгосрочную сделку, говорит о том, что есть оптимизм в отношении того, что этот сезон — не более чем сбой и неизбежное следствие необходимости обновления команды.

  • Конец эпохи. Шесть обладателей требла, которым нужно покинуть «Ман Сити» вслед за Уокером
  • Перестройка на «Этихаде» набирает обороты и «горожанам» пора прощаться с игроками, которые давно прошли свой пик
  • 18/01/2025

    • «Сити» подписал новичков, чтобы усилить команду Гвардиолы в январе, с сделками по молодым защитникам Абдукодиру Хусанову (40 млн фунтов) и Витору Рейсу (30 млн фунтов), за которыми последовало подписание нападающего «Айнтрахта» Омара Мармуша за 63 млн фунтов. Но правильные ли это шаги или повторение авантюр — и ошибок — сделанных «Ливерпулем» и «Юнайтед»? Время покажет, будут ли они для «Сити» Джимми Картером и Габриэлем Обертаном или это новые Хулиан Альварес и Рубен Диаш. Если они не хотят испытать то же падение, что «Ливерпуль» и «МЮ», «горожанам» нужно надеяться, что это последний вариант.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.48
  • Экспресс дня 25 января
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Хьюз
  • Бои
  • Завтра в 01:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вальядолид — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Монако — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Атлетико — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры