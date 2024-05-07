По наклонной. Самые унизительные поражения «МЮ» за последние 30 лет

Сэр Алекс Фергюсон пережил несколько неприятных моментов, но в этом десятилетии количество унизительных для «МЮ» поражений действительно сильно выросло. Настолько, что это просто смехотворно.

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 4:1 (1 января 1996 г.)

Игра имени Уильяма Пруньера, в исходе которой он был гораздо менее виновен, чем Пол Паркер, либо брат Невилла, либо Кевин Пилкингтон были виновны в этом сокрушительном поражении от «Шпор», вдохновленных Крисом Армстронгом.

Тем не менее, это был второй и последний матч французского центрального полузащитника за «Манчестер Юнайтед», поскольку он отказался продлить свой испытательный срок. Тедди Шерингем и Сол Кэмпбелл также забили в этой встрече голы, продемонстрировав необходимый талант будущих бомбардиров финала Лиги чемпионов.

«Тоттенхэм» — «МЮ»

Что произошло дальше: беспроигрышная серия из 12 матчей, которая свела на нет преимущество «Ньюкасла» в 12 очков на пути к третьему титулу.

«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» 5:0 (20 октября 1996 г.)

Игра Филиппа Альбера, в которой он напомнил Петеру Шмейхелю о вечных опасностях попыток выглядеть больше, чем ты есть.

Гол бельгийца сделала его пятым игроком, забившим в этом по-настоящему унизительном для непобедимых чемпионов матче, сразу после Даррена Пикока, Дэвида Жинолы, Леса Фердинанда и Алана Ширера.

«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» 5:0

Сэр Алекс Фергюсон обвинил в этом разгроме «ментально и физически изнурительную» поездку в Турцию на матч Лиги чемпионов; ну по крайней мере за четыре дня до этого «Манчестер Юнайтед» обыграл «Фенербахче».

Что произошло дальше: Ну…

«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» 6:3 (26 октября 1996 г.)

Это не была игра в серой форме, несмотря на довольно распространенное заблуждение.

Это произошло шестью месяцами ранее, когда команда проиграла со счетом 1:3, но не было никаких оправданий второму поражению подряд на арене «Делл», где Мэтт Ле Тиссье, Эгиль Остенстад и Эяль Беркович показали, что находятся в шикарной форме.

«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» 6:3

Рой Кин был удален с поля за две желтые карточки на 21-й минуте, а серия голов в концовке привела к тому, что счет, который на 82-й минуте был 3:2, превратился к концу матча в 6:3, а кроме того во втором тайме на несколько минут на замену вышел 21-летний Грэм Поттер.

Что произошло дальше: они проиграли дома «Челси», но затем начали беспроигрышную серию из 16 игр, которая вывела их с шестого места на первое, где они остались и завоевали титул.

«Челси» — «Манчестер Юнайтед» 5:0 (3 октября 1999 г.)

Какой способ прервать беспроигрышную серию из 29 игр в Премьер-лиге. Густаво Пойет забил гол на 27-й секунде, Массимо Таиби лажал в воротах, Ники Батт был удален с поля за то, что поддался на провокацию Денниса Уайза, и даже Крис Саттон забил гол. «Лидс» заменил «Манчестер Юнайтед» на вершине таблицы.

«Челси» — «Манчестер Юнайтед» 5:0

Что произошло дальше: Три недели спустя последовало поражение от «Шпор», но затем «Юнайтед» взял себя в руки, отряхнулся, избавился от незадачливого Таиби и выиграл титул с преимуществом в 18 очков.

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 4:1 (14 марта 2004 г.)

Менее чем через неделю после того, как «Порту» выбил их из Лиги чемпионов, а какой-то парень, очень любящий свое наследие, устроил радостный забег про бровке, «Манчестер Юнайтед» был еще больше огорчен своими скромными соседями.

Эклектичный квартет в составе Робби Фаулера, Джона Макена, Тревора Синклера и Шона Райт-Филлипса наказал довольно обычную команду, которая отставала от «Арсенала» на 12 очков, но имела приличную подушку безопасности, отделяющую от соперников по борьбе за путевку в Лигу чемпионов — «Чарльтона», «Ньюкасла» и «Бирмингема».

«Ман Сити» — «МЮ» 4:1

Что произошло дальше: «Манчестер Юнайтед» встал на ноги, впоследствии обыграв «Шпоры» (разумеется), и каким-то образом сдержал этих очень серьезных соперников, но так и не смог победить «Непобедимый Арсенал» или свеженький «Челси».

«Мидлсбро» — «Манчестер Юнайтед» 4:1 (29 октября 2005 г.)

Игра, сопровождавшаяся интервью Роя Кина на MUTV, после которого ирландец устрашающе и безучастно взглянул на хрустальный шар, который дразнил его предсказаниями будущей карьеры резкого на язык эксперта, потому что это его работа.

Полузащитник пропустил это поражение из-за травмы, но со своей выгодной позиции в баре дубайского отеля увидел достаточно, чтобы от него досталось Эдвину ван дер Сару, Даррену Флетчеру, Кирану Ричардсону, Алану Смиту и Рио Фердинанду во время интервью клубным СМИ на следующей неделе. По крайней мере, Гаиска Мендьета получил удовольствие.

«Мидлсбро» — «Манчестер Юнайтед» 4:1

Что произошло дальше: Кин никогда больше не будет играть за клуб, но «Манчестер Юнайтед» и без него справился достаточно хорошо, начав беспроигрышную серию из 11 игр, которая позволила им с седьмого места до финиша вторым.

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» 1:4 (14 марта 2009 г.)

Серия дорого обошедшихся зимних ничьих привела к тому, что «Ливерпуль» отставал на семь очков от лидера «Манчестер Юнайтед» к тому времени, когда они посетили «Олд Траффорд», а хозяев на 11 побед подряд вдохновил во многом Рафа Бенитес своей пресс-конференцией.

Но затем Неманья Видич поскользнулся, Стивен Джеррард поцеловал камеру, Видич был удален, Фабио Аурелио забил штрафной, а Андреа Доссена перебросил Эдвина ван дер Сара, чтобы придать драматизма чемпионской гонке.

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» 1:4

Что произошло дальше: «Манчестер Юнайтед» проиграл свою следующую игру «Фулхэму» со счетом 0:2 — впервые за пять лет они проиграли два матча подряд — но восстановился, чтобы оставаться непобедимым до конца сезона и забрать корону.

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» 1:6 (23 октября 2011 г.)

Это их самое тяжелое домашнее поражение за 56 лет, и они впервые пропустили шесть мячей дома после того, как «Ньюкасл» разгромил их со счетом 7:4 в приведшим к вылету сезоне 1930/31, что Фергюсон назвал «худшим результатом в моей истории».

Он также сказал, что «мы продолжали атаковать, когда проигрывали со счетом 1:4, и нам следовало просто сказать: на сегодня все кончено», что звучит знакомо.

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» 1:6

И вот еще одна повторяющаяся тема: «Манчестер Юнайтед» вдесятером (Джонни Эванс получил красную карточку) шел к менее позорному поражению со счетом 1:3, но они развалились на последних минутах, завершив матч полным унижением из-за того, что их на их собственном поле разгромили их шумные соседи.

Что произошло дальше: «Манчестер Юнайтед» выиграл восемь и сыграл вничью в одной из следующих девяти игр чемпионата, в конечном итоге вернув себе первое место к марту. Но они не смогли удержать успех, и если вы не знаете почему, то вы ошиблись адресом.

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» 0:3 (16 марта 2014 г.)

Луис Суарес разорвал «Манчестер Юнайтед» на части. Стивен Джеррард должен был сделать хет-трик по пенальти. Хозяева нанесли лишь один удар в створ.

«Дэвид Мойес — футбольный гений», — кричали болельщики гостей, поскольку загнанный в угол тренер совершил перед матчем величайший грех, заявив, что «Ливерпуль», «возможно, действительно приезжает сюда как фаворит».

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» 0:3

Что произошло дальше: девять дней спустя «Манчестер Сити» одержал победу на «Олд Траффорд» со счетом 3:0, а дубль Уэйна Руни в матче с «Вест Хэмом» дал короткую передышку между ними. К 22 апреля Мойеса не стало.

«Лестер» — «Манчестер Юнайтед» 5:3 (21 сентября 2014 г.)

Впервые за 30 лет «Манчестер Юнайтед» проиграла, имея преимущество в два гола, при этом команда Луи ван Гала шла со счетом 2:0 и 3:1, прежде чем развалилась после спорного пенальти.

«"Лестер" нанес пять ударов по воротам, и на этом все. Эти пять голов были забиты, потому что мы допустили ошибки во владении мячом», — сказал Луи ван Гал. Не могло помочь и то, что Тайлер Блэкетт каким-то образом играл, в то время как Крис Смоллинг сидел скамейке запасных.

«Лестер» — «Манчестер Юнайтед» 5:3

Джейми Варди отпраздновал свой первый гол в Премьер-лиге, две результативные передачи и пару заработанных пенальти, реализованных Дэйвом Ньюджентом и Леонардо Уллоа.

Что произошло дальше: «Манчестер Юнайтед» проиграл только одну из следующих 15 игр, но так и не смог подняться выше третьего места. Они закончили сезон четвертыми, что, по крайней мере, вернуло их в Лигу чемпионов.

«Челси» — «Манчестер Юнайтед» 4:0 (23 октября 2016 г.)

Помните тот этап, который прошел Sky Sports, когда подготовка к каждой масштабной транслируемой по ТВ игре должна была сопровождаться каким-либо слоганом? «Красный понедельник», посвященный самой скучной нулевой ничьей между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» в январе 2017 года, был нашим фаворитом.

«Челси» — «Манчестер Юнайтед» 4:0

Но это было «Возвращение», каким бы неудачным оно ни было для Жозе Моуринью на «Стэмфорд Бридж». Педро забил на первой минуте, но с этого момента все покатилось под откос, поскольку Антонио Конте, по мнению Жозе, преувеличенно сильно праздновал голы. Совсем не так, как он сам, о нет.

Что произошло дальше: Самая скучная беспроигрышная серия из 25 матчей в истории. С тех пор и по май «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью 12 и выиграл 13 матчей, но ни разу не поднялся выше пятого места в таблице, но зато успех в Лиге Европы вернул им место в Лиге чемпионов.

«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» 4:0 (21 апреля 2019 г.)

«Некоторых из них не будет здесь в следующем году», — высказал предупреждение Уле Гуннар Сульшер в адрес игроков своего «Манчестер Юнайтед» после того, как команда Марку Силвы сломила их дух. Они все остались на следующий год.

В тот день стартовали Диогу Далот, Маркус Рашфорд, Виктор Линделёф и Антони Марсьяль. Давид де Хеа, Крис Смоллинг, Фил Джонс, Фред, Неманья Матич, Поль Погба и Ромелу Лукаку в конце концов ушли, но, опять же, Сульшер ушел раньше многих из них.

«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» 4:0

Что произошло дальше: Поражения от «Манчестер Сити» и «Кардиффа», а также ничьи с «Челси» и «Хаддерсфилдом» означали, что «Манчестер Юнайтед» завершил сезон безвыигрышной серией из пяти игр и финишировал шестым, а медовый месяц исполняющего обязанности главного тренера Сульшера официально завершился.

«Манчестер Юнайтед» — «Бернли» 0:2 (22 января 2020 г.)

Полный рекордов сезон включал в себя первую победу «Кристал Пэлас» на «Олд Траффорд» с 1989 года, первую победу Стива Брюса над «Манчестер Юнайтед» с его 22-й попытки, поражение от «Уотфорда», которое стало их самым тяжелым за 15 лет поражением в Премьер-лиге от команды, начавшей день на нижней строчке, и первую победу Микеля Артеты на посту тренера «Арсенала» до того, как «Бернли» разгромил «красных дьяволов» своей первой в истории победой в Премьер-лиге на «Олд Траффорд».

Крис Вуд и Джей Родригес забили голы. Домашние болельщики освистала хозяев в перерыве и после окончания матча. Сульшер, присматриваясь к последней неделе или около того январского трансферного окна, сказал: «Надеюсь, мы сможем кого-то подписать».

«Манчестер Юнайтед» — «Бернли» 0:2

Что произошло дальше: «Манчестер Юнайтед» смог. Бруну Фернандеш присоединился к клубу за 46,6 миллиона фунтов стерлингов, и он добился сенсационного успеха, в одиночку и при пустых трибунах затащив клуб в квалификацию Лиги чемпионов, как Игрок года. Казалось, однажды из него даже получится достойный капитан.

«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» 1:6 (4 октября 2020 г.)

Ах да, тот день, когда «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» умудрились пропустить на двоих 13 голов. Последний потрудился намного больше, позволив «Астон Вилле» обыграть действующего чемпиона со счетом 7:2, но это не могло полностью отвлечь внимание от характера еще одной капитуляции на «Олд Траффорд».

На самом деле они лидировали в счете благодаря пенальти Фернандеша на второй минуте, но Танги Ндомбеле, Сона Хын Мина, Гарри Кейна и, что прямо вишенка на торте, Сержа Орье не удалось заставить замолчать.

Сульшер назвал этот день «худший день моей карьеры в качестве тренера "Манчестер Юнайтед" и худший день для всех игроков "Юнайтед".». Ох, бедный, наивный Уле…

Что произошло дальше: «Ньюкасл» потерпел поражение на «Сент-Джеймс Парк», прежде чем функциональная нулевая ничья с «Челси» предотвратила новое кровопролитие. Но затем «Арсенал» обыграл их на «Олд Траффорд». Сульшер удержался у руля команды, чтобы добиться неубедительного финиша на втором месте.

«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед» 1:2 (27 января 2021 г.)

На самом деле все могло сложиться совсем иначе. 20 января «Манчестер Юнайтед» вышел на первое место, одержав победу над «Фулхэмом», обогнав «Лестер» и «Манчестер Сити» и увеличив отрыв на вершине до двух очков.

Нарисовала настоящая борьба за титул, несмотря ни на что, и «Шеффилд Юнайтед», набравший пять очков в 19 играх и не выигрывавший на выезде почти целый год, был легкой добычей для хозяев.

Тем не менее, Кин Брайан и Оливер Берк превзошли удар головой Гарри Магуайра, чтобы подорвать любые претензии манкунианцев на чемпионство.

Что произошло дальше: Пять ничьих в следующих семи играх еще больше подорвали репутацию «Манчестер Юнайтед», даже несмотря на то, что победа над «Ньюкаслом» со счетом 3:1 и разгром «Саутгемптона» со счетом 9:0 доказали их уровень.

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» 0:5 (24 октября 2021 г.)

«Ливерпуль» уже через пять минут после стартового свистка вышел вперед, удвоив это преимущество еще до четверти часа и к перерыву был на четыре гола впереди.

К тому времени, когда вышедший на замену Погба был удален на исходе часа игры, Мо Салах уже оформил свой хет-трик и сделал счет 5:0 в пользу гостей, которые проявили достаточно милосердия, чтобы дать отдых ногам в заключительной стадии встречи.

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» 0:5

Что произошло дальше: Они обыграли «Шпоры» (разумеется) с результатом, который Дэниел Леви счел настолько стыдным, что уволил Нуну Эшпириту Санту. Затем «Манчестер Сити» приехал на «Олд Траффорд» и одержал над хозяевами победу со счетом 2:0, менее впечатляющую по счету, но столь же смехотворно легкую, как победа «Ливерпуля» двумя неделями ранее.

«Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед» 4:1 (20 ноября 2021 г.)

Это была последняя капля после слишком многих других капель: борющийся за выживание «Уотфорд» Клаудио Раньери вынудил «Манчестер Юнайтед» принять меры.

«Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед» 4:1

Сульшер был уволен после поражения, в результате которого «шершни» забили дважды в добавленное время, а Гарри Магуайр был удален на 69-й минуте при счете 2:1.

Что произошло дальше: Майкл Каррик пришёл ненадолго и по праву привлек внимание «Мидлсбро».

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 4:1 (6 марта 2022 г.)

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» 4:0 (19 апреля 2022 г.)

«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» 4:0 (7 мая 2022 г.)

«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» 4:0 (13 августа 2022 г.)

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 6:3 (2 октября 2022 г.)

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» 7:0 (5 марта 2023 г.)

В течение 365 дней «Манчестер Юнайтед» оттачивал искусство сокрушительных поражений и старался поровну разделить их между Ральфом Рангником и Эриком тен Хагом.

«Ман Сити» — «Манчестер Юнайтед» 6:3

В каждом из них были свои отличительные черты: команда, собранная за огромные деньги, была унижена за ее коллективную некомпетентность командой, которую либо тренировали, либо которой управляли гораздо лучше, а иногда и то, и другое. Это ужасная привычка, от которой еще предстоит избавиться.

«Севилья» — «Манчестер Юнайтед» 3:0 (20 апреля 2023 г.)

Замечательная часть пост-Ферги «Юнайтед». После победы над «Барселоной» и уверенной борьбы с «Бетисом» в предыдущих раундах Лиги Европы команда Тен Хага уверенно обыгрывала «Севилью» со счетом 2:0 за 21 минуту до конца первого четвертьфинального матча.

Полностью контролируя ситуацию, они забили два автогола за последние восемь минут, прежде чем капитулировать в ответном матче. Особенно катастрофичной была игра Де Хеа и Магуайра.

«Севилья» — «Манчестер Юнайтед» 3:0

Что произошло дальше: Игра в чемпионате вскоре стабилизировалась, чтобы обеспечить квалификацию Лиги чемпионов, после чего они потерпели поражение от «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.

Сезон 2023/24

Просто весь целиком. «Манчестер Юнайтед» проиграл 18 игр и пропустил 81 гол благодаря явно преднамеренной тактике Тен Хага, позволяющей сопернику выполнить как можно больше ударов.

Среди самых постыдных результатов — домашние поражения от «Манчестер Сити» (0:3), «Борнмута» (0:3), «Ньюкасла» (0:3), «Галатасарая» (2:3) и «Фулхэма» (1:2), выездные поражения от «Кристал Пэласа» (0:4) и «Копенгагена» (3:4), а также ничья с «Ковентри» в полуфинале Кубка Англии после лидерства со счетом 3-0.

Что произошло дальше: Тен Хага почти наверняка уволили, и это решило все проблемы.