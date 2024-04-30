Лето важных решений. «Манчестер Юнайтед» в ожидании больших перемен

Ни для кого секрет, что «МЮ» ждет лето, полное потрясений и перемен.

Хотя «МЮ» под руководством Эрика тен Хага второй год подряд пробился в финал Кубка Англии, его команда все равно стала одним из главных разочарований — из-за вылета из Лиги чемпионов после группового этапа и ужасных результатов в английской Премьер-лиге.

Будущее тен Хага висит на волоске, то же самое касается и ряда игроков, которым больше не рады в «МЮ». Клуб, кажется, с радостью избавится от большей части текущего состава.

Впрочем, Рэтклифф уже начал действовать. Вскоре после его появления из клуба ушли генеральный директор Ричард Арнольд и директор по футбольным операциям Джон Мерто. Вместо них были назначены Омар Беррада и Дэн Эшворт.

Кроме того, пост технического директора занял Джейсон Уилкокс, ранее работавший в академии «Манчестер Сити».

Однако всем, кто ждет молниеносного решения проблем, следует понимать, что этого может не произойти в ближайшем будущем, несмотря на смену менеджерского состава.

Прямо сейчас поговорим о возможных изменениях, которые могут произойти в «МЮ» после завершения сезона.

Трансферы

Кадровый вопрос — пожалуй, ключевой в достижении успеха. «МЮ» в этом плане продемонстрировал печальную стабильность, допуская из года в год досадные ошибки.

Из-за финансовых ограничений, предусмотренным правилами АПЛ о прибыли и устойчивому развитию, летом «МЮ» придется не только покупать, но и продавать — без этого будет очень сложно осуществить входящие трансферы.

По данным некоторых источников, этим летом «МЮ» сможет потратить на новых игроков около 100 миллионов фунтов.

Рафаэль Варан и Антони Марсьяль уйдут в качестве свободных агентов, благодаря чему клуб сэкономит около 450 тысяч фунтов на зарплате двух французов.

Кристиан Эриксен, возможно, переедет в Турцию, несмотря на то, что у него есть еще год по действующему контракту с «МЮ».

Маркус Рэшфорд globallookpress.com

В 2025 году истекают контракты с Виктором Линделефом, Эроном Уан-Биссакой, Скоттом Мактоминеем и Гарри Магуайром. Кто-то из них, может, и останется на «Олд Траффорд», но только в том случае если согласится на продление соглашения на более скромных финансовых условиях.

Каземиро может переехать в Саудовскую Аравию, о чем начали писать еще в начале сезона. «МЮ» также готов рассмотреть предложения по Джейдону Санчо и Донни ван де Беку — первый играет на правах аренды за дортмундскую «Боруссию», а второй за «Айнтрахт». Не ждут больше на «Олд Траффорд» и Мейсона Гринвуда.

Будущее Маркуса Рэшфорда тоже находится под вопросом, несмотря на то, что прошлым летом он подписал пятилетний контракт на 300 тысяч фунтов в неделю. При этом поговаривают, что «ПСЖ» больше не заинтересован в подписании форварда «МЮ», провалившего этот сезон.

Хотя «МЮ» стремится обновить состав, очевидно, что им будет непросто найти желающих забрать игроков со столь внушительными контрактами.

В АПЛ, помимо «Манчестер Сити», свобода расходов будет разве что у «Брентфорда» и «Брайтона», но это явно не те клубы, за которые хотят играть звезды «МЮ». Впрочем, им они тоже не нужны.

При этом в «МЮ» осознают, что топ-клубы Испании, Италии и Германии тоже не настроены проявлять щедрость. Поэтому самыми привлекательными рынками будут Саудовская Аравия и Турция. Но есть подозрение, что далеко не все готовы к переезду в эти страны.

Короче говоря, решение этого вопроса — настоящий вызов для руководства «Манчестер Юнайтед». Вполне вероятно, что многие из вышеупомянутых футболистов останутся на «Олд Траффорд» до лета 2025 года.

Главный тренер

Если «МЮ» угадает с главным тренером, некоторые из упомянутых выше проблем можно будет свести к минимуму. Возможно, преемнику Эрика тен Хага удастся добиться лучших результатов с этим составом. Нидерландец на это точно не способен.

При этом нельзя отрицать, что бесконечные травмы игроков еще одна проблема, которая мешает тен Хагу в течение всего сезона. Люк Шоу, Лисандро Мартинес, Каземиро, Мейсон Маунт, Марсьяль, Тайрелл Маласия и Уан-Биссака — все они чаще были в лазарете, чем на футбольном поле. Тен Хагу пришлось задействовать больше молодых игроков или тех, от кого он хотел избавиться прошлым летом.

Но решающее значение имеют результаты, и в этом плане у тен Хага все очень плохо — «МЮ» провалил сезон.

У 54-летнего специалиста остался год до истечения контракта с «МЮ». В следующем сезоне его зарплата будет сокращена на 25%, если команда не квалифицируется в Лигу чемпионов. Но это также станет дополнительным аргументом для увольнения тен Хага. Сейчас уже очевидно, что команда не решит поставленную задачу.

Эрик тен Хаг globallookpress.com

Некоторые источники утверждают, что Рэтклифф и его помощники все еще планируют следующий сезон с учетом того, что тен Хаг продолжит работу с командой. Но они также рассматривают альтернативные варианты, но найти подходящую замену будет непросто.

В этом уже успели убедиться «Ливерпуль» и «Бавария», не сумевшие договориться с Хаби Алонсо. «Барселона» убедила Хави отказаться от своего сенсационного решения об уходе из команды не в последнюю очередь из-за того, что они понимали, что вряд ли найдут достойную замену.

Известно, что новые руководители «МЮ» восхищены работой Гарета Саутгейта, но он сейчас сосредоточен на работе в сборной Англии. Первый предсезонный матч «красных дьяволов» начнется через 24 часа после финала Евро-2024.

Роберто Де Зерби («Брайтон»), Томас Франк («Брентфорд») и Гэри О’Нил («Вулверхэмптон») также находятся в списке кандидатов на пост главного тренера «МЮ».

Кроме того, уже неоднократно писали об интересе клуба с Грэму Поттеру и Томасу Тухелю. Но вариант, при котором тен Хаг останется в «МЮ» на следующий сезон, тоже нельзя исключать.

Менеджерский кризис

«МЮ» предстоит решать серьезные вопрос без ключевых фигур, которых и пригласили в клуб для того, чтобы наконец-то выбраться из кризиса. Это может сорвать планы и отсрочить капитальный ремонт.

Спортивному директору компании Ineos (принадлежит Рэтклиффу) сэру Дэйву Брэйлсфорду, с именем которого связаны успехи олимпийской команды Великобритании по велоспорту, было поручено наблюдать за переходом контроля над футбольными операциями, которыми в «МЮ» ранее занималась семья Глейзеров.

Джим Рэтклифф globallookpress.com

Однако «МЮ» до сих пор не согласовал с «Ньюкаслом» сумму компенсации за переход футбольного директора Дэна Эшворта.

Омар Беррада по-прежнему находится в отпуске, хотя уже мог бы заниматься важными делами в «МЮ».

Джейсон Уилкокс приступил к работе в начале этого месяца после того, как покинул «Саутгемптон» и стал техническим директором «Юнайтед». Даррену Флетчеру, который ранее занимал эту должность, пока не нашли новую работу.

Джон Мерто покинул пост футбольного директора «МЮ» в начале апреля — он отвечал за переговоры с игроками по всем контрактным моментам и общался с их агентами. Теперь этим занимается Мэтт Харгривз, бывший директор по маркетингу Adidas.

Есть мнение, что Брэйлсфорд еще не осознал в полной мере задачу, стоящую перед Ineos на «Олд Траффорд». Кроме того, многих смущает отсутствие у него футбольного опыта.

Это будет создавать определенный дискомфорт до тех пор, пока к работе не приступят Эшворт и Беррада. Все важные решения будут контролировать Рэтклифф, Брэйлсфорд и Джоэл Глейзер. Хотя Глейзеры отошли на второй план, их влияние как мажоритарных акционеров не следует недооценивать.

Так чего же ждать этим летом?

Многое вертится вокруг будущего тен Хага. Вполне вероятно, что нидерландец все-таки останется, если «МЮ» обыграет «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.

Ряд источников уточняют, что с учетом большого количества проблем в клубе Рэтклифф предпочел бы не касаться тренерского вопроса этим летом. Но все равно очевидно, что тан Хага могут в любой момент уволить.

«Манчестер Юнайтед» — главное разочарование английского сезона globallookpress.com

Результаты будут определяющим фактором, но при этом нельзя забывать про сложные отношения тен Хага с некоторыми футболистами, которые часто были недовольны его работой.

Нидерландец якобы считает, что команда нуждается в новых молодых и топовых игроках, особенно в полузащите. По его мнение, «Ливерпуль» стал одним из претендентов на титул благодаря подписанию Алексиса Мак Аллистера, Доминика Собослаи, Ватару Эндо и Райана Гравенберха. То же самое должен сделать и «МЮ».

Но Ineos явно стоит перед дилеммой в случае с тен Хагом. Клуб совершил ряд неудачных подписаний, прислушавшись к рекомендациям тренера, и это сложно не учитывать. Не факт, теперь его мнение имеет хоть какой-то вес. Правда, так было почти при каждом тренере после ухода Алекса Фергюсона.

В общем, учитывая все эти нюансы, большой революции в «МЮ», возможно, придется ждать еще 12 месяцев. Кажется, новые руководители не очень хорошо подготовились к предстоящему лету, несмотря на острую необходимость в изменениях.