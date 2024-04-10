Одиннадцать глобальных тенденций, которые будут определять ситуацию на трансферном рынке

Сезон в самом разгаре, но уже сейчас многие клубы вовсю готовятся к летнему трансферному окну.

В сезоне-2023/2024 клубы «Большой пятерки» (Англия, Испания, Италия, Германия и Франция) потратили за два трансферных окна 6,5 миллиарда долларов.

В связи с этим The Athletic пообщался с представителями и агентами клубов из Северной и Южной Америки, Азии, Европы и Африки, чтобы составить представление о трансферных приоритетах и назревающих тенденциях во всем мире.

Эти беседы состоялись в Риме на саммите, организованном TransferRoom — онлайн-трансферной сетевой платформой, — на котором собрались спортивные директора из примерно 300 клубов. Некоторые просили об анонимности, поскольку не хотели портить свои отношения с коллегами.

Клубы АПЛ будут тратить, но при этом осторожничать

В этом сезоне клубы английской Премьер-лиги потратили на трансферы 3,1 миллиарда долларов — больше, чем кто-либо другой. Скорее всего, они снова будут на вершине данного рейтинга.

Однако недавнее снятие очков с «Эвертона» и «Ноттингем Форест» за нарушение правил прибыли и устойчивого развития, скорее всего, заставит их осторожничать. Как сказал спортивный директор одного из клубов: «Все боятся нарушить финансовые правила».

Это значит, что клубы будут пытаться найти оптимальное соотношение цены и качества и постараются избежать неприятных сюрпризов — таких, как в случае с «Ньюкаслом» и Сандро Тонали, который был дисквалифицирован за нарушение регламента АПЛ о ставках.

Сандро Тонали globallookpress.com

«Самое главное при выборе игрока — это его характер. Важно понять человека и его мотивацию, а также учитывать его прошлое. Есть ли у него цель стать частью местной культуры — все это играет большую роль», — сказал представитель одного из самых богатых клубов АПЛ.

Большую часть информации сейчас можно получить в интернете. Но также важно поговорить с людьми, с бывшими тренерами, с врачами или же со специалистами, которые помогают игроку быть в хорошей физической форме. Это может быть его собственный диетолог, шеф-повар или собственный аналитик.

«Вы никогда не узнаете их изнутри, потому что у вас не будет возможности встретиться с ним лицом к лицу. Но вы хотя бы попытаетесь создать эту картину, включая те моменты, которых следует опасаться», — сказал представитель клуба АПЛ.

Представитель еще одного богатого клуба АПЛ признал, что иногда специалистам по подбору состава приходится выполнять функции частного детектива: «Для нас важно, получить доступ к большому количеству источников. Мы можем обратиться к агентству, получить представление о семье игрока, его биографии и текущем пути. Но нам важно знать человека. Поэтому мы стараемся связаться с игроками, которые знакомы с человеком, который нас интересует, а также с тренерами сборных, потому что они зачастую непредвзяты.

Нам важно понимать, почему были периоды, когда футболист не играл. С кем они близки и почему? Мы хотим, чтобы у нас было это понимание».

Кейн в Германии — исключение из правил

Переход Гарри Кейна из «Тоттенхэма» в «Баварию» за 95 миллионов евро стал, возможно, самой громкой сделкой прошлого лета, но не надо думать, что подобное станет тенденцией.

Гарри Кейн globallookpress.com

«В Бундеслиге есть два аспекта с точки зрения привлечения талантливых игроков. Первая — это инфраструктура клубов, которая является очень сильным фактором. Но с точки зрения зарплат им сложно конкурировать с остальными ведущими лигами Европы», — объясняет один из ведущих немецких агентов.

Это объясняется правилом Бундеслиги «50 плюс один», согласно которому контрольный пакет акций принадлежит членам клуба, а не частным инвесторам.

«Вам всегда будет нужна стоимость при перепродаже, который в случае с Кейном у вас нет.

Возможности клубов зарабатывать деньги ограничены. Бундеслиге не хватает выхода за рамки страны. Только у "Баварии" есть возможность заплатить за игрока 50-60 миллионов евро, в то время как на это способен почти любой клуб АПЛ», — добавил агент.

Еще одна проблем — зарплаты, которые предлагают игрокам клубы АПЛ.

«У меня был один игрок (не из первой команды), которому я какое-то время помогал в "Кристал Пэлас". Он зарабатывал 5000 фунтов в неделю. Это абсолютно нормальная сумма даже для некоторых клубов первой Бундеслиги.

Здесь по-прежнему очень ценятся молодые талантливые игроки из Англии. Когда будет подходящая финансовая ситуация, каждый постарается перенять талантливых парней из "Арсенала" или "Манчестер Сити". Опыт дортмундской "Боруссии", купившей совсем молодых Джейдона Санчо и Джуда Беллингема, не может не впечатлять», — считает футбольный агент из Германии.

Налоговые льготы в Серии А

«Decreto Crescita» — специальный указ, который означает, что игроки или тренеры, которые не работали в Италии в течение двух предыдущих лет, должны платить налог только с 50 процентов своего заработка.

Около 30 процентов игроков Серии А (198 из 653) пользуются этим правилом, а выгода для клубов оценивается примерно в 128 миллионов фунтов. Некоторые уверены, что именно благодаря этому итальянским клубам удалось привлечь ведущих игроков, а лига смогла заключить более выгодные сделки по продаже телевизионных прав.

Однако есть и те, кто утверждает, что этот указ мешает развитию молодых итальянских игроков.

«Это помогло нам привлечь иностранных игроков, лига вышла на очень высокий уровень. Мы боремся за этот указ», — отметил спортивный директор «Удинезе» Федерико Бальцаретти.

Правильные изменения в бразильском законодательстве

Закон, принятый в 2021 году, разрешил бразильским клубам привлекать внешние инвестиции. Это привело к том, что 777 Partners взяла под свой контроль «Васко да Гама», City Football Group выкупила «Баию», Eagle Football Holdings (EFH) добавила в свою группу клубов «Ботафого».

Эндрик globallookpress.com

Этот приток капитала значительно увеличил возможности бразильских клубов на трансферном рынке.

«В этом плане бразильские клубы действительно стали значительно сильнее. Сейчас они готовы платить игрокам от 800 тысяч до 1,1 миллиона фунтов. Еще несколько лет назад об этом нельзя было даже мечтать.

Бразилия всегда будет продавать, но сейчас они способны и покупать, конкурируя с такими сильными рынками, как МЛС или Мексика», — объясняет менеджер EFH Эдуардо Иглесиас.

В связи с этим европейские топ-клубы пытаются получить права на талантливых бразильцев еще до того, как им исполнится 18 лет. Достаточно вспомнить пример Эндрика, который со следующего сезона будет играть за мадридский «Реал».

«Чем моложе, тем лучше. Это вызов для клубов, потому что им приходится заниматься развитием талантливых игроков. Просто посмотрите, что сделал "Челси" с Дейвидом Вашингтоном или "Ноттингем Форест" с Мурильо», — добавил Иглесиас.

Влияние ЧМ-2026 на рынки в Мексике, США и Канаде

Совместное проведение чемпионата мира побудило Мексику удвоить усилия, чтобы сделать Лигу MX как можно сильнее.

«В Мексике футбол — это самое главное. Важно иметь сильную национальную команду, которая дойдет как минимум до четвертьфинала. Поэтому сейчас важно, чтобы в Лига MX был действительно здоровый бизнес», — говорит спортивный директор футбольного клуба «Монтеррей» Эктор Иван Лара Лопес.

Лопес утверждает, что Лига MX конкурирует с аудиторией МЛС в США благодаря сообществу эмигрантов, а также качественных игроков, которых ей удается привлечь. Но важно найти правильный баланс.

«У нас есть правило для девяти легионеров, сразу семь из которых могут находиться на поле, поэтому у мексиканских игроков меньше возможностей. Но важно также поддерживать высокий уровень лиги. Нам нужны сильные игроки из Южной Америки, МЛС, а также из Европы, особенно если они испаноговорящие», — добавил Лопес.

Лионель Месси — главная звезда МЛС globallookpress.com

То же самое относится и к США и Канаде, хотя в этих странах футбол уступает место другим видам спорта.

«Обеим странам действительно необходимо развивать этот вид спорта. Конкуренция с НФЛ, МЛБ, НБА и НХЛ, особенно в Канаде, означает, что нам всегда нужно работать в этом направлении, но мы определенно твердо встали на ноги, и теперь можем назвать себя главной футбольной лигой в обеих странах.

В преддверии ЧМ мы хотим быт в центре внимания, и следующие полтора года имеют жизненно важное значение. Для нас это огромная возможность стать действительно востребованными на нашем рынке», — считает Пэт Онстад, генеральный менеджер «Хьюстон Динамо».

Сезон МЛС, который длится с февраля по декабрь, не совпадает с европейским. Это один из негативных моментов.

«Проблема, с которой мы сталкиваемся, заключается в том, что наше основное трансферное окно, когда вы хотите пригласить игрока перед началом сезона, — это январь.

Нам еще предстоит пройти долгий путь, но речь идет об инвестициях и стратегии. Для подбора игроков мы внедрили аналитику в наш скаутинг, это действительно важно», — добавил Онстад.

В футбольном клубе «Шарлотт», который тренирует Дин Смит, ранее работавший в «Астон Вилле», нацелены на подписание молодых талантливых игроков, особенно это касается нападающих.

«Лига поощряет подобные инициативы. В этом случае у вас точно не будет проблем с финансами. Кроме того, через пару лет таких футболистов можно выгодно продать», — уверен Лисандро Исей, руководитель отдела аналитики и технического скаутинга «Шарлотт».

Влияние Кубка Африки и клубного ЧМ-2025

На африканском рынке уже вовсю ощущается влияние успеха на крупном международном турнире.

Третье место сборной ЮАР на Кубке Африки повысило авторитет некоторых игроков в преддверии трансферного окна. Особенно это касается десяти игроков из «Мамелоди Сандаунс», включая вратаря Ронвена Уильямса, полузащитника Тебохо Мокоэну и правого защитника Хулисо Мудау.

«Благодаря Кубку Африки интерес есть ко всем. Правда, европейские клубы считают, что за игроков из Южной Африки почти не надо платить. Грубо говоря, они уверены, что им хватит 500 тысяч фунтов. Это совсем не так. Мы будем просить до 8 миллионов фунтов», — сказал технический директор «Мамелоди Сандаунс» Флемминг Берг.

Это абсолютно правильно с учетом того, что в клубном чемпионате мира, который пройдет летом 2025 года в США, сыграют 32 команды.

Ташрик Мэтьюз globallookpress.com

«Скорее всего, мы будем участвовать в этом турнире, поэтому должны быть в состоянии конкурировать. Мы не хотим никого продавать, но если предложение действительно серьезное, а игрок настроен на переход, мы должны его рассмотреть», — отметил Берг.

Привлечение талантов — часть стратегии, в том числе в европейских академиях. 23-летний полузащитник Ташрик Мэтьюз родился в Кейптауне, тренировался в «Аяксе» и дортмундской «Боруссии».

«Мы вернули его, потому что хотим конкурировать не только внутри страны, но и на мировой арене. У нас также есть правило пяти иностранцев, которые должны быть лучше местных игроков. Мы несем ответственность за будущее южноафриканского футбола», — добавил Берг.

Азиатский рынок выходит на новый уровень

Еще одним быстрорастущим рынком является Азия, в частности Япония.

«Японский рынок очень интересен европейским клубам, потому что футбольное образование становится заметно лучше, а уровень J-лиги довольно высок.

Европейским клубам важно изучить этот рынок, иметь хорошую сеть контактов с клубами, школьным и университетским футболом», — сказал технический директор австрийского «Санкт-Пёльтена» Масаки Морасс.

Успех Каору Митомы из «Брайтона», Ватару Эндо из «Ливерпуля» и Такехиро Томиясу из «Арсенала» привлек дополнительное внимание к японскому футболу. Сейчас в топ-5 европейских лиг выступают 20 японских футболистов — больше, чем из любой другой азиатской страны.

Каору Митома globallookpress.com

«Европейскому клубу не так-то и просто приобрести хорошего японского футболиста по заниженной цене. Японские клубы стали заметно увереннее в себе. Они знают, что их талантливые игроки с некоторых пор ценятся гораздо выше», — отметил Морасс.

Южная Корея представлена восемью игроками в ведущих европейских чемпионатах. Самый известный из них — капитан «Тоттенхэма» Сон Хын Мин. Кроме того, можно вспомнить защитника Ким Мин Чжэ из «Баварии».

Морасс также «на 100 процентов уверен, что в тайский футбол тоже выйдет на новый уровень. Многие дети хотят играть в футбол, а клубы готовы инвестировать в молодежные академии».

Турция тоже меняется

В течение многих лет топ-игроки были не против заглянуть в чемпионат Турции перед завершением карьеры. Эту тенденцию можно было наблюдать и в прошлом году, когда Эдин Джеко перешел в «Фенербахче». Но, по словам известного турецкого агента Утку Ченикли, ситуация меняется.

«Сейчас мы рассматриваем большие клубы, которые хотят развиваться и выгодно продавать. Мы уже видели, как "Галатасарай" продал Сашу Боэ в "Баварию". Еще раньше Ким Мин Чжэ перешел из "Фенербахче" в "Наполи". Нельзя не отметить и переход Эрнеста Мучи из варшавской "Легии" в "Бешикташ". Ранее турецкие клубы не заключали подобные сделки, но теперь это нормально», — отметил Ченикли.

Арда Гюлер globallookpress.com

Переход Арды Гюлера из «Фенербахче» в мадридский «Реал» прошлым летом показал, что крупные клубы следят за молодыми турецкими игроками.

«В Турции сейчас действительно хорошее поколение молодых футболистов. Есть Кенан Йылдыз в "Ювентусе", Джан Узун в "Нюрнберге" и Бертуг Йылдырым в "Ренне". Они уже более эффективно адаптируются к европейскому футболу», — уверен Ченикли.

Скандинавия ищет нового Холанна

Скандинавские клубы заняты поиском нового Эрлинга Холанна или Расмуса Хейлунна.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Последний всего лишь за 18 месяцев проделал очень серьезный маршрут — из австрийского «Штурма» в «Аталанту», а из нее — в «Манчестер Юнайтед». Прямая продажа игрока крупному клубу АПЛ не всегда возможна, но целью по-прежнему остается получение максимальной прибыли от продажи молодых футболистов на раннем этапе.

«Мы находимся в определенной экосистеме. Мы — элитный клуб, лучший в Швеции и один из ведущих в Скандинавии. Но нам надо проявлять творческий подход. Клубы в нашем регионе видят большую ценность в молодых или недооцененных игроках», — говорит технический директор «Мальме» Хайме Сегураю

«Сарпсборг» продал 18-летнего нападающего Кристофера Бонсу Баа в «Генк» за 4,4 миллиона фунтов всего лишь через несколько месяцев после того, как купил его в Гане.

Последним успехом «Мальме» стала рекордная продажа Уго Ларссона в «Айнтрахт» — за 7,6 миллиона фунтов. «А клубы из Дании и Норвегии делают подобное гораздо чаще, они добились существенного прогресса», — добавил Сегура.

Молодые игроки — приоритет польских клубов

В связи с этим заполучить талантливых польских футболистов будет не так просто, как раньше.

В чемпионате Польши клуб могут оштрафовать, если он не дает достаточно игрового времени футболистам младше 21 года. Но лига при этом ищет способ, как превратить это правило в стимул.

Цель состоит в том, чтобы помочь снизить средний возраст игроков элитного дивизиона и способствовать развитию молодежи.

«Резерв польских клубов очень ограничен. Многие игроки уезжают в Италию или другие страны еще до того, как им исполнится 18 лет. Клубы знают, что если этот парень будет играть за первую команду, они смогут продать его, скажем, за пять миллионов фунтов», — говорит технический директор «Ракува» Сэмюэл Карденас.

Карденас, которому 28 лет, является одним из самых молодых технических директоров в Европе. Именно он занимается вопросом молодежи в своем клубе: «Мы обновляем состав, стараемся, чтобы он был моложе. В Польше, как правило, возрастные команды. Для нас это большой сдвиг. Мы будем стремиться к тому, чтобы как можно чаще продавать, чтобы игроки побеждали и каждый год выступали в Европе».

Нестандартный подход Лиги 1

На фоне тотального доминирования «Пари Сен-Жермен», который находится под крылом Катара, остальным клубам чемпионата Франции приходится более креативно подходить к поиску игроков.

«Наш приоритет — найти интересного, но при этом не известного игрока, вывести его на новый уровень, а потом продать. Мы семейный клуб, это наше отличительная черта», — отметил старший международный скаут «Лорьяна» Ролан Итуа.

«Лорьян», как и многие клубы Лиги 1, имеет прочные связи с африканскими клубами. Хотя Мохамед Бамба не приехал напрямую из Кот-д'Ивуара, он является тем игроком, который может спасти команду от вылета из элитного дивизиона, а потом уйти в другой клуб в обмен на солидную сумму.

«Он играл в Австрии (за "Вольфсберг"), и теперь многие начали обращать на него внимание (забил шесть мячей в первых девяти матчах за "Лорьян"). Мы давно сотрудничаем с африканскими клубами, наша работа — искать там будущих звезд», — сказал Итуа.