От плохого к худшему. Увольнение Тухеля и еще 15 главных ошибок Тодда Боэли в «Челси»

16. Матч всех звезд АПЛ

Начинать презентацию с утверждения, что Премьер-лига может «извлечь урок из американского спорта» было не слишком успешным ходом, а предложение Боэли о проведении Матча Всех Звезд Севера против Юга было предсказуемо встречено ксенофобными откликами со стороны Людей, Знающих Английский Футбол.

Похоже, это был небрежный комментарий, сделанный с лучшими намерениями — принести прибыль всем участникам футбольной пирамиды, но единственная дополнительная игра в календаре, которую, давайте посмотрим правде в глаза, будет смотреть множество людей и которая принесет миллионы фунтов мелким клубам, была ужасной идеей, поскольку все игроки обязательно получат травму во время этой конкретной полутоварищеской игры.

15. Хвастался академией, воспитавшей Салаха и Де Брейне

На той же конференции в Нью-Йорке в сентябре Боэли заявил, что у «Челси» «одна из лучших академий в мире», что спорно, но использование в качестве примеров Салаха и Де Брёйне для доказательства ценности этой академии скорее подорвет этот аргумент, и, по ассоциации, любые другие аргументы, касающиеся «Челси» или футбола в целом.

Мохамед Салах globallookpress.com

Прорыв Салаха случился в египетском клубе «Аль-Мокавлун», а затем он перебрался в «Базель», а Де Брёйне попал в первую команду в «Генке» перед переходом в «Челси». И называть этих двух игроков в качестве примера того, как «Челси» превосходит всех в развитии игроков, неразумно.

Используя против Боэли его более ранние комментарии о Матче всех звезд, Тьерри Анри посоветовал американскому владельцу «прежде чем учить нас чему-то, сначала выучить свою матчасть», имея в виду отсутствие у того знаний об истории своего собственного футбольного клуба.

14. «Неуважение» к «Бенфике» по поводу Энцо Фернандеса

Все хорошо, что хорошо кончается, правда? Что ж, «Челси» приобрел Энцо Фернандеса, но сейчас он не в лучших отношениях с «Бенфикой», у которой, несомненно, будет один или два игрока, которые понадобятся лондонцам в будущем.

Тренер «Бенфики» Рогер Шмидт был совсем не рад подходу «Челси» к трансферу Фернандеса.

Энцо Фернандес globallookpress.com

Называемый «клубом, которому нужен Энцо», как некий футбольный Лорд Волдеморт, «Челси» обвинялся в том, что он свел полузащитника с ума, предложив заплатить за него отступные в размере 106 миллионов фунтов стерлингов, а затем не сделав этого, но в итоге все равно выполнив требования португальского клуба.

13. Быстро сдались по поводу Энтони Гордона

А теперь начистоту: когда в последний раз составлялся этот рейтинг (еще в мае), этот пункт все еще назывался «Зачем-то упорствуют по поводу Энтони Гордона», но он заставил нас всех выглядеть глупо, забив восемь голов и сделав шесть результативных передач в Премьер-лиге за «Ньюкасл» в этом сезоне, в сумме поучаствовал в количестве голов на четыре больше, чем ему удалось в 65 матчах за «Эвертон».

12. Оплошность с раздевалкой

Футбол, возможно, слишком трепетно относится к раздевалкам. В то время как американский спорт позволяет журналистам и болельщикам посещать свои «внутренние святилища», футболисты и тренеры АПЛ, похоже, хотят, чтобы спецслужбы проверяли биографию каждого, кто думает ступить в самое святое из всех мест.

Игроки «Челси» были «ошеломлены», когда Михаилу Мудрику и его окружению разрешили войти в раздевалку вместе с Боэли перед игрой с «Кристал Пэлас» еще в январе, но на самом деле кажется вполне разумным представить новичка игрокам перед игрой.

Тодд Боэли globallookpress.com

Однако попытка привести группу гостей и их детей, не имеющих особого отношения к «Челси», в раздевалку в перерыве матча Премьер-лиги, является смелым шагом, не в последнюю очередь потому, что приводить детей в раздевалку вместе со взрослыми мужиками, которые могут переодеваться, могут ругаться, могут делать черт знает что, кажется совершенно неправильным.

Томас Тухель посоветовал Боэли сделать это, и через четыре дня его уволили.

11. Напыщенная речь о «позоре»

Мы не знаем всего о том, что произошло, но мы знаем, что после поражения от «Брайтона» он назвал игроков «опозорившимися», выделил одного из авторитетных игроков в качестве объекта для критики, оставив его «разочарованным ситуацией в клубе», и по крайней мере один из наблюдавших за ситуацией счел это «странным». Это все звучит не очень хорошо.

Арсен Венгер считает, что новому тренеру следует включить в контракт пункт, запрещающий вмешательство Боэли. Похоже, что этот пункт уже действует для футбола в целом.

10. Аутсорсинг медицинской работы

Честно говоря, уволенные Пако Биоска и Тьерри Лоран не очень хорошо справлялись со своей работой в качестве главного врача и главного физиотерапевта: «Челси» лидировал по количеству травм (97) в Премьер-лиге в сезоне 2021/22, согласно Европейскому индексу футбольных травм Howden.

Но проблемы с травмами значительно обострились после того, как Боэли решил передать часть медицинской работы частной физиотерапевтической компании.

Рахим Стерлинг globallookpress.com

Денис Закария, Рис Джеймс, Рахим Стерлинг, Н'Голо Канте, Уэсли Фофана, Бен Чилвелл, Армандо Броя, Рубен Лофтус-Чик, Кристиан Пулишич, Эдуард Менди и Тьяго Силва — все они провели значительное время вне игры в прошлом сезоне, а мы почти не видел Джеймса, Ромео Лавиа или Кристофера Нкунку в этом, да и Марк Кукурелья, Бен Чилуэлл, Карни Чуквуэмека и Бенуа Бадьяшиль также выбывали на солидную часть кампании.

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В просочившемся личном сообщении, в котором он объяснил, почему его клиент и его партнеры по команде испытывали трудности из-за «отсутствия пилатеса и работы на поле», личный тренер Трево Чалоба описал это лучше всего: «На данный момент это полный бардак, братан».

9. Подписал Пьера-Эмерика Обамеянга

Учитывая, что Боэли сказал нам, что решение клуба об увольнении Тухеля назревало уже давно, а не стало результатом поражения от загребского «Динамо», как, черт возьми, он может объяснить подписание Обамеянга?

Это был 33-летний нападающий, которого позорно выгнали из «Арсенала» за разлагающее влияние в раздевалке, и подписали контракт только потому, что восемь лет назад он забил много голов под руководством Тухеля.

С учетом суммы трансфера и годовой зарплаты Обамеянг обходился «Челси» примерно в 20 тысяч фунтов за минуту игры.

8. Неудачные перехваты трансферов

Когда этот список был впервые опубликован в январе 2023 года, этот пункт также назывался «Провалившиеся перехваты», поскольку возникали вопросы, почему несмотря на тщательный отбор людей, которые были одними из лучших в бизнесе из «Брайтона», «РБ Лейпцига» и других мест, и должны были контролировать все связанное с трансферами, эти люди, похоже, взаимодействовали с рынком так же, как любой, кто интересуется футболом и имеет доступ к Интернету, — через колонки трансферных слухов.

Михаил Мудрик globallookpress.com

И хотя Михаил Мудрик действительно оказался перехвачен и перевезен в «Челси» вместо «Арсенала», из-за того, как указанный игрок пока проявил себя, это все еще остается «провалившимся трансфером». «Арсенал» получил блестящего Леандро Троссарда, а Мудрик напоминает потерявшегося щенка и бьет так, будто его правая нога сделана из подпорченного салями.

Хорошо, что Боэли подписал его на восемь лет.

7. Заплатил 62 миллиона фунтов за Марка Кукурелью

В этом сезоне он играл значительно лучше, чем в прошлом, но это была очень низкая планка, которую надо было преодолеть.

Но дело даже не в Кукурелье, а в том, что «Челси» постоянно переплачивает за своих игроков. В итоге они удвоили свое первоначальное предложение по Уэсли Фофана, заплатив в конечном итоге за него 75 миллионов фунтов стерлингов, выложили 9 миллионов фунтов стерлингов за шесть месяцев Жоау Феликса плюс платили его огромную еженедельную зарплату, 88 миллионов фунтов стерлингов за Мудрика, 106 миллионов фунтов стерлингов за Фернандеса, 115 миллионов фунтов стерлингов за Кайседо.

Марк Кукурелья globallookpress.com

В общей сложности более 1 миллиарда фунтов стерлингов были потрачены на игроков, очень немногие из которых до сих пор оказались достойными своих непомерных трансферных сумм.

6. Контракты, зависящие от результатов

Это одна из тех вещей, которые звучат намного лучше, чем есть на самом деле. Кажется разумным платить игрокам в команде в зависимости от того, насколько хорошо эта команда выступила.

Большая проблема заключается в том, что на некоторых игроков плохая игра команды влияет негативно, а на других — тех, у кого гарантирована зарплата — нет.

В прошлом сезоне это вызвало серьезные проблемы в раздевалке, и что будет чувствовать Коул Палмер, когда он завершит этот сезон с 20 голами, но не получит бонуса, потому что его товарищи по команде не сумели выступить должным образом?

Коул Палмер globallookpress.com

И хотя эта новая система, по-видимому, пока не представляет проблемы на трансферном рынке, учитывая, что «Челси» не будет участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне, столь же крупный клуб, но с гарантированным зарплатным пакетом, наверняка будет иметь преимущество над лондонцами и этим летом, и на протяжении стольких трансферных окон, сколько потребуется для реализации «проекта».

5. Повторное назначение Фрэнка Лэмпарда

На самом деле это не имело значения, но давайте проясним: повторный найм Лэмпарда на должность главного тренера был совершенно безумным.

Мысль о том, что все, что нужно этой группе игроков, — это воодушевляющая речь легенды клуба, прекрасно иллюстрирует, насколько заблуждается Боэли. 11 игр, одна победа, восемь поражений.

4. Не купил проверенного нападающего

Нам нравится Николас Джексон, и за 32 миллиона фунтов он выглядит полуприличным приобретением, но тратить всего шесть процентов от 1 миллиарда фунтов на нападающих не имеет смысла в клубе, который остро нуждается в бомбардире с тех пор, как Диего Коста покинул команду шесть лет назад.

3. Нанял Грэма Поттера

Давайте не будем утверждать, что это была неинтересная идея. Поттер мог бы стать тем человеком, который начал новую эру в «Челси». И все же, в своем стремлении не быть похожим на Романа Абрамовича, Тодд Боэли очень походил на Романа Абрамовича, уволив двух тренеров в свой первый сезон в клубе.

Грэм Поттер globallookpress.com

Говорили, что Боэли был удивлен яростью фанатов по поводу выступлений «Челси» под руководством Поттера и понял, что у него нет другого выбора, кроме как указать ему на дверь, поскольку его собственные отношения с фанатами находились под угрозой.

Нанятый после предсезонной подготовки Поттер получил плохо сбалансированный и раздутый состав, в который входили как очень молодые игроки, так и те, кто полностью разочаровался в клубе. Это изначально не могло сработать.

2. Уволил Томаса Тухеля

«Решение принималось не из-за одной победы или поражения, а на основании того, что, по нашему мнению, было правильным видением клуба».

Жаль, что видение Боэли не смогло включить тренера, который годом ранее выиграл Лигу чемпионов и вывел «Челси» в шесть финалов.

Томас Тухель globallookpress.com

Также жаль, что видение Боэли не было реализовано до того, как он потратил 270 миллионов фунтов стерлингов на игроков для тренера, которого затем уволил через пять дней после закрытия летнего трансферного окна.

Саймон Джордан считает, что тайные причины увольнения Тухеля из «Челси» «заставят людей прослезиться», но на первый взгляд — даже учитывая его трудности в «Баварии» и неизбежное расставание с ней — решение выглядело невероятно опрометчивым, а момент совершенно нелепым.

1. Бардак с финансовым фэйр-плей

Ничто так не характеризует время Тодда Боэли в «Челси», как то, что они не могут себе позволить играть в Лиге конференций УЕФА.

Во-первых, Лига конференций? Божечки. Когда он приобрел клуб, они были действующими победителями Лиги чемпионов. Их лучшая надежда на игру в Европе в этом сезоне была связана с финалом Кубка лиги. Захотели бы они вообще играть в Лиге конференций? Вероятно нет, но не потому, что они считают себя выше этого, а потому, что они потратили так много денег, что не могли позволить себе финансовый удар от соблюдения более строгих финансовых правил УЕФА.

Конор Галлахер globallookpress.com

Единственный способ, с помощью которого им удастся остаться в рамках европейских правил, — это продать всех этих восхитительных игроков приносящих «чистую прибыль», также известных как выпускники академии, которые выросли в футбольном клубе «Челси» и любят его, но над их головами парят здоровые манящие символы Евро.

Боэли уже избавился от Мэйсона Маунта, Рубена Лофтуса-Чика, Итана Ампаду, Каллума Хадсона-Одои, Льюиса Холла и Билли Гилмора и, судя по всему, делает все возможное, чтобы найти покупателей для Конора Галлахера, Яна Маатсена и Трево Чалобы.

Вот вам и душа с клубной идентичностью.